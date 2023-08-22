✂️ Идеальная бисиклета от воспитанника «Спартака». Красота в Пути регионов!

Вау!

Кубок России разгоняется: клубы элиты уже играют в групповом этапе Пути РПЛ, а команды из низов продираются сквозь квалификацию Пути регионов.

Вы вряд ли смотрели матч 1/128 финала между «Рязанью» и «Космосом», который подарил настоящий шедевр. На 54-й минуте полузащитник «Космоса» Илья Левченков сравнял счет сумасшедшим ударом через себя.

Идеально.

Трудно поверить, но это лишь второй гол Левченкова в профессиональном футболе. Илье 21, он воспитанник «Спартака» – три года играл за московский клуб в молодежной лиге и при Руи Витории даже некоторое время тренировался с основой, а затем перешел в долгопрудненский «Космос», где в сентябре прошлого года начал взрослую карьеру.

Шедевр Левченкова не спас «Космос» от вылета из Кубка России – «Рязань» в концовке забила второй мяч и вырвала победу.