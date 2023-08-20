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«Месси было бы нестыдно за такой мяч». Первый гол Кузяева во Франции – 💥

Гавр Гавр
Брест Брест
Далер Кузяев Далер Кузяев
лига 1 Франция лига 1 Франция
Футбол Футбол

В шоке даже Лукомский.

Далер Кузяев уже забил дебютный мяч за «Гавр»! Во втором матче за клуб – пострадал «Брест», уложивший неделю назад «Ланс» .

Россиянин вышел в стартовом составе и сравнял счет на 52-й минуте: латераль Кристофер Опери скатил к линии штрафной, Далер мастерски укрыл мяч от соперника и в касание положил в дальнюю девятку с нерабочей левой.

Ну и удар!

Без шансов для кипера Бизота.

Далер не праздновал. Понимает, это только начало.

А вот видео (если не отображается в посте, можно посмотреть в телеграме)

В шоке даже Вадим Лукомский: «Если честно, у меня от гола Кузяева отвисла челюсть. Месси было бы нестыдно за такой мяч. Правда похоже по зоне, движению и исполнению».

Жаль, но даже такой гол Далера не помог «Гавру» забрать хотя бы ничью: уже через четыре минуты Лилиан Брассье снова вывел «Брест» вперед. Так и закончили – 1:2.

А ведь дебют Кузяеву не удался

В дебютной игре с «Монпелье» Кузяев был причастен к двум пропущенным, хотя не стоит винить только его. 

В первом случае именно он противостоял забившему головой Акору Адамсу. Не сдержал 190-сантиметрового соперника.

Через несколько минут Кузяев отпасовал партнеру, у которого была фора перед защитником, но тот опередил и выносом вывел быстрого Адамса к чужим воротам. Было обидно.

Но сейчас Кузяев явно исправился. Итоговая статистика против «Бреста»:

👟 4 удара;

🎩 3 успешных обводки;

📈 4 передачи по удар;

📊 Оценка 7,6 по версии WhoScored – лучший в составе «Гавра», второй в матче после Ромена Дель Кастийо.

Не останавливайся, Далер!

Гавр – Брест 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
20 августа, 16.00, «Стад Океан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 28 Дель Кастийо, 1:1 – 52 Кузяев, 1:2 – 56 Брассье.
ГаврДема, Льорис, Сальмье, Санганте, Опери, Кузяев, Туре (Сабби, 84), Ндиайе (Кешта, 67), Казимир (Грансир, 46), Алиуи (Логбо, 66), Сумаре (Жужу, 67).
БрестБизот, Лала, Шардонне, Брассье, Локо, Ле-Мелу, Маньетти (Перейра Лаже, 70), Камара (Мартен, 60), Дель Кастийо (Мбок, 83), Ле Дуарон (Камблан, 84), Сатриано (Мунье, 60).
Предупреждения:
Камара (47), Камблан (89).

Дебют Кузяева в Лиге 1: причастен к двум голам соперника, L’Equipe оценил лишь на 4 из 10

33 комментария

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Бандера и Власов - герои п-сов
Фото для описания гола. Возвращается наш 2006.
+69
-5
+64
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Артем Чабанов
Ответ Бандера и Власов - герои п-сов
Фото для описания гола. Возвращается наш 2006.
Странно, что написано, что сказал Лукомский. Можно было ограничиться фразой: "Послушайте, что сказал Лукомский" и приложить его фото. Тоже было бы прогрессивно, я считаю.
+41
-1
+40
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Отец Абду
Ответ Двестик Двестик
Скиньте, плз, в комменты видео
https://youtu.be/NoDqBBcEXEQ держи
+27
-2
+25
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Aberdinus
А нахера нам фото, простите?
+21
-4
+17
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SDef
Надо просто побольше фото выложить. Тогда при быстрой промотке получится видео.
+17
0
+17
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Tigris
Гол по фото... мда...
+11
0
+11
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SkSK
Ответ Олег910
А чего он не празднует гол? Как-то странно это выглядело на видео. Все радуются, а ему хоть бы хны.
Так и в Зените он никогда каким то ярким празднованием никогда не отличался. характер такой
+4
0
+4
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TOMSK
А что сказал Неценко? Тоже был в шоке от того, как Далер выкручивал позвонки защитникам Бреста? :)
+4
0
+4
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Павел Кошель
Ответ Артем Чабанов
Странно, что написано, что сказал Лукомский. Можно было ограничиться фразой: "Послушайте, что сказал Лукомский" и приложить его фото. Тоже было бы прогрессивно, я считаю.
и фотки сурдопереводчика:)
+3
0
+3
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Montenegro Serbian
Ответ Олег910
А чего он не празднует гол? Как-то странно это выглядело на видео. Все радуются, а ему хоть бы хны.
А что странного?
Новички нередко такое практикуют при первых голах. Этакая показная сдержанность, мол, ещё рано бегать по полю как ошалелый тряся руками, т.к типа это только первый успех в долгом и тяжёлом пути. Ну типа скромность.
+4
-1
+3
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Двестик Двестик
Ответ Отец Абду
https://youtu.be/NoDqBBcEXEQ держи
Спасибо, добрый человек -)
+2
0
+2
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Олег910
А чего он не празднует гол? Как-то странно это выглядело на видео. Все радуются, а ему хоть бы хны.
+4
-2
+2
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Coongur
Ответ Как дела на заводе
Завтра ждать +100 статей с разбором этого гола и игры Гавра?)))
Требую сборную звезд Гавра и Бреста. Не очень ясно, почему до матча не было)
+2
0
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Кую коней
А Месси это кто?
+2
-1
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SpilightTwarkle
Ответ Двестик Двестик
Скиньте, плз, в комменты видео
https://www.youtube.com/watch?v=2Y1Ge4XWw54
+1
0
+1
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Куагмаер из куахога
Ответ Montenegro Serbian
А что странного? Новички нередко такое практикуют при первых голах. Этакая показная сдержанность, мол, ещё рано бегать по полю как ошалелый тряся руками, т.к типа это только первый успех в долгом и тяжёлом пути. Ну типа скромность.
Так -то верное решение, сломя голову бежать к трибунам, которые тебя толком и не знают... Спасибо за объяснение
+1
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Stone80
Ответ Александр Чижевский
В зимнее трансферное окно перейдет в более статусный клуб.
в Лилль?
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burefan
Ни фига из ваших статичных фото не понятно, где же гол
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NikoVinkovic
Ответ Stone80
в Лилль?
А хотя бы и в Лилль. Много россиян играет в клубах уровня Лилля?
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Сикарио
Ответ Кую коней
А Месси это кто?
а Лукомский это кто?
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-1
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Двестик Двестик
Ответ SpilightTwarkle
https://www.youtube.com/watch?v=2Y1Ge4XWw54
До обеда так себе. Во втором тайме прям нормалёк.
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Ринат Гимадеев
интересно, за какой мяч Месси было бы стыдно?
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Кую коней
Ответ Сикарио
а Лукомский это кто?
без понятия
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Dmitrii Shuka
Ответ Несусветный Папаша
я думаю он уже это сделал до матча. Иначе я не могу ничем объяснить этот удар.
Месси божество, не иначе:D
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vik444
При чем тут Месси ? Ну если Лукомский в шоке, снимаем шляпу.
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