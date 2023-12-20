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РФС еще раз отказался от Азии – что это значит?

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Подтвердили решение.

Главная новость дня в российском футболе – отказ РФС от перехода в Азию. Это означает, что Россия будет ждать потепления отношений с УЕФА.

Но вопросы остаются.

Перехода в Азию не будет, потому что там нет гарантий. Но опция остается

Именно это – главная причина. Подтверждают и инсайды «СЭ», и сам президент РФС Александр Дюков.

«Опция по смене конфедерации никуда не уйдет. Такой возможностью мы можем воспользоваться если не в этом году, то в следующем», – цитирует его «Матч ТВ».

Глава судей РФС Павел Каманцев тоже не видит смысла: «Какая разница, где наши клубы будут не допускаться к соревнованиям: в Азии или Европе? Надо не забывать, что бан ФИФА все еще действует в отношении всех соревнований. Это сложнопрогнозируемая ситуация – что мы приобретем и что потеряем».

А гендиректор «Ахмата» и член исполкома РФС Ахмед Айдамиров категоричен: «Никакой Азии, будем бороться за Европу. Россия – это Европа, мы победим. Решили, что в Азию не будем переходить, все поддержали решение единогласно».

Итого: РФС не совершает резких движений и продолжает рассчитывать на дипломатическое решение вопроса.

Разговор тянется долго. Мы стали ближе к Азии за год или нет?

В феврале 2022-го ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных турниров. 23 декабря прошлого года исполком РФС рассматривал вариант перехода в Азию. Финального решения не было, но Дюков пообещал принять его за следующую неделю. В итоге 30 декабря РФС создал рабочую группу с участием ФИФА и УЕФА, а Азию отложили.

Уже тогда ключевой мотивировкой было то, что переход никак не повлияет на нашу возможность играть отборочные турниры, потому что на первом плане бан от ФИФА.

За год ситуация не изменилась.

Сборная России играла с азиатскими соперниками (Иран, Ирак, Катар), но не чаще, чем с африканскими (дважды Египет, Камерун, Кения), плюс получилось привезти в Россию соперника из зоны КОНКАКАФ (Куба).

В феврале Дюков и генсек РФС Максим Митрофанов посетили заседание конгресса Азиатской конфедерации футбола. Дюков возглавлял делегацию РФС на конгрессе УЕФА. Кроме того, он говорил: «Главное – выполнить задачу и принять участие в отборе к ЧМ-2026. Эту задачу мы перед собой ставим».

Летом Россию пригласили поучаствовать в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии – наши отказались: жара, короткий отпуск и наложение с финалом Кубка России. Тогда же представители УЕФА и ФИФА посетили конференцию РФС. «Это дает надежду на то, что в ближайшее время могут быть решения, которые позволят отменить международный бан», – говорил Дюков.

Внезапные подвижки со стороны УЕФА были в сентябре: союз разрешил российским командам U-17 вернуться к международным турнирам, хоть и без национальных атрибутов. Но после волны заявлений об отказе играть с Россией даже в таком виде организация приостановила действие это решение (российская сторона настаивает, что не отменила) с формулировкой о том, что не нашлось «технического решения, позволяющего российским командам играть».

При этом президент РФС подтвердил переговоры с УЕФА в ноябре.

Итого: Россия не стала ближе к Азии, отношения (публично) весь год оставались ровными.

Квалификация на ЧМ-2026 – где и когда?

Квалификация в Азии началась два месяца назад – в октябре, тогда в первом раунде сыграло 20 сборных. А в ноябре стартовал второй этап с девятью группами по четыре команды – там уже играют фавориты, то есть Япония, Южная Корея, Катар, Иран, Саудовская Аравия, Австралия и остальные.

Турнир продлится до лета, затем 18 лучших сборных попадут в третий этап (три группы по шесть команд – по две лучшие квалифицируются на ЧМ). Будут еще четвертый и пятый для тех, кто не отобрался напрямую. От Азии на ЧМ поедут минимум восемь максимум девять сборных.

Квалификация в Европе пройдет с марта по ноябрь 2025-го (стыки – в марте 2026-го). Формат: 12 групп по четыре-пять команд, 12 победителей напрямую, еще четыре путевки получат команды из стыков.

Новая Лига наций стартует уже в сентябре 2024-го. Россию не включили в список для жеребьевки.

Итого: без изменений общей политической обстановки шансов на участие в отборе к ЧМ не видно. 

