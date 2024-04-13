7:1 – что «Балтика» творила в Грозном?! Забили три за 10 минут, пять за тайм: унижение

За 10 туров до этого забили два.

«Балтика» разобрала в Грозном «Ахмат» за стартовые 10 минут, когда трижды забила из вратарской, а потом унизила соперника окончательно.

5:0 с шести ударов за тайм. И семь всего!

То, что «Ахмат» забыл выйти на поле, стало понятно сразу.

4’ – Анхело Энрикес переправил в пустые.

8’ – Алекс Фернандес тоже в пустые.

10’ – Юрий Ковалев почти в пустые.

Первый гол сначала не засчитали, но после просмотра ВАР решение изменили.

Посчитали, что здесь нет офсайда.

Три удара – три гола.

Но на этом «Балтика» не остановилась, а игроки «Ахмата» перестали просто наблюдать, а начали помогать сопернику. На 34-й минуте полузащитник грозненцев Артем Тимофеев зачем-то переправил почти уходящий мяч в центр штрафной.

Оттуда спокойно забил Виталий Лисакович. Еще через семь минут Алекс Фернандес убежал один на один: сделал дубль.

5:0 в первом тайме! С шести ударов в створ! Причем на 44-й минуте «Балтика» закатила и шестой, но его все же не засчитали из-за офсайда. После перерыва «Ахмат» отыграл лишь один мяч, но Фернандес ответил – довел до хет-трика. А Максим Кузьмин добил до счета, который отзывается у нас по слову «Португалия».

1:7 – это точно соседи по таблице? Точно ради этого в «Ахмат» вместо Мирослава Ромащенко пригласили Магомеда Адиева?

«Балтика» поднялась со дна. За тайм забила больше, чем за весь сезон в гостях

«Балтика» и «Ахмат» – вообще-то прямые конкуренты в борьбе за выживание. Калиниградцы до этого тура шли на последнем месте, но теперь поднялись сразу в зону стыков. Теперь у обеих команд по 20 очков после 23 туров, но «Балтика» выше за счет дополнительных показателей.

А ведь ее буквально днем в субботу обходил «Сочи» победой над «Спартаком» – но нет, «Балтика» не позволила себе оставаться последней.

● 7:1 – это самая крупная победа в истории «Балтики» в чемпионате России и самое крупное поражение «Ахмата».

● За стартовые 10 минут «Балтика» забила больше, чем в предыдущих 10 турах (было два гола – 2:0 с «Пари НН» случились в позапрошлом туре).

● Opta также подсказывает, что за тайм калининградцы забили больше, чем за все 11 гостевых матчей в этом сезоне (4). «Балтика» не забивала в шести предыдущих матчах на выезде и не побеждала в гостях 22 игры.

● Три гола в первые 10 минут матча – первый случай в РПЛ как минимум с 2008 года (когда началась вестись такая статистика).

● Фернандес – второй игрок в истории «Балтики» с хет-триком в чемпионате России. Первым это сделал Сергей Булатов в 1996-м против «Крыльев» (5:0).

● Это лишь седьмой случай в РПЛ в XXI веке, когда одна команда забила другой пять голов за первый тайм, и первый для гостевой команды.

● «Ахмат» лишь однажды в истории пропускал пять в домашнем матче в чемпионате . В 2005-м пустили столько за весь матч с «Рубином» (1:5).

Полное доминирование.

Фото: vk.com/fcbaltika