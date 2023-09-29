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Дикий пенальти в ворота «Урала»! ВАР сделал только хуже

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Кики Кики
Хорен Байрамян Хорен Байрамян
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«Притянуто за уши».

«Ростов» и «Урал» только открыли 10-й тур РПЛ, а уже скандал: на 33-й минуте судья Роман Галимов назначил пенальти в ворота гостей за игру рукой у португальского защитника Кики. И это был очень спорный пенальти. 

Да, видео длинное, поэтому краткое содержание:

28:16 – «Ростов» атакует, Байрамян и Кики борются за мяч, «Урал» отбился;

28:35 – «Урал» уже атакует, Щеттине подает в штрафную;

28:55 – Еще один подход Щеттине – накручивает защитников и бьет рядом со штангой;

29:35 – Вдруг ВАР позвал судью Галимова смотреть повтор. Оказалось, смотрят ту самую борьбу Байрамяна и Кики, которая была полторы минуты назад;

30:27 – Арбитр назначает пенальти. Кике в полной растерянности – вообще не понимает, за что назначили 11-метровый;

32:30 – Осипенко реализовал пенальти.

Так счет стал 2:1 в пользу гостей из Екатеринбурга – до пенальти «Урал» забил дважды и контролировал игру. Отличились Щеттине и Егорычев.

«По-моему, это притянуто за уши, за руки». Что говорят про решение Галимова?

Решение назначить пенальти выглядит спорным как минимум из-за того, что Кики расставил руки после толчка от Байрамяна – португалец искал равновесие. К тому же, к мячу Кики находился спиной, да и мяч отлетел в защитника «Урала» с близкого расстояние от спины игрока «Ростова».

«Я всего лишь мнение высказываю, но по-моему это все притянуто за уши, за руки и так далее», – сказал прямо во время трансляции комментатор Артем Шмельков.

С мнение коллеги согласились Константин Генич и Моссаковский.

«Оправдать можно любую трактовку, но только не такой пенальти, как сейчас в Ростове», – отреагировал Генич в телеграм-канале. 

Да и судьи тоже солидарны – это не пенальти.

«Интересно, ВАР, показывая руку, сказал арбитру, что был возможен фол перед попаданием мяча в руку? 

Допускаю, что, как и в моменте ранее (Егорычев толкал в штрафной соперника – Sports.ru), для Галимова это допустимая борьба. Поэтому он не посмотрел на толчок. В динамике выглядит как фол. Идеальное решение для меня – штрафной удар», – написал канал «Алё, реф».

А вот что сказал арбитр Сергей Лапочкин в эфире «Матч Премьер»: 

«Это ошибочное решение. Между защитником и нападающим происходит контакт, и рука защитника в естественном положении, потому что после этого контакта он ищет баланс, теряя равновесие. Рука в естественном положении, и минимальное расстояние между игроками.

И посмотрите: когда главный арбитр отходил от монитора, он сильно нервничал. По-моему, сам до конца не был уверен – пенальти это или нет».

Комментатор «Матч Премьер» Сергей Дурасов продолжил.

– Мы допускаем, что Роман Галимов просто испугался не согласиться с подсказкой ВАР?

Лапочкин: Не хочу в это верить. Роман – опытный арбитр. Думаю, он увидел отставленную руку, и, наверное, ему показалось, что так проще объяснить пенальти.

Дурасов: Для чего в таком эпизоде звать арбитра к монитору?

Лапочкин: В этом и есть большая проблема всего ВАР. Когда момент действительно дискуссионный и неочевидный. Думаю, ВАР вообще не должен был обращать внимание на этот момент и продолжить игру.

***

«Урал» явно будет недоволен: сразу после перерыва «Ростов» сравнял счет – защитники гостей отправили мяч в собственные ворота.

Ростов – Урал 2:2 (1:2, 1:0)
Дата проведения
29 сентября, 19.00, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Шеттине, 0:2 – 17 Егорычев, 1:2 – 33, пенальти Осипенко, 2:2 – 47, автогол Бевеев.
РостовПесьяков, Вахания, Осипенко (Семенчук, 63), Мелехин, Чернов, Уткин, Глебов, Миронов, Байрамян (Ионов, 82), Мохеби, Голенков.
УралПомазун, Кулаков (Бевеев, 46), Мамин, Итало, Кики (Малькевич, 61), Бегич, Сиссе, Мишкич (Аюпов, 75), Егорычев, Бикфалви (Филипенко, 82), Шеттине (Каштанов, 75).
Предупреждения:
Кулаков (41), Байрамян (69), Бегич (77), Мелехин (90), Каштанов (90).
Удаление:
Егорычев (78).

