Абаскаль уволен из «Спартака»! Что нужно знать

Результаты слишком слабые.

Абаскаль и «Спартак» – все: испанец уволен после 0:1 против «Сочи», худшей команды РПЛ.

Результаты – катастрофа: после успешных сборов обыграли только «Оренбург» и «Динамо»

«Спартак» полностью проваливает вторую половину сезона-2023/24: лишь две победы в семи матчах – 3:1 с «Оренбургом» в Кубке России и 2:1 с «Динамо» в РПЛ. И дело не в невезении – качество игры тоже не впечатляло .

На зимних сборах все было иначе: четыре победы с разницей мячей 19:0. Сам Абаскаль вырисовывал амбициозные планы на остаток сезона: «Побеждать и побеждать. Биться за цвета и эмблему».

А потом все порушилось: лидер команды Квинси Промес застрял в ОАЭ из-за уголовного преследования, команда без него стартовала с 0:0 с «Зенитом» и получила дома 0:2 от «Факела».

Еще тогда пошли слухи о возможном увольнении тренера: в качестве кандидатов на замену называли Владимира Ивича, со скандалом уволенного из «Краснодара», и Станислава Черчесова. Судьбу испанца решил матч с «Оренбургом» в Кубке: спасла победа и выход в следующий раунд.

Однако выровнять результаты не получилось: в следующем же матче скатали нули с «Уралом», а потом влетели 1:2 «Зениту» в первом полуфинале Кубка России. Давление росло.

Победа над «Динамо» чуть успокоила болельщиков, хотя и та натужная: благодаря двум ошибкам вратаря соперника Игоря Лещука. Ну а 13 апреля «Сочи» приговорил Гильермо.

Последние интервью и поведение Абаскаля – сплошные перлы

В 2024-м его выходки случались со странной регулярностью.

● Первая странность произошла перед возобновлением сезона: тренер прилетел в Санкт-Петербург на выездной матч с «Зенитом» вместе с командой, несмотря на то, что пропускал игру из-за дисквалификации. Но за несколько часов до нее зачем-то улетел в Москву и наблюдал за всем с базы клуба.

● За пару дней до решающего матча с «Оренбургом» Абаскаль опубликовал в историю в WhatsApp фотографию собаки среди овец с подписью: «Волк. Пес может прикинуться волком, но всегда будет оставаться псом, не забывайте».

● В конце марта Гильермо шокировал тем, как выбирает стартовый состав «Спартака»: «Он не зависит от тех людей, которые пишут что-то, хотят чего-то – чего-то плохого, навредить. Стартовый состав подсказывает мне Бог. Как он решает – мы делаем то же самое».

Чуть позже, после нулей с «Уралом» все стало еще запутаннее: «Я не католик, не христианин. Я верю в другого бога. Знаете, в чем мое отличие? Я не являюсь лжецом, как другие. Я не вру, в этом отличие». А потом боссы «Спартака» сходили в церковь, но не совсем из-за тренера.

● После победы над «Динамо» 7 апреля Гильермо Абаскаль оригинально отреагировал на слухи о возможном увольнении: «Не переживайте. Я сейчас приду домой, съем суши и лягу спать».

Кто следующий?

Официально известно только одно: к ответному гостевому матчу 1/2 финала Пути РПЛ против «Зенита», который состоится 17 апреля, команду будет готовить ассистент Абаскаля Владимир Слишкович.

Дальше – инсайды.

Еще в начале недели, по информации инсайдера Ивана Карпова, было у «Спартака» три кандидата: Паскаль Янсен, Станислав Черчесов и Владимир Ивич.

Кандидатуру Янсена, бывшего тренера АЗ, предложил спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал, ее поддержал член совета директоров Павел Жданов.

Кандидатуру Черчесова лоббирует министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, а сербу симпатизирует председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын.

В марте появлялись слухи о возможном назначении Валерия Карпина из «Ростова» (без совмещения со сборной России), Игоря Осинькина из «Крыльев Советов» и Артура Жорже из «Браги». Также команде предлагали вариант с Курбаном Бердыевым, но эту тему особо не развивали.

10 апреля «Спорт-Экспресс» сообщал, что «Спартак» выходил на Маурицио Сарри, в марте уволенного из «Лацио», но итальянец отказал.Официально известно только одно: к ответному гостевому матчу 1/2 финала Пути РПЛ против «Зенита», который состоится 17 апреля, команду будет готовить ассистент Абаскаля Владимир Слишкович.

Фото: РИА Новости /Владимир Астапкович, Алексей Филиппов