ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

«Краснодар» наказал «Динамо». Было сразу два голевых привоза

Краснодар Краснодар
Эли Даса Эли Даса
Динамо Москва Динамо Москва
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Футбол Футбол

Новый сезон РПЛ стартовал ярким матчем – «Краснодар» победил «Динамо» 3:1.

Неудачный дебют Марцела Лички – нового тренера «Динамо», построившего зрелищный «Оренбург» в прошлом сезоне, который и много забивал, и много пропускал. «Динамо» на старте пока только много пропустило.

«Динамо» дважды пропустило после привозов. Ответило лишь красивым голом Смолова

В первой половине тайма «Краснодар» скорее отбивался, а потом открыл счет – Джон Кордоба пробил в нового капитана «Динамо» Фабиана Бальбуэну и Антон Шунин уже не мог достать отрикошетивший мяч. До этого Роберто Фернандес очень неудачным пасом привез атаку на ворота.

Забив, Кордоба ассистировал партнеру через восемь минут – скинул мяч после розыгрыша углового, после чего Черников опередил Дасу и забил. Последний раз полузащитник «Краснодара» забивал в мае 2022-го.

И эффектно отпраздновал.

«Краснодар» легко вскрывал чужую оборону скоростными атаками и мог вести крупно к перерыву, но осталось 2:0 в его пользу. Личка отреагировал выходом Норманна после перерыва вместо Макарова. А ужасы продолжились.

Кривцов сделал длинный пас на Батчи, а Даса скидывал невидимому партнеру. В итоге Батчи завладел мячом и спокойно перекинул Шунина. 0:3 для «Динамо» и Лички к 52-й минуте – просто кошмар.

Кордоба чуть не забил, оказавшись один на один с Шуниным – и тут же «Динамо» наказало: Смолов после паса Тюкавина элегантно ушел от Волкова и точно пробил. Теперь Смолов – шестой бомбардир в истории чемпионатов России: со 105-м голом обогнал Павлюченко и уступает только Лоськову, Кириченко, Кержакову, Веретенникову и Дзюбе.

На большее «Динамо» не хватило, а «Краснодар» довел игру до победы 3:1. По ударам – равенство (по 12), но три очка забрал «Краснодар».

«Динамо» давно не уступало в первом туре, «Краснодар» наконец-то выиграл в Москве

Еще несколько фактов вокруг игры:

• «Динамо» впервые после возвращения из Первой лиги проиграло в первом туре. До этого в шести стартовых играх динамовцы выиграли дважды и сыграли вничью четырежды. Последнее поражение было летом 2015-го – 1:2 от «Зенита».

• «Краснодар» при Ивиче продолжает быть верховой командой. В матчах с ее участием практически регулярно забивается не меньше трех голов – в 13 из последних 16 в РПЛ. При этом сам «Краснодар» забивает минимум дважды в 11 из последних 13 матчей РПЛ.

• «Краснодар» триумфально вернулся в Москву, где в прошлом сезоне сыграл семь раз в разных турнирах, но вообще не победил, да еще и пропустил 17 голов от ЦСКА, «Локомотива» и «Спартака» (с «Динамо» сыграли 0:0). Последняя победа в столице до сегодняшнего дня состоялась весной 2022-го над «Спартаком».

• Вынесенный матч открытия в РПЛ стабильно проводится с 2006-го. С тех пор крупный счет встречался только дважды – «Крылья Советов» обыграли «Терек» 3:0 в 2008-м, а через шесть лет «Спартак» разгромил «Рубин» 4:0, причем обе победы были гостевыми. «Краснодар» не удержал 3:0, чтобы быть в этом списке.

Самым же результативным был матч «Мордовии» и «Локомотив» в 2012-м: клуб из Саранска уступил 2:3. Сегодняшняя игра остановилась в одном голе от него.

Кордоба сразу начал с 1+1. Он в очень хорошей форме в 2023-м

Кордоба с голом и ассистом схватил лидерство по гол+пас. 2023-й пока складывается просто замечательно: во второй части РПЛ-2022/23 Кордоба набрал 9+4 по гол+пас – ни у кого нет больше, а по голам форвард «Краснодара» уступил лишь Малкому (11). Все голы Джон забил с игры, и по ним у них с Малкомом равенство (по 9), ни у кого больше нет столько же.

И это только результативность в РПЛ. В Кубке России Кордоба делал 1+1 против «Крыльев Советов», забивал победный гол «Уралу» в финале Пути регионов, отличился и в суперфинале против ЦСКА, но «Краснодар» тогда проиграл в серии пенальти (там, кстати, Кордоба реализовал свою попытку). 

С сохранением темпа Кордобы «Краснодар» явно будет большой силой в РПЛ.

Динамо – Краснодар 1:3 (0:2, 1:1)
Дата проведения
21 июля, 19.00, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 27 Кордоба, 0:2 – 35 Черников, 0:3 – 53 Баши, 1:3 – 61 Смолов.
ДинамоШунин, Даса, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Фомин (Лесовой, 88), Макаров (Норманн, 46), Захарян, Нгамале (Гладышев, 76), Смолов (Гагнидзе, 88), Тюкавин (Грулев, 69).
КраснодарСафонов, Волков, Алонсо, Панталеао, Петров, Ахметов (Олусегун, 76), Баши, Черников, Сперцян (Баняц, 90), Кривцов (Пина, 76), Кордоба.
Предупреждения:
Фернандес (55), Кордоба (72).

Клаудиньо как замена Венделу, «Оренбург» = «Аталанта», Карпукас – глубинный плеймейкер. Как меняется РПЛ?

25 нераскрученных игроков, за которыми надо следить в РПЛ

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; кадры трансляции «Матч ТВ»

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Faust Doc
Ну наконец то есть что обсуждать!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
2fdkttdgp2
Зачем Динамо Шунин?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
antip2000@pisem.net
Ответ Konstantin Yankovoy
Шунин может быть патриотом команды, хорошим парнем... Но это не вратарь команды РПЛ. Что он есть в воротах, что нет его в воротах - разницы почти никакой.
Я, как болелщик Краснодара, не увидел косяков с его стороны. привозили защитники
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimamalick11
всех с началом сезона!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Yankovoy
Шунин может быть патриотом команды, хорошим парнем... Но это не вратарь команды РПЛ. Что он есть в воротах, что нет его в воротах - разницы почти никакой.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Шафир
нужны вратари, защитники, полузащитники, далее по списку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Швецов
Все лучшее в Динамо конечно впереди!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vitalik Klishin
хорошая победа сегодня!
у Краснодара понравилось физическое состояние игроков, все бегут, борятся, хорошо готовы.

очень интересно посмотреть, получится ли у Лички в Динамо, ведь потенциально должно быть всё неплохо. но в первой игре вскрылись проблемы в опорной зоне и множество невынужденных ошибок. в общем-то и Оренбург много пропускал, но с Динамо такой номер не пройдёт, скорее всего.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
interested
Бодрое начало чемпионата!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Phoebe
Ответ Александр Шафир
нужны вратари, защитники, полузащитники, далее по списку
глубочайшая аналитика, способная перевернуть ход трансферной кампании бело-голубых. браво, стоячие аплодисменты!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий