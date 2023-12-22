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Новый спортдир «Спартака» – главный скаут «Бенфики». Нашел Дарвина Нуньеса и женился на русской

Томаш Амарал
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Новый спортивный директор «Спартака» – 32-летний Томаш Амарал, ведущий скаут «Бенфики». 

Португалец приступит к работе с января 2024-го. Действующий спортдир Пол Эшуорт остается в «Спартаке», но в новой должности – технического директора. Оба будут влиять на трансферы. 

Кто такой Амарал? Он настаивал на Нуньесе в «Бенфике»

«Спартак» – дебют Амарала в роли спортдира, хотя он был не только скаутом. 

Томаш начинал в 19 лет, еще в 2010-м, войдя в тренерский штаб лиссабонского «Санту Антониу», любительской команды из региональных лиг. Через год его заметил «Белененсеш», пригласил на место ассистента тренера в команду U-15. Пробыв в клубе всего сезон, Амарал ушел работать скаутом в «Авеш». 

Амарал часто менял работу: в 2013-м перешел на должность аналитика в «Фаренсе», через год устроился им же в «Брагу», но продержался всего пару месяцев. Томаш захотел сменить обстановку и принял предложение испанской «Гранады», которая тогда была частью империи Джампаоло Поццо (еще он владеет «Удинезе» и «Уотфордом»). 

Томаш снова не задержался. В 2016-м принял предложение амбициозного «Эйбара», шумевшего в Ла Лиге под руководством тренера Хосе Луиса Мендилибара. Удачно: привез защитников Рубена Пенью (нашел в «Леганесе») и Флориана Лежена («Ман Сити»), хавбека Жоана Жордана («Эспаньол») и кипера Марко Дмитровича («Алькоркон»). На всех, кроме Дмитровича, клуб прилично заработал (в общей сложности – 32 млн евро). 

В 2018-м Амарала переманил «Вальядолид», это было инициативой нового президента – Роналдо. По информации AS, бразилец высоко оценил работу Томаша в «Эйбаре», но португалец не успел построить крутую команду: через год за ним пришла «Бенфика», там за четыре года Томаш добрался до должности ведущего скаута. 

Mundo Deportivo сообщало, что Амарал был одним из инициаторов трансфера Дарвина Нуньеса из «Альмерии» в 2020-м, форвард тогда зажигал во второй лиге Испании. Томаш оценил Дарвина еще в «Вальядолиде», но Роналдо не мог удовлетворить требования продавца (34 млн евро). «Бенфика» смогла, а через два года продала уругвайца в «Ливерпуль» в два раза дороже.

У Амарала есть связь с Россией – русская жена. Об этом он рассказал в интервью сразу после назначения: «Помимо португальского, я говорю на испанском и английском языках. Но и по-русски знаю несколько слов, а моя русская жена, уверен, поможет мне как в изучении языка, так и в адаптации в новой стране!»

Возможно, Амарал не был приоритетным вариантом. Спортдиром мог стать Хавьер Рибальта, работавший в «Зените»

В начале декабря появились новости, что «Спартак» ведет переговоры с Хавьером Рибальтой, бывшмй спортивным директором «Зенита», который за месяц до этого скандально ушел из «Марселя». По информации Матч ТВ, испанец даже прилетал в Россию на переговоры, но не срослось. 

По данным Sport24, Рибальта сомневался в «Спартаке» из-за отсутствия конкретных условий работы, все было размыто. Плюс у экс-директора «Зенита» есть варианты и в Европе, он отдавал предпочтение им.

Еще одна деталь от Metaratings: Хавьер настаивал на увольнении Гильермо Абаскаля, а вот Амарал считает, что нужно посмотреть на ситуацию, разобраться, а потом принимать решения.  

Фото: spartak.com; Valter Gouveia/Keystone Press Agency/Global Look Press

16 комментариев
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Добро пожаловать в главный клуб России!
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Удачи! Очень хочется, чтобы у Спартака наконец-то появился топовый спортивный директор 🙏.
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ну т.е. в футбол он не играл? Понятно. Помянем...
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Ну, решили поменять спортивного директора, ладно. Но зачем раздувать штат, оставляя Эшуорта, который растратил кучу миллионов без особого успеха?
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Надеюсь трансфер Луковича не состоится.
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А Фалько всё равно к нам не поедет
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у спартака будет такой же вектор на трансферном рынке как у португалов-покупать молодых латиноамериканцев, доводить их до кондиции и продавать за рубеж. тавареш явно проходил через руки этого кента
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Где фото жёны?
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Ответ КБ Сергей
Ну, решили поменять спортивного директора, ладно. Но зачем раздувать штат, оставляя Эшуорта, который растратил кучу миллионов без особого успеха?
Говорили, что его не могут уволить по условиям контракта, поэтому формально передвинут на другую должность, а фактически он просто будет числиться в клубе и ничего не делать до конца контракта, до лета
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Молодым у нас везде дорога..., куда правда неизвестно..
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Удачи!!!!!!!
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странно как-то - приходит новый человек в клуб, и один сразу заявляет "уволить ГТ", а второй еще будет вникать и разбираться (!). А с каких пор решение по найму или увольнению ГТ входит в компетенцию спортдира, только нанимаемого в клуб?

это как если бы директор по продажам, нанимаясь в компанию, ставил первым условием уволить, скажем, зама гендира по финансам.
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