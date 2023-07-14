Зарплата Кузяева в «Гавре» – всего 350 тысяч евро в год. В пять раз меньше, чем в «Зените»

В РПЛ столько получают Агапов и Мампасси.

Далер Кузяев поменял Петербург на Гавр и сильно упал в зарплате – по информации Sport24, россиянин будет получать 350 тысяч евро в год.

Для сравнения: в «Зените» Далер зарабатывал больше всех россиян – 1,8 млн евро в год без учета бонусов. «Гавр» предложил аж в пять раз меньше.

«Хотелось изучить другой язык, испытать себя». Кузяев говорил, что ради Европы готов ужаться в зарплате

Далер признавался: если речь идет о топ-лиге, то зарплата для него на втором плане. «Конечно, понимал, что в «Арсенал» попасть будет сложно (Кузяев очень симпатизирует лондонскому клубу – Sports.ru), нужно иметь другой бэкграунд, другую статистику. Я готов на понижение зарплаты, хотелось изучить другой язык, поиграть в другой атмосфере, испытать себя», – говорил Кузяев зимой 2021-го.

Отец Далера в интервью Вадиму Кораблеву обошелся без цифр, но отметил, что в «Гавре» сын заработает меньше, чем в «Зените»:

«Да, «Гавр» – небогатая, но очень хорошая для старта команда. Из очень сильной лиги. Я не буду называть цифры, но зарплата, конечно, меньше, чем в «Зените». Далер мне сказал:

– Я не боюсь. Я хочу попробовать. Уверен, что все получится.

– Я тебя поддерживаю».

Кто из россиян получает на уровне Кузяева в «Гавре»?

Официальных данных не найти, поэтому ориентируемся на инсайды.

• 22-летний защитник ЦСКА Илья Агапов зарабатывает чуть меньше Кузяева – 300 тысяч евро в год, по данным журналиста Андрея Панкова.

Агапов перешел в ЦСКА из «Пари НН» в январе – и за полгода провел лишь 90 минут в РПЛ. До марта Илья залечивал травму колена (пропустил 5 матчей ЦСКА), но дальше проиграл конкуренцию и плотно присел в запас.

В июле Агапов снова получил травму – в матче BetBoom Братского Кубка с «Динамо». Повреждение не такое тяжелое, но сроки возвращения на поле пока неизвестны.

• Инсайдер Иван Карпов писал о зарплате Марка Мампасси в «Локомотиве» – те же 300 тысяч евро в год. Последние полгода защитник провел в аренде в «Антальяспоре»: 0 матчей и предсказуемое возвращение в Москву. Сейчас «Локо» думает над продажей Мампасси.

• Павел Городницкий называл оклад Константина Тюкавина из «Динамо» – 360 тысяч евро в год. Это куда более удачный пример: Тюкавин растет и достойно конкурирует с Федором Смоловым. У 21-летнего нападающего 9 голов и 7 ассистов в РПЛ-2022/23.

Кузяев уехал во Францию за мечтой – и зарплата здесь далеко не самое важное.

Фото: hac-foot.com ; РИА Новости/Владимир Астапкович, Рамиль Ситдиков