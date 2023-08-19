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Фуууух, Захарян наконец-то в топ-5! Это было нелегко

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Дебютирует через неделю?

Арсен Захарян официально перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад»! Можно выдыхать, теперь самого долгожданному трансферу РПЛ ничего не помешает, все сложности позади. 

Прогнозы о срыве сделки не подтвердились, и «Реал Сосьедад» официально объявил о трансфере (предположительно, за 13 млн евро). Контракт Арсена с басками рассчитан до 2029 года.  

Все изменилось в пятницу

Всю неделю мы переживали, что сделка сорвется – причины были. В пятницу произошла развязка:

• «Матч ТВ» передал слова пресс-службы «Реал Сосьедад»: «Сегодня Арсен может отправиться в Сан‑Себастьян, но контракт в этот день не будет подписан».

• Захарян прибыл в отель Сан-Себастьяна. Один из сопровождающих – журналист Нобель Арустамян.

• Mundo Deportivo отмечал, что Захарян прилетел с родителями, девушкой, несколькими советниками и переводчиком, который будет сопровождать его, в том числе в раздевалке.

• Первая тренировка с новым клубом может пройти уже в воскресенье.

Напомните, а что могло помешать трансферу, если клубы договорились? 

13 августа Захарян наблюдал за матчем «Динамо» – «Балтика», после него он должен был лететь в Испанию. На следующий день «Спорт-Экспресс» сообщил о расхождениях между игроком и его новым клубом по сроку контракта, поэтому вылет отложен. Еще спустя день сообщалось, что контракт согласован, и Захарян улетит 16-го.

Но и 16-го не улетел: «Чемпионат» сообщил, что «Динамо» и «Реал Сосьедад» уже согласовали условия, но с переходом наметились проблемы. «Дальнейшее развитие зависит от действий других сторон», – объяснил руководитель медиаслужбы «Динамо» Дмитрий Симонов.

Metaratings.ru написал, что трансфер может сорваться, если не будут удовлетворены финансовые требования агентов по комиссии за трансфер. И в этом случае Захарян может договориться с испанским клубом зимой или через год.

Ранее агент Тимур Гурцкая заявил, что Реал Сосьедад» заплатит 12 миллионов, три из которых достанутся агентам, а не клубу. Он добавил, что существовала договоренность: «Динамо» заплатит комиссию из расчета, что сумма трансфера будет в районе 25 миллионов, и только с этой суммы трансфера – 25 миллионов – будет заплачена комиссия. Сегодня сумма трансфера гораздо меньше. Все слышат цифру в районе 12 миллионов. Соответственно, «Динамо» не хочет платить комиссию с 12 миллионов».

18 августа Иван Карпов написал, что «Динамо» уладило разногласия с агентом Павлом Андреевым, который представляет интересы Захаряна, и заплатит ему два миллиона евро.

Как же давно мы ждали трансфер Захаряна в Европу! Попыток было очень много

Это долгожданный трансфер еще и потому, что новости о скором отъезде Захаряна в Европу начались в 2021 году. Нобель Арустамян говорил об интересе «Барселоны», но его слова опровергали представители игрока и «Динамо». По данным «РБК», за игроком следила дортмундская «Боруссия», «Матч ТВ» сообщал о наблюдении со стороны «Наполи». Согласно Teamtalk, «Манчестер Сити» и «Челси» лидировали в гонке за футболиста, а у «Чемпионата» была информация о возможном трансфере в «Реал» летом 2022-го.

Зимой 2023-го интерес сместился в другую сторону – среди претендентов появились «Сельта», «Порту» и даже «Ференцварош». Летом предложение в восемь миллионов евро от «Фейеноорда» не устроило «Динамо», а еще шли недельные переговоры с «Лацио».

И все же главная история была вокруг ожидаемого перехода в «Челси» в августе 2022-го. Близость трансфера подтверждал агент Андреев, но клубы не решили вопрос перевода денег из-за санкций. 1 сентября все закончилось – «Динамо» объявило, что Захарян остается.

