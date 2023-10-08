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РПЛ запретила интервью игрока в футболке «За оргазмом на стадион!». Чего?

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ахахаха ахахаха
Дмитрий Живоглядов Дмитрий Живоглядов
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Давид Мелик-Гусейнов
Футбол Футбол

«Пари НН» победил «Крылья Советов» 2:0, но поражение одного из лидеров – не единственная тема. 

Оказалось, РПЛ запретила защитнику нижегородцев Дмитрию Живоглядову прийти на интервью «Матч ТВ» в футболке с говорящим слоганом – «За оргазмом на стадион!».

Пришлось выкручиваться.

Нижегородский клуб планировал пошуметь из-за местных новостей.

При чем тут оргазмы?  

В прошлом месяце портал «Открытый Нижний» сделал интервью с сексологом Евгением Седовым с мощным заголовком «Нижегородки жалуются на отсутствие оргазма» и запустил местный мем. Он родился из такого диалога: 

– На что чаще всего жалуются нижегородцы, которые приходят к вам на прием?

– Это в первую очередь снижение полового влечения в паре со временем, отсутствие оргазма у женщины и эректильная дисфункция у мужчины. Это ключевые проблемы, самые распространенные и «вечные». Они были актуальны в прошлом веке, будут актуальны и в будущем.

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов среагировал: «Готовим кое-что. Теперь точно надо прийти на стадион».

Как сообщает телеграм-канал «Мой Нижний Новгород», клуб заранее просил «Матч ТВ» записать предматчевое интервью с игроком, на котором будет футболка с надписью «За оргазмом – на стадион!». Оказалось, что это Живоглядов.

Издание отмечает, что так «Пари НН» хотел привлечь внимание к клубу.

«Негатива и пошлости нет». Клуб уже отреагировал на запрет

«Каждый регион живет своей жизнью, – объяснил гендиректор. ) В каждом регионе есть какие-то инфоповоды, которые активно обсуждаются внутри региона. Один из инфоповодов был связан с тем, что лица женского пола испытывают определенные сложности в плане своего физиологического удовлетворения.

Мы просто хотели сказать, что за яркими эмоциями можно прийти на стадион. Если вы чего-то недополучаете в обычной жизни, то здесь вы получите по полной ярких впечатлений, каких-то знакомств, которые потом перерастают в дружбу, семейные пары здесь встречаются и эти союзы крепкие. Мы хотели призвать людей приходить на футбол и получать удовольствие.

Мы не видим в этом ничего скабрезного или пошлого. Люди образованные поймут, что это лишь слова, которые несут в себе позитивный заряд. Негатива и пошлости в них нет».

Фото: РИА Новости/Григорий Соколов

33 комментария

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igls54
Специально для РПЛ меняем лозунг на «За маразмом на стадион!»
+63
-4
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Марк Мельников
Россия для грустных, нечего нового(
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-9
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Фут.Боль
Ответ Le_Chiffre
Сейчас за оргазмом на Локомотив ходить надо, Локо капитан оргазмус играет))
В какой-то степени , да. Матчи Локо нужно смотреть до конца)
+7
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viktor11.1987
Потому что "стадион - это не место для оргазмов" ))
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BrokenHanDs
Неудивительно что медиафутбол так популярен. Пока старые маразматики не поймут что нужно делать шоу фрик футбол будет набирать популярность, а нормальный терять. И когда школяры вырастут, лет через 20-30, норм футбик уже умрёт (в нашей стране)
+5
0
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justbored
https://www.imageup.ru/img196/4564288/church_ladies.jpg
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Питекантроп
Ответ Гаврила Ардалионович
Разве оргазм и онанизм уже матерные слова?
Еще нематерные слова: пенис, яйца, сперма, вагина.
Тоже их на футболку налепить и в футбольном шоу выступать?
+12
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Vladimir Sokolov
Так и Оргазм ID введут
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Le_Chiffre
Сейчас за оргазмом на Локомотив ходить надо, Локо капитан оргазмус играет))
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Питекантроп
Ответ Гаврила Ардалионович
Была такая грайндкор-банда - Anal Cunt
Группа-то есть, но перед Супербоулом она не выступает.
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Питекантроп
Ответ Гаврила Ардалионович
Почему нет?
Потому что неуместно.
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Гаврила Ардалионович
"Я вам скажу, чего не хватает нашему кино. Неприкрытого секса мало. Публика, она за секс деньги платит. Это, как в бане: чем лучше клиента ублажишь, тем больше он тебе за это отвалит. Экономика!"
Ты - мне, я - тебе (1976)
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Гаврила Ардалионович
Разве оргазм и онанизм уже матерные слова?
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АТОМ
Разумеется, Яна Ромашкина с её нарядами и образами и другие разнообразные особи подобного толка в качестве телеведущих спортивных программ - это образцы пуританства и скрепоносности...
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ИглесиасХулио
Игра кипера нижнего Новгорода доставит оргазм даже мужчинам))
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Дмитрий Рабко
Как у девок на селе не было оргазму.
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Денис Бояров
Ответ Марк Мельников
Россия для грустных, нечего нового(
Типа оргазм - это эмоция радости? Отличные познания в биологии
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Ник Гре
Ответ Денис Бояров
Типа оргазм - это эмоция радости? Отличные познания в биологии
Окситоцин и эндорфин, выброс гормонов, кайф и расслабление.
Иди учить уроки, "биолог".
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Ilya Bobrin
интересно, те, кто запрещали слово оргазм, покраснели или по-идиотски захихаали увидев?
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Андрей Андреевич
Ответ igls54
Специально для РПЛ меняем лозунг на «За маразмом на стадион!»
за маразмом в РФС всё-таки
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Ганжубасс
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Ответ sanchez-panchoz
та футболка тоже как из жепы была небось?
Смешнейший комментарий
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Le_Chiffre
Сейчас за оргазмом на Локомотив ходить надо, Локо капитан оргазмус играет))
+++
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Denis Peskov
Потому что скоро "по всей стране": только в темноте и под одеялом. С - скрепки
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Гаврила Ардалионович
Ответ Питекантроп
Еще нематерные слова: пенис, яйца, сперма, вагина. Тоже их на футболку налепить и в футбольном шоу выступать?
Почему нет?
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Vladimir Sokolov
Ответ Питекантроп
Еще нематерные слова: пенис, яйца, сперма, вагина. Тоже их на футболку налепить и в футбольном шоу выступать?
Если в контексте, остроумно, то вполне!
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