ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

Ого, 6:0 от ЦСКА. Молодые красиво разнесли «Оренбург» Ярошика

ФОНБЕТ Кубок России ФОНБЕТ Кубок России
Оренбург Оренбург
Матвей Кисляк Матвей Кисляк
ЦСКА ЦСКА
Ярослав Арбузов Ярослав Арбузов
Иржи Ярошик Иржи Ярошик
Футбол Футбол

Герой – Ярослав Арбузов.

ЦСКА ярко начал защиту титула: в первом матче нового Фонбет Кубка России разнесли на выезде «Оренбург».

Причем эти 6:0 создали даже полуосновным составом. Хотя оренбуржцы обновились по сравнению с первым туром еще мощнее: в основе остался только один человек – защитник Юрий Ковалев.

Арбузов забил после финта в стиле Зидана и заработал удаление для вратаря. За первые 14 минут в старте

Сразу же сработало появление у ЦСКА 19-летнего Ярослава Арбузова. Полузащитник дебютировал очень стильно: уже на 12-й минуте он решил эпизод в чужой штрафной. Подхватил мяч после несильного выноса, ушел от соперника рулеткой в стиле Зинедина Зидана и тут же точно пробил.

Впечатляет!

Две минуты – и Ярослав спровоцировал удаление вратаря Алексея Кеняйкина.

После классного паса из глубины Арбузов набирал скорость, кипер выскочил далеко за штрафную и сфолил.

С этого штрафного ЦСКА еще и забил – такое вот двойное наказание. Бахтиер Зайнутдинов положил мимо другого вратаря Евгения Гошева, который вышел и сразу же получил.

Кто такой Ярослав Арбузов? Пара фактов, чтобы запомнить: родился в 2004-м в Луганске, занимался футболом в местой «Заре», а в 2019-м на турнире в Новороссийске привлек ЦСКА и переехал в Москву. Он уже выиграл Молодежную лигу, в концовке первого тура дебютировал за основную команду (шесть минут против «Урала»), а весной уже играл за сборную России U-19.

Возможно, молодежь в запасе ЦСКА, которая так пугала болельщиков – не так уж страшно, если будет выходить и так решать.

4:0 к перерыву, «Оренбург» вдевятером, еще голы от 18-летнего и 20-летнего. Хроника разноса

Еще в первом тайме ЦСКА довел до разгромного: три мяча к 22-й минуте, перед самым перерывом – четвертый.

Получилось тоже красиво: после прострела Федор Чалов забил в два касаня. Первым прошел защитника, вторым вбил в ворота.

«Оренбургу» проблем не хватило. Две желтые за семь минут схватил Михаил Сиваков, вторую – за удар бутсой по голове Антону Заболотному. Пришлось играть полчаса вдевятером.

В самом конце другие молодые превратили счет в неприличный: дебютант старта 18-летний Матвей Кисляк забил отличным дальним ударом, а  Никита Ермаков, ему 20, замкнул прострел.

«Оренбургу» больно, но в клубе верят Ярошику. И шутят про прошлогодние 0:8

Хоть оренбуржцы играли и резервом, для нового главного тренера Иржи Ярошика поражение болезненное.

Правда, в клубе ему доверяют – спортивный директор Дмитрий Андреев заявил, что кредит доверия остается. И добавил в разговоре с «Чемпионатом»: «У нас и 0:8 было уже! Видимо, есть какой-то путь, который надо обязательно пройти».

В восемь мячей оренбуржцы в прошлом сезоне проиграли на выезде «Зениту» в чемпионате. Это было в начале сентября, и такой эпизод потом легко стерся благодаря яркой игре и итоговым результатам Марцела Лички. Ближайший шанс Ярошика – на выезде в Казань.

А для ЦСКА все приятно, яркая победа после двух подряд поражений – в Суперкубке от «Зенита» и в первом туре РПЛ от «Урала». Дальше им играть с «Ахматом» на выезде в Премьер-лиге.

Оренбург – ЦСКА 0:6 (0:4, 0:2)
Дата проведения
26 июля, 16.15, «Газовик»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 12 Арбузов, 0:2 – 18 Зайнутдинов, 0:3 – 22 Гайич, 0:4 – 45 Чалов, 0:5 – 87 Кисляк, 0:6 – 89 Ермаков.

Фото: pfc-cska.com; fcorenburg.ru

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Муканов Арманбек
Главный герой однозначно-Баха, который за уделённое время успел поучаствовать во всех 4 голах первого тайма
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Самарин
Арбузов конечно крут, желаю ему проявлять себя так в РПЛ (всё-таки второй состав Оренбурга не показатель).
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Доплер
Тег "теннис" забыли )
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий