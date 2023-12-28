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«Как проходит похудение? Оно давно прошло». Прямая линия Василия Уткина в телеграм-канале

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«Почему Черданцев с ТЭФИ? Потому что ТЭФИ – шлюха».

Обычно Василий Уткин проводит праздничный разговорный стрим на ютубе, но сейчас выбрал необычный формат – ответил на вопросы подписчиков в телеграм-канале.

Получилось как всегда ярко!

***

– Сколько раз у вас были мысли распустить команду (речь про «Эгриси» – Sports.ru)?

Мыслей распустить нет. Как раз наоборот. Нужно всего лишь понимать, могу я это себе позволить или нет. Тьфу-тьфу, пока справляемся.

«Эгриси» вроде в МФЛ. Пока не выгоняли, мы там. Задача всегда одинаковая: победа в ближайшем матче. Вот и все. 

– Отношение к Абаскалю? На что «Спартак» может рассчитывать в этом сезоне?

Это не вопросы, это издевательство. Я постоянно высказываюсь на эти темы. Тебе что, дайджест сочинить? Читай, смотри. Все!

– Как вы относитесь к стриминговым сервисам (речь о пиратских – Sports.ru), связанным со спортом? Таким как aanba, мячегон и прочее? Смотрите такое, считаете пиратством? Если смотрите, как часто вянут уши от прослушивания?

К пиратству я отношусь отрицательно. Хотя слишком широкая тема, чтобы не нашлось нюансов. О сервисах, которые ты называешь, ничего не знаю, спокойно обхожусь без них. Есть они – ну, и есть.

– Кто для вас лучший спортивный журналист этого года?

Назову три имени, без иерархии, в произвольном порядке: Дорский, Нобель, Крысева (Севастиан Терлецкий – Sports.ru).

– Стоит ли вводить потолок зарплат в РПЛ?

Для начала это невозможно контролировать. Де-факто. А раз так, можно еще обсудить, стоит ли вводить вечную жизнь. Или отменить ли разрыв крестообразных связок.

И уж глубоко потом можно обсудить вопрос, зачем это делать. Не раньше.

– Когда были в Балашихе (родной город Василия – Sports.ru)? Приедете на «Витязь» – «Спартак»?

Я бываю в Балашихе крайне редко, и только дома у мамы. На хоккей я бы разве что в Монреале сходил, на правах музея. Я не особенно люблю хоккей.

– Почему вы постоянно говорите про удачу в матчах «Эгриси»? Как-то связано с тем, что у вас команда из пацанов с района, а не профессиональных игроков, которые полагаются на мастерство, а не удачу?

Хм, сразу видно неспортсмена. Спортсменов, которые не надеются на удачу, просто не существует. Чем профессиональнее спортсмен, тем, как правило, сильнее надеется. Знаешь, почему?

Да потому, что никто не выигрывает всегда. Мастерство в том, чтоб забить, условно говоря, 9 из 10. Но никто не знает, на какой момент придется промах – при счете 5:0 в твою пользу или в решающем пенальти финала ЧМ. 

– Какую песню чаще других слушаете последнее время? Иногда сервисы дают статистику такую, или по ощущениям?

Да вот пацанов (речь о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» – Sports.ru) посмотрел, так что – Седая ночь, конечно.

– Почему Юрий Палыч Семин не может найти работу?

Юрию Палычу вообще-то 76, если я не путаю. И потом, он разве ищет работу? Не слыхал.

– Вы были чушпаном или пацаном?

Среди журналистов нет пацанов. Потому что серьезно заниматься этой профессией и при этом не извиняться невозможно даже теоретически. А пацаны, как известно, не извиняются!

– Сергей Карякин или Ян Непомнящий?

Турати.

– Являются ли пропагандистами спортивные комментаторы и журналисты с Матч ТВ?

И звукорежиссеры. И ассистенты операторов. И охранники студии. Ага.

– Что вы знаете о бейсболе?

Что бейсбол и бобслей составлены из одних и тех же букв.

– Почему Мостовой, а не Аршавин?

Так я же объяснил. Просто ни одного нет случая, чтобы я так сказал и не пояснил. Так в чем вопрос? Не дошло? Повторять – сколько раз?

