«Зенит» сыграл в форме к 80-летию снятия блокады Ленинграда. Оливковый цвет – с медали
Сыграли в ней в годовщину.
Главное впечатление от товарищеского матча «Зенита» с «Уралом» (1:0, гол Кассьерры) – визуальное.
Это особая форма.
Дизайн посвящен 80-летию снятия блокады Ленинграда. Играли как раз в круглую дату
Играли как раз в годовщину – фашистскую блокаду сняли 27 января. Клуб анонсировал форму эффектным видео.
Представили вратарь Александр Васютин, защитник Вячеслав Караваев и полузащитник Алексей Сутормин.
В фотосессии участвовали Михаил Кержаков, Иван Сергеев и Дмитрий Васильев.
В основу дизайна легла оливково-зеленая лента, с 1943-го года такая была частью медали «За оборону Ленинграда» – главной награды героев, внесших вклад в освобождение города от блокады.
Оливковый цвет символизирует победу, зеленый – жизнь.
На футболках нет ни одного спонсорского логотипа: «Зенит» сообщил, что тем самым каждый из партнеров клуба отдает дань памяти защитникам Ленинграда. Важность события превыше любых обязательств перед спонсорами.
Еще одна отсылка – 80-летие первого трофея в истории «Зенита», Кубка СССР. Его так и называют – Блокадным кубком. Хоть к тому моменту в 1944-м осада города была уже полгода как снята, название закрепилось.
«Мы обязательно покажем игрокам фильм о блокаде и объясним, к чему приурочена эта форма, – говорил Сергей Семак. – Особенно это касается наших иностранцев, которые не так хорошо знают историю Петербурга. Хотели сделать это сегодня, но не успели. Конечно, наши игроки, которые защищают цвета клуба, должны знать историю города и команды».
Медаль «За оборону Ленинграда» учредили 82 года назад. Она одна из первых в военное время
Медаль «За оборону Ленинграда» – одна из первых советских медалей военного времени. Ею награждали всех защитников города во время блокады.
Медаль учредили 22 декабря 1942-го указом Президиума Верховного Совета СССР. Она появилась одновременно с медалями за оборону Сталинграда, Севастополя и Одессы. Изначально награду изготавливали из нержавеющей стали, но позже материал изменили на латунь.
В итоговом варианте на лицевой стороне изображение группы красноармейцев, краснофлотцев и рабочих с винтовками – на фоне Адмиралтейства, одного из символов города. А также надпись «За оборону Ленинграда». На оборотной – «За нашу Советскую Родину» с серпом и молотом.
В других, еще семи неутвержденных эскизах предлагалось несколько вариантов: памятник Ленину, Петропавловская крепость, различные виды оружия и другие. Но выбрали именно такой.
Впервые этой медалью наградили в июне 1943-го, а к концу Великой Отечественной ее заслужили 600 тысяч участников обороны города.
Фото: fc-zenit.ru
Ставлю виллу Роттенберга против дырявых перчаток Черчесова, что через 5 минут от этих записей не останется даже следа, чтобы ничто не разблокировало сон разума ментальных хомячков
и не прощается: война с мирным населением --
"фирменный почерк" нацистов.