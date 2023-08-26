Нули «Спартака» с «Ахматом»: почти ничего не создали, трибуны по делу свистели

«Спартак» принимал «Ахмат» дома после двух поражений подряд в РПЛ – от «Урала» и «Зенита». Последний раз грозненцы побеждали его в Москве еще при Массимо Каррере пять лет назад, но в апреле выстояли (0:0).

Матч и так ожидался непростым, тем более после смены тренера в «Ахмате». Первый тайм все подтвердил.

«Спартак» в первом тайме – грусть. Болельщики свистели

Против «Ахмата» до перерыва было грустно во всем:

Александр Селихов вернулся в ворота, только сейчас сыграл впервые в сезоне. Начал с паса в аут, а через десять минут чуть не привез – выбил на Камило, столкнулся с Алексисом Дуарте и упал, но игрок «Ахмата» не попал в пустые ворота.

Олег Рябчук несколько раз проиграл борьбу на фланге Владимиру Ильину. Главный опасный момент – форвард «Ахмата» пробил головой в штангу именно из-под Рябчука. При 10 см разницы в росте объяснимо, но предсказуемо.

Из шести первых таймов сезона РПЛ «Спартак» выиграл только два. Забил в них всего три мяча, причем два поздних (Виктор Мозес «Оренбургу» и Тео Бонгонда – «Балтике»). Кстати, первые таймы «Спартака» и в прошлом сезоне редко радовали: только восемь раз вели к перерыву, реже лишь шесть команд.

Болельщики «Спартака» освистывали команду уже в первом тайме – ей редко удавались скоростные атаки, моменты создавали с большим трудом . Владение – да, но совсем без подходов было грустно, «Ахмат» выглядел острее.

Вспыхнули на пять минут – но не больше. В добавленное чуть не упустили ничью

Главную эмоцию спартаковских болельщиков – разочарование – удалось подкрасить совсем ненадолго.

Только первые пять минут второго тайма получились яркими, хороший отрезок по плотности моментов : Бонгонда ударил дважды с угла вратарской – спасли Шелия и штанга, Квинси Промес и Александр Соболев били из штрафной – защитники с трудом блокировали, на опасный прострел Бонгонда никто не успел, а после углового Кристофер Мартинс не попал с близкого расстояния.

А дальше все скатилось обратно: опасность от «Ахмата», малоподвижный «Спартак» почти без моментов. Нули даже и неплохо для спартаковцев, контратака в добавленное время завершилась мощным ударом Камило без сопротивления из центра штрафной, выручил Селихов.

В концовку «Спартак» заходил без большого форварда: за полчаса до конца Гильермо Абаскаль убрал Соболева и выпустил Михаила Игнатова. На этот раз суперзапасной не сработал. Суть замены неочевидна, центрфорвард точно не выглядел слабыл элементом, хоть и не тащил.

«Спартак» не выиграл третий матч подряд. «Ахмат» – боль Абаскаля

Спартаковцы снова потеряли очки – на контрасте с идеальным стартом особенно больно.

● Безвыигрышная серия в РПЛ достигла трех матчей. Впервые за сезон команда не забила , такого не случалось с майского предпоследнего тура прошлого сезона (нули с «Пари НН»). Но впервые с того дня сыграли на ноль сами.

● «Ахмат» – одна из четырех команд РПЛ, которую Гильермо Абаскаль пока не может обыграть, в трех матчах – три ничьих. Еще нет побед над «Зенитом» (три поражения из трех), «Динамо» и «Ростовом» (ничья и поражение с обоими).

● Грозненцам при Абаскале «Спартак» забил меньше, чем любой другой команде – всего однажды. Тот гол был первым для тренера в новой команде: на выезде в первом туре прошлого сезона красивым дальним ударом забил Виктор Мозес.

Вообще «Спартак» впервые в истории сыграл два раза подряд 0:0 дома с одним и тем же соперником .

У «Спартака» теперь кубковое дерби с «Динамо», которое тоже только что потеряло очки, а последний матч перед паузой на сборные – выезд к «Краснодару».

Фото: vk.com/fcsm_official; РИА Новости/Александр Вильф