– В чем для вас проявляется счастье?

А вот иногда откинешься на спинку кресла, выдохнешь с охом и улыбкой – тут и счастье.

– Куда пропал игрок, который под 10 номером играл?

Ушел.

– Почему в выпусках «Эгриси» нет историй, пояснения, почему из команды ушли те или иные игроки, тренеры? Это интересно.

Потому, что выпуски «Эгриси» – про то, что есть, а не про то, что было.

– Скучаете по работе на телевидении? Если бы был вариант, вернулись бы на Матч ТВ?

Так я и работаю на телевидении. Чем ютуб не ТВ? Или скучать можно по техническому способу распространения сигнала?

– Какие перспективы видите у Слуцкого в Китае?

Ни у кого причастного к футболу никакой перспективы в Китае нет. Это место профессионального забвения.

– Василий, был такой играющий президент ФК «Газовик-Газпром» Тумаев, он в вашем возрасте выходил в ФНЛ на замены и забивал голы. Не было ли желания выйти на поле за «Эгриси», хотя бы на минутку?

Владимир Тумаев так-то осужденный преступник. Не за воровство, кстати. Тщательно смягченная уголовщина. Никакие поданные им примеры меня не вдохновляют.

– Назовите один пример, когда максимально яркая звезда находилась в максимально неправильной для себя команде и это убило нечто потенциально великое?

Гаиска Мендьета, переход в «Лацио».

– Насколько регресс «Наполи» напоминает провалы «Барселоны» в сезоне-2019/20?

Нисколько. «Барселона» – великий клуб, ничто, что происходит в таком говне, как «Наполи», не может быть объяснено примером «Барсы».

– На игру какого отечественного футболиста, закончившего карьеру, вы хотели бы посмотреть в современном футболе?

Я бы хотел избежать такого опыта. Футболисты принадлежат времени, в котором играли. Для меня это очень личное; самые дорогие – в моем детстве. Которое я на всю катушку прожил и которое не готов пересказать или прожить заново.

– Как относитесь к Евгению Савину и его проекту?

К Жене отношусь как к близкому другу. О его команде в данный момент почти ничего не знаю.

– Хотелось бы узнать мнение о спортивных ведущих женского пола. Кого ты считаешь наиболее профессиональной?

Задумался над ответом и понял, что я ведь реально не в теме. Ну вот правда – я их не знаю. То есть знаю – как красавиц, с большинством даже знаком; но я их как ведущих не знаю. Я смотрю одно, а они ведут другое.

– Вы скучаете по телевидению?

Так я и работаю на телевидении.

– Озеров так-то был теннисистом, чемпионом, заслуженным мастером спорта.

Конечно. С этим не поспоришь.

Можете ли вы представить смену великих клубов? Что на место «Реала», «Барселоны» и «Баварии» придут другие?

Могу ли я представить себе ядерную войну? Да, могу.

– Василий, какое ваше любимое домашнее блюдо?

Мамины сырники.

– Что нужно сделать московскому «Динамо», чтобы стать чемпионом?

Я не думаю, что есть где-то не нажатая кнопка, или рубильник, который забыли воткнуть – а без него не ладится. Мне кажется, что чемпионство – это итог некоего правильного процесса. Работы. Вот мне кажется, «Динамо» наконец-то стало на правильный путь.

– Должно ли государство финансировать профессиональный спорт или должно ограничиваться поддержкой детского/студенческого спорта и созданием условий для занятия спортом населения?

Бессмысленный вопрос, если говорить о нашей стране. Кроме государственных никаких денег и нету.

– Что и кто в этом сезоне для вас самое интересное в АПЛ?

Реально? Спрашиваешь об этом в год требла? Есть вопрос: что круче требла?

– Отношение к Вяльбе? Статусу спортсмена для участие в ОИ?

Гений смазки!

– Какой матч из когда-либо проведенных хотели бы в прямом эфире прокомментировать?

Да в ближайшие выходные.

– Кто самый лучший российский футболист проявивший себя в чемпионате Испании?

Саленко.

