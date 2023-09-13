🤯 Вратарь «Уфы» взял шесть пенальти из восьми: пропустил всего раз и выиграл две серии в Кубке

Олег Баклов – супергерой нового раунда Кубка России: голкипер «Уфы» взял шесть пенальти из восьми в сериях с «Ностой» и «Волгой». Ему забили лишь раз!

«Волга» не забила Баклову ни одного пенальти

Ульяновская «Волга» и «Уфа» встретились в 1/64 финала. Основное время завершилось вничью (0:0), команды отправились в серию пенальти, где царил Баклов.

Первый удар голкипер «Уфы» вытащил из левого угла, второй – из правого, после третьего мяч угодил в перекладину, а четвертый – снова вытащил Баклов. Ноль голов «Волги» с четырех попыток в серии – 0:2!

Вратарь – всегда герой, если взял три послематчевых пенальти. А если он сделал это дважды подряд?

Да-да, два раза подряд – в прошлом раунде Баклов тоже взял три пенальти!

В конце августа соперником «Уфы» в Кубке была «Носта» – тоже 0:0 и пенальти. Один удар Баклов отразил ногой, третий – накрыл в правом углу, четвертый – в левом.

А теперь складываем: восемь послематчевых пенальти, шесть из них – отбиты Бакловым! Один удар пришелся в перекладину, лишь один стал голевым!

Баклову забил только защитник «Носты» Никита Моргунов – даже тут Баклов угадал, но удар был слишком сильным и прямо в угол.

Неудивительно, что лучшим игроком «Уфы» в августе болельщики признали Баклова – он набрал 62% голосов. В сентябре тоже заберет награду?

Кто такой Баклов: резервист «Урала», победитель «Спартака», участник финала Пути регионов

Сейчас Баклову 28 лет. Начинал карьеру в «Сызрани», играл за молодежку «Крыльев Советов», а потом несколько лет провел в «Урале». Он дошел с клубом до финала Кубка-2018/19 (поражение от «Локомотива»), но играл в том розыгрыше только против «Нефтехимика» в 1/16 финала (3:2).

Дебют в РПЛ состоялся гораздо позже – осенью 2019-го – и сразу против трех топ-команд. Баклов с «Уралом» победили «Спартак» (2:1), а тренер вратарей клуба Андрей Шпилев прокомментировал дебют: «Баклов эффективно сыграл на перехватах и снимал весь верх. Он лишил «Спартак» даже желания выполнять навесы в нашу штрафную. Поэтому им пришлось искать другие пути для создания угроз».

Потом уральцы получили по три от ЦСКА и «Зенита». В этом отрезке Баклов отразил пенальти от Федора Чалова. Правда, на этом все – остальные семь пенальти с игры за карьеру он пропустил.

Летом 2020-го Баклов получил травму колена и выбыл на полгода. В сезоне-2021/22 отправился в «КАМАЗ» – а там новая травма колена и еще полтора года без футбола.

Возможно, вы помните Баклова по финалу Пути регионов против «Краснодара» в мае – это как раз и была его первая игра после длиннющего перерыва. «Урал» уступил, а вскоре Баклов покинул клуб по истечении контракта.

Теперь во Второй лиге с «Уфой»: клуб идет на предпоследнем месте, хотя и пропускает не так уж много – восемь голов в девяти матчах.

Фото: ФК «Уфа»