РПЛ запретила интервью игрока в футболке «За оргазмом на стадион!». Чего?

«Пари НН» победил «Крылья Советов» 2:0, но поражение одного из лидеров – не единственная тема.

Оказалось, РПЛ запретила защитнику нижегородцев Дмитрию Живоглядову прийти на интервью «Матч ТВ» в футболке с говорящим слоганом – «За оргазмом на стадион!».

Пришлось выкручиваться.

Нижегородский клуб планировал пошуметь из-за местных новостей.

При чем тут оргазмы?

В прошлом месяце портал «Открытый Нижний» сделал интервью с сексологом Евгением Седовым с мощным заголовком «Нижегородки жалуются на отсутствие оргазма» и запустил местный мем. Он родился из такого диалога:

– На что чаще всего жалуются нижегородцы, которые приходят к вам на прием?

– Это в первую очередь снижение полового влечения в паре со временем, отсутствие оргазма у женщины и эректильная дисфункция у мужчины. Это ключевые проблемы, самые распространенные и «вечные». Они были актуальны в прошлом веке, будут актуальны и в будущем.

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов среагировал: «Готовим кое-что. Теперь точно надо прийти на стадион».

Как сообщает телеграм-канал «Мой Нижний Новгород», клуб заранее просил «Матч ТВ» записать предматчевое интервью с игроком, на котором будет футболка с надписью «За оргазмом – на стадион!». Оказалось, что это Живоглядов.

Издание отмечает, что так «Пари НН» хотел привлечь внимание к клубу.

«Негатива и пошлости нет». Клуб уже отреагировал на запрет

«Каждый регион живет своей жизнью, – объяснил гендиректор. ) В каждом регионе есть какие-то инфоповоды, которые активно обсуждаются внутри региона. Один из инфоповодов был связан с тем, что лица женского пола испытывают определенные сложности в плане своего физиологического удовлетворения.

Мы просто хотели сказать, что за яркими эмоциями можно прийти на стадион. Если вы чего-то недополучаете в обычной жизни, то здесь вы получите по полной ярких впечатлений, каких-то знакомств, которые потом перерастают в дружбу, семейные пары здесь встречаются и эти союзы крепкие. Мы хотели призвать людей приходить на футбол и получать удовольствие.

Мы не видим в этом ничего скабрезного или пошлого. Люди образованные поймут, что это лишь слова, которые несут в себе позитивный заряд. Негатива и пошлости в них нет».

Фото: РИА Новости/Григорий Соколов