Россиян из «Пюника» не пустили на матч Лиги конференций – Литва просто не выдала визы

Президент требует справедливости.

Неприятный сюжет из Лиги конференций: россиянам Михаилу Коваленко и тренеру Роману Монареву из «Пюника» не выдали визы для посещения Литвы.

Из-за этого они не приехали на ответный матч с «Нарвой Транс» в первом раунде квалификации.

Консульство Литвы в Армении отказало им в выдаче шенгенских виз. Не получил визу и нигерийский нападающий Таофик Джибрил. Коваленко – центральный защитник, воспитанник «Зенита», играет за клуб уже год. Монарев – помощник главного тренера Егише Меликяна.

Коваленко не впервые в Армении столкнулся с такой проблемой: в прошлом сезоне по аналогичной причине он пропустил выезд в Литву на матч с «Жальгирисом».

Несмотря на потери, «Пюник» выиграл со счетом 3:0 и прошел дальше. Общий счет – 5:0.

«Нарушается принцип справедливости». «Пюник» просит УЕФА переносить матчи

Президент клуба Артур Согомонян выпустил заявление:

«На мой взгляд, здесь нарушен главный принцип спорта – честности состязания. На ответный матч в Эстонию у нас не смогли поехать три человека. В Швецию, получается, не могут поехать двое – игрок основного состава и первый помощник тренера.

Для нас это серьезная проблема. Это ключевые люди в команде. Особенно при выходе в следующий раунд. Хотя и у эстонцев команда тоже неплохая. Они серьезно готовится. Тот же Коваленко играет в Армении уже несколько лет, это один из наших ведущих исполнителей.

Мы пытаемся что-то сделать и в прошлом году пытались. Как я понимаю, проблема не только нашего клуба. Это общая проблема, которую надо решать сообща.

Если УЕФА не может обеспечить участие сильнейших игроков в тех или иных играх, значит, нам стоит требовать проведения их в странах, где команды могут участвовать полными составами.

Повторюсь, нарушается основополагающий во всех спортивных состязаниях, особенно европейских кубках, принцип справедливости».

А почему Литва влияет на выезд в Эстонию?

Важная деталь: Литва с консульской точки зрения представляет Эстонию в Армении.

Да, в Ереване есть почетное консульство – учреждение, возглавляемое нештатным консулом. Однако объем выполняемых их функций, а также привилегий и иммунитетов, сильно ограничен. Так что приходится обращаться в литовское.

Похоже, это не конец: в следующем раунде латвийский РФШ сыграет с азербайджанским «Сабахом», который тренирует. Мурад Мусаев. Тут тоже все проходит через Литву.

Фото: Instagram/mixa_kovalenko