🔥 Фанаты пришли на «Спартак» и устроили файер-шоу! Некоторых задержала полиция, но клубу понравилось

Вернули эпоху без ковида и Fan ID.

«Спартак» заканчивал предсезонку товарищеским матчем с «Нефтчи» – уверенная победа 2:0, голы на счету Квинси Промеса и Павла Мелешина.

Но самое яркое – перформанс от активных болельщиков «Спартака». На товарищеские встречи Fan ID не требуется, и бойкот не распространяется.

Фанаты вернули эпоху без ковида и Fan ID. Но на выходах с трибун быстро появился ОМОН

Во втором тайме болельщики хотя бы на время вернули настоящую футбольную атмосферу: жгли файеры и громко гнали команду вперед. Мы скучали!

Пиротехники и дыма было настолько много, что матч приостановили. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль даже призвал команду покинуть поле и сам ушел в подтрибунное помещение. Игроки и тренер быстро вернулись, когда дым рассеялся.

В это время к стадиону уже ехал ОМОН – силовики заблокировали часть выходов в ожидании самых активных фанатов. Сотрудники ждали, пока болельщики начнут уходить с трибун. Всего игру посетили около 20 тысяч человек. ОМОН не выпускал часть активных фанатов «Спартака», сообщил корреспондент Матч ТВ.

После игры футболисты пошли к трибунам, а в соцсетях «Спартака» появилось такое сообщение: «Обыгрываем «Нефтчи» при потрясающей поддержке болельщиков! ❤️🤍».

Потом появилась еще одна хорошая новость: инсайдер Иван Карпов написал, что РФС и РПЛ не накажут «Спартак» за файер-шоу. Но это не значит, что не будет санкций со стороны МВД.

«Думаю, файеры жгли зря». Несколько фанатов уже задержаны

Клуб, скорее всего, избежит санкций: матч с «Нефтчи» не включен в перечень официальных спортивных мероприятий, поэтому статья 20.31 (она отвечает за правила поведения зрителей во время официальных матчей) здесь не работает.

А вот по поводу болельщиков все не так очевидно. Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сказал, что пока нет информации по задержанным: «Надеюсь, все будет нормально. Мы будем в контакте со всеми службами. Будем следить за ситуацией с болельщиками».

Еще Малышев прокомментировал сам перформанс: «Мы соскучились по фанатам, картинка была шикарной. Мне их не хватает. Не до конца понял по приостановке матча. Но, видимо, такие правила. Сложно комментировать, когда нужно останавливать или нет. Неприятно было, что матч прервался. Думаю, файеры жгли зря».

По данным Матч ТВ, полиция все таки задержала несколько фанатов «Спартака». Им вменяют статью 20.1 КоАП РФ – «мелкое хулиганство».

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев; instagram.com/yanekenny; instagram.com/r.dionigio; instagram.com/Panda Express; instagram.com/spartak_fanclub