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«Ни разу не праздновал гол «Спартаку». Дзюба спас «Локо» от поражения в дерби – в большинстве

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Даниил Хлусевич Даниил Хлусевич
Артем Дзюба Артем Дзюба
Дмитрий Рыбчинский Дмитрий Рыбчинский
Футбол Футбол

Забил восьмой мяч бывшей команде.

Артем Дзюба всегда мотивирован против «Спартака». Это дерби не исключение – его гол стал решающим в дерби (1:1). 

«Сейчас соберемся командой, будем бить Рыбчинского». «Локо» мог вырвать волевую, но получилась только ничья

Дзюба отличился на 63-й минуте, уже при счете 0:1: Глушенков прорвался в штрафную, отдал левее на Артема, который с 10 метров катнул в ворота «Спартака».

И по традиции не праздновал.

Об этом форвард рассказывал еще в 2019-м: «Ни разу не праздновал гол «Спартаку» и не буду этого делать. Когда после чемпионата мира 2018 года начались почвенные и беспочвенные разговоры о возвращении в «Спартак», я сказал, что это невозможно. Меня многие партнеры в команде и друзья спрашивают, пошел бы я в «Спартак». Говорю, что нет. Дважды в одну реку нет смысла входить. Я ушел достойно, никого не предавал и не оскорблял».

Дзюба поучаствовал и в ключевом моменте первого тайма – удалении у «Спартака».

На 38-й минуте Артем головой в падении скинул мяч на ход Антону Миранчуку, под которого перед самой штрафной подкатился Даниил Хлусевич.

До пенальти Миранчук добежать не успел, а вот на фол последней надежды Хлусевич наиграл.

Судья Павел Кукуян тут же показал игроку «Спартака» красную.

Но таким подарком «Локо» не воспользовался: уже на старте второго тайма Антон Зиньковский неожиданно вывел «Спартак» вперед. Гол Дзюбы стал для «Локо» спасительным.

Хотя после 50 минут в большинстве можно было ожидать и большего.

В конце «Локо» даже мог по традиции вырывать волевую, но Дмитрий Рыбчинский не попал почти в пустые ворота после сэйва Максименко.

«Сейчас соберемся командой, будем бить Рыбчинского», – пошутил (да?) после матча нападающий «Локо» Тимур Сулейманов.

«Локо» не побеждает в четырех матчах РПЛ подряд: поражение и три ничьих. У «Спартака» тоже все не очень: вторая ничья при четырех поражениях и одной победе в последних семи матчах во всех турнирах. После 14 туров обе команды отстают от лидирующего «Краснодара» на 10 очков.

● У «Локомотива» всего четыре победы в 20 последних матчах со «Спартаком». У спартаковцев прервалась четырехматчевая победная серия с «Локо».

Дзюба забил восьмой гол в ворота «Спартака» в 18 матчах (седьмой в 15 играх РПЛ).

Гильермо Абаскаль рассчитывал на более, даже после удаления на 38-й минуте: 

«Да, я, конечно, доволен [результатом], но мы должны были брать три очка. Думаю, что в первом тайме соперник только один раз доходил до финальной трети. Мы полностью контролировали, на мой взгляд, матч при владении, в фазе без мяча, все было под нашим контролем. Быстро забирали мяч и начинали атаки, но, к сожалению, этот несчастный случай, что называется, приговорил нас.

После перерыва я не видел на поле команду в меньшинстве. Ребята бились, боролись в каждом эпизоде, к сожалению, пропустили этот гол, но команда действительно показала хорошую самоотдачу, билась до последнего. Поздравляю ребят».

«Когда забил «Спартаку», хотелось орать, кричать, рвать и метать». Так Дзюба огорчал «Спартак» раньше

Артем ушел из «Спартака» летом 2015-го – и забивал бывшей команде в первых четырех матчах подряд.

Сезон-2015/16: в Москве принес «Зениту» ничью на 87-й минуте, в Санкт-Петербурге забил победный гол (завершили со счетом 5:2).

Сезон-2016/17: Дзюба снова отличился в обоих матчах (4:2 и 1:2).

Примерно в это же время он рассказал о чувствах, которые при этом испытывает: «Когда забил «Спартаку», одновременно хотелось орать, кричать, рвать и метать. А заодно показать многим, насколько они были не правы. Но слово я, повторю, сдержал и эмоции не выплеснул. То, как ведут себя некоторые люди, что они говорят и что они делают... Против меня в том числе... Я этого никогда не прощу. И буду доказывать это на поле».

