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«Странное время, странные сборы». Карпин – о том, как и зачем играет сборная

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Это футбол, брат!
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После паузы на матчи сборных Валерий Карпин стал гостем спецвыпуска «Это футбол. Итоги». Ведущие – Тимур Гурцкая, Александр Дорский и Севастиан Терлецкий – попытались вместе с тренером отыскать мотивацию для сборной России и разузнали о планах на будущее.

Выбрали главное.

Договариваться с Катаром и Египтом – очень сложно. Условия постоянно менялись

Карпин начал с организации выездных матчей, которая оставляла желать лучшего:

«Странное время, странные сборы. Впервые тренировал две команды. Сейчас у нас нет молодежной команды: были футболисты 2001 года рождения и младше. 

Игра с Катаром была запланирована, искали еще варианты: Бахрейн, еще кто-то. В конце концов возник вариант с олимпийской сборной Египта. Сначала они сказали, что четыре-пять игроков могут быть старше. Потом попросили U-23, но на замену можно [игроков постарше]. Потом – что нельзя. Египет настаивал на двух матчах, они согласились только на этих условиях.

Вы, наверное, никогда не общались с этими федерациями. Договариваешься – одно, приезжаешь – вообще все другое. Катар сказал: «Давайте играть в 19:00». Потом время поменяли на 18:15. Египет говорил: «Все есть, поле есть, мячи есть». Приезжаешь – три мяча. Они сами выходят, потом на три дня пропадают, не отвечают: ни как транслировать, ни во сколько играть, ни где.

Была ли возможность остаться в Египте между матчами? Остаться – да, тренироваться – нет. Сорок градусов, поле – только то, на котором мы играли. Все остальное, мягко говоря, не соответствует уровню. Наверное, можно было где-то что-то найти, переехать в другое место. Но это снова разъезды». 

А вот ответ на вопрос о том, устраивает ли Карпина работа РФС, когда все определяется в последний момент: «Вы как будто в другом мире живете. Федерация пытается найти соперника. Понятно, мне бы очень хотелось, чтобы мы уже понимали соперников на октябрь, чтобы они были стопроцентные. Но живем в той ситуации, в которой живем. Вы думаете, РФС не хочет за три месяца определять соперника? Конечно, хочет.

Африканская делегация выходит на нас: «Мы хотим с вами сыграть в Москве». Потом пропадают на неделю, возвращаются и говорят: «Нет, мы не будем». Наверное, посовещались с кем-то в правительстве, им сказали, что ехать не нужно».

При этом Карпин видит смысл в работе даже в таких условиях: «Я и тренерский штаб получаем очень много информации после таких матчей, как с Катаром».

Задача побеждать есть, но не любой ценой. В нынешней сборной берегут игроков, у которых есть риск травмы

Как объяснить людям, что сейчас можно кем-то не рисковать и кого-то не вызывать? Вот ответ Карпина: «Я не знаю, как это еще можно объяснить. Все уже пересказано. Если человек хочет понимать, он уже понял. Если не хочет, он и не поймет. Зачем рисковать здоровьем Джикии, Пиняева, любого, кто чувствует недомогание? Чтобы кровь из носу обыграть Катар, а затем не сыграть за клуб из-за травмы? Клубный тренер скажет: «Вы что, идиоты?»

Конечно, у нас стоит задача побеждать в товарищеском матче. Как ее может не стоять, когда выходишь на поле? Да, не любой ценой. Джикию поменяли в перерыве с Катаром, чтобы он не получил травму. Если бы это была официальная игра, то не меняли бы. Рисковать здоровьем игроков – такой задачи точно не стоит».

Отдельно проговорили ситуацию с Пиняевым.

– Вы говорили, что Пиняев в «Локо» выходит, даже когда есть проблемы со здоровьем, а в сборной сейчас такого не будет. После этого выступил врач «Локо». Где тут правда?

– Пиняев до меня подходил к журналистам. Он приехал в сборную, у него чуть потягивало заднюю, поэтому он не тренировался. Я просто привел пример, чего так возбудился доктор «Локомотива»? Видимо, дыма без огня не бывает. Я сказал «Допустим, Пиняев».

Если сейчас у кого-то из игроков «Ростова» будет потягивать перед матчем с «Балтикой», он будет играть. 

Мотивация игроков зависит от уровня соперников. Себе мотивацию Карпин нашел

По словам Карпина, ни один из игроков не усомнился в необходимости последних матчей:

«Первый разговор: «Ребята, кто не хочет, кто устал, у кого что-то побаливает, у вас есть время до завтрашнего утра уехать. Мы никого не держим». Все хотели играть. 

