Боссы «Спартака» сходили в церковь. Неужели из-за слов Абаскаля?

Нет, на самом деле из-за Леонида Федуна.

На следующий день после ярких и непонятых слов Гильермо Абаскаля о выборе состава с божьей помощью – новость о том, что первые лица «Спартака» посетили храм.

Есть ли связь?

Руководство «Спартака» сходило в храм. Связанный с Федуном

Руководство сходило в церковь, так пишет «РБ Спорт».

Если точнее, председатель совета директоров Александр Матыцын и гендиректор Олег Малышев – они посетили освящение храма святого равноапостольного князя Владимира. Его совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Храм расположен на бывшем Тушинском аэрополе, это берег Москвы-реки. Его заложили еще 10 лет назад, он находится примерно в километре от «Лукойл-Арены», стадиона «Спартака». Так вышло из-за связей с экс-владельцем Леонидом Федуном.

Федун курировал строительство, когда управлял клубом. Это храм на территории жилого комплекса «Город на реке Тушино», ключевого бизнес--элемента в проекте со стадионом «Спартака».

Строительство храма подают как уникальный случай: акцентируют внимание на том, что застройку микрорайона на 30 тысяч человек начали с храма. Первый камень заложили еще в сентябре 2014-го, но в реальности строить начали только в 2019-м: объясняют долгим согласованием документации и прочими подготовительными процедурами.

«Конкуренты и так по-божески себя ведут». Включилась Зарема, слова Абаскаля теперь еще актуальнее

Конечно, на новость отреагировала Заремы Салихова, супруга экс-владельца «Спартака».

«Конкуренты и так по-божески себя ведут: вялый «Зенит», непонятное «Динамо», странный «Краснодар» и бестрансферный ЦСКА,

Не знаю, каким футбольным богам молится Абаскаль, и что ему шептали футбольные духи в виде агентов, когда в «Спартак» заводился Бальде, которого не брали европейские клубы даже бесплатно, у которого и сейчас в 20 играх ноль результативных действий в чемпионате Испании.

«Спартак» продолжает платить ему около 2,5 млн евро в качестве заработной платы, а также прочие игроки, рядом с которыми даже российские футболисты стали быстро деградировать, и молодежи от них нечего перенять. На основе каких божественных писаний совет директоров принимал решение об этих трансферах?»

Естественно, слова Гильермо Абаскаля, сказанные перед матчем с «Уралом» и развитые после, цитируют дополнительно.

Тренера на «Матч ТВ» спросили о переменах в составе.

– Четыре изменения в стартовом составе – это реакция на матч с «Факелом», или много времени прошло, и это реакция на проделанную работу?

– Стартовый состав не зависит от тех людей, которые пишут, хотят чего-то плохого или навредить. Стартовый состав подсказывает мне бог. Как он решает, мы делаем то же самое.

После игры тему развили.

– Посещали ли вы Храм Христа Спасителя до игры? В связи с вашими словами про Бога перед матчем.

– Я не католик, не христианин. Я верю в другого бога. Знаете, в чем мое отличие? Я не лжец, как другие. Я не вру, в этом отличие.

Что все это значит, попытался объяснить Глеб Чернявский . Спойлер: похоже на неудачную иронию, которую мало кто понял.

Неизвестный Абаскаль: религиозная школа, вред и польза «Барселоны», якобы высокомерный красавчик

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press ; hramkv.ru