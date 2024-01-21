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«У многих там нет стиральных машин». Лещук сравнивает США и Россию

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Но и плюсов много.

Игорь Лещук – один из ведущих спортивных спикеров по российско-американскому вопросу.

В последние годы вратарь «Динамо» рассказывает истории про Нью-Йорк, напоминает о комфортной Москве, а еще постоянно сравнивает Россию и США.

Вот короткий чек-лист двух стран. 

Истории Лещука – отдельный туристический гид.

Сервис и еда – за Россией

Цитата: «Позавтракал, отдал 70 долларов, никакого сервиса, даже стол не протрут».

Одна из основных претензий Игоря – к сфере питания: «Еда в России лучше. Там с этим проблемно. У нас везде можно поесть, даже в среднем кафе, вкусно. Американцы не то что не стараются, просто неопрятны.

Например, пришли в нормальную, известную кафешку поесть с женой. Стол липкий, а им абсолютно пофигу. Понятно, что в дорогих заведениях стараются больше, но у нас в этом сегменте не хуже. Там позавтракал, отдал 70 долларов, никакого сервиса, даже стол не протрут. Тарелки со сколами, а там скапливаются бактерии. Будь это мой ресторан, не смог бы подать тарелку с отбитым краешком».

Еще один неоспоримый плюс: «В Москве даже шаурма вкуснее».

Обслуживание напрягает Лещука не только в американских ресторанах: «Оно, конечно, оставляет желать лучшего. После местного сервиса еще больше ценишь то, что есть у нас в России. 

Вот сегодня в аэропорту на досмотре: сначала заставили перекладывать все с одной ленты на другую, потому что сотрудники секьюрити путаются в своих же правилах, потом сказали снять обувь, но бахилы не предоставили. У нас такое считается нормой, а у них каждый сам должен позаботиться о себе.

Разозлившись на все это, я сказал сотруднику досмотра, что у нас в России сервис лучше, есть бесплатные бахилы, на что он ответил: «Это не Россия, а Америка», – с чем, в целом, невозможно не согласиться. Но я решил добить финалочкой: «Скоро мы к вам по российским паспортам летать будем». Конечно, там своя атмосфера, ради чего я и посещаю страну, но уровень, который есть у нас на родине, тяжело найти в других странах».

Недавно Лещук подтвердил: «Нигде не видел сервиса круче, чем в Москве». 

Туризм – за США 

Цитата: «Кайфую от каждой мелочи. Даже бутылки с водой там такие толстые, что еле обхватываешь рукой».

Это один из факторов, из-за которого Лещука так сильно тянет в США: «Мне нравится путешествовать, смотреть, как живут в других странах. Конечно, в России все знакомо, здесь моя родина. Безусловно, возвращаться из поездок обратно всегда хочется, меня сюда тянет. 

В России много мест, где красиво и живописно, но там нет туристического сервиса, нормальных гостиниц. Если говорить про Алтай, то в Америке лучше развиты национальные парки. Там все для туриста: хоть на машине, хоть пешком. Когда летал летом, поднимался на водопад. На каждом уровне высоты были туалеты, убираются регулярно. Это минимум, который должен быть. Если бы это было в России, больше людей летало бы на Алтай и Камчатку.

А там везде какая-то киношность. Все необычное. Суета, даже светофоры другие, знаки дорожные, разметка, машины. Отопление на пару, на перекрытых участках дороги стоят эти оранжевые трубы, валит пар. Приезжать в этот мир на две недели интересно. Но если жить в США, быстро устанешь от этого.

Это что-то совсем другое, все сильно отличается от Европы. Конечно, жить там не хочется, но приехать и провести какое-то время классно. Я там кайфую от каждой мелочи. Даже бутылки с водой там такие толстые, что еле обхватываешь рукой. Смотришь на все эти большие машины, знаки, светофоры – будто попадаешь в сериалы и фильмы из детства».

