Из «Арсенала» ушли Аджоевы. Конец прекрасной эпохи

Будем скучать?

В тульском «Арсенале» перемены: Гурам Аджоев, занимавший пост президента с 2016 года, объявил об уходе. За несколько дней до этого команду покинул его сын Гурам Аджоев-младший. За его карьерой мы следили с особым наслаждением: за 7 лет нападающий провел на поле 182 минуты в 22 матчах.

Что случилось?

Ушел спонсор («Ростех»), говорили о 4-месячных долгах

Перед началом прошлого сезона перед «Арсеналом» ставили задачу вернуться в РПЛ, но команда финишировала в Первой лиге только 13-й.

Этим летом из клуба долетают не самые позитивные новости.

• В середине июня главный тренер Александр Сторожук рассказал о финансовых проблемах. Игрокам и тренерам не платили 4 месяца : «Задолженность по зарплате осталась прежней. Никаких подвижек нет. Никаких разговоров о будущем команды не было. Как формировать «Арсенал», будем ли мы этим заниматься? Непонятно. В моей карьере впервые сталкиваюсь с такой ситуацией. По идее мы должны были еще по ходу чемпионата планировать наше будущее, селекцию, вести переговоры с потенциальными новичками. Но...

У 95% игроков закончились контракты. Если бы мы сегодня собрались, в нашем распоряжении были бы пять футболистов. Это преимущественно молодые ребята. Вот как в такой ситуации планировать сборы? Думаю, любой тренер на моем месте переживал бы. Пора же уже в чем-то определиться! Но мне кажется, что властям города, области сейчас не до футбольной команды».

Нападающий Джордже Деспотович в начале июля говорил, что игрокам выплатили по две-три недостающие зарплаты, но конкретно перед ним еще не рассчитались. Аджоев-старший в интервью после ухода заявил, что сейчас все долги по зарплате закрыты.

• Этим летом «Арсенал» покинул генеральный спонсор – «Ростех» . Компания объяснила это неутешительными результатами команды, бренд хочет присутствовать в РПЛ, поэтому ушел спонсировать «Балтику». В конце июня Metaratings написал, что «Арсенал» нашел нового спонсора, – «Роснефть». Сообщалось, что бюджет клуба составит около 400 млн рублей.

• На новый сезон «Арсенал» получил лицензию со скрипом . Генсек РФС Максим Митрофанов говорил: «Клуб испытывал проблемы с получением лицензии на следующий сезон. Она выдана с рядом жестких условий. Руководство клуба понимает, что в случае несоблюдения условий лицензия будет отозвана. Мы имеем гарантии от учредителей – правительства области. При этом контрольная дата предшествует началу соревнований. Если не увидим исполнения обязательств – вопрос возникнет до начала соревнований».

Аджоев уже давно не появлялся в клубе? Губернатор охладел к футболу еще в 2022-м?

В последнее время не было ясно, где находится Аджоев-старший. Тульские издания сообщали, что в клубе его давно не видели. Главный тренер Сторожук в июне рассказывал, что президент не уверен в своем будущем: «Из последнего разговора я понял, что он не все может решить, сам зависит от администрации, губернатора. Гурам Захарович не смог ничего конкретного сказать, так как сам находится на распутье: останется он или нет?»

На Трибуне еще в прошлом году заметили, что губернатор области Алексей Дюмин охладел к футболу, сместив акценты на хоккей. В блоге «Порядочный товарищ» все посчитали: губернатор реже посещал матчи даже в сравнении с пандемийными сезонами. При этом в Туле создали хоккейный клуб уровня ВХЛ и построили хоккейный дворец.

После отставки Аджоев дал интервью «Матч-ТВ». Президент доволен достижениями: «Мы три чемпионата подряд финишировали в первой восьмерке в РПЛ (7-е место в сезоне-2017/18, 6-е место в сезоне-2018/19 и 8-е место в сезоне-2019/20 ), вывели «Арсенал» в еврокубки, играли в полуфинале Кубка России. Никогда ранее ничего этого не случалось с «Арсеналом», хотя футболу в Туле 100 лет. Это все исторические результаты, лучшие достижения за все время существования клуба.

