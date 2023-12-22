Новый спортдир «Спартака» – главный скаут «Бенфики». Нашел Дарвина Нуньеса и женился на русской

Новый спортивный директор «Спартака» – 32-летний Томаш Амарал, ведущий скаут «Бенфики».

Португалец приступит к работе с января 2024-го. Действующий спортдир Пол Эшуорт остается в «Спартаке», но в новой должности – технического директора. Оба будут влиять на трансферы.

Кто такой Амарал? Он настаивал на Нуньесе в «Бенфике»

«Спартак» – дебют Амарала в роли спортдира, хотя он был не только скаутом.

Томаш начинал в 19 лет, еще в 2010-м, войдя в тренерский штаб лиссабонского «Санту Антониу», любительской команды из региональных лиг. Через год его заметил «Белененсеш», пригласил на место ассистента тренера в команду U-15. Пробыв в клубе всего сезон, Амарал ушел работать скаутом в «Авеш».

Амарал часто менял работу: в 2013-м перешел на должность аналитика в «Фаренсе», через год устроился им же в «Брагу», но продержался всего пару месяцев. Томаш захотел сменить обстановку и принял предложение испанской «Гранады», которая тогда была частью империи Джампаоло Поццо (еще он владеет «Удинезе» и «Уотфордом»).

Томаш снова не задержался. В 2016-м принял предложение амбициозного «Эйбара», шумевшего в Ла Лиге под руководством тренера Хосе Луиса Мендилибара. Удачно: привез защитников Рубена Пенью (нашел в «Леганесе») и Флориана Лежена («Ман Сити»), хавбека Жоана Жордана («Эспаньол») и кипера Марко Дмитровича («Алькоркон»). На всех, кроме Дмитровича, клуб прилично заработал (в общей сложности – 32 млн евро).

В 2018-м Амарала переманил «Вальядолид», это было инициативой нового президента – Роналдо. По информации AS, бразилец высоко оценил работу Томаша в «Эйбаре», но португалец не успел построить крутую команду: через год за ним пришла «Бенфика», там за четыре года Томаш добрался до должности ведущего скаута.

Mundo Deportivo сообщало, что Амарал был одним из инициаторов трансфера Дарвина Нуньеса из «Альмерии» в 2020-м, форвард тогда зажигал во второй лиге Испании. Томаш оценил Дарвина еще в «Вальядолиде», но Роналдо не мог удовлетворить требования продавца (34 млн евро). «Бенфика» смогла, а через два года продала уругвайца в «Ливерпуль» в два раза дороже.

У Амарала есть связь с Россией – русская жена. Об этом он рассказал в интервью сразу после назначения: «Помимо португальского, я говорю на испанском и английском языках. Но и по-русски знаю несколько слов, а моя русская жена, уверен, поможет мне как в изучении языка, так и в адаптации в новой стране!»

Возможно, Амарал не был приоритетным вариантом. Спортдиром мог стать Хавьер Рибальта, работавший в «Зените»

В начале декабря появились новости, что «Спартак» ведет переговоры с Хавьером Рибальтой, бывшмй спортивным директором «Зенита», который за месяц до этого скандально ушел из «Марселя». По информации Матч ТВ, испанец даже прилетал в Россию на переговоры, но не срослось.

По данным Sport24, Рибальта сомневался в «Спартаке» из-за отсутствия конкретных условий работы, все было размыто. Плюс у экс-директора «Зенита» есть варианты и в Европе, он отдавал предпочтение им.

Еще одна деталь от Metaratings: Хавьер настаивал на увольнении Гильермо Абаскаля, а вот Амарал считает, что нужно посмотреть на ситуацию, разобраться, а потом принимать решения.

Фото: spartak.com; Valter Gouveia/Keystone Press Agency/Global Look Press