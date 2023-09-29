Дикий пенальти в ворота «Урала»! ВАР сделал только хуже
«Притянуто за уши».
«Ростов» и «Урал» только открыли 10-й тур РПЛ, а уже скандал: на 33-й минуте судья Роман Галимов назначил пенальти в ворота гостей за игру рукой у португальского защитника Кики. И это был очень спорный пенальти.
Да, видео длинное, поэтому краткое содержание:
28:16 – «Ростов» атакует, Байрамян и Кики борются за мяч, «Урал» отбился;
28:35 – «Урал» уже атакует, Щеттине подает в штрафную;
28:55 – Еще один подход Щеттине – накручивает защитников и бьет рядом со штангой;
29:35 – Вдруг ВАР позвал судью Галимова смотреть повтор. Оказалось, смотрят ту самую борьбу Байрамяна и Кики, которая была полторы минуты назад;
30:27 – Арбитр назначает пенальти. Кике в полной растерянности – вообще не понимает, за что назначили 11-метровый;
32:30 – Осипенко реализовал пенальти.
Так счет стал 2:1 в пользу гостей из Екатеринбурга – до пенальти «Урал» забил дважды и контролировал игру. Отличились Щеттине и Егорычев.
«По-моему, это притянуто за уши, за руки». Что говорят про решение Галимова?
Решение назначить пенальти выглядит спорным как минимум из-за того, что Кики расставил руки после толчка от Байрамяна – португалец искал равновесие. К тому же, к мячу Кики находился спиной, да и мяч отлетел в защитника «Урала» с близкого расстояние от спины игрока «Ростова».
«Я всего лишь мнение высказываю, но по-моему это все притянуто за уши, за руки и так далее», – сказал прямо во время трансляции комментатор Артем Шмельков.
С мнение коллеги согласились Константин Генич и Моссаковский.
«Оправдать можно любую трактовку, но только не такой пенальти, как сейчас в Ростове», – отреагировал Генич в телеграм-канале.
Да и судьи тоже солидарны – это не пенальти.
«Интересно, ВАР, показывая руку, сказал арбитру, что был возможен фол перед попаданием мяча в руку?
Допускаю, что, как и в моменте ранее (Егорычев толкал в штрафной соперника – Sports.ru), для Галимова это допустимая борьба. Поэтому он не посмотрел на толчок. В динамике выглядит как фол. Идеальное решение для меня – штрафной удар», – написал канал «Алё, реф».
А вот что сказал арбитр Сергей Лапочкин в эфире «Матч Премьер»:
«Это ошибочное решение. Между защитником и нападающим происходит контакт, и рука защитника в естественном положении, потому что после этого контакта он ищет баланс, теряя равновесие. Рука в естественном положении, и минимальное расстояние между игроками.
И посмотрите: когда главный арбитр отходил от монитора, он сильно нервничал. По-моему, сам до конца не был уверен – пенальти это или нет».
Комментатор «Матч Премьер» Сергей Дурасов продолжил.
– Мы допускаем, что Роман Галимов просто испугался не согласиться с подсказкой ВАР?
Лапочкин: Не хочу в это верить. Роман – опытный арбитр. Думаю, он увидел отставленную руку, и, наверное, ему показалось, что так проще объяснить пенальти.
Дурасов: Для чего в таком эпизоде звать арбитра к монитору?
Лапочкин: В этом и есть большая проблема всего ВАР. Когда момент действительно дискуссионный и неочевидный. Думаю, ВАР вообще не должен был обращать внимание на этот момент и продолжить игру.
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«Урал» явно будет недоволен: сразу после перерыва «Ростов» сравнял счет – защитники гостей отправили мяч в собственные ворота.
- Дата проведения
- 29 сентября, 19.00, «Ростов-Арена»
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Ростов –
Песьяков, Вахания, Осипенко (Семенчук, 63), Мелехин, Чернов, Уткин, Глебов, Миронов, Байрамян (Ионов, 82), Мохеби, Голенков.
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Урал –
Помазун, Кулаков (Бевеев, 46), Мамин, Итало, Кики (Малькевич, 61), Бегич, Сиссе, Мишкич (Аюпов, 75), Егорычев, Бикфалви (Филипенко, 82), Шеттине (Каштанов, 75).
- Удаление:
- Егорычев (78).
Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press/Global Look Press
Галимов заказ отрабатывает максимально топорно
Вот красная карточка Егорычеву за якобы "фол последней надежды" - это трэш))) хз где от ворот... и ВАР молчит, при том, что прямая КК!!! И в середине второго был момент, где защ "Урала" гораздо более в явном виде заблокировал удар при помощи руки и - ничего)))
А вообще, конечно, пора бы уже вернуть старое доброе правило: рука в штрафной - пенальти, достали все эти допущения) Ну максимум - прижатая верхняя часть руки от плеча до локтя не пенальти, а все остальное - точка. И точка)
Я вообще за Ростов болел но в конце топил чтобы Урал удержал ничью!
за унылую игру сборной (и Ростова) могут и спросить, кто назначил этого шарлатана главным тренером