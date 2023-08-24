Кипер взял три пенальти в серии, другой радовался до драки, Белоруков-тренер выбил Комбарова. Столько душевного в Кубке России!

В 1/128 финала Пути регионов Кубка России так много яркого и не всегда заметного, что нельзя пройти мимо.

Три сэйва с пенальти в серии – царил Олег Баклов. Еще в мае он играл в финале Пути регионов

«Уфа» только в серии пенальти обыграла «Носту» – вратарь Олег Баклов взял три удара из четырех. Первый – в стиле Игоря Акинфеева, оставленной ногой по центру, третий – прыжком в правую сторону, четвертый – броском в левый нижний угол.

Мы помним двухметрового кипера по немногочисленным играм за «Урал». Он доходил с клубом до финала-2018/19, где екатеринбуржцы проиграли «Локомотиву»: Баклов в том розыгрыше выходил только против «Нефтехимика» в 1/16 финала (3:2).

Баклов был резервным в «Урале», периодически играл за «Урал-2» во Второй лиге, а в РПЛ дебютировал осенью 2019-го и сразу попал под топ-соперников: провел три матча подряд против «Спартака», ЦСКА и «Зенита». Спартаковцев даже помог обыграть (2:1), от двух других получил по три мяча и сел в запас, а летом 2020-го еще и травмировал колено, выбыл на полгода. Сезон-2021/22 Баклов провел в аренде в КАМАЗе и снова получил тяжелую травму – восстанавливался полтора года.

Первой после такого перерыва для него была игра в финале прошлого Пути регионов против «Краснодара» – 1:2 в гостях. В июле Баклов покинул «Урал» как свободный агент, пошел в кризисную «Уфу». Она за два года пролетела от РПЛ до Второй лиги, сейчас в своей группе из десяти команд идет седьмой всего с одной победой в шести матчах.

Серия пенальти в поселке закончилась скандалом. Вратарь-победитель спровоцировал драку

Чувашский «Химик-Август» из поселка Вурнары (живет около 10 тысяч) закончил 1:1 основное время с пензенским «Зенитом», а в серии пенальти выиграл 4:3. Выигравший вратарь Даниил Колесников сначала просто порадовался победе.

А потом побежал к приезжим фанатам и показал на фамилию с номером на спине:

И спровоцировал так драку: соперники не стерпели издевательства над своими болельщиками.

Потолкались массово.

Почти треть матчей на этой стадии дошли до пенальти – аж девять из 28. Меньше всех забили как раз в игре «Уфа» – «Носта» (3:1) из-за Олега Баклова, а самая результативная серия прошла в Вологде – 7:6 у «Динамо» против костромского «Спартака».

А что еще? Белоруков выбил Комбарова, одни близнецы разгромили других, последние любители пропустили шесть

Привлекательных историй полно.

• Раньше играли в РПЛ, а теперь встретились в петербургском дерби уже как тренеры: Дмитрий Белоруков главный в «Динамо СПб», Дмитрий Комбаров – в «Звезде». Динамовцы дважды вели, но упустили до 2:2. В серии пенальти 4:1 победила команда Белорукова.

• «Луки-Энергия» дома разгромила «Тверь» (3:0) – это был матч близнецов против близнецов. И не по знаку зодиака. В составе «Лук» братья Вадим и Денис Ссорины, у «Твери» – Артем и Александры Мироновы. Полный матч провели только Вадим Ссорин и Александр Миронов, на замену вышел Артем Миронов, а Денис Ссорин остался в запасе.

• Самый крупный счет дня – в ульяновском дерби с участием последней классической любительской команды – «Университета». Ульяновская «Волга», игравшая в прошлом сезоне в Первой лиге, выиграла 6:0, половину голов положила уже за первые полчаса.

• 2Drots, любители из медийного футбола, прошли в 1/64 финала. Вели с седьмой минуты, и хоть пропустили после шикарного удара, довели до победы и своего первого выхода в такую стадию.

Запомним и суперсэйв вратаря с форвард-именем Дмитрия Сычева. Как он отбил мяч на линии, находясь глубоко в воротах – фантастика.

В середине второго тайма травмировался главный судья Артем Смолин. Вместо него в полне вышел помощник, а на линии его заменил 17-летний резервный – Игорь Калинин.

Футбол из окон и с балконов – тренд сезона. В Вологде, Муроме и Иваново

Отличная вывеска «Динамо» – «Спартак», только хозяева из Вологды, а гости – из Костромы. Колоритный фан-сектор прямо на вологодском балконе – красота. Кубковая игра была в Вологде первой за 11 лет:

Кстати, «Динамо» еще минимум дважды побеждало «Спартак» в этот день и в этом турнире: «Динамо-Брянск» выиграло 3:1 у тамбовского «Спартака», а ставропольское «Динамо» выбило «Спартак-Нальчик» по пенальти.

Похожий балконный пример с матча «Муром» – 2Drots. Там вообще было много киношных планов.

Похожее мы уже видели во вторник на «Текстильщик» – «Амкал».

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Третий раунд Пути регионов уже скоро – матчи 12-14 сентября.

Фото: vk.com/ufafc