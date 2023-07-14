ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

Зарплата Кузяева в «Гавре» – всего 350 тысяч евро в год. В пять раз меньше, чем в «Зените»

Илья Агапов Илья Агапов
Марк Мампасси Марк Мампасси
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Далер Кузяев Далер Кузяев
Гавр Гавр
Зенит Зенит
лига 1 Франция лига 1 Франция
Адьям Кузяев
Константин Тюкавин Константин Тюкавин
деньги деньги
Футбол Футбол

В РПЛ столько получают Агапов и Мампасси.

Далер Кузяев поменял Петербург на Гавр и сильно упал в зарплате – по информации Sport24, россиянин будет получать 350 тысяч евро в год.

Для сравнения: в «Зените» Далер зарабатывал больше всех россиян – 1,8 млн евро в год без учета бонусов. «Гавр» предложил аж в пять раз меньше.

«Хотелось изучить другой язык, испытать себя». Кузяев говорил, что ради Европы готов ужаться в зарплате

Далер признавался: если речь идет о топ-лиге, то зарплата для него на втором плане. «Конечно, понимал, что в «Арсенал» попасть будет сложно (Кузяев очень симпатизирует лондонскому клубу – Sports.ru), нужно иметь другой бэкграунд, другую статистику. Я готов на понижение зарплаты, хотелось изучить другой язык, поиграть в другой атмосфере, испытать себя», – говорил Кузяев зимой 2021-го.

Отец Далера в интервью Вадиму Кораблеву обошелся без цифр, но отметил, что в «Гавре» сын заработает меньше, чем в «Зените»:

«Да, «Гавр» – небогатая, но очень хорошая для старта команда. Из очень сильной лиги. Я не буду называть цифры, но зарплата, конечно, меньше, чем в «Зените». Далер мне сказал:

– Я не боюсь. Я хочу попробовать. Уверен, что все получится.

– Я тебя поддерживаю».

Кто из россиян получает на уровне Кузяева в «Гавре»?

Официальных данных не найти, поэтому ориентируемся на инсайды.

• 22-летний защитник ЦСКА Илья Агапов зарабатывает чуть меньше Кузяева – 300 тысяч евро в год, по данным журналиста Андрея Панкова.

Агапов перешел в ЦСКА из «Пари НН» в январе – и за полгода провел лишь 90 минут в РПЛ. До марта Илья залечивал травму колена (пропустил 5 матчей ЦСКА), но дальше проиграл конкуренцию и плотно присел в запас.

В июле Агапов снова получил травму – в матче BetBoom Братского Кубка с «Динамо». Повреждение не такое тяжелое, но сроки возвращения на поле пока неизвестны.

• Инсайдер Иван Карпов писал о зарплате Марка Мампасси в «Локомотиве» – те же 300 тысяч евро в год. Последние полгода защитник провел в аренде в «Антальяспоре»: 0 матчей и предсказуемое возвращение в Москву. Сейчас «Локо» думает над продажей Мампасси.

• Павел Городницкий называл оклад Константина Тюкавина из «Динамо» – 360 тысяч евро в год. Это куда более удачный пример: Тюкавин растет и достойно конкурирует с Федором Смоловым. У 21-летнего нападающего 9 голов и 7 ассистов в РПЛ-2022/23.

Кузяев уехал во Францию за мечтой – и зарплата здесь далеко не самое важное.

«Зарплата меньше, чем в «Зените». Но нам нужно пройти этот путь». Монолог отца Кузяева о «Гавре» и мечте

Фото: hac-foot.com ; РИА Новости/Владимир Астапкович, Рамиль Ситдиков

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Overkiller
Ну и молодец, удачи ему.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tigranodovar
Ответ Maksat S
Голодные 90-99ые. Колыванов Шалимов не последние люди в Италии. Кирьяков Канчельскис Корнеев Бесчастных Никифоров крепкие игроки крепких команд, Мостовой и Карпин вообще феерят. На такие условности как наличие Юрана Кулькова Овчинникова Тетрадзе в Бенфиках Порту и Ромах - даже как то не обращали внимания. 21 век. Переход Кузяева в Гавр - событие года
Нулевые, переход лучшего вратаря ЧР Нигматуллина в аутсайдер Серии А - событие года.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maksat S
Голодные 90-99ые. Колыванов Шалимов не последние люди в Италии. Кирьяков Канчельскис Корнеев Бесчастных Никифоров крепкие игроки крепких команд, Мостовой и Карпин вообще феерят. На такие условности как наличие Юрана Кулькова Овчинникова Тетрадзе в Бенфиках Порту и Ромах - даже как то не обращали внимания.
21 век. Переход Кузяева в Гавр - событие года
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pit4er
Чую подвох в этих 1,8 млн евро в год в Зените. Он контракт подписал только в октябре, то есть на 9 месяцев. Возможно, журналисты неверно умножают его месячную зарплату на 12. В 1,35 млн больше верится
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Crosser
Вечная тема. На самом деле имея потолок зарплат в лиге. Условный миллион, то у наших игроков было бы больше мотивации прогрессировать, чтобы уехать в более сильную лигу.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Рязанов
Я рыдаю. Всего 350 тысяч.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джорджио Че
Знаю, что считать чужие деньги это плохо, но! Агапов - 30 000 000 млн рублей в год? Что-то пошло не так, когда учителя и доктора получают до 300 000 в среднем в год, а даже умные IT раз в 6-7 меньше Агапова. Деньги некуда тратить этим спонсорам? Позор просто
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анна Балабанова
удачи ему,спасибо за игру🤝
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S2Pac
А чего же он от Бешикташа настаивал на 2 млн в год, когда те ему 1.5 предлагали, если деньги «якобы» никакого значения не имели?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Собиратель хаоса
Ответ Maksat S
Голодные 90-99ые. Колыванов Шалимов не последние люди в Италии. Кирьяков Канчельскис Корнеев Бесчастных Никифоров крепкие игроки крепких команд, Мостовой и Карпин вообще феерят. На такие условности как наличие Юрана Кулькова Овчинникова Тетрадзе в Бенфиках Порту и Ромах - даже как то не обращали внимания. 21 век. Переход Кузяева в Гавр - событие года
Аленичев еще, обладатель ЛЧ и кубка УЕФА, между прочим. Еще в обоих финалах забивал. Потому что мотивация у людей была.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий