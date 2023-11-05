«Ни разу не праздновал гол «Спартаку». Дзюба спас «Локо» от поражения в дерби – в большинстве

Забил восьмой мяч бывшей команде.

Артем Дзюба всегда мотивирован против «Спартака». Это дерби не исключение – его гол стал решающим в дерби (1:1).

«Сейчас соберемся командой, будем бить Рыбчинского». «Локо» мог вырвать волевую, но получилась только ничья

Дзюба отличился на 63-й минуте, уже при счете 0:1: Глушенков прорвался в штрафную, отдал левее на Артема, который с 10 метров катнул в ворота «Спартака».

И по традиции не праздновал.

Об этом форвард рассказывал еще в 2019-м: «Ни разу не праздновал гол «Спартаку» и не буду этого делать. Когда после чемпионата мира 2018 года начались почвенные и беспочвенные разговоры о возвращении в «Спартак», я сказал, что это невозможно. Меня многие партнеры в команде и друзья спрашивают, пошел бы я в «Спартак». Говорю, что нет. Дважды в одну реку нет смысла входить. Я ушел достойно, никого не предавал и не оскорблял».

Дзюба поучаствовал и в ключевом моменте первого тайма – удалении у «Спартака».

На 38-й минуте Артем головой в падении скинул мяч на ход Антону Миранчуку, под которого перед самой штрафной подкатился Даниил Хлусевич.

До пенальти Миранчук добежать не успел, а вот на фол последней надежды Хлусевич наиграл.

Судья Павел Кукуян тут же показал игроку «Спартака» красную.

Но таким подарком «Локо» не воспользовался: уже на старте второго тайма Антон Зиньковский неожиданно вывел «Спартак» вперед. Гол Дзюбы стал для «Локо» спасительным.

Хотя после 50 минут в большинстве можно было ожидать и большего.

В конце «Локо» даже мог по традиции вырывать волевую, но Дмитрий Рыбчинский не попал почти в пустые ворота после сэйва Максименко.

«Сейчас соберемся командой, будем бить Рыбчинского», – пошутил (да?) после матча нападающий «Локо» Тимур Сулейманов.

● «Локо» не побеждает в четырех матчах РПЛ подряд : поражение и три ничьих. У «Спартака» тоже все не очень: вторая ничья при четырех поражениях и одной победе в последних семи матчах во всех турнирах. После 14 туров обе команды отстают от лидирующего «Краснодара» на 10 очков.

● У «Локомотива» всего четыре победы в 20 последних матчах со «Спартаком». У спартаковцев прервалась четырехматчевая победная серия с «Локо».

● Дзюба забил восьмой гол в ворота «Спартака» в 18 матчах (седьмой в 15 играх РПЛ) .

Гильермо Абаскаль рассчитывал на более, даже после удаления на 38-й минуте:

«Да, я, конечно, доволен [результатом], но мы должны были брать три очка. Думаю, что в первом тайме соперник только один раз доходил до финальной трети. Мы полностью контролировали, на мой взгляд, матч при владении, в фазе без мяча, все было под нашим контролем. Быстро забирали мяч и начинали атаки, но, к сожалению, этот несчастный случай, что называется, приговорил нас.

После перерыва я не видел на поле команду в меньшинстве. Ребята бились, боролись в каждом эпизоде, к сожалению, пропустили этот гол, но команда действительно показала хорошую самоотдачу, билась до последнего. Поздравляю ребят».

«Когда забил «Спартаку», хотелось орать, кричать, рвать и метать». Так Дзюба огорчал «Спартак» раньше

Артем ушел из «Спартака» летом 2015-го – и забивал бывшей команде в первых четырех матчах подряд.

Сезон-2015/16: в Москве принес «Зениту» ничью на 87-й минуте, в Санкт-Петербурге забил победный гол (завершили со счетом 5:2).

Сезон-2016/17: Дзюба снова отличился в обоих матчах (4:2 и 1:2).

Примерно в это же время он рассказал о чувствах, которые при этом испытывает: «Когда забил «Спартаку», одновременно хотелось орать, кричать, рвать и метать. А заодно показать многим, насколько они были не правы. Но слово я, повторю, сдержал и эмоции не выплеснул. То, как ведут себя некоторые люди, что они говорят и что они делают... Против меня в том числе... Я этого никогда не прощу. И буду доказывать это на поле».

В следующий раз забить «Спартаку» удалось лишь в 2020-м: в полуфинале Кубка (2:1). В декабре того же года Артем забил бывшим и в чемпионате (3:1), а в октябре 2021-го поучаствовал в разгроме (7:1).

Теперь форвард впервые огорчил «Спартак» не в составе «Зенита».

Фото: vk.com/fclokomotiv; РИА Новости/Алексей Даничев