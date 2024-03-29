Крушение «Динамо»: получили 0:3 от «Ростова» еще в первом тайме

Чудо, что не больше.

«Динамо» всего на пару очков отставало от «Зенита» и заявляло об амбициях участия в чемпионской гонке. Но после международной паузы что-то пошло не так: за тайм получили 0:3 от «Ростова».

Началось все с привоза Игоря Лещука. Вратарь «Динамо» отдал пас на Дасу, которого накрыл Щетинин. Полузащитник «Ростова» вылетел из-за спины, перехватил мяч и отправил его в ворота. Так на 22-й минуте открыли счет (ссылка, если видео не отображается ).

Через 10 минут ростовчане убежали в контратаку. Мохеби вывел на удар Глебова – полузащитник сборной России мощным ударом забил второй гол. И в конце тайма случился третий провал. Теперь Голенков скинул мяч так, что уже Мохеби оказался один на один с Лещуком – и переиграл вратаря динамовцев (ссылка, если видео не отображается ).

На перерыв ушли со счетом 0:3. И чудо, что не больше. Очень много опасных моментов не реализовали Роналдо и Голенков: была даже штанга после удара Егора. Говорящая статистика: у «Динамо» за тайм всего один удар, у гостей – девять (из них пять – в створ).

Во втором тайме динамовцы задвигались активнее, но перевернуть игру не получилось. Мохеби технично поиздевался над защитниками и оформил дубль (ссылка, если видео не отображается ).

Как же хорош иранский нападающий весной. В двух последних матчах Мохеби оформил уже 4+1: в прошлом туре Мохаммад закинул два «Краснодару», а теперь еще и дубль+ассист против «Динамо». Получается, что напрямую влияет на расклады в чемпионской гонке. В первых 18 турах у Мохеби было всего 2+1.

Динамовцы во втором тайме действительно заиграли веселее, но было слишком поздно. Хватило только гол Бителло в самом конце – 1:4. И гораздо интереснее, что в этом же моменте Песьяков получил рассечение – свой же наступил. Доигрывать пришлось с перебинтованной головой. А где же легендарная шапочка-элдорка ? Она сначала появилась на голове Сергея, но, видимо, было слишком некомфортно, и ее сняли.

У «Динамо» прервалась 11-матчевая беспроигрышная серия в РПЛ: после зимней паузы было две победы над «Локомотивом» и «Ахматом», но теперь такое серьезное поражение – участие московской команды в чемпионской гонке под угрозой.

А вот серия «Ростова» продолжается: весной уже третья победа в РПЛ подряд – единственная команда, которая не теряет очки в 2024 году. Забавно: даже такая победа не гарантирует, что по итогам тура команда Карпина поднимется с 10 места.

«Зенит», «Краснодар» и «Динамо»: кто фаворит уникальной чемпионской гонки РПЛ?

Фото: vk.com/fcdm_official