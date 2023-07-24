Посещаемость первого тура РПЛ выше, чем год назад без Fan ID. Только цифры

В первом туре РПЛ сразу несколько матчей пробили посещаемость 11+ тысяч. Напомним, везде действует Fan ID, как и ранее с начала 2023 года на каждом из матчей Премьер-лиги.

«Динамо» и «Краснодару» немного не хватило до 10 тысяч (29% заполняемости стадиона)

«ВТБ Арена» была заполнена чуть менее, чем на треть. 9 612 на игре «Динамо» и «Краснодара» – это третий результат для домашних динамовских матчей после введения Fan ID: весной 15 тысяч приходило на игру с «Локомотива», 11 тысяч – на «Факел».

«Урал» – ЦСКА – самый посещаемый матч в первом туре (39%)

В Екатеринбурге за победой над ЦСКА наблюдали 13 525 человек. У «Урала» Fan ID требовался со старта прошлого сезона, так что средняя посещаемость по его итогам составила всего 4 850 человек.

Самым посещаемым тоже был матч против ЦСКА – 9 026. Сейчас – уже на 4,5 тысячи зрителей больше.

«Зенит» собрал в Нижнем Новгороде 12 тысяч (27%)

На матч «Пари НН» и «Зенита» пришли 12 036 человек – и это больше, чем средняя посещаемость прошлого сезона в Нижнем Новгороде (7 277).

Но с момента введения Fan ID (тоже со старта сезона-2022/23) – далеко не рекорд. Игры со «Спартаком», «Зенитом», «Химками» и «Родиной» собирали больше.

У «Локомотива» на «Рубин» заполнилась четверть «РЖД Арены» (25%)

И это 6 721 болельщик. Уже больше, чем все весенние матчи на этом стадионе, кроме одного – на «Зенит» в апреле пришло почти 11 тысяч.

В Грозном игра против «Крыльев Советов» не собрала и пяти тысяч (16%)

На первую домашнюю игру пятой команды по итогам прошлого сезона пришло лишь 4 777 зрителей. Трижды приходило больше с начала календарного года – на «Локомотив», «Химки» и «Краснодар».

У «Спартака» почти лучший результат в эпоху Fan ID (25%)

Четверть стадиона заполнилась и на «Спартаке» с «Оренбургом» – 11 466 зрителей. Что интересно, год назад первой домашней у «Спартака» также была игра с «Оренбургом» – и она собрала почти столько же. Тогда пришло 11 303 болельщика, а карты болельщика не требовалось.

После внедрения Fan ID на спартаковском стадионе больше приходило пока только на дерби против ЦСКА (24 679) в мае.

На «Ростов» – «Факел» пришли 11 тысяч (25%)

И с показателем 11 020 это четвертый по посещаемости матч тура. В Ростове-на-Дону Fan ID был введен еще с начала прошлого сезона, в среднем матчи посещали 7 200 человек, а больше 11 тысяч «Ростов» собирал только на играх с «Зенитом» и «Факелом».

Любопытно: в мае на «Факел» пришло 11 010 болельщиков, сейчас – 11 020.

Наименее посещаемый матч – в Сочи (10%)

На «Сочи» в прошлом сезоне в среднем ходило не больше трех тысяч болельщиков (меньше только на вылетевшие «Химки» и «Торпедо»), так что явка при условии, что соперник – новичок, даже адекватная: 4 535 на игру с «Балтикой».

Больше в сезоне-2022/23 на «Фишт» приходило только на «Динамо», «Спартак» и «Зенит».

Первый тур в этом сезоне посетили больше, чем год назад

• В первом туре прошлого сезона Fan-ID не использовался нигде. В первой части сезона он действовал на стадионах «Крыльев Советов», «Пари НН», «Ростова», «Сочи» и «Урала», но все эти команды проводили матчи в гостях. Тогда тур собрал только два матча с 10+ тысяч болельщиков, но в каждом из них посещаемость была больше, чем сейчас: 16 125 на игре «Краснодара» и «Факела», 15 124 – на матче «Динамо» и «Ростова».

Тогда игры посетило 64 393 болельщика – примерно по 8049 в среднем .

• В первом туре этого сезона уже при Fan-ID на игры РПЛ пришли 73 692 болельщика , в среднем – 9211 . Это больше, чем год назад без Fan-ID.

• Цифры можно сравнить на трех стадионах, которые были задействованы в этих первых турах. «Ахмат» собрал 8 051 на «Спартак» тогда и 4 777 на «Крыльях Советов» сейчас. У «Динамо» пришло 15 124 на «Ростов» тогда и 9 612 на «Краснодар» сейчас. Наконец, на «Локомотив» против «Пари НН» пришло 7 379 тогда, а сейчас на «Рубин» – 6 721.

Во всех этих трех случаях цифры не в пользу стартовавшего сезона, но за счет половины матчей с 10+ тысяч общая посещаемость первого тура получилась выше.

Интересно, как будет дальше.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков; кадры трансляции «Матч ТВ»