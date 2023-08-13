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Судья не дал пенальти в ворота «Зенита» на 90+2 – из-за фола в атаке. И тут же Мантуан сделал 2:0 🤔

Матео Кассьерра Матео Кассьерра
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Все уверены: решение правильное. 

«Зенит» после поражения от «Динамо» (2:3) тяжело победил «Факел» – 2:0. Причем в добавленное время случился очень нервный эпизод у ворот Кержакова, но арбитр увидел не пенальти, а фол в атаке.

«Факел» злится: Евсеев хватается за голову и дает 30-секундное интервью. Но эксперты уверены, что судья был прав

На 92-й минуте (при счете 1:0) «Факел» устроил мини-навал: в штрафной «Зенита» творилась неразбериха, мяч то и дело отскакивал к игрокам гостей, Максим Максимов упал после контакта с юным Дмитрием Васильевым.

Футболисты «Факела» тут же побежали к арбитру Павлу Шадыханову – с вопросами о возможном пенальти. Включился ВАР, показалось, что эпизод рассматривают на предмет фола Васильева, но после повтора выяснилось, что мяч прилетел в руку Страхине Эраковичу. В этом случае пенальти очевиден.

Но был нюанс, который сработал в пользу «Зенита». Арбитры усмотрели нарушение в атаке – похоже, это Максимов сфолил на Васильеве, а не наоборот. Шадыханов сходил к монитору и назначил штрафной в пользу «Зенита».

Вадим Евсеев схватился за голову, как и многие болельщики «Факела».

Вот полный эпизод. 

Через пару минут «Зенит» добавил второй усилиями Мантуана – и укоротил послематчевое интервью Евсеева до 30 секунд: «Поздравляю «Зенит» с тем, что очень красиво сегодня обыграли «Факел». Молодцы». После этого тренер «Факела» досрочно покинул зал для пресс-конференций.

Специалисты уверены, что главный арбитр Павел Шадыханов прав. Бывший судья РПЛ Алексей Николаев разобрал момент в эфире «Матча»:

«Комплексный эпизод. Сразу несколько единоборств случились за буквально 10 секунд. Первый эпизод – когда игрок «Факела» наступает на мяч и сам падает. Потом – единоборство, которое стало ключевым. Потом – удар по воротам, очевидная рука. Если бы не единоборство, нужно было назначать 11-метровый удар. 

В ключевом моменте – нарушение в атаке. ВАР помог разобраться Павлу Шадыханову. На мой взгляд, он сам должен был принимать это решение».

Игорь Федотов согласен с коллегой: «Находясь в идеальной позиции, Шадыханов пропускает фол со стороны игрока «Факела» – фол по неосторожности, а уже после мяч попал в отставленную руку игроку «Зенита».

Правильное решение: штрафной удар».

«Зенит» хочет равного отношения от арбитров». Это спич Клаудиньо после первого тайма

У «Зенита» тоже есть вопросы к судье. Высказался Клаудиньо, которого часто и жестко били по ногам.

«Я считаю, нам необходимо равенство в отношении судей к командам. Оно должно распространяться на обе команды.

Не первый раз сегодня повторяется такое: и я получил удар по ногам, и Дуглас [Сантос]. Судья не показал карточки соперникам, при этом Дуглас тут же получил предупреждение за нарушение на игроке «Факела». Мне это кажется несправедливым.

Я не говорю о том, что нам нужна помощь от арбитров, но мы бы хотели видеть равное отношение со стороны судейского корпуса», – заявил бразилец и ушел из кадра, не дождавшись перевода своих слов корреспонденту «Матч ТВ».

Еще из интересного – выход Кассьерры и Сергеева в связке. Семак говорит, что ему не хватает фланговых нападающих

Сергей Семак выпустил на игру с «Факелом» необычную связку в атаке: Матео Кассьерра сыграл в паре с Иваном Сергеевым. Обычно кто-то из них выскакивал на замену, а теперь оба в старте – и это сработало.

«Зенит» вышел вперед на 16-й минуте. Марио Фернандес удачно сыграл в воздухе у штрафной «Факела». Кассьерра пропихнул мяч на пустые – и Сергеев воткнул его в сетку. Похоже, эксперимент Семака удался.

«У нас определенная нехватка фланговых атакующих игроков с уходом Малкома, травмой Мостового, – объяснил главный тренер «Зенита» в интервью «Матч ТВ». – Здесь не такая большая вариативность, поэтому есть возможность посмотреть на игру в два нападающих».

