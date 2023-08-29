Сборная России нашла соперника – олимпийский Египет. Сыграют аж дважды

В начале сентября – пауза на сборные. Сборная России тоже будет играть.

Новый соперник – олимпийская сборная Египта. Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар подтвердил договоренность.

Будут два матча – 7 и 11 сентября. Оба на выезде.

Еще в июле стало известно, что Росси] точно сыграет с Катаром в Дохе. Дата – 12 сентября. Пока получается, что Россия сыграет дважды за два дня.

Главное об олимпийской сборной Египта

Олимпийская сборная состоит из игроков до 23 лет, хотя доступно три слота под футболистов старше этого возраста.

Египтяне три раза участвовали в Олимпийских играх.

• Барселона-1992 – прошли квалификацию, но не вышли из группы с Испанией, Катаром и Колумбией;

• Лондон-2012 – вышли из группы с Бразилией, Беларусью и Новой Зеландией, но на первой стадии плей-офф проиграли Японии – 0:3;

• Токио-2020 – снова вышли в плей-офф, оставив позади Аргентину и Австралию, проиграли будущему победителю Бразилии на первой же стадии плей-офф.

Тогда почти вся команда состояла из игроков местной лиги. Исключение – защитник Ахмед Хегази, после турнира он уехал из «Вест Бромвича» в Саудовскую Аравию, сейчас играет за «Аль-Иттихад».

Хотели матчи с основной сборной Египта, но не сошлись по графику

Основная сборная Египта занята другими матчами.

«Приветствуем идею проведения товарищеской встречи со сборной России в будущем, но не в этом году, – сказал член технического отдела Египетской футбольной ассоциации Эхаб Эль Коми. – У нас уже утвержден график игр: 8 сентября – встреча с Эфиопией, а 12 сентября – с Тунисом.

В будущем мы открыты и готовы к этому».

С кем еще пытались договориться?

Вариантов звучало много.

•‎ Камерун. В середине апреля «СЭ» писал, что Россия может сыграть дома с Камеруном. Еще через 4 месяца генеральный секретарь местной Федерации футбола Блез Джунан заявил: «В будущем возможен матч между сборными Камеруна и России. Мы готовы сыграть, если от РФС поступит предложение и они будут готовы заплатить определенную сумму за организацию встречи. Тогда наша федерация обязательно договорится».

•‎ Киргизия. В конце апреля представители Кыргызского футбольного союза заявили, что сборная готова снова сыграть с Россией даже на территории РФ. Новостей о переговорах с РФС не было.

•‎ Бразилия. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов летом говорил, что ведутся переговоры по поводу матча со сборной Бразилии, но случится он не раньше 2024-го.

•‎ Буркина-Фасо и Мали. В начале августа РФС подавал запросы на товарищеские матчи. После этого новостей по поводу матча не было.

Как давно не играла сборная России?

Предыдущие игры были в марте – с Ираном в гостях (1:1) и дома с Ираком (2:0).

В 2022-м было три матча: с Кыргызстаном (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; Gettyimages.ru/Masashi Hara; East News/Kohei CHIBAHARA / AFP