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«Спартак» получил 0:4 в Самаре! Катастрофа Абаскаля 😱

Крылья Советов Крылья Советов
Спартак Спартак
Бенхамин Гарре Бенхамин Гарре
Юрий Горшков Юрий Горшков
Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
Владислав Шитов Владислав Шитов
Квинси Промес Квинси Промес
Футбол Футбол

«Спартак» разгромлен в Самаре – 0:4! Команда Гилермо Абаскаля могла выскочить на второе место, но вместо этого получила унизительно поражение.

● «Спартак» повторил самое крупное поражение при Абаскале – 0:4 от «Крыльев», как от «Зенита» в Суперкубке.

● У «Спартака» 2 победы и 4 поражения в 7 последних матчах РПЛ.

Хотя сначала все было для гостей неплохо: игра началась с небольшим преимуществом «Спартака», который захватил мяч и закрыл хозяев на их половине. И неожиданно пропустил: Рахманович украл мяч у Промеса, «Крылья» разыграли его неподалеку от своей штрафной и погнали в контратаку.

Из вот такой позиции:

В три паса довели мяч на простор:

Отправили в прорыв Салтыкова:

А тот поделился мячом с Юрием Горшковым – и удар в ближний угол оказался точным.

Совсем неудачно для вратаря «Спартака» Александр Максименко.

На 7-й минуте «Крылья» открыли счет, а удвоили на 25-й. Рахманович отпасовал Горшкову – и он точно пробил теперь уже в дальний от Максименко угол.

Бонгонда не успел заблокировать:

Максименко не выручил.

Горшков – герой с дублем, но стоит похвалить и Рахмановича, который отобрал мяч перед первой голевой атакой и сделал ассист во второй. «Спартак» же до перерыва кроме удара Квинси Промеса в штангу практически ничем не запомнился. Хотя и перебил соперника по ударам (9:6), но в створ попал лишь раз.

В начале второго тайма ничего на поле не изменилось, на 60-й минуте Абаскаль решился на тройную замену и – что важно – убрал Промеса за полчаса до конца. Вместе с ним ушли Денисов и Зобнин, а появились Рябчук, Медина и Зиньковский.

Александр Дорский отметил: раньше 60-й минуты Промеса меняли в «Спартаке» только дважды – при Якине и Абаскале, но оба раза из-за травм. Так было до сегодняшнего дня.

Зиньковский создал опасный момент через восемь минут после выхода на поле – хорошо прострелил, но Медина не попал по мячу. Через 10 минут «Крылья» добили третьим голом: Бабич не помешал Костанце отдать мяч в центр, где Бенжамин Гарре был совершенно один:

И он не простил:

М-да. Шансов на камбэк уже не осталось. 

Это была далеко не последняя неприятность для «Спартака» – Александр Соболев получил желтую карточку за фол у чужой штрафной. Она четвертая, так что в следующем туре он не сыграет против ЦСКА.

И даже это еще не все. Арендованный у «Спартака» Владислав Шитов убежал от Бабича и обыграл зачем-то вышедшего за пределы штрафной Максименко.

Он закатил мяч в пустые ворота, а Максименко демонстративно не бросился за ним и продолжил гулять вне штрафной.

Шитов этот гол не праздновал.

Так «Спартак» проиграл 0:4 в Самаре.

 

● «Спартак», что нетипично при Абаскале, только что провел три подряд матча без пропущенных голов в РПЛ и Кубке. Но в Самаре пропустил – это седьмая игра из десяти всего в чемпионате, где не закончили всухую. Примерно по графику прошлого сезона – 23 матча с пропущенными голами из 30-ти.

● У «Спартака» при Абаскале вообще не получаются выездные матчи против «Крыльев»: три матча – три поражения. В прошлом сезоне уступили в Кубке, хотя вели 1:0 до 73-й минуты, а в РПЛ проиграли в последнем туре 0:1. Хотя в этих матчах у «Спартака» не было особой турнирной мотивации.

До этого в Самаре «Крылья» неожиданно громили «Спартак» в его чемпионском сезоне – так же 4:0, а потом четырежды проиграли дома (РПЛ плюс Кубок).

Кстати, вничью соперники последний раз вообще играли десять лет назад – 1:1 в последней игре в «Лужниках» перед масштабной реконструкцией для ЧМ-2018.

● Да и вообще в гостях при Абаскале «Спартак» стал играть в РПЛ плохо – три матча из четырех проиграны и только «Рубин» разгромлен. Больше выездных поражений только у «Факела», «Балтики» и «Сочи», причем они играли в гостях еще чаще.

● «Крылья» шикарны: прошла треть сезона – а они на втором месте в трех очках от лидера. Опережают чемпиона на четыре, а «Спартак» и ЦСКА – на пять. Самарцы проиграли только один матч («Рубину» в гостях) и за десять туров забили больше всех (25 голов).

● Горшков – 24-летний левый защитник. В прошлом туре он отметился голевым пасом в игре против «Сочи», а забивал последний раз в прошлом году 1 мая. И кому – как раз «Спартаку» в Москве, но с пенальти. А с игры – за год до этого, когда «Крылья» громили в Первой лиге «Краснодар-2».

● «Крылья» перед этим туром были самой верховой командой чемпионата – в восьми играх из девяти с ее участием было забито не менее трех голов. Теперь – девять из десяти.

● Дальше у «Спартака» дерби против ЦСКА. А «Крылья» отправятся на выезд взламывать «Пари НН» Сергея Юрана.

