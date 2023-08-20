«Месси было бы нестыдно за такой мяч». Первый гол Кузяева во Франции – 💥

В шоке даже Лукомский.

Далер Кузяев уже забил дебютный мяч за «Гавр»! Во втором матче за клуб – пострадал «Брест», уложивший неделю назад «Ланс» .

Россиянин вышел в стартовом составе и сравнял счет на 52-й минуте: латераль Кристофер Опери скатил к линии штрафной, Далер мастерски укрыл мяч от соперника и в касание положил в дальнюю девятку с нерабочей левой.

Ну и удар!

Без шансов для кипера Бизота.

Далер не праздновал. Понимает, это только начало.

А вот видео (если не отображается в посте, можно посмотреть в телеграме)

В шоке даже Вадим Лукомский: «Если честно, у меня от гола Кузяева отвисла челюсть. Месси было бы нестыдно за такой мяч. Правда похоже по зоне, движению и исполнению».

Жаль, но даже такой гол Далера не помог «Гавру» забрать хотя бы ничью: уже через четыре минуты Лилиан Брассье снова вывел «Брест» вперед. Так и закончили – 1:2.

А ведь дебют Кузяеву не удался

В дебютной игре с «Монпелье» Кузяев был причастен к двум пропущенным, хотя не стоит винить только его.

В первом случае именно он противостоял забившему головой Акору Адамсу. Не сдержал 190-сантиметрового соперника.

Через несколько минут Кузяев отпасовал партнеру, у которого была фора перед защитником, но тот опередил и выносом вывел быстрого Адамса к чужим воротам. Было обидно.

Но сейчас Кузяев явно исправился. Итоговая статистика против «Бреста»:

👟 4 удара;

🎩 3 успешных обводки;

📈 4 передачи по удар;

📊 Оценка 7,6 по версии WhoScored – лучший в составе «Гавра», второй в матче после Ромена Дель Кастийо.

Не останавливайся, Далер!