Выигрывать надо? Да. Игроки хотят? Да. Могут или нет – другой вопрос. Германия сейчас не отбирается на Евро, они максимально мотивированы без отбора? Думаю, тоже нет. Но они знают, к чему готовятся. Наши игроки – нет. 

Сборная выкладывается. Это мое мнение, вы можете с ним быть не согласны. Единственный матч, по которому у меня были претензии к игрокам – Кыргызстан (2:1). Первый сбор после отстранения, объявление мобилизации. Игроки говорили только про это: «Георгич, а нас тоже призовут?» Можно понять.

Вы постоянно говорите про мотивацию. Если бы у нас была игра против Италии, а не против Катара, игроки вышли бы с другой мотивацией? Игроки в РПЛ выходят с одной и той же мотивацией на «Спартак» и «Ростов»? Это нормально, хотя за оба матча дают по три очка.

Нивелировать этот разрыв – работа тренера. Все говорят: «На эти игры не надо никого настраивать». А на другие – надо? Лично для меня это бред, даже в клубе. Возможно, потому что я сам был футболистом. Я тоже был таким футболистом. Как-то мы проиграли Эстонии. Если бы это был официальный матч, думаю, выиграли бы. 

Какая мотивация в сборной у меня? Мне интересно видеть и тренировать игроков в короткое время сборной. Иметь с ними контакт не только по телефону».

Про отставание РПЛ в интенсивности. Головин за неделю в сборной начинает медленнее принимать решения

Карпин не согласен, что разговор об интенсивности стал уже шаблоном, за которым ничего не стоит:

«Об интенсивной игре Катара сказал не я, а Волков. Не надо мне приписывать чужие слова. Я просто согласился. РПЛ не хватает уровня сопротивления. Об этом сказал Волков. 

Средний игрок Серии А, Ла Лиги пробегает 400 метров на спринте и 1500 – в высокой интенсивности. У нас в «Ростове» – 300 и 1000. Против Катара, вероятно, пробежали больше, чем в какой-нибудь игре РПЛ. Надо ли было столько бегать? Да, потому что нас заставлял Катар.

Чем Головин и Миранчук отличаются от игроков РПЛ? Всем. Скорость принятия решений, исполнение. Головин, тренируясь неделю в сборной, начинает медленнее принимать решения – потому что ему дают время. Интенсивность – один из аспектов, их миллиарды, начиная от головы и заканчивая ногами. Просто интенсивность – самый заметный аспект».

– Волков же – один из самых объемных скоростных игроков РПЛ.

– Вот ты (обращается к Дорскому) все сказал. Вот представь себе. 

Российские игроки из 90-х сильнее нынешних

Карпин посоветовал игрокам уезжать в Европу. При этом в 90-е, когда многие уезжали, сборная тоже не показывала выдающихся результатов. Вот ответ бывшего игрока Ла Лиги:

«Тогда в сборной постоянно были проблемы. В 1992-м не хотели возвращаться с Евро, в 1994-м – письмо четырнадцати, в 1996-м – проблемы с федерацией: премиальные, не премиальные, носки, трусы, какая-то хрень. Были абсолютно другие проблемы. Игроки в 90-е были сильнее? Да».

На карьеру Карпина в России может повлиять семья. Через год сын пойдет в школу в Эстонии

За последнее время к Карпину проявляли интерес «Локомотив», «Динамо» и команды за границей, но он пока не хочет покидать «Ростов»:

«У меня есть благодарность, личные обязательства перед президентом, перед клубом. Уйти в середине сезона? Ну, не знаю. Игроки, которые остались или пришли – из-за меня. Мы договорились, что двигаемся вместе. Возможно, никогда не уйду из «Ростова». Когда уволят, тогда и уйду».

Тренер опроверг, что готов уйти только в связке со спортивным директором «Ростова» Алексеем Рыскиным: «Это бред бредовый. На меня выходил один российский клуб, задавал такой же вопрос. Я сказал «Вы что, дебилы совсем, что ли?»

На дальнейшие планы Карпина может повлиять семья.

– Вы говорите, что игрокам нужно уезжать, но разве у вас не было возможности уйти в сборную Армении? 

– Да, но есть Россия и «Ростов». Я отказался. 

– Мы знаем, что вами интересовались на Ближнем Востоке.

 – Интерес был, но дальше разговора не пошло. На данный момент я не хочу уходить из «Ростова». Но говорю честно. Еще пару месяцев мы полетаем-поездим, я побуду без семьи еще три недели, могу сказать: «Все, ###### (очень плохо)». Плюну на все – и все.

– Вашему ребенку через год идти в школу. Как мы понимаем, вы планируете, что это будет в Эстонии. Это может повлиять на вашу карьеру?

– Запланировано так, честно скажу. А где мы все будем через год, посмотрим. 

