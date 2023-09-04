Семь игроков в заявке, с полевым в воротах – дикий матч женского «Рубина». «Локо» сжалился: всего 6:0

«Катастрофическая ситуация».

В женской Суперлиге в воскресенье сыграли очень необычный матч: «Рубин» вышел на домашний матч против «Локомотива» всемером. Да, семь футболисток против 11.

У «Рубина» на поле вышли защитники Ксения Кулинич и Александра Косорукова, полузащитники Арина Цыплова, Валерия Хохлова, Таисия Нестеренко и Яна Шолгина, а также нападающая Мария Прошина. Да, профильного голкипера не было – в ворота пошла полузащитница Шолгина.

Проиграли 0:6 – судя по рассказам очевидцев, футболистки «Локомотива», понимая положение соперников, не включали максимум.

Почему матч не отметили? Формально так играть можно – но транслировать не стали

Перед началом и по ходу матча было похоже на маскировку: протокол игры в онлайн-режиме не появлялся, прямую трансляцию отменили. Ее не было ни на сайте «Матч ТВ», ни в других онлайн-сервисах, включая букмекеров.

Только в списке матчей, который выкладывает Суперлига по ходу тура, обновлялся счет. И «Локомотив» сообщал о новых и новых голах.

Вскоре после матча появилось обезличенное пояснение со стороны руководства турнира. С ответами на главные вопросы:

● Почему матч не перенесли? «Согласно правилам минимально допустимое количество игроков в заявке – семь. Таким образом, формальных причин для переноса нет. В РФС не поступали запросы на перенос матча от ЖФК «Рубин», клуб согласовал проведение домашнего матча в установленном порядке».

● Почему отменили трансляцию? «Несмотря на то, что команда, в стартовом составе которой заявлено не менее семи игроков, формально допускается до игры, трансляция такого матча противоречит духу игры ».

А вот тренер «Локомотива» Елена Фомина очень недовольна, она поделилась впечатлениями в интервью пресс-службе клуба:

«Для женского футбола это катастрофическая ситуация, исходя из результата матча и, в принципе, подготовки к этому матчу.

За два часа до начала узнаем, что в протоколе «Рубина» всего шесть полевых игроков и один вратарь, что дает право начать игру. В случае остановки матча по причине травмы соперника либо максимального утомления мы должны были бы доигрывать этот матч в течение оставшегося сезона, где-то искать окно и начинать с той минуты, где закончили теми же составами…

На мой взгляд, в женском футболе, который сейчас активно развивается, это неприемлемо для Суперлиги и катастрофически сказывается на общем фоне, сводя на нет результаты всей проделанной работы. Мы категорически не согласны с тем, что сейчас происходит ».

В чем причина? Тренер «Рубина» намекал на проблемы в прошлом туре

РФС выясняет причины, по которым «Рубин» заявил на матч всего семерых футболисток. Официального комментария от клуба пока не было.

Казанское издание InKazan передает, что причиной отсутствия большинства футболисток стали травмы и дисквалификации. Но, кажется, здесь не все так просто.

На прошлый матч против «Чертаново» «Рубин» заявил 15 человек – не смогли заполнить запас. В той игре нападающая Вероника Анисина получила красную карточку. А тренер команды Дмитрий Нечаев намекнул на проблемы клуба:

« Задайте этот вопрос [про недокомплект] вышестоящим людям. Которые должны нести ответственность за определенную проделанную или не проделанную работу . Я не буду это комментировать. Я думаю, все видят, что и как происходит, что вообще творится. Не только на футбольном поле, но и в пространстве футбольном».

Явное указание на то, что дело не только в эпидемии травм.

И слишком очевидный сигнал о том, что в российском женском футболе что-то не так.

Фото: ЖФК «Локомотив» Москва