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Семь игроков в заявке, с полевым в воротах – дикий матч женского «Рубина». «Локо» сжалился: всего 6:0

Локомотив жен Локомотив жен
Дмитрий Нечаев Дмитрий Нечаев
Елена Фомина Елена Фомина
Рубин жен Рубин жен
РФС РФС
Женская футбольная Суперлига Женская футбольная Суперлига
Футбол Футбол

«Катастрофическая ситуация».

В женской Суперлиге в воскресенье сыграли очень необычный матч: «Рубин» вышел на домашний матч против «Локомотива» всемером. Да, семь футболисток против 11. 

У «Рубина» на поле вышли защитники Ксения Кулинич и Александра Косорукова, полузащитники Арина Цыплова, Валерия Хохлова, Таисия Нестеренко и Яна Шолгина, а также нападающая Мария Прошина. Да, профильного голкипера не было – в ворота пошла полузащитница Шолгина.

Проиграли 0:6 – судя по рассказам очевидцев, футболистки «Локомотива», понимая положение соперников, не включали максимум.

Почему матч не отметили? Формально так играть можно – но транслировать не стали

Перед началом и по ходу матча было похоже на маскировку: протокол игры в онлайн-режиме не появлялся, прямую трансляцию отменили. Ее не было ни на сайте «Матч ТВ», ни в других онлайн-сервисах, включая букмекеров.

Только в списке матчей, который выкладывает Суперлига по ходу тура, обновлялся счет. И «Локомотив» сообщал о новых и новых голах.

Вскоре после матча появилось обезличенное пояснение со стороны руководства турнира. С ответами на главные вопросы:

Почему матч не перенесли? «Согласно правилам минимально допустимое количество игроков в заявке – семь. Таким образом, формальных причин для переноса нет. В РФС не поступали запросы на перенос матча от ЖФК «Рубин», клуб согласовал проведение домашнего матча в установленном порядке».

● Почему отменили трансляцию? «Несмотря на то, что команда, в стартовом составе которой заявлено не менее семи игроков, формально допускается до игры, трансляция такого матча противоречит духу игры».

А вот тренер «Локомотива» Елена Фомина очень недовольна, она поделилась впечатлениями в интервью пресс-службе клуба:

«Для женского футбола это катастрофическая ситуация, исходя из результата матча и, в принципе, подготовки к этому матчу.

За два часа до начала узнаем, что в протоколе «Рубина» всего шесть полевых игроков и один вратарь, что дает право начать игру. В случае остановки матча по причине травмы соперника либо максимального утомления мы должны были бы доигрывать этот матч в течение оставшегося сезона, где-то искать окно и начинать с той минуты, где закончили теми же составами…

На мой взгляд, в женском футболе, который сейчас активно развивается, это неприемлемо для Суперлиги и катастрофически сказывается на общем фоне, сводя на нет результаты всей проделанной работы. Мы категорически не согласны с тем, что сейчас происходит».

В чем причина? Тренер «Рубина» намекал на проблемы в прошлом туре

РФС выясняет причины, по которым «Рубин» заявил на матч всего семерых футболисток. Официального комментария от клуба пока не было.

Казанское издание InKazan передает, что причиной отсутствия большинства футболисток стали травмы и дисквалификации. Но, кажется, здесь не все так просто.

На прошлый матч против «Чертаново» «Рубин» заявил 15 человек – не смогли заполнить запас. В той игре нападающая Вероника Анисина получила красную карточку. А тренер команды Дмитрий Нечаев намекнул на проблемы клуба:

«Задайте этот вопрос [про недокомплект] вышестоящим людям. Которые должны нести ответственность за определенную проделанную или не проделанную работу. Я не буду это комментировать. Я думаю, все видят, что и как происходит, что вообще творится. Не только на футбольном поле, но и в пространстве футбольном».

Явное указание на то, что дело не только в эпидемии травм.

И слишком очевидный сигнал о том, что в российском женском футболе что-то не так.

