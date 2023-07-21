«Краснодар» наказал «Динамо». Было сразу два голевых привоза

Новый сезон РПЛ стартовал ярким матчем – «Краснодар» победил «Динамо» 3:1.

Неудачный дебют Марцела Лички – нового тренера «Динамо», построившего зрелищный «Оренбург» в прошлом сезоне, который и много забивал, и много пропускал. «Динамо» на старте пока только много пропустило.

«Динамо» дважды пропустило после привозов. Ответило лишь красивым голом Смолова

В первой половине тайма «Краснодар» скорее отбивался, а потом открыл счет – Джон Кордоба пробил в нового капитана «Динамо» Фабиана Бальбуэну и Антон Шунин уже не мог достать отрикошетивший мяч. До этого Роберто Фернандес очень неудачным пасом привез атаку на ворота.

Забив, Кордоба ассистировал партнеру через восемь минут – скинул мяч после розыгрыша углового, после чего Черников опередил Дасу и забил. Последний раз полузащитник «Краснодара» забивал в мае 2022-го.

И эффектно отпраздновал.

«Краснодар» легко вскрывал чужую оборону скоростными атаками и мог вести крупно к перерыву, но осталось 2:0 в его пользу. Личка отреагировал выходом Норманна после перерыва вместо Макарова. А ужасы продолжились.

Кривцов сделал длинный пас на Батчи, а Даса скидывал невидимому партнеру. В итоге Батчи завладел мячом и спокойно перекинул Шунина. 0:3 для «Динамо» и Лички к 52-й минуте – просто кошмар.

Кордоба чуть не забил, оказавшись один на один с Шуниным – и тут же «Динамо» наказало: Смолов после паса Тюкавина элегантно ушел от Волкова и точно пробил. Теперь Смолов – шестой бомбардир в истории чемпионатов России: со 105-м голом обогнал Павлюченко и уступает только Лоськову, Кириченко, Кержакову, Веретенникову и Дзюбе.

На большее «Динамо» не хватило, а «Краснодар» довел игру до победы 3:1. По ударам – равенство (по 12), но три очка забрал «Краснодар».

«Динамо» давно не уступало в первом туре, «Краснодар» наконец-то выиграл в Москве

Еще несколько фактов вокруг игры:

• «Динамо» впервые после возвращения из Первой лиги проиграло в первом туре. До этого в шести стартовых играх динамовцы выиграли дважды и сыграли вничью четырежды. Последнее поражение было летом 2015-го – 1:2 от «Зенита».

• «Краснодар» при Ивиче продолжает быть верховой командой. В матчах с ее участием практически регулярно забивается не меньше трех голов – в 13 из последних 16 в РПЛ. При этом сам «Краснодар» забивает минимум дважды в 11 из последних 13 матчей РПЛ.

• «Краснодар» триумфально вернулся в Москву, где в прошлом сезоне сыграл семь раз в разных турнирах, но вообще не победил, да еще и пропустил 17 голов от ЦСКА, «Локомотива» и «Спартака» (с «Динамо» сыграли 0:0). Последняя победа в столице до сегодняшнего дня состоялась весной 2022-го над «Спартаком».

• Вынесенный матч открытия в РПЛ стабильно проводится с 2006-го. С тех пор крупный счет встречался только дважды – «Крылья Советов» обыграли «Терек» 3:0 в 2008-м, а через шесть лет «Спартак» разгромил «Рубин» 4:0, причем обе победы были гостевыми. «Краснодар» не удержал 3:0, чтобы быть в этом списке.

Самым же результативным был матч «Мордовии» и «Локомотив» в 2012-м: клуб из Саранска уступил 2:3. Сегодняшняя игра остановилась в одном голе от него.

Кордоба сразу начал с 1+1. Он в очень хорошей форме в 2023-м

Кордоба с голом и ассистом схватил лидерство по гол+пас. 2023-й пока складывается просто замечательно: во второй части РПЛ-2022/23 Кордоба набрал 9+4 по гол+пас – ни у кого нет больше, а по голам форвард «Краснодара» уступил лишь Малкому (11). Все голы Джон забил с игры, и по ним у них с Малкомом равенство (по 9), ни у кого больше нет столько же.

И это только результативность в РПЛ. В Кубке России Кордоба делал 1+1 против «Крыльев Советов», забивал победный гол «Уралу» в финале Пути регионов, отличился и в суперфинале против ЦСКА, но «Краснодар» тогда проиграл в серии пенальти (там, кстати, Кордоба реализовал свою попытку).

С сохранением темпа Кордобы «Краснодар» явно будет большой силой в РПЛ.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; кадры трансляции «Матч ТВ»