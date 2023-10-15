Кто из РПЛ играл в Саудовской Аравии? Крыховяк, Муса и даже Канчельскис

Разбираемся.

Чемпионат Саудовской Аравии становится все роднее сейчас, когда там так много звезд. Но знакомые имена появлялись и раньше.

Смотрите, кто из бывших игроков РПЛ (и чемпионата России вообще) играл в Саудовской Аравии.

Гжегож Крыховяк

Бывший полузащитник «Краснодара» выступает в Саудовской Аравии второй сезон, хотя еще в начале июня 2021-го говорил, что не планирует уезжать из России. После полугода в АЕК и аренды в «Аль-Шабаб» в кампании-2022/23 контракт Крыховяка с российским клубом завершился, и свободным агентом поляк перешел в «Абху».

Ахмед Муса

После успехов в ЦСКА и полутора сезонов в «Лестере» Ахмед Муса уехал в Саудовскую Аравию. Правда, там тоже надолго не задержался: за два с лишним сезона нигериец забил лишь 10 мячей и отдал семь голевых. После Саудовской Аравии транзитом через нигерийский «Кано» Муса обосновался в Турции – с 2021-го года нападающий поиграл в «Карагюмрюке» и «Сивасспоре».

Витиньо

Бразильский нападающий долгое время метался между ЦСКА и Бразилией (переходил в «Интернасьонал» и «Фламенго»), но в августе 2022-го уехал в Саудовскую Аравию на контракт с «Аль-Иттифаком». За весь прошлый сезон было три гола, за четыре матча в новом – уже два.

Жулиано

После неплохого сезона в России (17+13 в 38 матчах) Жулиано поиграл сезон в Турции и перешел в «Аль-Наср» (еще не Роналду). Вышло результативно: 32 голов и 20 ассистов в 81 матче. Сейчас бразилец на родине – с 2021-го выступает за «Коринтианс».

Вандерсон

Бывший полузащитник «Краснодара» и «Динамо» (не путать с Вандерсоном Масиэлом, игравшим за краснодарский клуб позже) заглядывал в Саудовскую Аравию еще до России – провел в «Аль-Ахли» восемь месяцев, а после почти сразу поехал в «Краснодар». В 16 матчах саудовского чемпионата бразилец забил три мяча и отдал четыре голевые, а еще зацепил один матч Кубка Короля.

Андрей Канчельскис

В 2003-м году Андрей Канчельскис разорвал контракт с «Саутгемптоном» и подписался на четыре месяца с «Аль-Хилалем». И даже взял трофей – Кубок Короля, в этом турнире забил единственный мяч за саудовский клуб. Контракт с Канчельскисом в итоге не продлили – приключение оказалось странным.

Есть и другие легионеры из РПЛ, мелькавшие в Саудовской Аравии. Вспоминаете таких? В скобках указаны российские клубы, а следом саудовские годы карьеры:

«Аль-Наср»: Рэзван Кочиш («Локо»), 2010; Эдер Гаушо («Терек»), 2010-12.

«Аль-Ахли»: Никола Петкович («Томь»), 2011; Хосе Хурадо («Спартак»), 2018-19.

«Аль-Хилаль»: Аилтон («Ахмат»), 2015-16.

«Аль-Хазм»: Карлос Страндберг («Урал», ЦСКА), 2020-22, аренда в «Абху» (2020-21); Бруно Виана («Химки»), перешел в июле 2023-го.

«Аль-Таавун»: Зе Луиш («Спартак», «Локомотив»), 2022; Налдо («Краснодар»), 2022-23.

«Дамак»: Мийо Цакташ («Рубин»), 2021-22.

«Аль-Айн»: Баштуш («Ростов»), 2020-2022.

«Аль-Раэд»: Эдер («Локомотив»), 2021-22.

«Аль-Фатех»: Кристиан Куэва («Краснодар»), 2021-н.в.

«Аль-Охдуд»: Соломон Кверквелия («Рубин», «Локомотив»), перешел в июле 2023-го.

«Аль-Шабаб»: Мубарак Буссуфа («Анжи», «Локомотив»), 2019.

«Аль-Файсали»: Анте Пульич («Томь»), 2018-19.

«Аль-Кадсия»: Диего Маурисио («Алания»), 2015-16.

«Аль-Ансар»: Ненад Иньяц («Амкар», «Волга»), 2011-12.

Фото: AFP/ABDULLAH MAHDI, PIUS UTOMI EKPEI; Gettyimages.ru/Stephen Munday