Салтыков из «Крыльев» – открытие старта РПЛ. Как же ураганно он ворвался в элиту!

Крылья Советов – Спартак 4:0 (2:0, 2:0)
Дата проведения
1 октября, 16.30, «Самара-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Горшков, 2:0 – 25 Горшков, 3:0 – 78 Гарре, 4:0 – 90 Шитов.
Крылья СоветовОвсянников, Бейл, Солдатенков, Евгеньев, Горшков (Зотов, 77), Рассказов, Фернандо, Витюгов (Иванисеня, 82), Гарре (Шитов, 82), Салтыков (Ежов, 77), Рахманович (Карпицкий, 88).
СпартакМаксименко, Бабич, Дуарте, Хлусевич (Литвинов, 79), Мозес, Зобнин (Медина, 60), Мартинс Перейра, Денисов (Рябчук, 60), Промес (Зиньковский, 60), Бонгонда (Игнатов, 79), Соболев.
Предупреждения:
Рахманович (36), Гарре (40), Соболев (80), Игнатов (83), Дуарте (85), Фернандо (86), Шитов (90).

Фото: ПФК «Крылья Советов»

Что делать с Абаскалем?
5073 голосa
Пора увольнять
42%
Александр Мостовой
Дать еще несколько туров
22%
Спартак
Все нормально
36%
Гильермо Абаскаль

44 комментария

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Emil_2
лидер чемпионата разгромил середняка. ничего страшного
+67
-5
+62
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Mylene
Самарцы -молодцы!
+20
-1
+19
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Spymeat
ЦСКА развалит Спартак и Здравствуй, Станислав Саламович! Скриньте
+18
-4
+14
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kgv
Крылья Советов разорвали Спартак!
+10
-1
+9
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Крэнг
Глебчик, ты где? Нам нужна твоя аналитика!
+9
-1
+8
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jps
Спартак по такому сценарию проигрывал уже не единожды, но Абаскаль опять сделал все чтобы это повторилось...
+7
-1
+6
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Иван Терентьев
Давайте прежде всего похвалим "Крылья"!
Они официально открыли достижение "лучшая атака РПЛ")
+6
0
+6
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Alex Losev
это просто праздник, а не тур. и спам, и зенит...чудесно)
+4
0
+4
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Александр Теплов
Крылья доказали, что второе место не случайность... Браво Крылья, Браво Самара!!!
+4
0
+4
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Орыс-орыс онбаган
Матч имени максименко
+4
0
+4
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den70
Нормально все со Спартаком. Играют, как тренер научил. Соперники просто сильные попадаются.
+4
-1
+3
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геннадий геннадьевич
Ответ Spymeat
ЦСКА развалит Спартак и Здравствуй, Станислав Саламович! Скриньте
надеюсь так и будет но до встречи с цска
+3
0
+3
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Тюменский медвежонок
почему спортс.ру то использует в своих статьях видео материал от Матч ТВ, то не использует? по какому принципу вы делаете статьи? от чего это зависит? то картинками нас кормите, то нет... между прочим Матч ТВ спокойно любой материал со спортс.ру в своих передачах показывает
+3
-1
+2
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Тимур Талипов
А когда футбольный тренер в последний раз уходил по собственному?
+2
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Palich86
Опять судья сломал игру?
+1
0
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Ян Рогачев
Ответ Орыс-орыс онбаган
Матч имени максименко
он вообще нулевой что он есть что нету разницы вообще нет🚫
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Алексей Спартаковский
дальше у абаскаля отставка, а Крыльям удачи, уже прыгнули выше головы и это еще не предел!
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Emirhan Amirov
Ответ Emil_2
лидер чемпионата разгромил середняка. ничего страшного
Профи разорвали,,,, любителей ✌️ вернее будет
+3
-2
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Ильдар Фарукшин
Да проиграли Абаскаль проиграл Осинькину. 100%.но главное всё болото тресет.. . Мы проиграли. Ну ладно. Наш поплыл. Но не надо увольнять. И главное будут обсуждать нас мы проиграли 2 команде. А те Оренбургу. Но говарить будут от нас. Спартак очень велик. Люблю Спартак. Крылья с победой. Осинькин хорош
+1
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Ян Рогачев
Ответ Emirhan Amirov
Профи разорвали,,,, любителей ✌️ вернее будет
🖕
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Роман Комаров
Ответ Spymeat
ЦСКА развалит Спартак и Здравствуй, Станислав Саламович! Скриньте
мы согласны
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balander09
жаль что вместо Шитова не нашлось условного сапогова, он бы забил такой же легендарный гол)
эх, КБ был достоин сегодня Сапогова
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Drob003
😆😆😆😆😆😄😄😄😁😁😁
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Николай Власов
Ответ Ильдар Фарукшин
Да проиграли Абаскаль проиграл Осинькину. 100%.но главное всё болото тресет.. . Мы проиграли. Ну ладно. Наш поплыл. Но не надо увольнять. И главное будут обсуждать нас мы проиграли 2 команде. А те Оренбургу. Но говарить будут от нас. Спартак очень велик. Люблю Спартак. Крылья с победой. Осинькин хорош
Спартак реально очень велик!))
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Solpin
Ответ Spymeat
ЦСКА развалит Спартак и Здравствуй, Станислав Саламович! Скриньте
"Здравствуй, Станислав Саламович"

Не надо. Пожалуйста. Я вас очень прошу.
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