В следующий раз забить «Спартаку» удалось лишь в 2020-м: в полуфинале Кубка (2:1). В декабре того же года Артем забил бывшим и в чемпионате (3:1), а в октябре 2021-го поучаствовал в разгроме (7:1).

Теперь форвард впервые огорчил «Спартак» не в составе «Зенита».

Локомотив – Спартак 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
5 ноября, 19.30, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 53 Зиньковский, 1:1 – 63 Дзюба.
ЛокомотивЛантратов, Ненахов, Морозов, Фассон, Тикнизян, Самошников (Рыбчинский, 64), Миранчук, Баринов, Куликов (Пиняев, 58), Глушенков (Сулейманов, 78), Дзюба.
СпартакМаксименко, Чернов, Дуарте, Рябчук, Медина (Мозес, 46), Зиньковский (Бонгонда, 73), Пруцев, Игнатов (Мартинс Перейра, 60), Литвинов (Умяров, 88), Хлусевич, Промес.
Предупреждения:
Баринов (45), Миранчук (49), Игнатов (60).
Удаление:
Хлусевич (38).

Черчесов в шарфе «Локо» шокировал всех… Но накинул шарф «Спартака» и сидел в двух😂

Фото: vk.com/fclokomotiv; РИА Новости/Алексей Даничев

17 комментариев

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Анатолий Конь
Ответ mdaa
Каков уровень чемпионата, дзюба успевает и на ток шоу и в гонку бомбардиров
На все руки мастер .
+24
-2
+22
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Александр Аствацатуров
Ну что сказать. Топ форвард локального масштаба. Довольно серьезное достижение... не мучается как всякие вечно подающие то ли надежды то ли мячи Панченко, Кокорины и прочие. Дзюба молодец.
+18
-1
+17
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Вячеслав Припузов
Показалось он даже прослезился
+16
-2
+14
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Дмитрий Беляев
Ответ Вечно в бане
Керж и Павлюченко однозначно сильнее. Да даже праймовый Погребняк, прости господи, был сильнее Дзюбы. Сычев был очень крут, кресты все убили. Это только если смотреть поколение нулевых. У Дзюбы получилась более долгая и стабильная карьера, а если смотреть именно по набору скиллов, то можно много кого лучше него найти.
Аршавин и Веретенников нападающие? Ну тогда я Пеле!!! Не смеши мои коленки! Пиши нападающих
+4
0
+4
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mdaa
Каков уровень чемпионата, дзюба успевает и на ток шоу и в гонку бомбардиров
+6
-4
+2
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Emil_2
Ответ Дмитрий Беляев
Дзюба давно всём всё доказал! Лучший нападающий в Российской истории!
Артемка, перелогинься!!!)))
+2
-1
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Вечно в бане
Ответ Дмитрий Беляев
Ну кто лучше? Кто?
Керж и Павлюченко однозначно сильнее. Да даже праймовый Погребняк, прости господи, был сильнее Дзюбы. Сычев был очень крут, кресты все убили. Это только если смотреть поколение нулевых.
У Дзюбы получилась более долгая и стабильная карьера, а если смотреть именно по набору скиллов, то можно много кого лучше него найти.
+2
-1
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Toporila
Ответ Александр Аствацатуров
Ну что сказать. Топ форвард локального масштаба. Довольно серьезное достижение... не мучается как всякие вечно подающие то ли надежды то ли мячи Панченко, Кокорины и прочие. Дзюба молодец.
Кокорин так-то разорвал серию А, а чего добился Дзюба?
+1
0
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Анатолий Конь
Ответ Дмитрий Беляев
Дзюба давно всём всё доказал! Лучший нападающий в Российской истории!
Лучший - нет , но больше всех забил - да.
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Дмитрий Беляев
Ответ Анатолий Конь
Лучший - нет , но больше всех забил - да.
Ну кто лучше? Кто?
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Теннис Сандгрен
Ответ Вечно в бане
Керж и Павлюченко однозначно сильнее. Да даже праймовый Погребняк, прости господи, был сильнее Дзюбы. Сычев был очень крут, кресты все убили. Это только если смотреть поколение нулевых. У Дзюбы получилась более долгая и стабильная карьера, а если смотреть именно по набору скиллов, то можно много кого лучше него найти.
А причём тут набор скиллов вообще? Понятно что по таланту все эти нападающие сильнее Дзюбы. Но по общему уровню и реализации своего таланта и всех остальных составляющих, могут соперничать только Керж и Пав. И неизвестно в чью пользу это соперничество, они плюс-минус равны
0
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Анатолий Конь
Ответ Вячеслав Припузов
Показалось он даже прослезился
Отца - Федуна вспомнил.
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