– За какие реформы в правилах игры лично вы выступаете? Чистое время? Замены? Сокращение времени для эфиров?

Чистое время. Просто кайф.

– Как вы считаете, разрыв в уровне футбола между Европой и Южной Америкой еще преодолим? Или пропасть уже не сократить?

Так нет никакого разрыва. Южноамериканские и любые другие таланты сверхвостребованы в Европе.

– Как, по вашему мнению, отсутствие международных соревнований скажется на российском футболе в среднесрочной и долгосрочной перспективах?

Блин. А что, есть варианты?

– Какие годы в спортивной истории нашей страны вы считаете лучшими?

Ты не указал страну.

– Есть ли шанс увидеть Вас на Oккo?

Полагаю, нет.

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

27 комментариев
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Про бейсбол и бобслей понравилось особенно.
+26
-2
+24
В чувстве юмора Уткину не откажешь, как и в эрудиции!
+25
-4
+21
Местами блестяще, в остальных местах просто хорошо. "Гений смазки" - если Васино, то великолепно.
+19
-3
+16
Про Шнякина - топ!))
+9
-1
+8
Не воспитан Вася на Озерове. Озеров был интеллигентным человеком. А Вася.. Нет, конечно, есть и черданцевы, и канделаки. И Вася не лизоблюд. Но до Николая Николаевича ему как до Луны.
+8
-1
+7
Хорошо, что Василий не пишет комменты на Спортце. Многим стало бы тесно... ))
+7
-1
+6
А чем ему Наполи так сильно не угодил?)
+6
-1
+5
"Ни у кого причастного к футболу никакой перспективы в Китае нет. Это место профессионального забвения."- совпало.
+5
-1
+4
Из ответов понравились: бейсбол, Мендьета и Озеров.
+4
-1
+3
Вася это альфа, бета и всё что хотите футбольного/ных медиа.
можно его любить и/или ненавидеть, но он уже классик.
+5
-2
+3
Ответ bulldozer
А чем ему Наполи так сильно не угодил?)
по-моему, он никогда не отказывал себе в удовольствии облить гомном итальянский футбол
+3
0
+3
ТЭФИ шлюха - это сильно)))
+2
-1
+1
Если Василий неимоверным усилием воли снижает долю язвительности своих коментариев до возможного минимума, то результат получается неплохим. В нетривиальном мышлении ему не откажешь.
+1
0
+1
Про Мендьету 100%, очень обидно что не вышло
+1
0
+1
Ответ bulldozer
А чем ему Наполи так сильно не угодил?)
Наверное когда-то в Неаполе у него кошелёк подрезали
или пиццу невкусную подсунули.
+2
-1
+1
Ну, с Черданцевым более-менее понятно, а чем ему Napoli не угодил?
0
0
0
Ответ leningrad
Не воспитан Вася на Озерове. Озеров был интеллигентным человеком. А Вася.. Нет, конечно, есть и черданцевы, и канделаки. И Вася не лизоблюд. Но до Николая Николаевича ему как до Луны.
Но про Озерова согласен с Вами на 100%
0
0
0
Ответ leningrad
Не воспитан Вася на Озерове. Озеров был интеллигентным человеком. А Вася.. Нет, конечно, есть и черданцевы, и канделаки. И Вася не лизоблюд. Но до Николая Николаевича ему как до Луны.
Не лизоблюд ни разу. А вот с енотом в руках к Канделаки в ролике побежал. Но, да, ни разу.
0
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Ответ Экочёрт 4000
по-моему, он никогда не отказывал себе в удовольствии облить гомном итальянский футбол
Согласен полностью, а тут еще с испанским клубом сравнили..
0
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- Василий, ответишь на вопросы?
- Да, конечно.
- Василий... (далее вопрос)
- Идите все на ...
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Про Саленко сказал, чтобы позлить того (то ли недотрененера, то ли царя), чье имя вслух лучше не называть, а то снова вонять будет?
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10 лет назад на спортсе только ленивый грязью не поливал Василия) видно соскучились местные комментаторы) Вася верни конференцию111
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Вопросы от тимура жесть, не порфессионал
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А Вася то хорош. Как вино с годами.
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Про Малкома в точку!
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