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press/Global Look Press

37 комментариев

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f0mk4
Галимов в том году КС прибил, ничего не меняется в этом плане, как убивали, так и будут
+23
0
+23
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King_X
Ещё и КК, пхахах
Галимов заказ отрабатывает максимально топорно
+16
-1
+15
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masliding333
Позорище просто. Ещё и левое удаление!
+15
-2
+13
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Direct free kick
Физрука Валеру спасают очередным левым пенальти. До чего гнилой тренер
+19
-8
+11
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Xm.md
Валера не может, судья поможет
+8
0
+8
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Даня Чебыкин
да всё судейство в матче это просто лютый позор!!!
+8
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Даня Чебыкин
Ответ StarWings
Этот пенальти - плод бреда последних лет. Рука в естественном положении, рука в неестественном положении, рука тут, рука там... не футбол, а рукоблудие какое-то))) По мне, так чувак из Урала получил тычок в спину от Байрамяна и еще в полете начал возмущаться и разводить руками, от того мяч и попал в руку. Вот красная карточка Егорычеву за якобы "фол последней надежды" - это трэш))) хз где от ворот... и ВАР молчит, при том, что прямая КК!!! И в середине второго был момент, где защ "Урала" гораздо более в явном виде заблокировал удар при помощи руки и - ничего))) А вообще, конечно, пора бы уже вернуть старое доброе правило: рука в штрафной - пенальти, достали все эти допущения) Ну максимум - прижатая верхняя часть руки от плеча до локтя не пенальти, а все остальное - точка. И точка)
а самое поганое в этой ситуации, что нормальный пенальти, когда реально была игра рукой - не дали! ну и кк это в мемориз. просто позор, слов других нет. надеюсь эту с(м)удейскую бригаду натянут за пицунду и на кукан. позор!!!
+7
0
+7
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StarWings
Этот пенальти - плод бреда последних лет. Рука в естественном положении, рука в неестественном положении, рука тут, рука там... не футбол, а рукоблудие какое-то))) По мне, так чувак из Урала получил тычок в спину от Байрамяна и еще в полете начал возмущаться и разводить руками, от того мяч и попал в руку.

Вот красная карточка Егорычеву за якобы "фол последней надежды" - это трэш))) хз где от ворот... и ВАР молчит, при том, что прямая КК!!! И в середине второго был момент, где защ "Урала" гораздо более в явном виде заблокировал удар при помощи руки и - ничего)))

А вообще, конечно, пора бы уже вернуть старое доброе правило: рука в штрафной - пенальти, достали все эти допущения) Ну максимум - прижатая верхняя часть руки от плеча до локтя не пенальти, а все остальное - точка. И точка)
+9
-3
+6
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Антуан
Ответ King_X
Ещё и КК, пхахах Галимов заказ отрабатывает максимально топорно
Причем настолько откровенно! Гол + удаление у соперника и то и то на 100 процентов левое!
Я вообще за Ростов болел но в конце топил чтобы Урал удержал ничью!
+4
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TheSportNik
Судьи продолжают убивать Урал, не как не успокоятся, что удивляет.
+4
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King_X
Ответ f0mk4
Галимов в том году КС прибил, ничего не меняется в этом плане, как убивали, так и будут
+++
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aifonr9011@mail.ru
Даже в футболе эта политика )))
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Rumov
Тянем Ростов, может молодой перспективный Карпин лучше старого лузера-бестрофейника.
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Олег Ивакин
Такое впечатление, что Валере за работу в сборной вот такими пенальти платят.
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Amalfitano
А я бы не стал катить бочку на Карпина. Да, он неприятный тип. Да, не умеет тренировать. Но он даёт дорогу в большой футбол многим молодым. Помимо смирновых и ваханий у Ростова сегодня на замену вышел 18-ти летний цз. Так пущай Карпин тренирует и открывает новые имена для нашего футбола. С одной стороны Осинькин в Самаре молодых раскрывает, с другой вот Валера хотя бы выпускает их играть. Немного молодых у Локо, немного может у ЦСКА. И если так будет 3-4 года подряд дело сдвинется с мёртвой точки.
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Guardsman
Ответ Даня Чебыкин
а самое поганое в этой ситуации, что нормальный пенальти, когда реально была игра рукой - не дали! ну и кк это в мемориз. просто позор, слов других нет. надеюсь эту с(м)удейскую бригаду натянут за пицунду и на кукан. позор!!!
Команда была, один пеналь подарить Блондинке.
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Rumov
Жаль Ростов и их великого тренера. Если бы ну дикие пенальти, они бы играли в лучшей лиге мира.
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Даня Чебыкин
Ответ Xm.md
Валера не может, судья поможет
валере бы своих костоломов и ныряльщиков приструнить. есть же норм челы в команде, один сегодня вообще красавец, сам показал что фола не было (хотя по видео, вроде был), мол сам запнулся. вот это мужик, ему уважение, с таких надо пример брать. а не когда на голову локтем падают. притом, как мне показалось специально, а потом еще и орет на пострадавшего. не красиво.
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dedushka
Вот за что Карасев достоин отдельного респекта - он очень редко меняет свое решение после подсказок ВАР. А Галимов сегодня поплыл. Нет, конечно, иногда подсказки бывают и по делу, но сегодня просто больно было смотреть, как судьи прибивают Урал (при том, что сегодня я притапливал за Ростов).
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Даня Чебыкин
Ответ Iron72
к ВАР вопросов нет, они есть к галимову
нет к нему вопросов. некомпетентное дно. на мороз его.
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Spymeat
Не считаю, что он "убивал". Думаю, просто наши судьи не умеют судить. Там далее был 100 процентный пенальти в ворота Урала, который судьи не назначили.
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xomamb
Лерика изо всех сил тянут за уши
за унылую игру сборной (и Ростова) могут и спросить, кто назначил этого шарлатана главным тренером
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Atomix BS
Не только пенальти. Весь матч судья творил ахинею. Слов нет..
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Dmitrii Shuka
Ну пендаль ладно, можно как-то натянуть, хотя ясно, что рука в естественном положении. Но кк откуда?Мда..
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Геннадий Туник
Виноват не ВАР,а то,что в России не умеют им пользоваться.Об этом,кстати,президент "Урала" Иванов уже устал говорить.
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