Кстати, Лещук планирует зайти в туристический бизнес: «Надеюсь, будет свой бизнес. Есть желание открыть загородный отель. Хотя бы один хороший, аналогов которому нет. Идея есть, но нет денег на реализацию. Очень много денег надо.

Хочу открыть его в Подмосковье, надо развивать российский туризм – сейчас самое время. Есть в чем прибавлять. Очень большой рост есть. У меня в этом году цель – попасть в Антарктиду. Это не Россия, конечно. Но есть желание побыть в холодных, голодных местах. Зимой все хотят в тепло просто. У нас в России есть крутые отели, но они всегда заняты».

Атмосфера и менталитет в США нравятся. Но много бездомных

Цитата: «Можешь делать что угодно: хочешь – иди танцуй, всем все равно».

Игорь часто отмечает число бездомных на улицах: «Когда приезжаешь в Нью-Йорк, на улицах много людей с психическими расстройствами. Нам рассказали, что государство перестало финансировать психиатрические лечебницы, а медицина очень дорогая.

Там очень много ненормальных, которые на своей волне, ходят, кричат что-то. Это сразу замечаешь, чувствуешь себя неловко. Но для них нормально, когда у какого-нибудь дорогого магазина лежит бездомный и его никто не прогоняет». 

При этом Лещуку нравятся отношения с местными: «Другое общение: люди более открытые, чем в России, нет никакого хейта, получаешь удовольствие. Можешь делать что угодно: хочешь – иди танцуй, всем все равно.

А в России тебя будут хейтить, все будут на тебя смотреть и говорить, что ты дебил. Ходят все замкнутые в себе люди. Я продавал Secret Box в канун Нового года, нашлись люди, которые писали: «Что ты делаешь? Что я покупаю?» Да не покупай! 

Я делаю то, что нравится людям. С коробок, которые я продавал, не получил ни копейки – все было по себестоимости. В наборе лежали игровая футболка с моим автографом, елочная игрушка, расписанная вручную. У нас всегда найдутся люди, которые будут тебя хейтить вместо того, чтобы сказать: «Молодец, делаешь хорошие вещи для болельщиков».

Лещуку не нравится отношение к чужой зарплате в России: «Живу для себя, своей семьи и родных. Да любой человек может разместить свой баннер на Таймс-сквер, у кого есть желание, все путешествуют. В Америке все зарплаты открыты и там люди зарабатывают большие деньги – и ничего в этом плохого нет. Только в России принято обсуждать чужие зарплаты и говорить, что мы зарабатываем незаслуженно много. Ну, придите, встаньте на это же место и начните зарабатывать такие же деньги. Кто-то и не в спорте получает такие же большие деньги.

В России принято так: люди, которые добились чего-то меньше, любят обсуждать тех, кто добился большего. Это наш менталитет, который мне не нравится, но такой он есть. Если обращать внимание на все комментарии про то, что я плохой и живу зажиточно, то можно не жить».

Атмосфера – еще один плюс США. Хотя не все так прекрасно: «Люблю ходить по Нью-Йорку. Здания, открытых людей, которые делают, что хотят. Кто-то поет, кто-то танцует, никто не скован. Люди в Америке более открытые, чем России. Хотя я и понимаю, что их открытость не всегда искренняя. Когда у тебя спрашивают на каждом углу: «Как дела?», то им на самом деле все равно, как ты.

Всем абсолютно все равно, что у тебя и как. Постоянно: «Привет, как дела?» – но это просто присказка, ответ не интересен. Могут дальше продолжить говорить, как ни в чем не бывало. И даже с улыбкой, но ей не веришь». 

«У них все ходят с айфонами». Про уровень жизни

Цитата: «У многих там нет стиральных машин».

Отдельная тема для Лещука: «Тяжело сравнивать уровень жизни, ведь я там был как турист. У них все ходят с айфонами – наверное, это не показатель. Приехав в отпуск, ты уделяешь больше внимания поверхностным моментам, чем бытовым. У них все по-другому. 

