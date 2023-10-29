ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

Фанаты «Зенита» в эпоху Fan ID пошли на гандбол! Там новый клуб из «Газпром»-семьи

Fan ID Fan ID
болельщики болельщики
Зенит Зенит
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Сергей Шишкарев
Газпром Газпром
Футбол Футбол

Активные фанаты «Зенита» бойкотируют Fan ID и вместо футбола неожиданно идут на гандбол – там тоже можно поболеть за «Зенит» (клуб создан в 1960-х, а это название получил в октябре 2022-го).

«Показалось, дворец не выстоит от фантастического рева». Фанаты принесли много шума

Гандбольный «Зенит» получил дополнительную поддержку в матче еврокубка, как клуб называет «Газпром-лигу», где российские клубы играют с белорусскими – сейчас приехал «Гомель».

Пошумели на всю 7-тысячную «Арену» – раньше известную как «Сибур-Арену», но спонсорский контракт недавно кончился. Там играет матчи Единой Лиги ВТБ и баскетбольный «Зенит».

Особенная деталь: площадка находится на Крестовском острове, вплотную к футбольной «Газпром Арене». В 16:00 начали гандбольный матч, в 19:00 стартовала игра РПЛ «Зенит» – «Ахмат» (2:1). Но футбольные фанаты пошли только на первую часть программы, потому что там ничего дополнительно к билету не требуют.

«Зенит» выиграл у «Гомеля» 33:21. Явно помогла и частичка футбольной атмосферы. «Когда в конце первого тайма два роскошных спасения совпали с зарядом «Вперед за Петербург!», показалось, дворец не выстоит от фантастического рева», – из репортажа «Быстрого центра».

Футбольные фанаты пришли на гандбол не в первый раз. В апреле они, например, посетили матч «Зенита» с легендарными «Чеховскими медведями». Тогда продали все билеты – редкий случай для гандбола. «Fan ID творит чудеса и открывает новое как для нас, так и для других командных видов спорта», – комментарий от «Ландскроны», крупнейшего объединения фанатов «Зенита». Болельщики во время гандбольного матча скандировали «Fan ID – убийца футбола».

«Эмоции от поддержки трибун были непередаваемыми, это было что-то необыкновенное, когда пришел «Вираж». Просто мечта играть, когда за тебя так болеют», – радовался левый крайний «Зенита» Тимур Солодовников.

Журналистка петербургского издания «Спорт день за днем» Анна Коробкова передавала ощущения:

«В целом сложилось впечатление, что для организаторов приход «Виража» – большой стресс. Во-первых, потому что фанаты – это явление стихийное. Во-вторых, с ними просто не приходилось иметь дело раньше. Но «Вираж» повел себя очень благоразумно. Перед матчем в группе «Ландскроны» даже попросили поберечь пластиковые сиденья и помещение в целом, потому что это вузовский зал, у которого скромное финансирование. Вот это реально вызывает уважение!»

На ютуб-канале «Ландскроны» теперь преимущественно гандбольные видео.

«Зенит» в гандболе с октября 2022-го – после соглашения с «Газпромом»

До октября 2022-го клуб назывался «Нева» и успешно играл в чемпионате России. За последние 14 сезонов команда 12 раз становилась призером, 6 из них – серебряным. Доминируют «Чеховские медведи»: брали 21 титул подряд, прервал серию лишь ЦСКА в мае 2023-го.

А «Зенит» появился только по ходу сезона-2022/23: первые три матча клуб назывался «Университет Лесгафта – Нева», потом вместе с «Газпромом» пришел фирменный бренд. Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказывал, что компания будет спонсировать клуб минимум четыре года.

Руководитель гандбольного «Зенита» Сергей Зиза в интервью «Ведомости. Спорт» рассказывал, что «Нева» не могла содержать большой штат сотрудников, а теперь можно привлекать экономистов, маркетологов и других специалистов. При этом Зиза добавлял, что моментального увеличения бюджета не будет. «Нева» тратила около 40 миллионов рублей за сезон.

В прошлом сезоне «Зенит» финишировал только пятым, сейчас пока третий – за «Чеховскими медведями» и ЦСКА.

У футбольного «Зенита» камбэк за пять минут. Быстро ушли от проблем с «Ахматом»

Фото: Гандбольный клуб «Зенит»

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Георгий Большаков
Ну хоть что-то хорошее от fan-id
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рокко Сиффредди
А когда последний наш умрёт,
Закопайте прямо у ворот,
На поминках разогрейте суп –
Ведь мы болели за один и тот же клуб.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nerazzurri-88
Лишь бы не бросили гандбол после отмены фан-айди.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Коржан
Ответ Nerazzurri-88
Лишь бы не бросили гандбол после отмены фан-айди.
Бросят, конечно. Это же пиар-война.
"Благо", айди не отменят
+11
-8
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SerVer
Кооперативная семья.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Renki
Словом
Мы все больны гандболом...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igls54
Флэшмоб, который не заметят или сделают вид, к сожалению
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Ремизов
На женскую гандбольную "Кубань" начали ходить активные ультрас футбольной "Кубани". Там правда вопрос не в Фан-айди, а разногласиях с новым руководством клуба
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
помню джанашия
Сплин надо ещё пригласить. Бомба будет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nerazzurri-88
Ответ Коржан
Бросят, конечно. Это же пиар-война. "Благо", айди не отменят
Это клуб с тем же названием и теми же цветами. Из того же города. Какая нахер "пиар-война"?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
3a_3eHuT
Красавцы!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Балабаев
Вчера на Крестовском была топовая атмосфера, но не на футболе. Неожиданный приобретатель выгоды от введения фан-айди-петербургский гандбольный Зенит. И видно что игрокам это реально в кайф. Они не избалованы вниманием и поддержкой. Поэтому даже если бы фан-айди сейчас отменили бы, гандбол без фанатов всë равно не остался бы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий