«Странное время, странные сборы». Карпин – о том, как и зачем играет сборная

После паузы на матчи сборных Валерий Карпин стал гостем спецвыпуска «Это футбол. Итоги». Ведущие – Тимур Гурцкая, Александр Дорский и Севастиан Терлецкий – попытались вместе с тренером отыскать мотивацию для сборной России и разузнали о планах на будущее.

Выбрали главное.

Договариваться с Катаром и Египтом – очень сложно. Условия постоянно менялись

Карпин начал с организации выездных матчей, которая оставляла желать лучшего:

«Странное время, странные сборы. Впервые тренировал две команды. Сейчас у нас нет молодежной команды: были футболисты 2001 года рождения и младше.

Игра с Катаром была запланирована, искали еще варианты: Бахрейн, еще кто-то. В конце концов возник вариант с олимпийской сборной Египта. Сначала они сказали, что четыре-пять игроков могут быть старше. Потом попросили U-23, но на замену можно [игроков постарше]. Потом – что нельзя. Египет настаивал на двух матчах, они согласились только на этих условиях.

Вы, наверное, никогда не общались с этими федерациями. Договариваешься – одно, приезжаешь – вообще все другое. Катар сказал: «Давайте играть в 19:00». Потом время поменяли на 18:15. Египет говорил: «Все есть, поле есть, мячи есть». Приезжаешь – три мяча. Они сами выходят, потом на три дня пропадают, не отвечают: ни как транслировать, ни во сколько играть, ни где.

Была ли возможность остаться в Египте между матчами? Остаться – да, тренироваться – нет. Сорок градусов, поле – только то, на котором мы играли. Все остальное, мягко говоря, не соответствует уровню. Наверное, можно было где-то что-то найти, переехать в другое место. Но это снова разъезды».

А вот ответ на вопрос о том, устраивает ли Карпина работа РФС, когда все определяется в последний момент: «Вы как будто в другом мире живете. Федерация пытается найти соперника. Понятно, мне бы очень хотелось, чтобы мы уже понимали соперников на октябрь, чтобы они были стопроцентные. Но живем в той ситуации, в которой живем. Вы думаете, РФС не хочет за три месяца определять соперника? Конечно, хочет.

Африканская делегация выходит на нас: «Мы хотим с вами сыграть в Москве». Потом пропадают на неделю, возвращаются и говорят: «Нет, мы не будем». Наверное, посовещались с кем-то в правительстве, им сказали, что ехать не нужно».

При этом Карпин видит смысл в работе даже в таких условиях: «Я и тренерский штаб получаем очень много информации после таких матчей, как с Катаром».

Задача побеждать есть, но не любой ценой. В нынешней сборной берегут игроков, у которых есть риск травмы

Как объяснить людям, что сейчас можно кем-то не рисковать и кого-то не вызывать? Вот ответ Карпина: «Я не знаю, как это еще можно объяснить. Все уже пересказано. Если человек хочет понимать, он уже понял. Если не хочет, он и не поймет. Зачем рисковать здоровьем Джикии, Пиняева, любого, кто чувствует недомогание? Чтобы кровь из носу обыграть Катар, а затем не сыграть за клуб из-за травмы? Клубный тренер скажет: «Вы что, идиоты?»

Конечно, у нас стоит задача побеждать в товарищеском матче. Как ее может не стоять, когда выходишь на поле? Да, не любой ценой. Джикию поменяли в перерыве с Катаром, чтобы он не получил травму. Если бы это была официальная игра, то не меняли бы. Рисковать здоровьем игроков – такой задачи точно не стоит».

Отдельно проговорили ситуацию с Пиняевым.

– Вы говорили, что Пиняев в «Локо» выходит, даже когда есть проблемы со здоровьем, а в сборной сейчас такого не будет. После этого выступил врач «Локо». Где тут правда?

– Пиняев до меня подходил к журналистам. Он приехал в сборную, у него чуть потягивало заднюю, поэтому он не тренировался. Я просто привел пример, чего так возбудился доктор «Локомотива»? Видимо, дыма без огня не бывает. Я сказал «Допустим, Пиняев».

