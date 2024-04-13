7:1 – что «Балтика» творила в Грозном?! Забили три за 10 минут, пять за тайм: унижение
За 10 туров до этого забили два.
«Балтика» разобрала в Грозном «Ахмат» за стартовые 10 минут, когда трижды забила из вратарской, а потом унизила соперника окончательно.
5:0 с шести ударов за тайм. И семь всего!
То, что «Ахмат» забыл выйти на поле, стало понятно сразу.
4’ – Анхело Энрикес переправил в пустые.
8’ – Алекс Фернандес тоже в пустые.
10’ – Юрий Ковалев почти в пустые.
Первый гол сначала не засчитали, но после просмотра ВАР решение изменили.
Посчитали, что здесь нет офсайда.
Три удара – три гола.
Но на этом «Балтика» не остановилась, а игроки «Ахмата» перестали просто наблюдать, а начали помогать сопернику. На 34-й минуте полузащитник грозненцев Артем Тимофеев зачем-то переправил почти уходящий мяч в центр штрафной.
Оттуда спокойно забил Виталий Лисакович. Еще через семь минут Алекс Фернандес убежал один на один: сделал дубль.
5:0 в первом тайме! С шести ударов в створ! Причем на 44-й минуте «Балтика» закатила и шестой, но его все же не засчитали из-за офсайда. После перерыва «Ахмат» отыграл лишь один мяч, но Фернандес ответил – довел до хет-трика. А Максим Кузьмин добил до счета, который отзывается у нас по слову «Португалия».
1:7 – это точно соседи по таблице? Точно ради этого в «Ахмат» вместо Мирослава Ромащенко пригласили Магомеда Адиева?
«Балтика» поднялась со дна. За тайм забила больше, чем за весь сезон в гостях
«Балтика» и «Ахмат» – вообще-то прямые конкуренты в борьбе за выживание. Калиниградцы до этого тура шли на последнем месте, но теперь поднялись сразу в зону стыков. Теперь у обеих команд по 20 очков после 23 туров, но «Балтика» выше за счет дополнительных показателей.
А ведь ее буквально днем в субботу обходил «Сочи» победой над «Спартаком» – но нет, «Балтика» не позволила себе оставаться последней.
● 7:1 – это самая крупная победа в истории «Балтики» в чемпионате России и самое крупное поражение «Ахмата».
● За стартовые 10 минут «Балтика» забила больше, чем в предыдущих 10 турах (было два гола – 2:0 с «Пари НН» случились в позапрошлом туре).
● Opta также подсказывает, что за тайм калининградцы забили больше, чем за все 11 гостевых матчей в этом сезоне (4). «Балтика» не забивала в шести предыдущих матчах на выезде и не побеждала в гостях 22 игры.
● Три гола в первые 10 минут матча – первый случай в РПЛ как минимум с 2008 года (когда началась вестись такая статистика).
● Фернандес – второй игрок в истории «Балтики» с хет-триком в чемпионате России. Первым это сделал Сергей Булатов в 1996-м против «Крыльев» (5:0).
● Это лишь седьмой случай в РПЛ в XXI веке, когда одна команда забила другой пять голов за первый тайм, и первый для гостевой команды.
● «Ахмат» лишь однажды в истории пропускал пять в домашнем матче в чемпионате . В 2005-м пустили столько за весь матч с «Рубином» (1:5).
Полное доминирование.
Фото: vk.com/fcbaltika
Так что тут с предысторией...
Счёт 1:7 фиксируется впервые в истории чемпионатов России. Впервые в истории РПЛ (с 2002) хозяева пропустили от гостей 7 мячей и в третий* раз — в истории чемпионатов России.
*Четвёртый, если учесть матч Уралмаш (ныне Урал) 2:8 Спартак Москва.
Счёт 7:1 (1:7) в матчах чемпионата России. В хронологическом порядке:
1) Динамо (Москва) 7:1 Луч (Владивосток) 14 октября 1993 года, 32-й тур
2) Динамо (Москва) 7:1 Зенит (Санкт-Петербург) 10 мая 2003 года, 8-й тур
3) ЦСКА (Москва) 7:1 Мордовия (Саранск) 9 апреля 2016, 23-й тур
4) Зенит (Санкт-Петербург) 7:1 Урал (Екатеренбург) 14 марта 2020, 22-й тур
5) Зенит (Санкт-Петербург) 7:1 Спартак (Москва) 24 октября 2021 года, 12-й тур
6) Ахмат (Грозный) 1:7 Балтика (Калининград) 13 апреля 2024 года, 24-й тур
1) Локомотив 1:7 ЦСКА (19 мая 1945 года, 1-й тур)
2) Нефтяник Баку 1:7 Торпедо Москва (19 июля 1961 года, 18-й тур)
Самая крупная победа на выезде:
2:8, «Уралмаш» — «Спартак» (17 июля 1993 года)
и трижды: 0:6 «Динамо-Газовик» — «Спартак» (22 октября 1995 года), «Тюмень» — «Спартак» (5 июля 1998 года), «Томь» — «Ростов» (3 марта 2017 года).