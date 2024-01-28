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«Зенит» сыграл в форме к 80-летию снятия блокады Ленинграда. Оливковый цвет – с медали

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Сыграли в ней в годовщину.

Главное впечатление от товарищеского матча «Зенита» с «Уралом» (1:0, гол Кассьерры) – визуальное.

Это особая форма.

Дизайн посвящен 80-летию снятия блокады Ленинграда. Играли как раз в круглую дату

Играли как раз в годовщину – фашистскую блокаду сняли 27 января. Клуб анонсировал форму эффектным видео.

Представили вратарь Александр Васютин, защитник Вячеслав Караваев и полузащитник Алексей Сутормин.

В фотосессии участвовали Михаил Кержаков, Иван Сергеев и Дмитрий Васильев.

В основу дизайна легла оливково-зеленая лента, с 1943-го года такая была частью медали «За оборону Ленинграда» – главной награды героев, внесших вклад в освобождение города от блокады.

Оливковый цвет символизирует победу, зеленый – жизнь.

На футболках нет ни одного спонсорского логотипа: «Зенит» сообщил, что тем самым каждый из партнеров клуба отдает дань памяти защитникам Ленинграда. Важность события превыше любых обязательств перед спонсорами.

Еще одна отсылка – 80-летие первого трофея в истории «Зенита», Кубка СССР. Его так и называют – Блокадным кубком. Хоть к тому моменту в 1944-м осада города была уже полгода как снята, название закрепилось.

«Мы обязательно покажем игрокам фильм о блокаде и объясним, к чему приурочена эта форма, – говорил Сергей Семак. – Особенно это касается наших иностранцев, которые не так хорошо знают историю Петербурга. Хотели сделать это сегодня, но не успели. Конечно, наши игроки, которые защищают цвета клуба, должны знать историю города и команды».

Медаль «За оборону Ленинграда» учредили 82 года назад. Она одна из первых в военное время

Медаль «За оборону Ленинграда» – одна из первых советских медалей военного времени. Ею награждали всех защитников города во время блокады.

Медаль учредили 22 декабря 1942-го указом Президиума Верховного Совета СССР. Она появилась одновременно с медалями за оборону Сталинграда, Севастополя и Одессы. Изначально награду изготавливали из нержавеющей стали, но позже материал изменили на латунь.

В итоговом варианте на лицевой стороне изображение группы красноармейцев, краснофлотцев и рабочих с винтовками – на фоне Адмиралтейства, одного из символов города. А также надпись «За оборону Ленинграда». На оборотной – «За нашу Советскую Родину» с серпом и молотом.

В других, еще семи неутвержденных эскизах предлагалось несколько вариантов: памятник Ленину, Петропавловская крепость, различные виды оружия и другие. Но выбрали именно такой.

Впервые этой медалью наградили в июне 1943-го, а к концу Великой Отечественной ее заслужили 600 тысяч участников обороны города.

Фото: fc-zenit.ru

9 комментариев
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Ответ interested
Страшная блокада! (( 900 дней. Такое не забывается и не прощается: война с мирным населением -- "фирменный почерк" нацистов.
Блокада в одну сторону была? Как произведенные танки и пушки из Ленинграда вывозили (и не скажешь "вывсеврети’, потому что это еще в школе проходили, и уже тогда у меня немного пазл в голове не складывался)
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Смотрится очень круто. На месте Зенита бы сделал такую расцветку на гостевой комплект (понятно, что с газпромом вместо оригинальной надписи на груди, но всё же)
+2
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+1
Ответ Казимир Стыцько
Блокада в одну сторону была? Как произведенные танки и пушки из Ленинграда вывозили (и не скажешь "вывсеврети’, потому что это еще в школе проходили, и уже тогда у меня немного пазл в голове не складывался)
Уверен, там уже все переписали как надо, чтоб даже у полных оленей складывался пазл с картинкой "Родина-мать, Путин-отец, Крым-наш".
+2
-1
+1
Ответ Yury Sin
Уверен, там уже все переписали как надо, чтоб даже у полных оленей складывался пазл с картинкой "Родина-мать, Путин-отец, Крым-наш".
Бугага))
Ставлю виллу Роттенберга против дырявых перчаток Черчесова, что через 5 минут от этих записей не останется даже следа, чтобы ничто не разблокировало сон разума ментальных хомячков
+2
-1
+1
Страшная блокада! (( 900 дней. Такое не забывается
и не прощается: война с мирным населением --
"фирменный почерк" нацистов.
+3
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Светлая память
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0
Получилась буква Н. Сперва Шаман спел про Навального, теперь Зенит на него намекает...
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Ответ Казимир Стыцько
Блокада в одну сторону была? Как произведенные танки и пушки из Ленинграда вывозили (и не скажешь "вывсеврети’, потому что это еще в школе проходили, и уже тогда у меня немного пазл в голове не складывался)
Что ты несешь? Пазл в голове у него не складывается - мозгов потому что нет. Все производство из города перенесли в другие города. В Поволжье, за Урал.
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Ответ Казимир Стыцько
Бугага)) Ставлю виллу Роттенберга против дырявых перчаток Черчесова, что через 5 минут от этих записей не останется даже следа, чтобы ничто не разблокировало сон разума ментальных хомячков
Останется, просто те самые хомячки заминусят и все )
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