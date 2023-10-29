Фанаты «Зенита» в эпоху Fan ID пошли на гандбол! Там новый клуб из «Газпром»-семьи

Активные фанаты «Зенита» бойкотируют Fan ID и вместо футбола неожиданно идут на гандбол – там тоже можно поболеть за «Зенит» (клуб создан в 1960-х, а это название получил в октябре 2022-го).

«Показалось, дворец не выстоит от фантастического рева». Фанаты принесли много шума

Гандбольный «Зенит» получил дополнительную поддержку в матче еврокубка, как клуб называет «Газпром-лигу», где российские клубы играют с белорусскими – сейчас приехал «Гомель».

Пошумели на всю 7-тысячную «Арену» – раньше известную как «Сибур-Арену», но спонсорский контракт недавно кончился. Там играет матчи Единой Лиги ВТБ и баскетбольный «Зенит».

Особенная деталь: площадка находится на Крестовском острове, вплотную к футбольной «Газпром Арене». В 16:00 начали гандбольный матч, в 19:00 стартовала игра РПЛ «Зенит» – «Ахмат» (2:1). Но футбольные фанаты пошли только на первую часть программы, потому что там ничего дополнительно к билету не требуют.

«Зенит» выиграл у «Гомеля» 33:21. Явно помогла и частичка футбольной атмосферы. «Когда в конце первого тайма два роскошных спасения совпали с зарядом «Вперед за Петербург!», показалось, дворец не выстоит от фантастического рева», – из репортажа «Быстрого центра».

Футбольные фанаты пришли на гандбол не в первый раз. В апреле они, например, посетили матч «Зенита» с легендарными «Чеховскими медведями». Тогда продали все билеты – редкий случай для гандбола. «Fan ID творит чудеса и открывает новое как для нас, так и для других командных видов спорта», – комментарий от «Ландскроны», крупнейшего объединения фанатов «Зенита». Болельщики во время гандбольного матча скандировали «Fan ID – убийца футбола».

«Эмоции от поддержки трибун были непередаваемыми, это было что-то необыкновенное, когда пришел «Вираж». Просто мечта играть, когда за тебя так болеют», – радовался левый крайний «Зенита» Тимур Солодовников.

Журналистка петербургского издания «Спорт день за днем» Анна Коробкова передавала ощущения:

«В целом сложилось впечатление, что для организаторов приход «Виража» – большой стресс. Во-первых, потому что фанаты – это явление стихийное. Во-вторых, с ними просто не приходилось иметь дело раньше. Но «Вираж» повел себя очень благоразумно. Перед матчем в группе «Ландскроны» даже попросили поберечь пластиковые сиденья и помещение в целом, потому что это вузовский зал, у которого скромное финансирование. Вот это реально вызывает уважение!»

На ютуб-канале «Ландскроны» теперь преимущественно гандбольные видео.

«Зенит» в гандболе с октября 2022-го – после соглашения с «Газпромом»

До октября 2022-го клуб назывался «Нева» и успешно играл в чемпионате России. За последние 14 сезонов команда 12 раз становилась призером, 6 из них – серебряным. Доминируют «Чеховские медведи»: брали 21 титул подряд, прервал серию лишь ЦСКА в мае 2023-го.

А «Зенит» появился только по ходу сезона-2022/23: первые три матча клуб назывался «Университет Лесгафта – Нева», потом вместе с «Газпромом» пришел фирменный бренд. Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказывал, что компания будет спонсировать клуб минимум четыре года.

Руководитель гандбольного «Зенита» Сергей Зиза в интервью «Ведомости. Спорт» рассказывал, что «Нева» не могла содержать большой штат сотрудников, а теперь можно привлекать экономистов, маркетологов и других специалистов. При этом Зиза добавлял, что моментального увеличения бюджета не будет. «Нева» тратила около 40 миллионов рублей за сезон.

В прошлом сезоне «Зенит» финишировал только пятым, сейчас пока третий – за «Чеховскими медведями» и ЦСКА.

Фото: Гандбольный клуб «Зенит»