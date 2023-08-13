Судья не дал пенальти в ворота «Зенита» на 90+2 – из-за фола в атаке. И тут же Мантуан сделал 2:0 🤔
Все уверены: решение правильное.
«Зенит» после поражения от «Динамо» (2:3) тяжело победил «Факел» – 2:0. Причем в добавленное время случился очень нервный эпизод у ворот Кержакова, но арбитр увидел не пенальти, а фол в атаке.
«Факел» злится: Евсеев хватается за голову и дает 30-секундное интервью. Но эксперты уверены, что судья был прав
На 92-й минуте (при счете 1:0) «Факел» устроил мини-навал: в штрафной «Зенита» творилась неразбериха, мяч то и дело отскакивал к игрокам гостей, Максим Максимов упал после контакта с юным Дмитрием Васильевым.
Футболисты «Факела» тут же побежали к арбитру Павлу Шадыханову – с вопросами о возможном пенальти. Включился ВАР, показалось, что эпизод рассматривают на предмет фола Васильева, но после повтора выяснилось, что мяч прилетел в руку Страхине Эраковичу. В этом случае пенальти очевиден.
Но был нюанс, который сработал в пользу «Зенита». Арбитры усмотрели нарушение в атаке – похоже, это Максимов сфолил на Васильеве, а не наоборот. Шадыханов сходил к монитору и назначил штрафной в пользу «Зенита».
Вадим Евсеев схватился за голову, как и многие болельщики «Факела».
Вот полный эпизод.
Через пару минут «Зенит» добавил второй усилиями Мантуана – и укоротил послематчевое интервью Евсеева до 30 секунд: «Поздравляю «Зенит» с тем, что очень красиво сегодня обыграли «Факел». Молодцы». После этого тренер «Факела» досрочно покинул зал для пресс-конференций.
Специалисты уверены, что главный арбитр Павел Шадыханов прав. Бывший судья РПЛ Алексей Николаев разобрал момент в эфире «Матча»:
«Комплексный эпизод. Сразу несколько единоборств случились за буквально 10 секунд. Первый эпизод – когда игрок «Факела» наступает на мяч и сам падает. Потом – единоборство, которое стало ключевым. Потом – удар по воротам, очевидная рука. Если бы не единоборство, нужно было назначать 11-метровый удар.
В ключевом моменте – нарушение в атаке. ВАР помог разобраться Павлу Шадыханову. На мой взгляд, он сам должен был принимать это решение».
Игорь Федотов согласен с коллегой: «Находясь в идеальной позиции, Шадыханов пропускает фол со стороны игрока «Факела» – фол по неосторожности, а уже после мяч попал в отставленную руку игроку «Зенита».
Правильное решение: штрафной удар».
«Зенит» хочет равного отношения от арбитров». Это спич Клаудиньо после первого тайма
У «Зенита» тоже есть вопросы к судье. Высказался Клаудиньо, которого часто и жестко били по ногам.
«Я считаю, нам необходимо равенство в отношении судей к командам. Оно должно распространяться на обе команды.
Не первый раз сегодня повторяется такое: и я получил удар по ногам, и Дуглас [Сантос]. Судья не показал карточки соперникам, при этом Дуглас тут же получил предупреждение за нарушение на игроке «Факела». Мне это кажется несправедливым.
Я не говорю о том, что нам нужна помощь от арбитров, но мы бы хотели видеть равное отношение со стороны судейского корпуса», – заявил бразилец и ушел из кадра, не дождавшись перевода своих слов корреспонденту «Матч ТВ».
Еще из интересного – выход Кассьерры и Сергеева в связке. Семак говорит, что ему не хватает фланговых нападающих
Сергей Семак выпустил на игру с «Факелом» необычную связку в атаке: Матео Кассьерра сыграл в паре с Иваном Сергеевым. Обычно кто-то из них выскакивал на замену, а теперь оба в старте – и это сработало.
«Зенит» вышел вперед на 16-й минуте. Марио Фернандес удачно сыграл в воздухе у штрафной «Факела». Кассьерра пропихнул мяч на пустые – и Сергеев воткнул его в сетку. Похоже, эксперимент Семака удался.
«У нас определенная нехватка фланговых атакующих игроков с уходом Малкома, травмой Мостового, – объяснил главный тренер «Зенита» в интервью «Матч ТВ». – Здесь не такая большая вариативность, поэтому есть возможность посмотреть на игру в два нападающих».
Касьерра тоже мог забить: в первом тайме попал в штангу и отличился из офсайда. Сергеев мог уйти минимум с дублем, но сначала не переиграл Гудиева при выходе один на один, а потом не замкнул прострел Караваева.
Но в итоге для «Зенита» все сложилось удачно. В следующем туре петербуржцев ждет битва со «Спартаком», до которого теперь всего два очка.
Евсеев уже две игры проводит на стуле – отдельно от штаба. Что случилось?
- Дата проведения
- 13 августа, 17.30, «Газпром Арена»
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Зенит –
Кержаков, Фернандес (Алип, 79), Караваев, Эракович, Ренан, Дуглас Сантос, Васильев, Клаудиньо (Кейрос, 89), Вендел (Ерохин, 68), Сергеев (Сутормин, 89), Кассьерра (Мантуан, 79).
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Факел –
Гудиев, Мастерной (Магаль, 63), Кудряшов, Божин, Черов, Альшин (Суслов, 73), Квеквескири, Мендель, Якимов (Аппаев, 38), Моцпан (Долгов, 73), Марков (Максимов, 46).
- Предупреждения:
- Дуглас Сантос (38), Караваев (62), Божин (62), Аппаев (87), Алип (87), Эракович (90), Квеквескири (90).
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
и ведь дальше будет спокойно работать.
Но я много раз видел как после похожих нарушений в обороне не ставят пенальти, а размышляют на тему "на сколько естественно падение?", "а не хотел ли игрок упасть сам?", "а на сколько акцентированный был контакт?"
поэтому и размышляют