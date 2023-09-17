Абаскаль наехал на сборную России – публичная перепалка из-за Литвинова

Полузащитник вернулся в клуб с травмой.

«Спартак» драматично переиграл «Сочи» с голом на 90+1 минуте (1:0), но все внимание приковано к новому скандалу.

Все из-за ситуации с Русланом Литвиновым, который не попал в заявку на матч. Перед игрой Гильермо Абаскаль наехал на тренерский штаб сборной России – говорит, россиянин травмировался из-за перегрузок.

«К сожалению, не можем рассчитывать на Литвинова, который сегодня мог бы выйти в стартовом составе. Еще до национальной паузы у него было небольшое повреждение. Мы об этом говорили, но он провел 90 минут в матче за сборную.

На наш взгляд, это было не совсем нужное решение».

Сборная ответила! Говорят, что рекомендаций от «Спартака» не было

Отвечает старший врач сборной и «Зенита» Владимир Хайтин:

«Комментарий главного тренера «Спартака» по Литвинову, мягко говоря, вызвал удивление. На примере Пиняева можно понять позицию тренерского и медицинского штабов сборной России – всегда и однозначно не рисковать здоровьем игроков при малейшем подозрении на риск усугубить травму.

На первом собрании на сборе, накануне, в день игры тренерский и медицинский штабы традиционно опрашивают игроков, у которых, возможно, появились медицинские, психологические или иные причины пропустить матч. То же самое Валерий Георгиевич спрашивал у футболистов в перерыве игры с Катаром. И ни тогда, ни ранее Руслан не выразил желание пропустить игру или запросить замену во время матча.

Добавлю, перед началом сбора просьб и рекомендаций об отстранении от тренировочного процесса по Литвинову от «Спартака» мы не получали, однако игрок пожаловался на хроническую проблему, которая не лимитировала участие в тренировочном и игровом процессах. Эта проблема возникла не перед минувшим сбором национальной команды.

В расположении сборной он не пропустил ни одной тренировки и был готов сыграть 90 минут. Во время всего сбора Руслан получал комплекс физиотерапевтических и восстановительных процедур. Конечно, вся информация своевременно доводилась до «Спартака».

Как и сказал выше, никаких рекомендаций и просьб от «Спартака» мы сами не получали».

«Сборная может говорить что угодно, есть правда». Абаскаль не отступает

Да-да, Гильермо уже ответил:

«Сборная России может говорить все что угодно. Есть правда – донесли до них нашу просьбу, не вижу смысла что-то обсуждать. У него была травма, было воспаление, он сыграл 90 минут в сборной, после чего не смог сыграть за «Спартак».

Все, финиш».

А ведь Карпин говорил, что не будет рисковать игроками

Об этом тренер сборной России заявил в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»:

«Конечно, у нас стоит задача побеждать в товарищеском матче. Как ее может не стоять, когда выходишь на поле?

Да, не любой ценой. Джикию поменяли в перерыве с Катаром, чтобы он не получил травму. Если бы это была официальная игра, то не поменяли бы. Рисковать здоровьем игроков – такой задачи точно не стоит.

Зачем рисковать здоровьем Джикии, Пиняева, любого, кто чувствует недомогание? Чтобы кровь из носу обыграть Катар, затем не играть за клуб из-за травмы? Клубный тренер скажет: «Вы что, идиоты, что ли?»

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Алексей Филиппов, Александр Вильф