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Россиян из «Пюника» не пустили на матч Лиги конференций – Литва просто не выдала визы

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Михаил Коваленко
Футбол Футбол

Президент требует справедливости.

Неприятный сюжет из Лиги конференций: россиянам Михаилу Коваленко и тренеру Роману Монареву из «Пюника» не выдали визы для посещения Литвы.

Из-за этого они не приехали на ответный матч с «Нарвой Транс» в первом раунде квалификации.

Консульство Литвы в Армении отказало им в выдаче шенгенских виз. Не получил визу и нигерийский нападающий Таофик Джибрил. Коваленко – центральный защитник, воспитанник «Зенита», играет за клуб уже год. Монарев – помощник главного тренера Егише Меликяна.

Коваленко не впервые в Армении столкнулся с такой проблемой: в прошлом сезоне по аналогичной причине он пропустил выезд в Литву на матч с «Жальгирисом».

Несмотря на потери, «Пюник» выиграл со счетом 3:0 и прошел дальше. Общий счет – 5:0.

«Нарушается принцип справедливости». «Пюник» просит УЕФА переносить матчи

Президент клуба Артур Согомонян выпустил заявление:

«На мой взгляд, здесь нарушен главный принцип спорта – честности состязания. На ответный матч в Эстонию у нас не смогли поехать три человека. В Швецию, получается, не могут поехать двое – игрок основного состава и первый помощник тренера.

Для нас это серьезная проблема. Это ключевые люди в команде. Особенно при выходе в следующий раунд. Хотя и у эстонцев команда тоже неплохая. Они серьезно готовится. Тот же Коваленко играет в Армении уже несколько лет, это один из наших ведущих исполнителей.

Мы пытаемся что-то сделать и в прошлом году пытались. Как я понимаю, проблема не только нашего клуба. Это общая проблема, которую надо решать сообща.

Если УЕФА не может обеспечить участие сильнейших игроков в тех или иных играх, значит, нам стоит требовать проведения их в странах, где команды могут участвовать полными составами.

Повторюсь, нарушается основополагающий во всех спортивных состязаниях, особенно европейских кубках, принцип справедливости».

А почему Литва влияет на выезд в Эстонию? 

Важная деталь: Литва с консульской точки зрения представляет Эстонию в Армении.

Да, в Ереване есть почетное консульство – учреждение, возглавляемое нештатным консулом. Однако объем выполняемых их функций, а также привилегий и иммунитетов, сильно ограничен. Так что приходится обращаться в литовское. 

Похоже, это не конец: в следующем раунде латвийский РФШ сыграет с азербайджанским «Сабахом», который тренирует. Мурад Мусаев. Тут тоже все проходит через Литву. 

Фото: Instagram/mixa_kovalenko

22 комментария

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Balt
Главное что выиграли. Но такое оставлять нельзя.
+18
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And-Rover
УЕФА понятное дело промолчит.
+14
-1
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44ndfwwgbr
Ответ VictorVallecano
Лол, причем тут вообще УЕФА? Страна не выдала визы спортсменами из страны, которую Литва считает опасной страной-агрессором. Имеют полное право.
Лол, спорт вне политики. А уефа по хорошему должен был отстранить литовские клубы за дискриминацию по национальному принципу.
+12
0
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dm1959
А почему литовцы должны давать визу на матч в Эстонии?
+3
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wtfololo
мелкое пакостничество. просто смех
+6
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DancePunk
Жаль Ференцварош или Монако не попали куда-ниб на литву. Уефа бы тогда зашевелилось
+2
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OldRedWhite
Таофика то за что ?
Нигерицефобы проклятые !
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Lina ninnen
Ответ Дмитрий Сидоров
Какие предложения? Что можно с этим сделать? Полное прекращение выдачи российских виз литовским спортсменам?
На ответные матчи можно не пускать тренеров и ключевых футболистов,правда прибалты скрысятничали,сначала сыграли у них, а потом не пустили ключевых игроков команды, в следующем сезоне просто всему основному составу визы не выдать, пусть играют
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muxaNIK
Ответ VictorVallecano
Лол, причем тут вообще УЕФА? Страна не выдала визы спортсменами из страны, которую Литва считает опасной страной-агрессором. Имеют полное право.
Да, конечно, Коваленко и Монарев главные агрессоры. по хорошему надо бы их в тюрьму сразу, что уж мелочиться))
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Дороф
Ответ OldRedWhite
Таофика то за что ? Нигерицефобы проклятые !
Расисты...
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Eugenie Bouchard
Все цивилизованные страны мира понимают - узким въезд в их страну запрещен!
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OldRedWhite
Ответ Дмитрий Сидоров
Какие предложения? Что можно с этим сделать? Полное прекращение выдачи российских виз литовским спортсменам?
Это очень здравая идея !
Наповал их
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Andrei Shprenhel
Ответ dm1959
А почему литовцы должны давать визу на матч в Эстонии?
Потому что они, скорее всего, летели до Вильнюса или Каунаса, а потом — на автобусе уже.
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Геннадий Бадмаевс
Ответ dm1959
А почему литовцы должны давать визу на матч в Эстонии?
в статье это написано, прочтите
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Викентий Тристаграмматиков
Ответ VictorVallecano
Лол, причем тут вообще УЕФА? Страна не выдала визы спортсменами из страны, которую Литва считает опасной страной-агрессором. Имеют полное право.
Предлагаю пойти дальше и не выдавать визы всем последующим соперникам вплоть до финала турнира. Главное в гостях не упускать гандикапы 3:0, гарантированные за технари не добравшимся оппонентам.
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OldRedWhite
Ответ Дороф
Расисты...
100 % , незнакомец - единомышленник !
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