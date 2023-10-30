Инсайды про «ЗМ»: закрытый мир глазами человека, который уже 30 лет голосует от России

Детали о награде.

В гости к Игорю Порошину и Вадиму Лукомскому в подкаст C&C пришел журналист Константин Клещев, он с начала 1990-х голосует от России на выборах обладателя «Золотого мяча». Это бывший главный редактор «Спорт-Экспресса», «Советского спорта», сайта «Телеспорт» и сотрудник других проектов.

Клещев поделился историей о том, как получилось, что голосует именно он, рассказал про критерии для выбора и вспомнил, как впервые оказался на вручении.

Как получилось, что голосует именно Клещев?

Константин рассказал, что это произошло из-за французского следа в «Спорт-Экспрессе»:

«В начале 90-х контрольный пакет акции «Спорт-Экспресса», где я работал, купила французская группа Amaury, которая владела France Football – они тогда как раз двигались на восток. После этого нам предложили поучаствовать в голосовании по выбору лучшего футболиста Европы. Выбрали меня, поскольку я учился во Франции и довольно свободно говорю по-французски. Я с удовольствием поучаствовал в первом голосовании – поехал в Париж, посмотрел на саму процедуру, сделал интервью с Роберто Баджо».

Как проходила процедура вручения в 90-х?

Явно не так помпезно, как сейчас:

«Тогда все было очень по-домашнему – ты мог элементарно подойти к обладателю «Золотого мяча» и просто с ним поговорить об итальянской кухне, например. Церемонии вручения тоже не было – трофей обычно вручали перед ближайшим матчем. ТВ-церемония появилась позже».

На что при голосовании обращает внимание сам Клещев?

«Критерии были сформулированы заранее – еще до того, как я начал голосовать. Индивидуальные достижения, командные достижения и фэйр-плей – вот они все.

Когда я рассуждаю о том, кто больше достоин «Золотого мяча», сначала смотрю на количество голов, конечно же. Для меня нападающий – главный человек на поле».

Албанский журналист как-то включил в список на «Золотой мяч» пятерых соотечественников. Чтооо?

Пять лет назад в комментарии Sports.ru Клещев вспомнил пару занятных фактов о голосовании.

«Сейчас я отправляю пятерку по специальному электронному адресу в редакцию France Football. Тебе предлагают список, который придумывает редакция FF, хотя раньше ты сам предлагал пять футболистов. Систему голосования поменяли, потому что некоторые журналисты из чувства патриотизма предлагали игроков из своих стран. Поскольку все так поступали, я тоже включал то Карпина, то Мостового, то Цымбаларя. Но всегда только кого-то одного, а некоторые включали 2-3 своих. Был, кажется, албанец, который вписал пятерых албанцев.

Члены жюри «Золотого мяча» – люди необязательные. Как правило, народ до последнего не отправляет свой вариант. После голосования идет подсчет, определяют лауреатов, а дальше France Football готовит толстый выпуск, который полностью посвящен «Золотому мячу». Чтобы информация до последнего не уходила на сторону, в редакции введен жесточайший закон молчания», – рассказывал журналист.

В прошлом году Клещев голосовал за Карима Бензема. Скоро узнаем, кого наш журналист выбрал на этот раз.

Фото: Gettyimages.ru/Pascal Le Segretain; news.sportbox.ru