Почему не смогли вернуться в РПЛ? Ключевой момент – финансирование. Нам сначала не платили всю осень, потом всю весну. Так большие задачи не решаются».

Аджоев-младший родился в Венгрии, тренировался в «Челси», мечтал о «Реале», но в итоге ходит по клубам за отцом

«В ближайшее время совершенно точно буду заниматься Народной футбольной лигой, где являюсь президентом и основателем», – сказал Аджоев-старший о ближайших планах.

Напомним, как развивалась карьера отца и сына.

Аджоев-старший – езид из Грузии, который после удачного года в Кутаиси (7 голов в 28 матчах) в 20 лет привлек Москву. Сначала были три сезона в «Динамо», затем два серебра чемпионатов СССР со «Спартаком». Правда, в «Спартаке» он не всегда проходил в состав, поэтому уехал в Харьков.

В «Металлисте» универсал, выходивший полузащитником и нападающим, стал местной легендой: больше 100 матчей, победа в Кубке СССР-1988. В 90-е Аджоев пробовал себя за рубежом – играл в Израиле и Венгрии. Именно там – в Мишкольце, в 175 километрах от Будапешта – 27 февраля 1995-го у него родился сын Гурам. Вскоре Аджоев-старший перешел в «Сатурн», где закончил карьеру, а младший поступил в школу «Сатурна», где занимался до 12 лет.

В функционерах Аджоев оказался в 2013-м, когда президентом «Динамо» стал Борис Ротенберг. Он и назначил его спортивным директором. Мужчины были знакомы по хоккейным проектам: Аджоев считался «завхозом» спортклуба МЧС на Кутузовском проспекте, куда приезжали Лавров, Шойгу, Тимченко и другие влиятельные спортсмены. «Гурам там все устраивал по организации: баня, все дела. И как-то Шойгу просто порекомендовал его Ротенбергу – мол, понимает в футболе, разбирается. Тот взял его в «Динамо», – рассказывал источник Sports.ru.

Через два месяца в «Динамо» из «Сатурна» перешел 18-летний Гурам Гурамович. Бывший дублер «Динамо» на условиях анонимности рассказывал Sportbox, что Аджоев-младший проходил просмотр в клубе за три года до этого: «Но ему с порога сказали: «До свидания». Вместе с появлением в клубе папы талант был оценен по достоинству, да так, что его сразу взяли на контракт в дубль».

Вскоре в «Динамо» собралось гениальное трио: Борис Борисович Ротенберг, Гурам Гурамович Аджоев и Станислав Станиславович Черчесов. Спустя несколько лет у тренера молодежки Дмитрия Хохлова спросили, как ему работалось с сыновьями спортивного директора и главного тренера. «Меня никто не спрашивал, они были просто подписаны клубом. Я их не хотел, были игроки сильнее, – объяснял тренер. – Талант у них есть, но футбол – это конкуренция. Считаю, что тот, кто эту конкуренцию выигрывает, и должен играть, несмотря на имена».

Воспитанник «Динамо» Станислав Лацевич, который по молодежи считался русским Месси, вспоминал, что Аджоев-старший лоббировал сына перед тренером. «Знаю, что Гурам говорил ставить в состав сына. Хохлов в таких случаях отказывал: «Либо вы меня убираете, либо я выбираю состав – выбирайте». За свои слова отвечал, на него не влияли».

Аджоев-старший всегда отрицал обвинения и просил обратить внимание на талант сына – например, рассказывал, что тот два года учился и тренировался в Англии, а два месяца даже занимался в «Челси». Когда именно – неизвестно, но в единственном интервью из 2014-го Гурам Гурамович этого не отрицал и делился подробностями жизни в Британии. В том же интервью он рассказал о мечтах: «в будущем играть за «Реал» и «достичь такого же успеха, как Криштиану Роналду».

Не вышло: Аджоева-младшего в «Арсенале» не видели с мая, а 17-й номер легенды перешел защитнику Илье Кулешину. Самое время почитать подробнейший гид по игре Гурама:

Фото: РИА Новости/Антон Денисов, Алексей Филиппов; vk/pfcarsenaltula