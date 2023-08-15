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Россия ищет соперника в Африке: Камерун просит заплатить. Говорили и про товарняк с Бразилией!

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Разговоры про Буркина-Фасо, про Мали.

Меньше месяца до нового появления сборной России: в сентябре точно сыграем с Катаром в Дохе, а второго соперника все еще пытаются организовать.

Варианты есть, в основном – африканские. Но не только.

В сентябре точно сыграем с Катаром. А в следующем году возможен матч с Бразилией!

Сборная России предыдущий раз играла в марте – с Ираном в гостях и дома с Ираком. С тех пор звучало много вариантов.

•‎ Камерун. В середине апреля «СЭ» писал, что Россия может сыграть с Камеруном дома. А через четыре месяца, только что, генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан заявил: «В будущем возможно провести матч между сборными Камеруна и России. Мы готовы сыграть, если от РФС поступит предложение и они будут готовы заплатить определенную сумму за организацию данной встречи. Тогда наша федерация обязательно договорится».

•‎ Киргизия. В конце апреля представители Кыргызского футбольного союза заявили, что сборная готова снова сыграть с Россией. Новостей о переговорах с РФС не было.

В начале мая РФС говорил, что «финализирует договоренности» по поводу июньских матчей. Видимо, не договорились – сбор в июне отменили.‎ Зато в начале июля РФС анонсировал матч с Катаром – он пройдет 12 сентября на одном из стадионов Дохи.

•‎ Бразилия. Максим Митрофанов летом говорил, что ведутся переговоры по поводу матча со сборной Бразилии – но случится он не раньше 2024-го.

•‎ Еще африканские сборные. В конце июля прошел саммит Россия – Африка – там РФС провел переговоры по поводу возможных матчей с Сенегалом, Египтом, Нигерией, Мали и Конго. С Федерацией футбола Мавритании даже подписали меморандум, который предусматривает товарищеские игры. На том же саммите РФС и страны Африки, по информации Ивана Карпова, договорились о проведении товарищеских турниров.

«Нужно понимать, что африканские сборные за последние 60 лет проделали огромный путь в развитии. Например, Марокко сейчас на 12-м месте в рейтинге ФИФА, Сенегал – на 18-м. Но не только уровень соперника важен, нужно смотреть на разные стили футбола.

Например, Аргентина не стесняется сейчас играть со сборной Индонезии, которая на 150-м месте в рейтинге. Поэтому не должно быть предубеждений, что Африка далеко от нас. Там есть большое количество сборных, чей уровень мы превосходим, но есть и соперники достойные. Встречи с ними позволят развивать наш футбол», – говорил Митрофанов, выступая на сессии «Перспективы международного футбольного сотрудничества стран Африки и России».

•‎ Буркина-Фасо и Мали. Митрофанов заявил, что вторым соперником сборной России в сентябре, скорее всего, станет азиатская сборная. Однако в начале августа РФС подал запросы на товарищеские матчи с Мали и Буркина-Фасо в сентябре – вполне возможно, что ранее запланированный матч с азиатской сборной снова слетел.

Сентябрь – окно для сборных. Что делают другие?

Как будет выглядеть первая в сезоне пауза.

•‎ В Европе продолжится квалификация к Евро-2024, который пройдет в Германии. Топ-матчей в сентябрьском слоте нет, но можно последить за Казахстаном, Арменией и Грузией – они яркие, у них пока отличные шансы.

•‎ В Южной Америке осенью стартует квалификация к ЧМ-2026 – традиционно следим за Аргентиной, которая сыграет с Эквадором и Боливией, а также за Бразилией, которая встретится с Боливией и Перу.

•‎ В Африке продолжится отбор на местный Кубок наций. У сборных остальных конфедерации в этом году не планируется официальных матчей – только товарищеские.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm; РИА Новости/Алексей Филиппов

13 комментариев

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#Грендайзер
С Нигером надо сыграть, на их поле! Будет много российских флагов.
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deepinmyass
Наши братушки: Сирия, Никарагуа, Венесуэла, Эсватини.
+3
-1
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Несусветный Папаша
Я бы хотел чтобы г-н Митрофанов или ещё кто либо официальный из РФС объяснил зачем в принципе играть эти матчи.Чтобы что?
+2
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_FoX-
Ответ #Грендайзер
С Нигером надо сыграть, на их поле! Будет много российских флагов.
Вообще не факт. Там пока до матча время пройдет уже может поменяться все 10 раз)
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waleri
На минуточку, Мали и Буркина-Фасо вышли в плей-офф Кубок африканских наций 2021. При чем, БФ дошли до полуфинала, отлившись победителю турнира Сенегалу (с Мане в составе).
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Farhat Sabitov
Киргизия??? Нет такой.
Специально для автора есть Кыргызстан 🇰🇬🇰🇿
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Phoebe
Сомали, Лесото, Эритрея - вариантов для самоутверждения тьма!
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Alex Metallov
Надо сыграть с Нигером! Интересно Мусса Маазу еще играет? Он все-таки единственный футболист из Нигера, который играл в чемпионате России. Даже пару голов забил.
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kutavlik
Если есть огромное желание пополнить счета российских миллионеров от футбола еще парой-тройкой лямов - катайте мяч с Белорусами, Таджиками: им хоть платить не надо!!!!
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добрый коля
Ответ deepinmyass
Наши братушки: Сирия, Никарагуа, Венесуэла, Эсватини.
Это твои братушки )
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Человек_Легенда
Ответ Несусветный Папаша
Я бы хотел чтобы г-н Митрофанов или ещё кто либо официальный из РФС объяснил зачем в принципе играть эти матчи.Чтобы что?
Дак сейчас тебе понабегут в комментариях отвечать, чтобы люди не забывали о том, что есть сборная России! Чтобы ты гордился, что Ирак обыграли))))

А по факту Валера еще в прошлом году сказал, что есть эти, что нет - пустая трата времени абсолютно.

Ну вот только с Бразилией было бы интересно посмотреть, но и то они сольются
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GibsonFlyingV
Ответ Несусветный Папаша
Я бы хотел чтобы г-н Митрофанов или ещё кто либо официальный из РФС объяснил зачем в принципе играть эти матчи.Чтобы что?
"Не изоляция"
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