Все-все слухи о Захаряне и Европу – на картинке и по ссылке

Теперь впереди чемпионат Испании и Лига чемпионов

Если ничего не помешает переходу в «Реал Сосьедад», то Захаряна точно ждут совершенно новые эмоции:

• Возможный дебют – в гостях против «Лас-Пальмас» 25 августа. Или неделей позже дома против «Гранады».

• Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов – 31 августа. «Реал Сосьедад» окажется в третьей или четвертой корзине – значит, гарантированно сыграет минимум с двумя очень сильными клубами.

• 16-17 сентября предстоит выезд на «Сантьяго Бернабеу», а 7-8 октября – снова в Мадрид, уже к «Атлетико». Потом через месяц (4-5 ноября) «Реал Сосьедад» сыграет дома с «Барселоной».

• К этому времени пройдут три тура Лиги чемпионов, а дебютировать в этом турнире можно будет 19-20 сентября.

Перспективы прекрасны.

Захарян в «Сосьедаде». Сработал 20-й вариант из инсайдов

Фото: realsociedad.eus

20 комментариев

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who_to_I
Заха, удачи!!!
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Nogoi89
Я буду болеть за Захаряна! в 20 лет успел у нас поиграть прилично, а теперь уезжает в топ-лигу в очень крепкую команду. Карьера пока - конфетка.
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Валерий Рытов
Ладно, убедили. Буду смотреть Испанию, только пусть почаще играет!
+2
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reppandik
Ответ Dmitry Orlov
Поздравляю и Динамо, и Арсена, эта сделка удачна для них обоих! Ну и конечно же хочется передать большой привет тем, кто тут в комментах наперебой писал "да никому этот паспортист не нужен, ни в какую Европу он не перейдёт/в итоге перейдёт в Зенит", вы где? Что с хлебалом? У вас сегодня траур?
Да нет. Таких персонажей смутить невозможно. Перешел, значит, будет сидеть на лавке. Не сидит на лавке? Значит, играет мало, выходит на замену на пять минут. Играет регулярно? Нет голов и передач. Есть голы и передачи? А чего так мало? И так далее.
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Максим Семин
Нобель, красава, напросился. Мы, русские, говорит, друг друга не бросаем.
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Dmitry Orlov
Поздравляю и Динамо, и Арсена, эта сделка удачна для них обоих!

Ну и конечно же хочется передать большой привет тем, кто тут в комментах наперебой писал "да никому этот паспортист не нужен, ни в какую Европу он не перейдёт/в итоге перейдёт в Зенит", вы где? Что с хлебалом? У вас сегодня траур?
+3
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KORADO
Поздравляю, всех кто поддерживал Арсена, наш парень в ЛаЛиге !
Здоровья , трудолюбия и успехов!!!
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teo_heel
Ну не знаю... не верю я в успех Арсена. При всём к нему уважении шумихи вокруг него больше, чем у него таланта.
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St.7
Удачи Арсену в Топ-чемпионате!Он сделал правильный выбор,а то потом уже бы и не уехал…
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Moffo
Контракт на 6 лет вселяет оптимизм, до этого у наших в топ чемпах не было вроде таких длинных соглашений. Дорогу осилит идущий. Закрепится в основе и играть!
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Gio Vasadze
поздравляю с долгожданным переходом. пусть всё у него получится
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VladCory
Удачи в лучшем городе Земли!
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Hengst
Удачи, Арсен
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Георгий Кузьминых
Наконец-то это произошло! А то это Саша была похлеще многих
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Сергей Романов
2 миллиона агенту, капец
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ЛексЛютый
Парень едет в клуб, который последние несколько сезонов держится довольно высоко в таблице! Несомненно появился повод с двойным вниманием следить за ЛаЛигой.
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Alexander Prokofyev
Спортс, давай тест. Вспомните всех российских футболистов, игравших в Ла Лиге
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Hilperico
А теперь херачить на тренировках и постараться не волноваться во время матчей. И чтобы обошлось без травм. Удачи, Арсен!
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And-Rover
Сперцяну надо пробовать также.
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Dmitry Orlov
Ответ St.7
Удачи Арсену в Топ-чемпионате!Он сделал правильный выбор,а то потом уже бы и не уехал…
Уехал бы, но уже бесплатно/за копейки
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