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Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына, Григорий Сысоев

17 комментариев
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РФС пытается лавировать, тянет время, делает все возможное, что бы не уходить в Азию. Но это Сизифов труд. РФС также пытался отпетлять от фан ай ди, еще раньше пытался смягчить лимит, но от политического решения сверху не уйдешь. Рано или поздно им придется интегрировать клубы с "новых территорий", какие бы уловки они не придумывали, что бы этого не делать. Тогда будет уже неважно, где не играть.
+12
0
+12
Ответ Никул
РФС пытается лавировать, тянет время, делает все возможное, что бы не уходить в Азию. Но это Сизифов труд. РФС также пытался отпетлять от фан ай ди, еще раньше пытался смягчить лимит, но от политического решения сверху не уйдешь. Рано или поздно им придется интегрировать клубы с "новых территорий", какие бы уловки они не придумывали, что бы этого не делать. Тогда будет уже неважно, где не играть.
но и это радует, на самом деле, что РФС хоть как то пытается спасти футбол, и не дать ему загнуться, а не беспрекословно стелится под деда, который не шарит за спорт дальше советских газет, где наши должны играть только у нас, а культура боления - это семечки грызть молча на трибуне
+11
-1
+10
Ответ Andrey Maximkin
значит, что РФС все-таки осознали, что Азия тоже входит в ФИФА, а значит ничего принципиально не меняется. это заняло какое-то время, но все-таки, стоит поздравить наших руководителей мячика с этим достижением
"Руководители мячика" тут как раз совсем ни при чем, их здравый смысл еще не покинул и они сопротивляются в меру своих скромных полномочий. А вот высшее партийное руководство требует от всех действовать по принципу "сгорел сарай - гори и хата".
+9
0
+9
РФС сложно очень. Не они создали все эти проблемы. Им надо делать выбор, который устроит всех. А это почти невозможно.
+5
0
+5
Логика простая. В Азии отбор на ЧМ уже начался, в Европе ещё нет. То есть чисто теоретически есть шанс, что допустят до отбора в 2025. В Азии такой возможности нет даже теоретически. Если же говорить о реальности, то все понимают, что России и российских клубов не будет на топ-соревнованиях ещё минимум лет 5. В лучшем случае к ЧМ 2030 допустят
+4
-1
+3
значит, что РФС все-таки осознали, что Азия тоже входит в ФИФА, а значит ничего принципиально не меняется.
это заняло какое-то время, но все-таки, стоит поздравить наших руководителей мячика с этим достижением
+2
0
+2
Это значит, что я был прав, когда говорил, что дяденьку, руководившего в 90х петербургским торговым портом, весьма сложно прогнуть.
+2
0
+2
Ответ Палыч-59
Подожду комменты, потом решу, хорошо это или нет.
Кстати да. Тоже подумалось, что комменты зачастую выполняют роль chatgpt по написанию краткой выжимки сути текста. Особенно в длинных аналитических постах с многими разделами. И, также как и чатгпт, частенько делают это с ошибками))
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Гарант же о другом совсем недавно говорил.
Неужели, в РФС оппозиция окопалась :)
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Кстати, а что с U17?
16 октября/ РФС (Максим Митрофанов,) назвал вбросом новость об отмене допуска команд U17: «Это не так. Исполком УЕФА поручил проработать такую возможность – с какими странами, в какой корзине, в какие временные рамки»
12 октября / Глава РФС Дюков о России U17: «Теоретическая возможность участия на ЧЕ есть. Решение остается в силе»

В квалификации команды уже сыграли по 3 матча во всех группах (половину отборочного турнира)
И что получилось в итоге, что РФС надувал щеки при реальном повторном отстранении U17?
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Что надо было сделать уже давно - это не переходить всей федерацией в Азию, а договориться об участии одного нашего клуба (чемпиона) во втором или третьем (если есть) международном турнире этого континента в качестве гостя. Газпром бы проплатил призовые турнира в благодарность (они там сущие копейки по нынешним временам).
Это дало бы и игровую международную практику хотя бы одной команде, и наполнило смыслом внутренний турнир, и было бы выгодно с политических позиций. И дверь в Европу тоже бы не закрыло.
Но вместо этого никто ничего не делает, пустые разговоры и споры только как всегда.
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Ответ Никул
РФС пытается лавировать, тянет время, делает все возможное, что бы не уходить в Азию. Но это Сизифов труд. РФС также пытался отпетлять от фан ай ди, еще раньше пытался смягчить лимит, но от политического решения сверху не уйдешь. Рано или поздно им придется интегрировать клубы с "новых территорий", какие бы уловки они не придумывали, что бы этого не делать. Тогда будет уже неважно, где не играть.
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