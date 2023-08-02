Что в Кубке России: 2Drots победили, «Родина Медиа» Тарасова и Т-Killah вылетела, в двух сериях пенальти не забили половину ударов

Есть даже разгром 7:0.

Кубок России продолжается – и в Пути Регионов началось веселье. Собрали главные сюжеты.

2Drots прошли дальше – выбили «Сахалин». Во вторник в 1/128 финала Кубка вышел «Амкал», в среду их темп поддержали ребята из 2Drots. Медиафутбольная команда долго держала 0:0 против «Сахалина», а потом забила 2 мяча за 3 минуты.

Сначала заработали пенальти – Годфред Клуцей укрыл мяч корпусом в чужой штрафной и подставился под фол. Денис Гудаев реализовал 11-метровый.

А через пару минут вышедший на замену Максим Фролов удачно подключился в штрафную – 2:0.

2Drots второй год подряд выходит во второй раунд Кубка России. Теперь сыграют против «Мурома».

«Родина Медиа» Дмитрия Тарасова и T-Killah вылетела, зато оба сыграли. Третий клуб из медиафутбола мимо 1/128, практически без шансов проиграв «Динамо Вологда» – 0:3. Вологодцы могли забивать и больше – моменты у них были хорошие.

Команда Дмитрия Тарасова и рэпера T-Killah (Александр Тарасов) стала первой медиафутбольной командой, проигравшей в Кубке России в основное время. К тому же, медиафутбольные клубы еще ни разу не вылетали в первом раунде Кубка России. Так что «Родина Медиа» тут устанавливает антирекорды.

Зато рэпер T-Killah дебютировал в большом футболе – вышел на замену на 92-й минут уже при счете 0:3.

Самая поэтичная афиша Кубка России – «Пионер» против «Дружбы» – не подвела.

Адам Датхужев из майкопской команды открыл счет уже на третьей минуте. Но к 91-й минуте команды подошли со счетом 3:2 в пользу «Пионера». «Дружба» с сравняла с 11-метрового, а потом выиграла в серии пенальти. И теперь сыграет против «Кубань-Холдинга» – не такая красивая афиша, но будет тоже интересно.

«Носта» и «Уралец» не забили половину пенальти в серии. «Носта» и нижнетагильский «Уралец» выдали очень веселую серию пенальти в Новотроицке – основное время закончили 0:0, а потом смазали половину ударов.

За первые 4 пары ударов промазали по 2 раза. «Носта» свой пятый забила, а вот у «Уральца» случилась проблема – кипер потащил из угла. Но судья дал второй шанс – попросил перебить из-за того, что вратарь сошел с линии ворот. Тогда игрок тагильского клуба просто промазал.

«Носта» идет дальше.

ФШМ и «Пересвет» тоже не забили половину пенальти в серии. Похожий сюжет был и в матче ФШМ и «Пересвета». Там тоже 0:0, тоже серия пенальти и тоже 5 промахов за 10 ударов. Только обе команды смазали последний удар.

Сначала футболист «Пересвета» при счете 3:2 в пользу своей команды ударил в штангу, а потом ФШМ ответил любезностью – и бахнул в перекладину.

«Пересвет» в 1/258 финала кубка.

Камбэк дня – от «Знамени труда». Проигрывали «Строгино» 0:2, а потом за 5 минут – с 75-й по 79-ю забили 3 мяча. И теперь сыграют против «Зоркого».

Разгром дня учинил «Квант». Разнесли «Коломну» 7:0 – тут даже комментарии излишни.

Фото: 2DROTS