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Фото: ЖФК «Локомотив» Москва

24 комментария

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Жиртрес
Так почему так вышло? Кто нибудь ответит? У том числе и журналисты или вы только желтуху писать можете?
+43
-3
+40
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TaR
Ответ Жиртрес
Так почему так вышло? Кто нибудь ответит? У том числе и журналисты или вы только желтуху писать можете?
Было бы неплохо для начала узнать сколько всего игроков было в заявке Рубина на сезон. За неделю из 15 осталось 7, а сколько было изначально - тишина
+22
0
+22
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Spuki _Plai
Нихрена не понял. Показывать нельзя, потому что это противоречит духу игры, а играть !!!! можно, потому что всё законно и непротиворечит духу игры !!! Отлично.
+6
-1
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rafa_Labret
Странно что не наоборот. У нас, в Башкортостане, спорт начали закрывать начиная с шашек и заканчивая ФК " Уфа". Кто виноват- всем ясно. А скоро выборы и новые обещания. Типично для регионов
+5
0
+5
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KoolThing
Ну не знаю насчет сжалился…21-0 по угловым, 52-0 по ударам, если я не ошибаюсь…конечно, могли просто мимо бить…
+5
-1
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Андрей Тихонов
Ответ TaR
Глянул на сайте - всего 18 игроков, из них 3 вратаря.
Во ты молодец, посмотрел заявку команды на сайте,а автор матер ала даже это не удосужился сделать! Материал максимально халтурный: вот смотрите какое чудо чудное произошло, но никакой работы с источниками, никакой попытки разобраться, почему это произошло, нет.
+4
0
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TaR
Ответ TaR
Было бы неплохо для начала узнать сколько всего игроков было в заявке Рубина на сезон. За неделю из 15 осталось 7, а сколько было изначально - тишина
Глянул на сайте - всего 18 игроков, из них 3 вратаря.
+4
0
+4
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marco -81
Дичь какая-то.
+2
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Andrey Zinin
вначале медийный рубин сдох, теперь вот женский...
+2
0
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терминатор киборгов
дичь какая то
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Ярик01
Странно, ЖФК существует под тем же АНО «ФК «Рубин», что и мужской клуб.
Может и в мужском бабла уже нет?
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Onion
Обиделись, что никому не нужны?
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lescab
Ответ TaR
Было бы неплохо для начала узнать сколько всего игроков было в заявке Рубина на сезон. За неделю из 15 осталось 7, а сколько было изначально - тишина
У нас на производстве рабочие часто исчезают после аванса или зарплаты. Но здесь спортсменки...
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Viacheslav Khalzov
Ответ Ярик01
Странно, ЖФК существует под тем же АНО «ФК «Рубин», что и мужской клуб. Может и в мужском бабла уже нет?
Очевидно, что нет нигде
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Waiway
Ответ KoolThing
Ну не знаю насчет сжалился…21-0 по угловым, 52-0 по ударам, если я не ошибаюсь…конечно, могли просто мимо бить…
Могли в тренировочном режиме тренировать удары издалека, слёту, неудобными ногами и тд и тп.
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Азамат Кабертай
Ответ KoolThing
Ну не знаю насчет сжалился…21-0 по угловым, 52-0 по ударам, если я не ошибаюсь…конечно, могли просто мимо бить…
Сочи: чтооооо??? мимо бить???
+3
-3
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goshforever
Ответ rafa_Labret
Странно что не наоборот. У нас, в Башкортостане, спорт начали закрывать начиная с шашек и заканчивая ФК " Уфа". Кто виноват- всем ясно. А скоро выборы и новые обещания. Типично для регионов
ФК Уфа всегда характеризовали как Хамитовский проект в целом. Ни до него, ни после в Башкирии футбол был не нужен никому. Ушёл Хамитов - и всё пошло ко дну быстро. Есть традиционный "Салават Юлаев", на который ходят люди, остальное - такое себе
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Ярик01
Ответ TaR
Было бы неплохо для начала узнать сколько всего игроков было в заявке Рубина на сезон. За неделю из 15 осталось 7, а сколько было изначально - тишина
https://wfl.rfs.ru/team/1173056/application
19 в заявке РФС
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Sarumian
5-я экономика в мире !
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Maksat S
Остальные девушки видимо в мужском Рубине
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goshforever
25 июля 2004
"В Брянске в стартовом матче второго круга чемпионата России по футболу в первом дивизионе произошел курьез. На матч с местным «Динамо» «Уралан» выставил всего восемь полевых игроков. Одним из которых был запасной вратарь.
«Уралан» попал в сложнейшую ситуацию, когда чуть ли не все игроки покинули команду, а из-за старых долгов ПФЛ не позволяет ему дозаявлять новых футболистов. Хотя бы 15-летних пацанов из местной школы, которые могли бы доукомплектовать состав. А так - девять человек на поле и вратарь Шургчиев, пытающийся исполнить роль полузащитника"
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