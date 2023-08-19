Фуууух, Захарян наконец-то в топ-5! Это было нелегко

Дебютирует через неделю?

Арсен Захарян официально перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад»! Можно выдыхать, теперь самого долгожданному трансферу РПЛ ничего не помешает, все сложности позади.

Прогнозы о срыве сделки не подтвердились, и «Реал Сосьедад» официально объявил о трансфере (предположительно, за 13 млн евро). Контракт Арсена с басками рассчитан до 2029 года.

Все изменилось в пятницу

Всю неделю мы переживали, что сделка сорвется – причины были. В пятницу произошла развязка:

• «Матч ТВ» передал слова пресс-службы «Реал Сосьедад»: «Сегодня Арсен может отправиться в Сан‑Себастьян, но контракт в этот день не будет подписан».

• Захарян прибыл в отель Сан-Себастьяна. Один из сопровождающих – журналист Нобель Арустамян.

• Mundo Deportivo отмечал, что Захарян прилетел с родителями, девушкой, несколькими советниками и переводчиком, который будет сопровождать его, в том числе в раздевалке.

• Первая тренировка с новым клубом может пройти уже в воскресенье.

Напомните, а что могло помешать трансферу, если клубы договорились?

13 августа Захарян наблюдал за матчем «Динамо» – «Балтика», после него он должен был лететь в Испанию. На следующий день «Спорт-Экспресс» сообщил о расхождениях между игроком и его новым клубом по сроку контракта, поэтому вылет отложен. Еще спустя день сообщалось, что контракт согласован, и Захарян улетит 16-го.

Но и 16-го не улетел: «Чемпионат» сообщил, что «Динамо» и «Реал Сосьедад» уже согласовали условия, но с переходом наметились проблемы. «Дальнейшее развитие зависит от действий других сторон», – объяснил руководитель медиаслужбы «Динамо» Дмитрий Симонов.

Metaratings.ru написал, что трансфер может сорваться, если не будут удовлетворены финансовые требования агентов по комиссии за трансфер. И в этом случае Захарян может договориться с испанским клубом зимой или через год.

Ранее агент Тимур Гурцкая заявил, что Реал Сосьедад» заплатит 12 миллионов, три из которых достанутся агентам, а не клубу. Он добавил, что существовала договоренность: «Динамо» заплатит комиссию из расчета, что сумма трансфера будет в районе 25 миллионов, и только с этой суммы трансфера – 25 миллионов – будет заплачена комиссия. Сегодня сумма трансфера гораздо меньше. Все слышат цифру в районе 12 миллионов. Соответственно, «Динамо» не хочет платить комиссию с 12 миллионов».

18 августа Иван Карпов написал, что «Динамо» уладило разногласия с агентом Павлом Андреевым, который представляет интересы Захаряна, и заплатит ему два миллиона евро.

Как же давно мы ждали трансфер Захаряна в Европу! Попыток было очень много

Это долгожданный трансфер еще и потому, что новости о скором отъезде Захаряна в Европу начались в 2021 году. Нобель Арустамян говорил об интересе «Барселоны», но его слова опровергали представители игрока и «Динамо». По данным «РБК», за игроком следила дортмундская «Боруссия», «Матч ТВ» сообщал о наблюдении со стороны «Наполи». Согласно Teamtalk, «Манчестер Сити» и «Челси» лидировали в гонке за футболиста, а у «Чемпионата» была информация о возможном трансфере в «Реал» летом 2022-го.

Зимой 2023-го интерес сместился в другую сторону – среди претендентов появились «Сельта», «Порту» и даже «Ференцварош». Летом предложение в восемь миллионов евро от «Фейеноорда» не устроило «Динамо», а еще шли недельные переговоры с «Лацио».

И все же главная история была вокруг ожидаемого перехода в «Челси» в августе 2022-го. Близость трансфера подтверждал агент Андреев, но клубы не решили вопрос перевода денег из-за санкций. 1 сентября все закончилось – «Динамо» объявило, что Захарян остается.

Все-все слухи о Захаряне и Европу – на картинке и по ссылке.

Теперь впереди чемпионат Испании и Лига чемпионов

Если ничего не помешает переходу в «Реал Сосьедад», то Захаряна точно ждут совершенно новые эмоции:

• Возможный дебют – в гостях против «Лас-Пальмас» 25 августа. Или неделей позже дома против «Гранады».

• Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов – 31 августа. «Реал Сосьедад» окажется в третьей или четвертой корзине – значит, гарантированно сыграет минимум с двумя очень сильными клубами.

• 16-17 сентября предстоит выезд на «Сантьяго Бернабеу», а 7-8 октября – снова в Мадрид, уже к «Атлетико». Потом через месяц (4-5 ноября) «Реал Сосьедад» сыграет дома с «Барселоной».

• К этому времени пройдут три тура Лиги чемпионов, а дебютировать в этом турнире можно будет 19-20 сентября.

Перспективы прекрасны.

Фото: realsociedad.eus