РФС еще раз отказался от Азии – что это значит?

Подтвердили решение.

Главная новость дня в российском футболе – отказ РФС от перехода в Азию. Это означает, что Россия будет ждать потепления отношений с УЕФА.

Но вопросы остаются.

Перехода в Азию не будет, потому что там нет гарантий. Но опция остается

Именно это – главная причина. Подтверждают и инсайды «СЭ», и сам президент РФС Александр Дюков.

«Опция по смене конфедерации никуда не уйдет. Такой возможностью мы можем воспользоваться если не в этом году, то в следующем», – цитирует его «Матч ТВ».

Глава судей РФС Павел Каманцев тоже не видит смысла: «Какая разница, где наши клубы будут не допускаться к соревнованиям: в Азии или Европе? Надо не забывать, что бан ФИФА все еще действует в отношении всех соревнований. Это сложнопрогнозируемая ситуация – что мы приобретем и что потеряем».

А гендиректор «Ахмата» и член исполкома РФС Ахмед Айдамиров категоричен: «Никакой Азии, будем бороться за Европу. Россия – это Европа, мы победим. Решили, что в Азию не будем переходить, все поддержали решение единогласно».

Итого: РФС не совершает резких движений и продолжает рассчитывать на дипломатическое решение вопроса .

Разговор тянется долго. Мы стали ближе к Азии за год или нет?

В феврале 2022-го ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных турниров. 23 декабря прошлого года исполком РФС рассматривал вариант перехода в Азию. Финального решения не было, но Дюков пообещал принять его за следующую неделю. В итоге 30 декабря РФС создал рабочую группу с участием ФИФА и УЕФА, а Азию отложили.

Уже тогда ключевой мотивировкой было то, что переход никак не повлияет на нашу возможность играть отборочные турниры, потому что на первом плане бан от ФИФА.

За год ситуация не изменилась.

Сборная России играла с азиатскими соперниками (Иран, Ирак, Катар), но не чаще, чем с африканскими (дважды Египет, Камерун, Кения), плюс получилось привезти в Россию соперника из зоны КОНКАКАФ (Куба).

В феврале Дюков и генсек РФС Максим Митрофанов посетили заседание конгресса Азиатской конфедерации футбола. Дюков возглавлял делегацию РФС на конгрессе УЕФА. Кроме того, он говорил: «Главное – выполнить задачу и принять участие в отборе к ЧМ-2026. Эту задачу мы перед собой ставим».

Летом Россию пригласили поучаствовать в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии – наши отказались: жара, короткий отпуск и наложение с финалом Кубка России. Тогда же представители УЕФА и ФИФА посетили конференцию РФС. «Это дает надежду на то, что в ближайшее время могут быть решения, которые позволят отменить международный бан», – говорил Дюков.

Внезапные подвижки со стороны УЕФА были в сентябре: союз разрешил российским командам U-17 вернуться к международным турнирам, хоть и без национальных атрибутов. Но после волны заявлений об отказе играть с Россией даже в таком виде организация приостановила действие это решение (российская сторона настаивает, что не отменила) с формулировкой о том, что не нашлось «технического решения, позволяющего российским командам играть».

При этом президент РФС подтвердил переговоры с УЕФА в ноябре.

Итого: Россия не стала ближе к Азии, отношения (публично) весь год оставались ровными.

Квалификация на ЧМ-2026 – где и когда?

Квалификация в Азии началась два месяца назад – в октябре, тогда в первом раунде сыграло 20 сборных. А в ноябре стартовал второй этап с девятью группами по четыре команды – там уже играют фавориты, то есть Япония, Южная Корея, Катар, Иран, Саудовская Аравия, Австралия и остальные.

Турнир продлится до лета, затем 18 лучших сборных попадут в третий этап (три группы по шесть команд – по две лучшие квалифицируются на ЧМ). Будут еще четвертый и пятый для тех, кто не отобрался напрямую. От Азии на ЧМ поедут минимум восемь максимум девять сборных.

Квалификация в Европе пройдет с марта по ноябрь 2025-го (стыки – в марте 2026-го). Формат: 12 групп по четыре-пять команд, 12 победителей напрямую, еще четыре путевки получат команды из стыков.

Новая Лига наций стартует уже в сентябре 2024-го. Россию не включили в список для жеребьевки.

Итого: без изменений общей политической обстановки шансов на участие в отборе к ЧМ не видно.

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына, Григорий Сысоев