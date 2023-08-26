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Нули «Спартака» с «Ахматом»: почти ничего не создали, трибуны по делу свистели

премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Тео Бонгонда Тео Бонгонда
Спартак Спартак
Ахмат Ахмат
Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
Михаил Игнатов Михаил Игнатов
Александр Соболев Александр Соболев
Камило Рейжерс Камило Рейжерс
Футбол Футбол

«Спартак» принимал «Ахмат» дома после двух поражений подряд в РПЛ – от «Урала» и «Зенита». Последний раз грозненцы побеждали его в Москве еще при Массимо Каррере пять лет назад, но в апреле выстояли (0:0).

Матч и так ожидался непростым, тем более после смены тренера в «Ахмате». Первый тайм все подтвердил.

«Спартак» в первом тайме – грусть. Болельщики свистели

Против «Ахмата» до перерыва было грустно во всем:

Александр Селихов вернулся в ворота, только сейчас сыграл впервые в сезоне. Начал с паса в аут, а через десять минут чуть не привез – выбил на Камило, столкнулся с Алексисом Дуарте и упал, но игрок «Ахмата» не попал в пустые ворота.

Олег Рябчук несколько раз проиграл борьбу на фланге Владимиру Ильину. Главный опасный момент – форвард «Ахмата» пробил головой в штангу именно из-под Рябчука. При 10 см разницы в росте объяснимо, но предсказуемо. 

Из шести первых таймов сезона РПЛ «Спартак» выиграл только два. Забил в них всего три мяча, причем два поздних (Виктор Мозес «Оренбургу» и Тео Бонгонда – «Балтике»). Кстати, первые таймы «Спартака» и в прошлом сезоне редко радовали: только восемь раз вели к перерыву, реже лишь шесть команд.

Болельщики «Спартака» освистывали команду уже в первом тайме – ей редко удавались скоростные атаки, моменты создавали с большим трудом. Владение – да, но совсем без подходов было грустно, «Ахмат» выглядел острее.

Вспыхнули на пять минут – но не больше. В добавленное чуть не упустили ничью

Главную эмоцию спартаковских болельщиков – разочарование – удалось подкрасить совсем ненадолго.

Только первые пять минут второго тайма получились яркими, хороший отрезок по плотности моментов: Бонгонда ударил дважды с угла вратарской – спасли Шелия и штанга, Квинси Промес и Александр Соболев били из штрафной – защитники с трудом блокировали, на опасный прострел Бонгонда никто не успел, а после углового Кристофер Мартинс не попал с близкого расстояния.

А дальше все скатилось обратно: опасность от «Ахмата», малоподвижный «Спартак» почти без моментов. Нули даже и неплохо для спартаковцев, контратака в добавленное время завершилась мощным ударом Камило без сопротивления из центра штрафной, выручил Селихов.

В концовку «Спартак» заходил без большого форварда: за полчаса до конца Гильермо Абаскаль убрал Соболева и выпустил Михаила Игнатова. На этот раз суперзапасной не сработал. Суть замены неочевидна, центрфорвард точно не выглядел слабыл элементом, хоть и не тащил.

«Спартак» не выиграл третий матч подряд. «Ахмат» – боль Абаскаля

Спартаковцы снова потеряли очки – на контрасте с идеальным стартом особенно больно.

Безвыигрышная серия в РПЛ достигла трех матчей. Впервые за сезон команда не забила, такого не случалось с майского предпоследнего тура прошлого сезона (нули с «Пари НН»). Но впервые с того дня сыграли на ноль сами.

● «Ахмат» – одна из четырех команд РПЛ, которую Гильермо Абаскаль пока не может обыграть, в трех матчах – три ничьих. Еще нет побед над «Зенитом» (три поражения из трех), «Динамо» и «Ростовом» (ничья и поражение с обоими).

● Грозненцам при Абаскале «Спартак» забил меньше, чем любой другой команде – всего однажды. Тот гол был первым для тренера в новой команде: на выезде в первом туре прошлого сезона красивым дальним ударом забил Виктор Мозес.

Вообще «Спартак» впервые в истории сыграл два раза подряд 0:0 дома с одним и тем же соперником.

У «Спартака» теперь кубковое дерби с «Динамо», которое тоже только что потеряло очки, а последний матч перед паузой на сборные – выезд к «Краснодару».