Когда мне надо было постирать вещи, нужно было сдавать одежду в отеле или идти в прачечную, где дешевле. Там все как в фильмах показывают: приходишь в комнату, она вся в стиральных машинах. Люди чемоданами вещи стирают.

У многих там нет стиральных машин, потому что для них они дорогие. Для меня это странно, потому что стиралка должна быть у всех. А в Америке по-другому».

Кино и хоккей в США лучше. Но «Слово пацана» нравится

Цитата: «Хочется, чтобы и у нас в футболе к этому пришли».

Мимо Игоря не прошел и главный российский сериал последних лет: «Смотрел «Слово пацана». Хорошо снят, интересный сюжет, только последняя серия разочаровала. Думаю, даже если молодежь посмотрит, ничего страшного не будет. Сейчас другие времена. У нас мало хорошего и интересного выходит. Классные фильмы и сериалы есть, но было бы лучше, если бы они выходили чаще. Все-таки американский кинематограф пока лучше». 

Американский хоккей Лещуку тоже нравится больше: «Раньше следил плотнее, постоянно смотрел обзоры. Сам был на двух матчах – в Анахайме, где хозяева играли с «Филадельфией», и в Бруклине на домашнем матче «Нью-Йорк Айлендерс».

В Калифорнии мне больше понравилось, там арена поинтереснее. Плюс это был мой первый матч. Хотел увидеть драку – и в итоге в третьем периоде мое желание осуществилось. Мне нравится, что у них и площадка поменьше, и интенсивности больше. Там очень зрелищный хоккей, настоящее шоу. Чем больше людей ходит, тем доходы клубов и лиги выше. Хочется, чтобы и у нас в футболе к этому пришли».

***

«В первые разы мне нравилась атмосфера, меньше внимания обращал на минусы и недостатки США, – вспоминал Игорь летом. – Сейчас все больше обращаю внимание, что у них не все идеально. А возвращаюсь из-за атмосферы: там есть позитивные моменты. Тот же Нью-Йорк – вроде бы суета, но атмосфера нравится».

«Познакомились в Нью-Йорке, у нас лямур-тужур». У Лещука новая любовь – автор женских марафонов

Фото: Stephanie Ott/dpa/Global Look Press; imdb.com; instagram.com/leshchukk31; East News/AP Photo/Chris Szagola

87 комментариев
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"Но я решил добить финалочкой: «Скоро мы к вам по российским паспортам летать будем»"

Феерический, просто сказочный.

