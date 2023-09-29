Дикий пенальти в ворота «Урала»! ВАР сделал только хуже

«Притянуто за уши».

«Ростов» и «Урал» только открыли 10-й тур РПЛ, а уже скандал: на 33-й минуте судья Роман Галимов назначил пенальти в ворота гостей за игру рукой у португальского защитника Кики. И это был очень спорный пенальти.

Да, видео длинное, поэтому краткое содержание:

28:16 – «Ростов» атакует, Байрамян и Кики борются за мяч, «Урал» отбился;

28:35 – «Урал» уже атакует, Щеттине подает в штрафную;

28:55 – Еще один подход Щеттине – накручивает защитников и бьет рядом со штангой;

29:35 – Вдруг ВАР позвал судью Галимова смотреть повтор. Оказалось, смотрят ту самую борьбу Байрамяна и Кики, которая была полторы минуты назад;

30:27 – Арбитр назначает пенальти. Кике в полной растерянности – вообще не понимает, за что назначили 11-метровый;

32:30 – Осипенко реализовал пенальти.

Так счет стал 2:1 в пользу гостей из Екатеринбурга – до пенальти «Урал» забил дважды и контролировал игру. Отличились Щеттине и Егорычев.

«По-моему, это притянуто за уши, за руки». Что говорят про решение Галимова?

Решение назначить пенальти выглядит спорным как минимум из-за того, что Кики расставил руки после толчка от Байрамяна – португалец искал равновесие. К тому же, к мячу Кики находился спиной, да и мяч отлетел в защитника «Урала» с близкого расстояние от спины игрока «Ростова».

«Я всего лишь мнение высказываю, но по-моему это все притянуто за уши, за руки и так далее», – сказал прямо во время трансляции комментатор Артем Шмельков.

С мнение коллеги согласились Константин Генич и Моссаковский.

«Оправдать можно любую трактовку, но только не такой пенальти, как сейчас в Ростове», – отреагировал Генич в телеграм-канале.

Да и судьи тоже солидарны – это не пенальти.

«Интересно, ВАР, показывая руку, сказал арбитру, что был возможен фол перед попаданием мяча в руку?

Допускаю, что, как и в моменте ранее (Егорычев толкал в штрафной соперника – Sports.ru), для Галимова это допустимая борьба. Поэтому он не посмотрел на толчок. В динамике выглядит как фол. Идеальное решение для меня – штрафной удар», – написал канал «Алё, реф».

А вот что сказал арбитр Сергей Лапочкин в эфире «Матч Премьер»:

«Это ошибочное решение. Между защитником и нападающим происходит контакт, и рука защитника в естественном положении, потому что после этого контакта он ищет баланс, теряя равновесие. Рука в естественном положении, и минимальное расстояние между игроками.

И посмотрите: когда главный арбитр отходил от монитора, он сильно нервничал. По-моему, сам до конца не был уверен – пенальти это или нет».

Комментатор «Матч Премьер» Сергей Дурасов продолжил.

– Мы допускаем, что Роман Галимов просто испугался не согласиться с подсказкой ВАР?

Лапочкин: Не хочу в это верить. Роман – опытный арбитр. Думаю, он увидел отставленную руку, и, наверное, ему показалось, что так проще объяснить пенальти.

Дурасов: Для чего в таком эпизоде звать арбитра к монитору?

Лапочкин: В этом и есть большая проблема всего ВАР. Когда момент действительно дискуссионный и неочевидный. Думаю, ВАР вообще не должен был обращать внимание на этот момент и продолжить игру.

***

«Урал» явно будет недоволен: сразу после перерыва «Ростов» сравнял счет – защитники гостей отправили мяч в собственные ворота.

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press/Global Look Press