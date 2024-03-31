Боссы «Спартака» сходили в церковь. Неужели из-за слов Абаскаля?
Нет, на самом деле из-за Леонида Федуна.
На следующий день после ярких и непонятых слов Гильермо Абаскаля о выборе состава с божьей помощью – новость о том, что первые лица «Спартака» посетили храм.
Есть ли связь?
Руководство «Спартака» сходило в храм. Связанный с Федуном
Руководство сходило в церковь, так пишет «РБ Спорт».
Если точнее, председатель совета директоров Александр Матыцын и гендиректор Олег Малышев – они посетили освящение храма святого равноапостольного князя Владимира. Его совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Храм расположен на бывшем Тушинском аэрополе, это берег Москвы-реки. Его заложили еще 10 лет назад, он находится примерно в километре от «Лукойл-Арены», стадиона «Спартака». Так вышло из-за связей с экс-владельцем Леонидом Федуном.
Федун курировал строительство, когда управлял клубом. Это храм на территории жилого комплекса «Город на реке Тушино», ключевого бизнес--элемента в проекте со стадионом «Спартака».
Строительство храма подают как уникальный случай: акцентируют внимание на том, что застройку микрорайона на 30 тысяч человек начали с храма. Первый камень заложили еще в сентябре 2014-го, но в реальности строить начали только в 2019-м: объясняют долгим согласованием документации и прочими подготовительными процедурами.
«Конкуренты и так по-божески себя ведут». Включилась Зарема, слова Абаскаля теперь еще актуальнее
Конечно, на новость отреагировала Заремы Салихова, супруга экс-владельца «Спартака».
«Конкуренты и так по-божески себя ведут: вялый «Зенит», непонятное «Динамо», странный «Краснодар» и бестрансферный ЦСКА,
Не знаю, каким футбольным богам молится Абаскаль, и что ему шептали футбольные духи в виде агентов, когда в «Спартак» заводился Бальде, которого не брали европейские клубы даже бесплатно, у которого и сейчас в 20 играх ноль результативных действий в чемпионате Испании.
«Спартак» продолжает платить ему около 2,5 млн евро в качестве заработной платы, а также прочие игроки, рядом с которыми даже российские футболисты стали быстро деградировать, и молодежи от них нечего перенять. На основе каких божественных писаний совет директоров принимал решение об этих трансферах?»
Естественно, слова Гильермо Абаскаля, сказанные перед матчем с «Уралом» и развитые после, цитируют дополнительно.
Тренера на «Матч ТВ» спросили о переменах в составе.
– Четыре изменения в стартовом составе – это реакция на матч с «Факелом», или много времени прошло, и это реакция на проделанную работу?
– Стартовый состав не зависит от тех людей, которые пишут, хотят чего-то плохого или навредить. Стартовый состав подсказывает мне бог. Как он решает, мы делаем то же самое.
После игры тему развили.
– Посещали ли вы Храм Христа Спасителя до игры? В связи с вашими словами про Бога перед матчем.
– Я не католик, не христианин. Я верю в другого бога. Знаете, в чем мое отличие? Я не лжец, как другие. Я не вру, в этом отличие.
Что все это значит, попытался объяснить Глеб Чернявский. Спойлер: похоже на неудачную иронию, которую мало кто понял.
Неизвестный Абаскаль: религиозная школа, вред и польза «Барселоны», якобы высокомерный красавчик
Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press; hramkv.ru