Да и сам пост с гигантским набросом на вентилятор просто не лопатой а экскаватором - такой же.
+108
-7
+101
Слышал звон называется. Стираются в прачечных потому что в некоторых многоквартирных домах запрещены личные стиралки. А так сушилка и стиралка - стандарт для личного дома. Смешно даже рассуждать про достаток, разница - пропасть.
+88
-8
+80
Кажется, он не с Россией сравнивает, а с Москвой.
+61
-7
+54
Наконец-то подъехал достойный кандидат на самый заминусованный пост в 2024г.
+34
-7
+27
После этого читать перестал: "Но я решил добить финалочкой: «Скоро мы к вам по российским паспортам летать будем»."
Идиотизм в его случае уже на неизлечимой стадии!
+27
-2
+25
Лещук давно дает повод сомневаться в его умственных способностях. Поэтому это все условности
+27
-3
+24
Ответ Мишаня Кравцов
Долги - это плохо, жить в кредит - ненормально. С успешностью/неуспешностью страны закредитованность населения никак не коррелирует. Если бы в России запретили любые потребительские и беззалоговые кредиты, то всем стало бы только лучше.
Это чушь несусветная. Кредит - это двигатель любого бизнеса, крупнее лавки с шавермой.
Базовая вещь, на которой основывается любая экономика - это доверие. Чем больше доверия, тем более интенсивно взаимодействие экономических агентов и тем успешнее экономика и страна.
+18
-2
+16
улыбнуло про стиральные машины. В США у многих из тех, кто живет в съемном жилье высоток, нет стиралок, потому, что прачечные на каждом шагу и при переезде не надо тащить тяжеленную машинку. Особенно это актуально для одиноких. В США намного более мобильное население, переезжают на новое место часто и легко.
+20
-8
+12
ребята, не хватает рейтинга, чтобы минусовать. подкиньте плюс на такое святое дело
+14
-2
+12
Ответ Мишаня Кравцов
Тут и без туристического гида можно обойтись. Америку можно представить как страну-коллективного счастливого хипстера, который легко может позволить себе новый айфон или коллекционные кроссовки за несолько тысяч долларов. Но которому в то же время перекрыты пути к реальным социальным лифтам, а именно: недвижимости, образованию для себя и своих детей, качественному медицинскому обслуживанию и главное - участию в чужом бизнесе через владение акциями. Большинство американских миллениалов не верят, что они в течение жизни смогут позволить себе квартиру. Нетрудно догадаться, что с другими лифтами дела обстоят примерно так же, учитывая, что из всех этих категорий, инфляция по недвижимости наименьшая. В этом плане российское общество намного здоровее. Хз, я бы считал себя полным лузером, если условно к 35 годам не мог иметь свое жилье для себя и своей семьи (именно свое, а не ипотечное), а именно такая реальность ждет среднестатистического миллениала-американца со всеми вытекающими. Это будущее лузера по жизни без каких-либо активов и инстинкта собственничества, зато с дорогущими кроссовками, новым айфоном и стаканом кофе из старбакса. При этом это лузерство преподносится как бытие среднего класса Америки, на который все должны равняться. Смешно.
Зачем ты перерабатываешь? Тебе платят всего 15 рублей, а ты целых три абзаца накатал.
+16
-5
+11
Ответ Никита Давыдкин
феерический и просто сказочный только тот, кто иронии в его словах не выкупил
Учитывая умственные способности Игорька как-то не верится, что это был стёб.
+12
-1
+11
Ответ Мишаня Кравцов
Тут и без туристического гида можно обойтись. Америку можно представить как страну-коллективного счастливого хипстера, который легко может позволить себе новый айфон или коллекционные кроссовки за несолько тысяч долларов. Но которому в то же время перекрыты пути к реальным социальным лифтам, а именно: недвижимости, образованию для себя и своих детей, качественному медицинскому обслуживанию и главное - участию в чужом бизнесе через владение акциями. Большинство американских миллениалов не верят, что они в течение жизни смогут позволить себе квартиру. Нетрудно догадаться, что с другими лифтами дела обстоят примерно так же, учитывая, что из всех этих категорий, инфляция по недвижимости наименьшая. В этом плане российское общество намного здоровее. Хз, я бы считал себя полным лузером, если условно к 35 годам не мог иметь свое жилье для себя и своей семьи (именно свое, а не ипотечное), а именно такая реальность ждет среднестатистического миллениала-американца со всеми вытекающими. Это будущее лузера по жизни без каких-либо активов и инстинкта собственничества, зато с дорогущими кроссовками, новым айфоном и стаканом кофе из старбакса. При этом это лузерство преподносится как бытие среднего класса Америки, на который все должны равняться. Смешно.
Боязнь кредитов и ипотеки в частности - это как раз черта неуспешной страны, в которой нельзя быть уверенным в своём будущем и возможности платить по долгам.
+12
-3
+9
Ответ breeze1989
У нас в каждой съемной квартире стиральная машина. Без нее ты в принципе не сдашь квартиру.
ничего подобного. у нас тоже разное жилье сдается. есть не только без стиралок, но и без мебели.
+7
0
+7
Ответ Montenegro Serbian
Как может быть запрещены стиральные машины? На каком основании?
В арендном жилье в США практически не бывает стирок, владельцы просто не устанавливают их. Им так проще, чем потом разбираться со страховыми.
+6
0
+6
Он и в России за пределами Москвы,если судить по большому счёту,нигде не был.
+5
0
+5
Хм, а сейчас он по какому паспорту прилетел?)) Австралийскому?
Ребята на досмотре, наверное, и не поняли посыл Лещука, мало ли сколько дурачков...
+6
-1
+5
Ответ Альтависта
Учитывая умственные способности Игорька как-то не верится, что это был стёб.
я не думаю, что умственные способности Игорька ниже, чем у местных комментаторов
+5
0
+5
Ответ Kanonir152
Кажется, он не с Россией сравнивает, а с Москвой.
тогда логичнее сравнивать самый дорогой и богатый город в США с Москвой, потому что как и США, так и Россия очень разные, странный конечно подход
+5
-1
+4
"Игорь Лещук – один из ведущих спортивных спикеров по российско-американскому вопросу."

