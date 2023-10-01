«Спартак» получил 0:4 в Самаре! Катастрофа Абаскаля 😱

«Спартак» разгромлен в Самаре – 0:4! Команда Гилермо Абаскаля могла выскочить на второе место, но вместо этого получила унизительно поражение.

● «Спартак» повторил самое крупное поражение при Абаскале – 0:4 от «Крыльев», как от «Зенита» в Суперкубке.

● У «Спартака» 2 победы и 4 поражения в 7 последних матчах РПЛ.

Хотя сначала все было для гостей неплохо: игра началась с небольшим преимуществом «Спартака», который захватил мяч и закрыл хозяев на их половине. И неожиданно пропустил: Рахманович украл мяч у Промеса, «Крылья» разыграли его неподалеку от своей штрафной и погнали в контратаку.

Из вот такой позиции:

В три паса довели мяч на простор:

Отправили в прорыв Салтыкова:

А тот поделился мячом с Юрием Горшковым – и удар в ближний угол оказался точным.

Совсем неудачно для вратаря «Спартака» Александр Максименко.

На 7-й минуте «Крылья» открыли счет, а удвоили на 25-й. Рахманович отпасовал Горшкову – и он точно пробил теперь уже в дальний от Максименко угол.

Бонгонда не успел заблокировать:

Максименко не выручил.

Горшков – герой с дублем, но стоит похвалить и Рахмановича, который отобрал мяч перед первой голевой атакой и сделал ассист во второй. «Спартак» же до перерыва кроме удара Квинси Промеса в штангу практически ничем не запомнился. Хотя и перебил соперника по ударам (9:6), но в створ попал лишь раз.

В начале второго тайма ничего на поле не изменилось, на 60-й минуте Абаскаль решился на тройную замену и – что важно – убрал Промеса за полчаса до конца. Вместе с ним ушли Денисов и Зобнин, а появились Рябчук, Медина и Зиньковский.

Александр Дорский отметил: раньше 60-й минуты Промеса меняли в «Спартаке» только дважды – при Якине и Абаскале, но оба раза из-за травм. Так было до сегодняшнего дня.

Зиньковский создал опасный момент через восемь минут после выхода на поле – хорошо прострелил, но Медина не попал по мячу. Через 10 минут «Крылья» добили третьим голом: Бабич не помешал Костанце отдать мяч в центр, где Бенжамин Гарре был совершенно один:

И он не простил:

М-да. Шансов на камбэк уже не осталось.

Это была далеко не последняя неприятность для «Спартака» – Александр Соболев получил желтую карточку за фол у чужой штрафной. Она четвертая, так что в следующем туре он не сыграет против ЦСКА .

И даже это еще не все. Арендованный у «Спартака» Владислав Шитов убежал от Бабича и обыграл зачем-то вышедшего за пределы штрафной Максименко.

Он закатил мяч в пустые ворота, а Максименко демонстративно не бросился за ним и продолжил гулять вне штрафной.

Шитов этот гол не праздновал.

Так «Спартак» проиграл 0:4 в Самаре.

● «Спартак», что нетипично при Абаскале, только что провел три подряд матча без пропущенных голов в РПЛ и Кубке. Но в Самаре пропустил – это седьмая игра из десяти всего в чемпионате, где не закончили всухую. Примерно по графику прошлого сезона – 23 матча с пропущенными голами из 30-ти.

● У «Спартака» при Абаскале вообще не получаются выездные матчи против «Крыльев»: три матча – три поражения. В прошлом сезоне уступили в Кубке, хотя вели 1:0 до 73-й минуты, а в РПЛ проиграли в последнем туре 0:1. Хотя в этих матчах у «Спартака» не было особой турнирной мотивации.

До этого в Самаре «Крылья» неожиданно громили «Спартак» в его чемпионском сезоне – так же 4:0, а потом четырежды проиграли дома (РПЛ плюс Кубок).

Кстати, вничью соперники последний раз вообще играли десять лет назад – 1:1 в последней игре в «Лужниках» перед масштабной реконструкцией для ЧМ-2018.

● Да и вообще в гостях при Абаскале «Спартак» стал играть в РПЛ плохо – три матча из четырех проиграны и только «Рубин» разгромлен. Больше выездных поражений только у «Факела», «Балтики» и «Сочи», причем они играли в гостях еще чаще.

● «Крылья» шикарны: прошла треть сезона – а они на втором месте в трех очках от лидера. Опережают чемпиона на четыре, а «Спартак» и ЦСКА – на пять. Самарцы проиграли только один матч («Рубину» в гостях) и за десять туров забили больше всех (25 голов).

● Горшков – 24-летний левый защитник. В прошлом туре он отметился голевым пасом в игре против «Сочи», а забивал последний раз в прошлом году 1 мая. И кому – как раз «Спартаку» в Москве, но с пенальти. А с игры – за год до этого, когда «Крылья» громили в Первой лиге «Краснодар-2».

● «Крылья» перед этим туром были самой верховой командой чемпионата – в восьми играх из девяти с ее участием было забито не менее трех голов. Теперь – девять из десяти.

● Дальше у «Спартака» дерби против ЦСКА. А «Крылья» отправятся на выезд взламывать «Пари НН» Сергея Юрана.

Фото: ПФК «Крылья Советов»