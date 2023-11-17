Откровения Черчесова: обманул Испанию на ЧМ-2018, использовав своего помощника Гранеро

Больше пяти лет прошло с матча 1/8 финала ЧМ-2018 сборной России против Испании, но до сих пор появляются новые факты. Теперь – о том, как Станислав Черчесов запутал испанский тренерский штаб.

Черчесов рассказал историю о Паулино Гранеро – специалисте по физподготовке в сборной России: «Я его вызвал и сказал: «Звони испанским друзьям-журналистам и сливай информацию, которую я тебе буду говорить». Он сливал, получается, дезинформацию, и они не понимали, что мы будем делать.

Не поставить Черышева я не мог, он только что забил два гола. Они знали, что мы его поставим, и против него на фланг выпустили Начо Фернандеса, который не бегал в атаку. А Черышев – не играет! Грубо говоря, их правый фланг – не атакующий, Фернандес вышел охранять воздух. Он ищет Дениса, а тот рядом со мной сидит. Потом они выпустили другого игрока – и тогда мы выпустили Черышева. Такие нюансы ты должен замечать, вот и все», – такую цитату Черчесова привел Metaratings. Позже новость была удалена: возможно, из-за того, что Черчесов, выступая перед студентами Высшей школы экономики, сказал это не под запись.

Как было на самом деле: Черышев и Начо пересеклись совсем ненадолго

Испания вышла с ожидаемыми 4-2-3-1, где справа в защите был Начо. В 5-3-2 сборной России слева располагался Юрий Жирков. Наблюдения Александра Дорского по той игре: «Черышев остался в запасе – Россия решила, что грамотная оборона важнее потенциальных забегов в контратаках».

В перерыве Жиркова из-за травмы заменил Владимир Гранат – налево переместился Федор Кудряшов, а Черышев появился на 61-й минуте вместо Александра Самедова. Еще одно замечание Дорского: «Эта перестановка также сильно изменила сборную: наш лучший бомбардир расположился в левом полуфланге, Головин отошел в середину, а Зобнин сместился ближе к правому краю. На него Испания давила сильнее всего – Альба и Иско были активны, но Марио Фернандеса было невозможно пройти».

А через девять минут Дани Карвахаль заменил Начо. Черышев отыграл следующий час. WhoScored насчитал у него десять касаний мяча и всего пять передач, у Карвахаля – 49 касаний и 40 передач. Да только на итоговый результат это не повлияло.

Наши дотерпели до серии пенальти, там последний удар сборной России был точным – произвел его как раз Черышев.

Гранеро был важен для сборной и подготовил бегущую команду на ЧМ

Гранеро попал в сборную России при Фабио Капелло и остался после назначения Черчесова. Именно по его инициативе в сборной внедрили GPS-датчики, с их помощью можно было отследить не только пульс, температуру тела и степень обезвоживания футболиста, но и информацию о мощности ускорений, торможений и смене направлений движения.

А все вот почему: «Мне очень нравятся новые технологии. Детально вижу работу на тренировках, технологии помогают ничего не упустить. Использование датчиков помогает предугадать травмы. Информирую медицинский персонал о малейших нарушениях в работе мышц и суставов, чтобы минимизировать риск повреждений, насколько это возможно».

Он серьезно нагружает игроков в предсезонке, но почти все упражнения использует с мячом. И настаивает на работе в тренажерном зале: «Если не будешь заниматься для профилактики травм, то получишь повреждение и будешь работать там с физиотерапевтом во время восстановления». А еще – запрещает фастфуд.

В 2018-м перед 1/8 финала Гранеро говорил: «Безусловно, физически команда полностью готова к плей-офф ЧМ. Мы действительно очень усердно готовились. Искали у игроков лучшие индивидуальные качества и старались работать с ними. Также мы знали, в каком состоянии находились футболисты после окончания чемпионата России.

Мы подготовили специальные индивидуальные программы для каждого игрока, чтобы подвести его к турниру в хорошей форме. Нашей целью было провести первый матч с Саудовской Аравией с отличной физикой. Затем мы проследили за каждым индивидуальным показателем: выносливость, сила, физические возможности. Эти процедуры помогли команде хорошо подготовиться и тактически, и технически».

По итогам группового этапа Россия по пробегу уступила только Сербии и Германии.

А через несколько дней Гранеро еще и выполнил хитрость Черчесова. Результат – выход сборной России в четвертьфинал, который никогда не забыть. А лидером среди футболистов по пробегу после пяти матчей был Роман Зобнин, покрывший 62 километра.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня, Виталий Тимкив, Антон Денисов