ШТА? )))))))))))
+6
-3
+3
О том, что персонаж "сказочный" мы уже все знаем по куче новостей о его "экспертном" мнении ("спасибо" Спортсу за такие новости, ага), но тут он еще переплюнул себя с "Хотел увидеть драку" - такой интерес у человека похода на спортивное мероприятие...
+4
-1
+3
Чувак ходит на хоккей посмотреть на драку. Этим все сказано.
+3
0
+3
Очень сомнительный текст. Чистая пропаганда. Будем громить.

В Москве даже шаурма вкуснее - Аргумент отклонён. Это чистый субъективизм.

Сколько мишленовских ресторанов в Америке? Очень много. Сколько в России? Очень мало.

Очень странно, что в стране, где, по его словам так хорошо с туризмом, так плохо с ресторанами. Ведь открой нормальный ресторан, и озолотишься. Но нет. Не хотят американцы, акулы бизнеса. Странно.

"У многих там нет стиральных машин, потому что для них они дорогие. Для меня это странно, потому что стиралка должна быть у всех. А в Америке по-другому" - очень странные рассуждения. А в России посудомойки часто встречаются? Не думаю. А в Америке часто. При этом по стоимости они сопоставимы. В Америке почти у каждого машина. Не верю, что стиралка обходится дороже. Так что едва ли дело в дороговизне.
+3
0
+3
Скоро всей вашей Америке кирдык!© Я остаюсь! Я буду здесь жить!©
+3
0
+3
Ответ breeze1989
У нас в каждой съемной квартире стиральная машина. Без нее ты в принципе не сдашь квартиру.
А там по другому, правила другие и прачечные на каждом шагу
+3
0
+3
Россия:
-Я что, потанцевать не могу?
-Ты дебил?..
+4
-2
+2
Господи, да он же там как турист прогуливается. О чем вообще речь?
+3
-1
+2
"Люди чемоданами вещи стирают"
Вот дают, надо бы стиральным порошком, а они чемоданами.
+2
0
+2
Ответ Никита Давыдкин
ну так и у нас мобильное население, люди много переезжают на съемки. И везде почему-то есть стиралки, без них и квартиру то не сдашь. И никто за собой вагонами вещи не тащит. Так что в данном случае я вижу только оправдание очевидного минуса жизни, ну типа там же прачечных много, там стирайте. Вместо того, чтобы поставить стирку дома, сиди кукуй, глядя на этот барабан в прачечной. Вам самому удобнее было бы дома стирать или где-то ещё?
ну например я снимал две квартиры без сттиралки , почему без ник не сдашь квартиру? может вы путаете с плитой?
+3
-1
+2
Неприятная неожиданность - позавтракал на 70 долларов.
Приятная неожиданность - в Америке есть шаурма.
Поистине - это страна чудес. А как там негры - все еще корчуют лес?
+2
0
+2
Ответ Montenegro Serbian
Как может быть запрещены стиральные машины? На каком основании?
Про владельцев уже написали. Можно добавить, что в домах есть т.н. "общие пространства", там может быть много всего, в зависимости от класса жилья, частично платно, частично даром ( то есть входит в арендную плату), от тренажерок, до бассейна и кинозала. Есть и бытовки со стриралками, сушилками.
+3
-1
+2
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