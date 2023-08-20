«Месси было бы нестыдно за такой мяч». Первый гол Кузяева во Франции – 💥
В шоке даже Лукомский.
Далер Кузяев уже забил дебютный мяч за «Гавр»! Во втором матче за клуб – пострадал «Брест», уложивший неделю назад «Ланс» .
Россиянин вышел в стартовом составе и сравнял счет на 52-й минуте: латераль Кристофер Опери скатил к линии штрафной, Далер мастерски укрыл мяч от соперника и в касание положил в дальнюю девятку с нерабочей левой.
Ну и удар!
Без шансов для кипера Бизота.
Далер не праздновал. Понимает, это только начало.
А вот видео (если не отображается в посте, можно посмотреть в телеграме)
В шоке даже Вадим Лукомский: «Если честно, у меня от гола Кузяева отвисла челюсть. Месси было бы нестыдно за такой мяч. Правда похоже по зоне, движению и исполнению».
Жаль, но даже такой гол Далера не помог «Гавру» забрать хотя бы ничью: уже через четыре минуты Лилиан Брассье снова вывел «Брест» вперед. Так и закончили – 1:2.
А ведь дебют Кузяеву не удался
В дебютной игре с «Монпелье» Кузяев был причастен к двум пропущенным, хотя не стоит винить только его.
В первом случае именно он противостоял забившему головой Акору Адамсу. Не сдержал 190-сантиметрового соперника.
Через несколько минут Кузяев отпасовал партнеру, у которого была фора перед защитником, но тот опередил и выносом вывел быстрого Адамса к чужим воротам. Было обидно.
Но сейчас Кузяев явно исправился. Итоговая статистика против «Бреста»:
👟 4 удара;
🎩 3 успешных обводки;
📈 4 передачи по удар;
📊 Оценка 7,6 по версии WhoScored – лучший в составе «Гавра», второй в матче после Ромена Дель Кастийо.
Не останавливайся, Далер!
- Дата проведения
- 20 августа, 16.00, «Стад Океан»
- Голы:
- 0:1 – 28 Дель Кастийо, 1:1 – 52 Кузяев, 1:2 – 56 Брассье.
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Гавр –
Дема, Льорис, Сальмье, Санганте, Опери, Кузяев, Туре (Сабби, 84), Ндиайе (Кешта, 67), Казимир (Грансир, 46), Алиуи (Логбо, 66), Сумаре (Жужу, 67).
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Брест –
Бизот, Лала, Шардонне, Брассье, Локо, Ле-Мелу, Маньетти (Перейра Лаже, 70), Камара (Мартен, 60), Дель Кастийо (Мбок, 83), Ле Дуарон (Камблан, 84), Сатриано (Мунье, 60).
Новички нередко такое практикуют при первых голах. Этакая показная сдержанность, мол, ещё рано бегать по полю как ошалелый тряся руками, т.к типа это только первый успех в долгом и тяжёлом пути. Ну типа скромность.