Спартак – Ахмат 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
26 августа, 19.30, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
СпартакСелихов, Джикия, Дуарте, Рябчук, Зобнин, Мартинс Перейра (Медина, 76), Умяров (Литвинов, 62), Денисов, Промес, Бонгонда (Зиньковский, 76), Соболев (Игнатов, 62).
АхматШелия, Тодорович, Семенов, Челикович, Богосовац, Тимофеев (Камилов, 81), Бериша, Олейников (Диванович, 71), Камило, Ильин, Конате.
Предупреждения:
Олейников (53), Умяров (55), Шелия (90).

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Фото: vk.com/fcsm_official; РИА Новости/Александр Вильф

34 комментария

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Данко Лазович
Пациент после желтой карточки на 9-й минуте так и не ожил?
+25
-5
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Alex Metallov
Ждем аналитику от Глебчика. Сейчас он нам разъяснит, что не так с Спартаком
+22
-2
+20
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BORGOMI
"Вспыхнули на пять минут – но не больше. В добавленное чуть не упустили победу"
Стесняюсь спросить - чью победу?
+14
-1
+13
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d.c.lee
В добавленное время чуть не упустили победу 😅😅😅
+12
0
+12
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Михаил Савченко
Пора бы чутка притопить за Спартак в следующем туре, а то не дай Бог проиграют, уволят рыжего модника и возьмут настоящего тренера
+10
0
+10
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napoli_14
Ответ Alex Metallov
Ждем аналитику от Глебчика. Сейчас он нам разъяснит, что не так с Спартаком
Тоже жду. Хочу посмотреть на какой стадии цикла он )
+8
0
+8
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unreality
Ответ napoli_14
Тоже жду. Хочу посмотреть на какой стадии цикла он )
Уже тренера гонят.
+5
0
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iwannahaveanick
Ответ d.c.lee
В добавленное время чуть не упустили победу 😅😅😅
Видимо, спасти очко - уже победа!
+4
-1
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uyjv
Ответ Alex Metallov
Ждем аналитику от Глебчика. Сейчас он нам разъяснит, что не так с Спартаком
Состав и тактика удручает.Настрой и отдача аналогично.Просвета даже не видно.
+3
0
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Андрей Савин
Третий подряд бездарный матч!!!
Только заговорили о чемпионстве.
И,бах три раза Абаскаль получил
по морде от Гончаренко,Семака и
Ромащенко...Поплыл Гилерме
рановато,не дотянул до весны...
+2
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Никита Самарин
Грусть, печаль и фолы Ахмата - краткое самори матча 😞.
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Klopov
Нули с Ахматом.Нули и играли
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Бамбарбиякиргуда
Заговор. Гинер вс... Тьфу, ты. Миллер всё купил!!! Доколе?!
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dpv
Ответ Андрей Савин
Третий подряд бездарный матч!!! Только заговорили о чемпионстве. И,бах три раза Абаскаль получил по морде от Гончаренко,Семака и Ромащенко...Поплыл Гилерме рановато,не дотянул до весны...
Он и до этого плыл. Концовку прошлого турнира можно вспомнить
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Хасан Акбаев
Ну и где сильнейшая атака лиги?
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CELTIC FROST
Хрюкнем! Рюмка водки на столе...)
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Юра Ковтун
Чемпионы третьего тура спасли очко.
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ИглесиасХулио
Слишком много статей про тухлый спам. Есть матчи и команды, про которых интереснее читать, но спортс топит тему свиней
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kutavlik
Опять грусть-тоска - от игры Спартака....
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bushmen
Заремка!!!!! Где ты..????
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Андрей Савин
Что это было?Слив Абаскаля?Или
он сам "поплыл"?Худший матч!!!
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Атакующий Юран
Если Джикию поставить в ворота - будет Шелия!
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pan_admiral
Дважды девственники
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uyjv
Ответ Атакующий Юран
Если Джикию поставить в ворота - будет Шелия!
Это точно не защитника играет а второго вратаря. Блокирует один удар из 15.Короче днище .И это капитан.Задолбал в конец уже.
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dpv
Ответ BORGOMI
"Вспыхнули на пять минут – но не больше. В добавленное чуть не упустили победу" Стесняюсь спросить - чью победу?
Вообще если честно то Спартак наиграл на победу Ахмата ((( мрак конечно безызбеженый
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