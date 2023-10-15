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Кто из РПЛ играл в Саудовской Аравии? Крыховяк, Муса и даже Канчельскис

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Соломон Кверквелия Соломон Кверквелия
Карлос Страндберг Карлос Страндберг
Ахмед Муса Ахмед Муса
Диего Маурисио Диего Маурисио
Эдер Маседу Эдер Маседу
Бруно Виана Бруно Виана
Кристиан Куэва Кристиан Куэва
Баштуш Баштуш
Мийо Цакташ Мийо Цакташ
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Разбираемся.

Чемпионат Саудовской Аравии становится все роднее сейчас, когда там так много звезд. Но знакомые имена появлялись и раньше.

Смотрите, кто из бывших игроков РПЛ (и чемпионата России вообще) играл в Саудовской Аравии.

Гжегож Крыховяк

Бывший полузащитник «Краснодара» выступает в Саудовской Аравии второй сезон, хотя еще в начале июня 2021-го говорил, что не планирует уезжать из России. После полугода в АЕК и аренды в «Аль-Шабаб» в кампании-2022/23 контракт Крыховяка с российским клубом завершился, и свободным агентом поляк перешел в «Абху».

Ахмед Муса

После успехов в ЦСКА и полутора сезонов в «Лестере» Ахмед Муса уехал в Саудовскую Аравию. Правда, там тоже надолго не задержался: за два с лишним сезона нигериец забил лишь 10 мячей и отдал семь голевых. После Саудовской Аравии транзитом через нигерийский «Кано» Муса обосновался в Турции – с 2021-го года нападающий поиграл в «Карагюмрюке» и «Сивасспоре».

Витиньо

Бразильский нападающий долгое время метался между ЦСКА и Бразилией (переходил в «Интернасьонал» и «Фламенго»), но в августе 2022-го уехал в Саудовскую Аравию на контракт с «Аль-Иттифаком». За весь прошлый сезон было три гола, за четыре матча в новом – уже два.

Жулиано

После неплохого сезона в России (17+13 в 38 матчах) Жулиано поиграл сезон в Турции и перешел в «Аль-Наср» (еще не Роналду). Вышло результативно: 32 голов и 20 ассистов в 81 матче. Сейчас бразилец на родине – с 2021-го выступает за «Коринтианс».

Вандерсон

Бывший полузащитник «Краснодара» и «Динамо» (не путать с Вандерсоном Масиэлом, игравшим за краснодарский клуб позже) заглядывал в Саудовскую Аравию еще до России – провел в «Аль-Ахли» восемь месяцев, а после почти сразу поехал в «Краснодар». В 16 матчах саудовского чемпионата бразилец забил три мяча и отдал четыре голевые, а еще зацепил один матч Кубка Короля.

Андрей Канчельскис

В 2003-м году Андрей Канчельскис разорвал контракт с «Саутгемптоном» и подписался на четыре месяца с «Аль-Хилалем». И даже взял трофей – Кубок Короля, в этом турнире забил единственный мяч за саудовский клуб. Контракт с Канчельскисом в итоге не продлили – приключение оказалось странным.

Есть и другие легионеры из РПЛ, мелькавшие в Саудовской Аравии. Вспоминаете таких? В скобках указаны российские клубы, а следом саудовские годы карьеры:

«Аль-Наср»: Рэзван Кочиш («Локо»), 2010; Эдер Гаушо («Терек»), 2010-12.

«Аль-Ахли»: Никола Петкович («Томь»), 2011; Хосе Хурадо («Спартак»), 2018-19.

«Аль-Хилаль»: Аилтон («Ахмат»), 2015-16.

«Аль-Хазм»: Карлос Страндберг («Урал», ЦСКА), 2020-22, аренда в «Абху» (2020-21); Бруно Виана («Химки»), перешел в июле 2023-го.

«Аль-Таавун»: Зе Луиш («Спартак», «Локомотив»), 2022; Налдо («Краснодар»), 2022-23.

«Дамак»: Мийо Цакташ («Рубин»), 2021-22.

«Аль-Айн»: Баштуш («Ростов»), 2020-2022.

«Аль-Раэд»: Эдер («Локомотив»), 2021-22.

«Аль-Фатех»: Кристиан Куэва («Краснодар»), 2021-н.в.

«Аль-Охдуд»: Соломон Кверквелия («Рубин», «Локомотив»), перешел в июле 2023-го.

«Аль-Шабаб»: Мубарак Буссуфа («Анжи», «Локомотив»), 2019.

«Аль-Файсали»: Анте Пульич («Томь»), 2018-19.

«Аль-Кадсия»: Диего Маурисио («Алания»), 2015-16.

«Аль-Ансар»: Ненад Иньяц («Амкар», «Волга»), 2011-12.

Роналду – в «Аль-Насре», Малком – в «Аль-Хилале». Почему везде аль?

Фото: AFP/ABDULLAH MAHDI, PIUS UTOMI EKPEI; Gettyimages.ru/Stephen Munday

1 комментарий

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marco -81
Поставил первым плюс к этому скорбному списку чудаков, ну или крестик.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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