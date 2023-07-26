Ого, 6:0 от ЦСКА. Молодые красиво разнесли «Оренбург» Ярошика

Герой – Ярослав Арбузов.

ЦСКА ярко начал защиту титула: в первом матче нового Фонбет Кубка России разнесли на выезде «Оренбург».

Причем эти 6:0 создали даже полуосновным составом. Хотя оренбуржцы обновились по сравнению с первым туром еще мощнее: в основе остался только один человек – защитник Юрий Ковалев.

Арбузов забил после финта в стиле Зидана и заработал удаление для вратаря. За первые 14 минут в старте

Сразу же сработало появление у ЦСКА 19-летнего Ярослава Арбузова. Полузащитник дебютировал очень стильно: уже на 12-й минуте он решил эпизод в чужой штрафной. Подхватил мяч после несильного выноса, ушел от соперника рулеткой в стиле Зинедина Зидана и тут же точно пробил.

Впечатляет!

Две минуты – и Ярослав спровоцировал удаление вратаря Алексея Кеняйкина.

После классного паса из глубины Арбузов набирал скорость, кипер выскочил далеко за штрафную и сфолил.

С этого штрафного ЦСКА еще и забил – такое вот двойное наказание. Бахтиер Зайнутдинов положил мимо другого вратаря Евгения Гошева, который вышел и сразу же получил.

Кто такой Ярослав Арбузов? Пара фактов, чтобы запомнить: родился в 2004-м в Луганске, занимался футболом в местой «Заре», а в 2019-м на турнире в Новороссийске привлек ЦСКА и переехал в Москву. Он уже выиграл Молодежную лигу, в концовке первого тура дебютировал за основную команду (шесть минут против «Урала»), а весной уже играл за сборную России U-19.

Возможно, молодежь в запасе ЦСКА, которая так пугала болельщиков – не так уж страшно, если будет выходить и так решать.

4:0 к перерыву, «Оренбург» вдевятером, еще голы от 18-летнего и 20-летнего. Хроника разноса

Еще в первом тайме ЦСКА довел до разгромного: три мяча к 22-й минуте, перед самым перерывом – четвертый.

Получилось тоже красиво: после прострела Федор Чалов забил в два касаня. Первым прошел защитника, вторым вбил в ворота.

«Оренбургу» проблем не хватило. Две желтые за семь минут схватил Михаил Сиваков, вторую – за удар бутсой по голове Антону Заболотному. Пришлось играть полчаса вдевятером.

В самом конце другие молодые превратили счет в неприличный: дебютант старта 18-летний Матвей Кисляк забил отличным дальним ударом, а Никита Ермаков, ему 20, замкнул прострел.

«Оренбургу» больно, но в клубе верят Ярошику. И шутят про прошлогодние 0:8

Хоть оренбуржцы играли и резервом, для нового главного тренера Иржи Ярошика поражение болезненное.

Правда, в клубе ему доверяют – спортивный директор Дмитрий Андреев заявил, что кредит доверия остается. И добавил в разговоре с «Чемпионатом»: «У нас и 0:8 было уже! Видимо, есть какой-то путь, который надо обязательно пройти».

В восемь мячей оренбуржцы в прошлом сезоне проиграли на выезде «Зениту» в чемпионате. Это было в начале сентября, и такой эпизод потом легко стерся благодаря яркой игре и итоговым результатам Марцела Лички. Ближайший шанс Ярошика – на выезде в Казань.

А для ЦСКА все приятно, яркая победа после двух подряд поражений – в Суперкубке от «Зенита» и в первом туре РПЛ от «Урала». Дальше им играть с «Ахматом» на выезде в Премьер-лиге.

Фото: pfc-cska.com; fcorenburg.ru