Касьерра тоже мог забить: в первом тайме попал в штангу и отличился из офсайда. Сергеев мог уйти минимум с дублем, но сначала не переиграл Гудиева при выходе один на один, а потом не замкнул прострел Караваева.

Но в итоге для «Зенита» все сложилось удачно. В следующем туре петербуржцев ждет битва со «Спартаком», до которого теперь всего два очка.

Евсеев уже две игры проводит на стуле – отдельно от штаба. Что случилось?

Зенит – Факел 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
13 августа, 17.30, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 16 Сергеев, 2:0 – 90 Мантуан.
ЗенитКержаков, Фернандес (Алип, 79), Караваев, Эракович, Ренан, Дуглас Сантос, Васильев, Клаудиньо (Кейрос, 89), Вендел (Ерохин, 68), Сергеев (Сутормин, 89), Кассьерра (Мантуан, 79).
ФакелГудиев, Мастерной (Магаль, 63), Кудряшов, Божин, Черов, Альшин (Суслов, 73), Квеквескири, Мендель, Якимов (Аппаев, 38), Моцпан (Долгов, 73), Марков (Максимов, 46).
Предупреждения:
Дуглас Сантос (38), Караваев (62), Божин (62), Аппаев (87), Алип (87), Эракович (90), Квеквескири (90).

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Судья правильно оценил эпизод?
236 голосов
Да
63%
Зенит
Нет
37%
Факел

18 комментариев

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Копирайтер Заремы
Единственное верное решение судьи...и то подсказали
+21
-3
+18
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Правдоруб Денисов
А где в статье упоминание фола на Клаудиньо в первом тайме? Чистейшая точка, которую также подтвердил указанный в тексте Федотов? Где удар по горлу все того же Клаудиньо? Вот так и создается миф об админресурсе. Ведь из-за победы и вот таких статей об этом не будут говорить. Зато давайте 1000 раз обсудим в принципе однозначный момент у ворот Зенита.
+18
-4
+14
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Antonio Gaudi
Фу... К чему этот задумчивый смайл в заголовке, спортс? Мол если к решению судьи не придраться , но развести на реакцию публику хочется, то в ход идут такие двусмысленные намёки и таким образом расставленные акценты? Ложечки даже не пропадали, а осадок оставить нужно?
+9
-2
+7
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tony
Фол на Васильеве железный. Дальше разбирать какие-то руки смысла нет.
+5
0
+5
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Fomin525
Судья полный ноль. Так судить нельзя
+5
-1
+4
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Alex_V69
Ответ Копирайтер Заремы
Единственное верное решение судьи...и то подсказали
Кстати, а где главный эксперт - Зарема?
+4
0
+4
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ivanessense
Ответ Alex_V69
Кстати, а где главный эксперт - Зарема?
У неё пока что рот и руки заняты.
+3
0
+3
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ProZ
Ответ Копирайтер Заремы
Единственное верное решение судьи...и то подсказали
вот именно, подсказали, а ведь он в 2 метрах от эпизода стоял и опять ничего не свистнул, как и весь матч.
и ведь дальше будет спокойно работать.
+3
0
+3
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Roman Vleskov
Я считаю что это нарушение Факела в атаке.
Но я много раз видел как после похожих нарушений в обороне не ставят пенальти, а размышляют на тему "на сколько естественно падение?", "а не хотел ли игрок упасть сам?", "а на сколько акцентированный был контакт?"
+2
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cizoch
все да не все)
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Николай Тебеньков
У меня один вопрос, судья находится в метре от столкновения, машет руками что все хорошо, продолжаем, после чего удар и попадание в руку... Его позвали по факту пенальти, но не по факту фола на игроке защиты, как это трактуется именно с точки зрения разных моментов
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Shinco
Всё закономерно ☝️
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Lina ninnen
Включили админресурс,надо же Краснодар догонять
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Заборостроитель
Бомбить Воронеж. Впрочем, ничего нового
0
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Vadim Medvedev
Ответ Roman Vleskov
Я считаю что это нарушение Факела в атаке. Но я много раз видел как после похожих нарушений в обороне не ставят пенальти, а размышляют на тему "на сколько естественно падение?", "а не хотел ли игрок упасть сам?", "а на сколько акцентированный был контакт?"
цена нарушения в своей штрафной сильно выше
поэтому и размышляют
0
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