Если сейчас у кого-то из игроков «Ростова» будет потягивать перед матчем с «Балтикой», он будет играть.

Мотивация игроков зависит от уровня соперников. Себе мотивацию Карпин нашел

По словам Карпина, ни один из игроков не усомнился в необходимости последних матчей:

«Первый разговор: «Ребята, кто не хочет, кто устал, у кого что-то побаливает, у вас есть время до завтрашнего утра уехать. Мы никого не держим». Все хотели играть.

Выигрывать надо? Да. Игроки хотят? Да. Могут или нет – другой вопрос. Германия сейчас не отбирается на Евро, они максимально мотивированы без отбора? Думаю, тоже нет. Но они знают, к чему готовятся. Наши игроки – нет.

Сборная выкладывается. Это мое мнение, вы можете с ним быть не согласны. Единственный матч, по которому у меня были претензии к игрокам – Кыргызстан (2:1). Первый сбор после отстранения, объявление мобилизации. Игроки говорили только про это: «Георгич, а нас тоже призовут?» Можно понять.

Вы постоянно говорите про мотивацию. Если бы у нас была игра против Италии, а не против Катара, игроки вышли бы с другой мотивацией? Игроки в РПЛ выходят с одной и той же мотивацией на «Спартак» и «Ростов»? Это нормально, хотя за оба матча дают по три очка.

Нивелировать этот разрыв – работа тренера. Все говорят: «На эти игры не надо никого настраивать». А на другие – надо? Лично для меня это бред, даже в клубе. Возможно, потому что я сам был футболистом. Я тоже был таким футболистом. Как-то мы проиграли Эстонии. Если бы это был официальный матч, думаю, выиграли бы.

Какая мотивация в сборной у меня? Мне интересно видеть и тренировать игроков в короткое время сборной. Иметь с ними контакт не только по телефону».

Про отставание РПЛ в интенсивности. Головин за неделю в сборной начинает медленнее принимать решения

Карпин не согласен, что разговор об интенсивности стал уже шаблоном, за которым ничего не стоит:

«Об интенсивной игре Катара сказал не я, а Волков. Не надо мне приписывать чужие слова. Я просто согласился. РПЛ не хватает уровня сопротивления. Об этом сказал Волков.

Средний игрок Серии А, Ла Лиги пробегает 400 метров на спринте и 1500 – в высокой интенсивности. У нас в «Ростове» – 300 и 1000. Против Катара, вероятно, пробежали больше, чем в какой-нибудь игре РПЛ. Надо ли было столько бегать? Да, потому что нас заставлял Катар.

Чем Головин и Миранчук отличаются от игроков РПЛ? Всем. Скорость принятия решений, исполнение. Головин, тренируясь неделю в сборной, начинает медленнее принимать решения – потому что ему дают время. Интенсивность – один из аспектов, их миллиарды, начиная от головы и заканчивая ногами. Просто интенсивность – самый заметный аспект».

– Волков же – один из самых объемных скоростных игроков РПЛ.

– Вот ты (обращается к Дорскому) все сказал. Вот представь себе.

Российские игроки из 90-х сильнее нынешних

Карпин посоветовал игрокам уезжать в Европу. При этом в 90-е, когда многие уезжали, сборная тоже не показывала выдающихся результатов. Вот ответ бывшего игрока Ла Лиги:

«Тогда в сборной постоянно были проблемы. В 1992-м не хотели возвращаться с Евро, в 1994-м – письмо четырнадцати, в 1996-м – проблемы с федерацией: премиальные, не премиальные, носки, трусы, какая-то хрень. Были абсолютно другие проблемы. Игроки в 90-е были сильнее? Да».