– Вы можете представить, что будете работать в России, а они – жить в Эстонии?

– Сложно.

«Ростов» и так слабый, куда еще слабее? Защита без Осипенко – катастрофа»

Карпин согласен, что в прошлом сезоне игра «Ростова» на чужой половине поля не соответствовала топ-5: «Сто процентов. Ты же аналитик (обращается к Дорскому), подумай. Это не я сказал, а Гвардиола: «Я могу научить игроков доходить до зоны в 30 метрах от ворот».

Как оценить пользу от коротких выходов через Песьякова? Соперник устает, в конце матчей в прошлом сезоне «Ростов» набрал больше очков. Поэтому в этом сезоне нас уже не прессингуют. Это не я сказал, это сказал игрок «Крыльев»: «Мы готовились к «Ростову», они хорошо выходят со своей половины поля, поэтому мы их не прессинговали». 

После четвертого места в прошлом сезоне «Ростов» неудачно начал нынешний (11-я строчка). Карпин сравнил ситуацию с собственной игровой карьерой:

«Я тоже был футболистом. Со мной произошла ровно такая же история, которая сейчас происходит с «Ростовом» – когда «Реал Сосьедад» занял второе место. Мы все, я в том числе, поверили, что мы нормальные футболисты. В итоге боролись за выживание, хотя была та же команда, тот же тренерский штаб. Что это? Назовем это верой в себя.

Меня уже в «Сельте» не было, но они вылетели после попадания в Лигу чемпионов. В этом есть схожесть с «Ростовом». 

Карпин также высказался о летних потерях команды:

«Для «Ростова» Сильянов – мегазвезда. На любой позиции в обороне. Что происходит с Сильяновым сейчас, я не знаю. В конце прошлого сезона я ему говорил про количество крайних защитников у «Локомотива». Но у него семья, Москва. «Локомотив» хотел его вернуть, Сильянов тоже хотел вернуться. Мы сейчас играли на Кубок. Я к нему подошел: «Ну и?» Он глаза потупил в землю – и все. 

Можно ли быть хоть чуть-чуть удовлетворенным трансферной кампанией «Ростова»? Чуть-чуть можно. «Ростов» и так слабый, куда еще больше ослабляться? Защита без Осипенко – катастрофа. Опыт, уверенность – все. Когда играют Мелехин, Прохин, Лангович, Вахания – играют три мальчика. Когда есть хотя бы один Осипенко, это совсем другая история».

Карпина назвали предателем родины и обвинили в... TikTok-философии. Но с тренером согласился Мостовой!

«Интенсивность Катара выше, чем у «Зенита». Сборная еле спасла ничью – а ведь это уже была основа!

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров, Алексей Даничев, Григорий Сысоев, Алексей Филиппов, Виталий Тимкив; Gettyimages.ru/Stu Forster ; youtube.com/Это футбол, брат!

44 комментария

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Еще один из рода Болейн
Ответ андрей ф
В странное время живем - спасибо патриотам
Хватит называть этих людей патриотами. Пользы для страны, ее экономики, для здоровья и благополучия ее граждан никакой нет во всех событиях. Это вредители
+60
-5
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Как дела на заводе
Удачи Карпину, что бы не произошло !
+47
-1
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андрей ф
В странное время живем - спасибо патриотам
+32
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Рама Рагимханов
Уважаю Карпина за прямоту. Можно по разному оценивать его работу, но каждому решению своему он готов дать развернутый ответ.
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Cygnus
Ответ Carver
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А это прям почётно - руководить сборной в текущих реалиях?
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Pavel Egorov
Спасибо за полноценное интервью. Надоело читать нарезки.
+5
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Мукунку хороший
«О, времена! О, нравы!»
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King_X
Ответ Dmitrii Shuka
– Вы говорите, что игрокам нужно уезжать, но разве у вас не было возможности уйти в сборную Армении? – Да, но есть Россия и «Ростов». Я отказался. А у игроков нет ни семей, ни России, ни клубов:D
Ну, тут угорать разве что над журналистом/спрашивающим))
Уйти молодому игроку из РПЛ в европейский чемпионат, где все выше, интенсивней и лучше
Или уйти в Армению как тренер - разница есть))

Ну в РПЛ за счёт Ростова и вовлеченности и местной работы видеть рос игроков, или туда-сюда разъезжать - тож разница ощутимая
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King_X
Ответ Carver
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Забавные рассуждения, конечно
Я уже писал, что здесь даже Маур и Клопп не помогли бы, потому что речи тренера не сильно успокоят игрока, если тот в разгар сезона получит травму, будет восстанавливаться и затем еще отбивать место в основе у конкурента)) и у игроков мотивации нет, у болел тоже, откуда тренеру взяться. Вызывает молодёжь - уже хорошо. Но какие-то иллюзии питать при 6-7 днях сбора раз в полгода - глупость

