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Россия-2023
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Что в Кубке России: 2Drots победили, «Родина Медиа» Тарасова и Т-Killah вылетела, в двух сериях пенальти не забили половину ударов

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«T-Killah» Александр Тарасов
2Drots 2Drots
Родина Медиа Родина Медиа
Дмитрий Тарасов Дмитрий Тарасов
Футбол Футбол

Есть даже разгром 7:0.

Кубок России продолжается – и в Пути Регионов началось веселье. Собрали главные сюжеты.

2Drots прошли дальше – выбили «Сахалин». Во вторник в 1/128 финала Кубка вышел «Амкал», в среду их темп поддержали ребята из 2Drots. Медиафутбольная команда долго держала 0:0 против «Сахалина», а потом забила 2 мяча за 3 минуты.

Сначала заработали пенальти – Годфред Клуцей укрыл мяч корпусом в чужой штрафной и подставился под фол. Денис Гудаев реализовал 11-метровый.

А через пару минут вышедший на замену Максим Фролов удачно подключился в штрафную – 2:0.

2Drots второй год подряд выходит во второй раунд Кубка России. Теперь сыграют против «Мурома».

«Родина Медиа» Дмитрия Тарасова и T-Killah вылетела, зато оба сыграли. Третий клуб из медиафутбола мимо 1/128, практически без шансов проиграв «Динамо Вологда» – 0:3. Вологодцы могли забивать и больше – моменты у них были хорошие.

Команда Дмитрия Тарасова и рэпера T-Killah (Александр Тарасов) стала первой медиафутбольной командой, проигравшей в Кубке России в основное время. К тому же, медиафутбольные клубы еще ни разу не вылетали в первом раунде Кубка России. Так что «Родина Медиа» тут устанавливает антирекорды.

Зато рэпер T-Killah дебютировал в большом футболе – вышел на замену на 92-й минут уже при счете 0:3.

Самая поэтичная афиша Кубка России – «Пионер» против «Дружбы» – не подвела.

Адам Датхужев из майкопской команды открыл счет уже на третьей минуте. Но к 91-й минуте команды подошли со счетом 3:2 в пользу «Пионера». «Дружба» с сравняла с 11-метрового, а потом выиграла в серии пенальти. И теперь сыграет против «Кубань-Холдинга» – не такая красивая афиша, но будет тоже интересно.

«Носта» и «Уралец» не забили половину пенальти в серии. «Носта» и нижнетагильский «Уралец» выдали очень веселую серию пенальти в Новотроицке – основное время закончили 0:0, а потом смазали половину ударов.

За первые 4 пары ударов промазали по 2 раза. «Носта» свой пятый забила, а вот у «Уральца» случилась проблема – кипер потащил из угла. Но судья дал второй шанс – попросил перебить из-за того, что вратарь сошел с линии ворот. Тогда игрок тагильского клуба просто промазал.

«Носта» идет дальше.

ФШМ и «Пересвет» тоже не забили половину пенальти в серии. Похожий сюжет был и в матче ФШМ и «Пересвета». Там тоже 0:0, тоже серия пенальти и тоже 5 промахов за 10 ударов. Только обе команды смазали последний удар.

Сначала футболист «Пересвета» при счете 3:2 в пользу своей команды ударил в штангу, а потом ФШМ ответил любезностью – и бахнул в перекладину.

«Пересвет» в 1/258 финала кубка.

Камбэк дня – от «Знамени труда». Проигрывали «Строгино» 0:2, а потом за 5 минут – с 75-й по 79-ю забили 3 мяча. И теперь сыграют против «Зоркого».

Разгром дня учинил «Квант». Разнесли «Коломну» 7:0 – тут даже комментарии излишни.

Фото: 2DROTS

8 комментариев

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Ответ Galaktika
Быстрее бы уже вылетели и все забыли про них.
да, зато следили бы за матчами Строгино и Зоркого. Ведь всем так было нужны ранние этапы Кубка раньше))
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Хотелось бы про кубок подробнее. На ранних стадиях хватает местного колорита и без медиа-команд
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На них хоть болельщики ходят, на остальных стадионах и 150 тел нет.
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Ответ Станнис Баратеон
Хотелось бы про кубок подробнее. На ранних стадиях хватает местного колорита и без медиа-команд
а что толку то? как будто вы будете читать про команду Квант на которую приходит 30 человек болеть, хватит уже однотипную фигню в каждой подобной теме написывать, вы нецелевая аудитория "медиа-команд", но при этом нужно понимать что на эти команды приходят дети в огромном количество 1-2 тыс., что в любом случае хоть как-то продвигает футбол среди молодежи и кто-то из них запишется в академию, а от вашего бесконечного нытья на сайте вообще нет никакого толку
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Ответ Енисей-Батюшка
С детства за 2DROTS! На самом деле очень классно, что ребята не только шоу творят в Медиалиге и МКС, но и участвуют в Кубке, привлекая новую молодую аудиторию, а также заставляют своим примером меняться российский футбол.
Приучать к футболу должны Отцы, которые свои примером и любовью к определенной команде смогут передать детям эстафету боления за любимый клуб. Но никак не эти упыри из медиафутбола.
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С детства за 2DROTS!

На самом деле очень классно, что ребята не только шоу творят в Медиалиге и МКС, но и участвуют в Кубке, привлекая новую молодую аудиторию, а также заставляют своим примером меняться российский футбол.
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Быстрее бы уже вылетели и все забыли про них.
+5
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