Что нового у Промеса: сидит в камере на 20 человек, побрили налысо

В Нидерландах считают, что возможна экстрадиция в Россию.

Следим за криминальной драмой – Квинси Промесом в дубайской тюрьме. На этот раз инсайды принесло голландское издание De Telegraaf.

Как сидит Промес: побрили налысо, сидит с пакистанцами и индусами, нет никаких льгот

🔴 Промес сейчас находится в тюремном комплексе Аль-Авир – там ожидает экстрадиции. Квинси живет в блоке А1, там же экстрадиции ожидают еще четыре гражданина Нидерландов. Футболист сидит в шестиместной камере, но на деле в ней живут около 20 человек. Промес спит на одной из двухъярусных кроватей, еще 10-20 сокамерников спят на полу.

🔴 По данным голландского издания, у Промеса нет никаких льгот. Его побрили налысо, в течение дня разрешают выходить из камеры, чтобы посмотреть телевизор с другими заключенными. Еда тоже у всех одинаковая, рацион не отличает разнообразием – никаких фруктов и овощей.

🔴 В комплексе очень холодно и шумно из-за постоянно работающих кондиционеров. Это делает любой отдых практически невозможным. Условий для профессиональных тренировок в тюрьме нет. Хотя вроде бы просто заниматься спортом получается.

🔴 Большинство сокамерников Промеса иностранцы: из Египта, Индии и Пакистана. Они испытывают зависимость от наркотиков и понятия не имеют, что рядом с ними звездный футболист. Голландское издание нагоняет жути: в отделении А1 часто происходят изнасилования, а охранников мало.

🔴 По информации De Telegraaf, свидания с еще не осужденными в тюрьме запрещены со времен пандемии. Так что гостей к Промесу не пускают. В настоящее время все еще неизвестно, когда Промес сможет покинуть Эмираты.

Возможна ли экстрадиция в Россию? Точно не по делу о налогах

При этом De Telegraf считает, что сам Промес все еще надеется избежать срока в Нидерландах: верит, что возможна экстрадиция в Россию. Голландское издание сообщает, что российские власти направили запрос из-за неуплаченных налогов на 400 тысяч рублей.

Но такой исход вызывает сомнения и у De Telegraaf, и у российских инсайдеров. Судя по всему, слух про экстрадицию в Россию запустил Mash еще 19 марта, но после этого его уже несколько раз опровергли. Например, Иван Карпов рассказывает о том, что процесс даже не запущен: «Запроса об экстрадиции Промеса генпрокуратура России не посылала. Для этого сначала должно быть возбуждено уголовное дело, а этого нет».

«Мутко Против» отмечает, что дело по статье за неуплату налогов в крупном или особо крупном размере возможно возбудить, если сумма налогов за три финансовых года подряд превышает 2,7 млн рублей. Так что долга в 400 тысяч рублей явно не хватает.

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Так или иначе, в De Telegraaf считают, что футбольная карьера Квинси уже закончена. Вот что сказал журналист Ерун Каптейнс в беседе с «РБ Спорт»:

«Насколько я понимаю, Промес может просидеть в дубайской тюрьме довольно длительное время. Скорее всего, футбольная карьера Промеса уже закончена. По крайней мере, вероятность такого исхода действительно велика.

Есть ощущение, что его план состоял в том, чтобы отбыть тюремное заключение уже после завершения карьеры, но, похоже, дела пошли совершенно в другом направлении».

Как Промесу сидится в тюрьме: камера на 25 человек, многие спят на полу, его побрили налысо. Все, что происходит вокруг Квинси

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press