На карьеру Карпина в России может повлиять семья. Через год сын пойдет в школу в Эстонии

За последнее время к Карпину проявляли интерес «Локомотив», «Динамо» и команды за границей, но он пока не хочет покидать «Ростов»:

«У меня есть благодарность, личные обязательства перед президентом, перед клубом. Уйти в середине сезона? Ну, не знаю. Игроки, которые остались или пришли – из-за меня. Мы договорились, что двигаемся вместе. Возможно, никогда не уйду из «Ростова». Когда уволят, тогда и уйду».

Тренер опроверг, что готов уйти только в связке со спортивным директором «Ростова» Алексеем Рыскиным: «Это бред бредовый. На меня выходил один российский клуб, задавал такой же вопрос. Я сказал «Вы что, дебилы совсем, что ли?»

На дальнейшие планы Карпина может повлиять семья.

– Вы говорите, что игрокам нужно уезжать, но разве у вас не было возможности уйти в сборную Армении?

– Да, но есть Россия и «Ростов». Я отказался.

– Мы знаем, что вами интересовались на Ближнем Востоке.

– Интерес был, но дальше разговора не пошло. На данный момент я не хочу уходить из «Ростова». Но говорю честно. Еще пару месяцев мы полетаем-поездим, я побуду без семьи еще три недели, могу сказать: «Все, ###### (очень плохо)». Плюну на все – и все.

– Вашему ребенку через год идти в школу. Как мы понимаем, вы планируете, что это будет в Эстонии. Это может повлиять на вашу карьеру?

– Запланировано так, честно скажу. А где мы все будем через год, посмотрим.

– Вы можете представить, что будете работать в России, а они – жить в Эстонии?

– Сложно.

«Ростов» и так слабый, куда еще слабее? Защита без Осипенко – катастрофа»

Карпин согласен, что в прошлом сезоне игра «Ростова» на чужой половине поля не соответствовала топ-5: «Сто процентов. Ты же аналитик (обращается к Дорскому), подумай. Это не я сказал, а Гвардиола: «Я могу научить игроков доходить до зоны в 30 метрах от ворот».

Как оценить пользу от коротких выходов через Песьякова? Соперник устает, в конце матчей в прошлом сезоне «Ростов» набрал больше очков. Поэтому в этом сезоне нас уже не прессингуют. Это не я сказал, это сказал игрок «Крыльев»: «Мы готовились к «Ростову», они хорошо выходят со своей половины поля, поэтому мы их не прессинговали».

После четвертого места в прошлом сезоне «Ростов» неудачно начал нынешний (11-я строчка). Карпин сравнил ситуацию с собственной игровой карьерой:

«Я тоже был футболистом. Со мной произошла ровно такая же история, которая сейчас происходит с «Ростовом» – когда «Реал Сосьедад» занял второе место. Мы все, я в том числе, поверили, что мы нормальные футболисты. В итоге боролись за выживание, хотя была та же команда, тот же тренерский штаб. Что это? Назовем это верой в себя.

Меня уже в «Сельте» не было, но они вылетели после попадания в Лигу чемпионов. В этом есть схожесть с «Ростовом».

Карпин также высказался о летних потерях команды:

«Для «Ростова» Сильянов – мегазвезда. На любой позиции в обороне. Что происходит с Сильяновым сейчас, я не знаю. В конце прошлого сезона я ему говорил про количество крайних защитников у «Локомотива». Но у него семья, Москва. «Локомотив» хотел его вернуть, Сильянов тоже хотел вернуться. Мы сейчас играли на Кубок. Я к нему подошел: «Ну и?» Он глаза потупил в землю – и все.

Можно ли быть хоть чуть-чуть удовлетворенным трансферной кампанией «Ростова»? Чуть-чуть можно. «Ростов» и так слабый, куда еще больше ослабляться? Защита без Осипенко – катастрофа. Опыт, уверенность – все. Когда играют Мелехин, Прохин, Лангович, Вахания – играют три мальчика. Когда есть хотя бы один Осипенко, это совсем другая история».

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров, Алексей Даничев, Григорий Сысоев, Алексей Филиппов, Виталий Тимкив; Gettyimages.ru/Stu Forster ; youtube.com/Это футбол, брат!