Да и уверен, что был бы другой тренер, который рвал бы глотку и жилы, какие важные матчи и как процессв идут важные в этот период - возмущающиеся сейчас комментаторы на спорс первые угорали бы, что чел - клоун, который оправдывает события и старается кому-то наверху угодить))
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Владислав Репенко
Грубый век,грубые нравы,романтизьма нет.
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LAOWAI
одно слово- эстонец !
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Александр Лобода
Ответ KMR
Даже не знаю в какой ещё стране есть тренер с таким настроением,который ещё это и озвучивает.
А вы знаете много стран которые полтора года ведут боевые действия с Украиной и в практически полной изоляции?
+4
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eyeballerswow
прорыв изоляции, которой нет
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Александр Лобода
Ответ Еще один из рода Болейн
Хватит называть этих людей патриотами. Пользы для страны, ее экономики, для здоровья и благополучия ее граждан никакой нет во всех событиях. Это вредители
В яблочко
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Ilya Shilovskiy
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Горжусь, что в Ростове работает Карпин. Респект и уважуха. Но сборную не хочу, что бы он тренировал. Не целей, не задач, ничего не понятно пока.
"Ни задач", "ни целей", "непонятно"...
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Vandani
Ответ Дима Зезуль
И как там изоляция мировая, не знаешь новостей? Нет одежды, фильмов? Сидишь на воде и гречке?
Каждый день в кинотеатре. Смотрю фильм "вызов" уже седьмой месяц...
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Плакса Джон ушел налево
Ответ Vagner_RU
Спасибо за материал, а после заголовка "Задача побеждать есть, но не любой ценой. В нынешней сборной берегут игроков, у которых есть риск травмы", как тренер Валера для меня окончательно закончился. Для чего играть с Катаром игроками, у которых - 1) нет задачи побеждать. 2) есть риск травмы. Для чего их приглашают в сборную тогда? Валера закончился как и сборная, увы.
Гениально, привел цитату, что задача побеждать есть, но дальше пишешь, что нет задачи побеждть. Просто гений. Сам придумал, сам сделал выводы, а виноват Карпин))
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Горжусь, что в Ростове работает Карпин. Респект и уважуха. Но сборную не хочу, что бы он тренировал. Не целей, не задач, ничего не понятно пока.
Самое плохое - тренера нет, а его зарплату получает какой-то эстонский бoмж
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KingOfTheDivan
Ответ Carver
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А кто пойдет в сборную России?

Тут будут много платить? Есть какие-то перспективы или интересные задачи? Вряд ли, все-таки никаких планов у сборной нет, соперников фиг найдешь, платят Карпину по меркам нашей сборной довольно немного, не думаю, что другому будут платить сильно больше. Так и для чего идти тогда
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Ilya Shilovskiy
Ответ Carver
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Не знаю, друг. Мы по-разному смотри на ситуацию. Я солидарен с ним, полностью, от первого до последнего слова. Если мысль о том, что цель сохранить футболистов без возможных травм - отсутствие интереса, то, представь ситуацию иначе: человек (условный головин, миранчук) получит травму, в матче без турнирных задач, цель которого, только демонстрация "жизни" сборной, лишается сезона в клубе, было бы не обидно? Вот Карпин и рационально подходит к вопросу, а не с горящими триколором глазами (за что ему спасибо). Напыщенный патриотизм, ей богу, оставьте его, любите отчизну, но сохраняйте рассудок и адекватность.
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santa20
Странный тренер Карпин, очень странный...
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Александр Иванов
Он же практически прямо говорит, где планирует быть через год:
"– Вашему ребенку через год идти в школу. Как мы понимаем, вы планируете, что это будет в Эстонии. Это может повлиять на вашу карьеру?
– Запланировано так, честно скажу. А где мы все будем через год, посмотрим.
– Вы можете представить, что будете работать в России, а они – жить в Эстонии?
– Сложно."
В общем, через год мы его вряд ли увидим у нас.
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Оригинальный Ник
Нытик разнылся, а люди и радуются
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Сергей Гаряшин
Странно бы было,если б средний игрок РФПЛ,пробегал как игрок серии А,РФПЛ вроде 700 млн стоит,а серия А,4,7 млрд,просто сборные,не подходят картину,эти новые капитаны,каждую игру,списки по 50 человек,где 5 вратарей,странные личности в сборной,ни рисунка игры,даже не понятно,во что Валера играть собрался,сделал из сборной цирк
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Максим Попов-Максим
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объясните зачем нужна сборная, если наши футболисты и федерация футбола отказались играть на мировой арене?? Веры а себя и в российский футбол нет ни какой
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