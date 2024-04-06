«Обосранные, #####, боятся всего». Юран бесится на судей, а многие услышали про опоссумов

Тренер «Пари НН» Сергей Юран очень сильно злился на судей после поражения от «Краснодара» (3:4). В подтрибунном помещении он все высказал бригаде Евгения Буланова – по спортивным медиа разошлись такие фразы Юрана.

«Боятся всего, ##### (блин – Sports). Там второй наступ был! Че вы боитесь, ##### (блин – Sports)?! Вторая желтая! Так и футбол будет, ##### (блин – Sports), загнивать. Посмотрите, ##### (блин – Sports), на планшете, опоссумы, ##### (блин – Sports)!»

Очень эмоционально! Забавно, что в конце марта Юран в интервью Sport24 рассказал о борьбе с матом в команде и собственной жизни:

«У меня есть одно слово-паразит, которое иногда проскакивает на пресс-конференциях и флеш-интервью, но я с ним борюсь. Знакомый священник сказал мне, что мат – это большой грех. Поэтому я стараюсь убрать его из жизни».

Но тут не удержался и наговорил сразу несколько #####.

А что за фол, из-за которого взбесился Юран?

Недовольство тренера «Пари НН» вызвал этот момент: на 55-й минуте Александр Черников борется с Виктором Александровым – лайнсмен фиксирует фол, но судья не дает вторую желтую. Первую Черников получил на 47-й минуте за столкновение с Боселли.

Скамейка «Пари НН» в тот момент вспрыгнула на ноги и требовала красную. Юран в послематчевом интервью уже дипломатично высказался про этот же эпизод.

«Сейчас эпизод посмотрел – будем подавать апелляцию. Потому что нам бы за такое дали вторую желтую и красную. Когда Александрова на бровке, по-моему, Черников наступ... У него ведь была желтая карточка. Рядом боковой, рядом главный. Такие моменты нам не прощают – может, потому что мы «Нижний», а не «Краснодар», «Зенит» и другие клубы».

У Черникова уже 11 желтых карточек в сезоне: ни один другой игрок РПЛ не получил больше. Зато пока обходится без красных.

Так, стоп, а при чем здесь опоссумы?

Мы знаем, какой вопрос вас волнует – откуда взялись опоссумы в речи Юрана? Спешим вас расстроить: журналисты ослышались – тренер «Пари НН» кричал слово «обсранные». Вскоре в новостях поправили на верный вариант (в том числе и мы).

Опоссумы – сумчатые животные, которые живут в основном в Северной и Южной Америке и не могут судить матчи РПЛ. Это одни из древнейших животных нашей планеты – застали еще динозавров в Меловом периоде и с тех пор почти не изменились. А еще они иммунны к всевозможным ядам – такая особенность организма.

Порадуемся, что Юран не использовал этих милых животных в качестве оскорбления.

Сложно найти зверьков очаровательнее – как минимум, когда опоссумы жуют.

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Опоссумы, кстати, любят футбол. Вот такой вот симпатяга пришел на матч в Мексике. И там даже статистику его посчитали!

Хотя опоссумы могут и ответить.

Так что это может еще Юрану повезло...

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Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов