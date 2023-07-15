Только Ерохин остался в «Зените» после массовой закупки-2017. Тогда потратили 85 млн евро

Уехавший в «Гавр» Далер Кузяев пришел в «Зенит» летом 2017-го как часть большой закупки – 12 игроков на 85 млн евро.

Если сейчас «Зенит» делает ставку на бразильцев, то тогда собирали аргентинцев. На них ушло больше 70 млн, но никто из великолепной пятерки так и не прижился.

Тот «Зенит» собирали под Манчини и хотели выиграть Лигу чемпионов

В июне 2017-го Манчини возглавил «Зенит» на три года. Итальянец с зарплатой 4,5 млн евро за сезон сразу же ворвался в топ-15 самых высокооплачиваемых тренеров мира, а гендиректор Сергей Фурсенко делился амбициозными планами: «Мальчишки не за баблом идут в футбол, они идут играть за страну. У «Зенита» самые амбициозные планы, мы хотим выиграть Лигу чемпионов».

Сразу же после назначения Манчини пошли слухи о мощнейших трансферах в «Зенит»: называли фамилии Джеко, Белотти, Балотелли и Снейдера. Ни один из них не приехал, но под именитого итальянца спортивный директор Константин Сарсания все равно устроил одну из самых громких трансферных кампаний в истории российского футбола.

Время показало, что не все затраты оказались эффективными.

Леандро Паредес (купили за 23 млн евро, продали за 40 млн евро)

Самая дорогая покупка лета и единственный, у кого сложилась большая карьера в Европе. Леандро в 23 года поехал из «Ромы» в РПЛ. Вероятно, сыграл фактор Манчини.

Аргентинец временами показывал высокий уровень, но на его игре сказывался недостаток мотивации. Паредес видел себя в топ-лиге и не скрывал, что готов покинуть Россию. Через полтора года «Зенит» продал Леандро в «ПСЖ» и хорошо заработал.

В сравнении с другими новичками того лета этот трансфер образцовый.

Эмануэль Маммана (куплен за 16 млн евро, ушел свободным агентом)

В дебютной игре с перспективным Маммана «Зенит» вынес «Спартак» 5:1. Правда, аргентинец привез пенальти, с которого москвичи и забили единственный гол. Но затем Эмануэль собрался и неплохо заиграл в связке с Ивановичем.

Все сломала серьезная травма: в апреле защитник порвал кресты, выбыл до середины следующего сезона и потерял место в старте. В сентябре 2019-го Маммана получил рецидив, а после возвращения отправился в аренду в «Сочи». Травмы так и не позволили игроку выйти на хороший уровень.

В январе 2022-го Маммана ушел свободным агентом в «Ривер Плейт».

Себастьян Дриусси (куплен за 15 млн евро, продан за 6,4 млн евро)

Дриусси, который пришел в «Зенит» из «Ривер Плейта», наверняка запомнился болельщикам больше остальных игроков из аргентинского десанта. Себа редко выпадал из старта и играл везде, куда его ставил Сергей Семак.

Однако в конце 2020 года он в интервью заявил, что скучает по «Ривер Плейту» и позиции форварда, а также признал, что его бесит игра на фланге.

После этого стало очевидно, что аргентинец в «Зените» надолго не задержится. Так и вышло – летом 2021 года Себастьян выкупил свой контракт и перешел в «Остин» (МЛС). При этом обиды на клуб и Семака у него не осталось – Дриусси благодарил «Зенит» за четыре года карьеры и даже извинился перед главным тренером за публичную критику. 138 матчей, 25 голов и 22 ассиста – вот наследие Себы в Петербурге.

Эмилиано Ригони (куплен за 9 млн евро, продан за 100 тыс. евро)

Эмилиано так и не получил в Петербурге стабильной игровой практики. В сезоне при Манчини часто мелькал в старте, но Семаку оказался не нужен и поехал по арендам – сначала в «Аталанту», затем в «Сампдорию».

Эмилиано покинул Россию осенью 2020-го – «Эльче» выкупил вингера всего за 100 тысяч евро. Ригони провел за «Зенит» 62 матча, забил 12 голов и отдал 9 ассистов, а сейчас вместе с Дриусси гоняет за «Остин».

Матиас Кранневиттер (куплен за 8,5 млн евро, продан за 2,6 млн евро)

Краневиттер приходил в «Зенит» из «Атлетико», но в Петербурге мало чем запомнился. Матиас задумался об уходе уже в конце 2018 года – чуть больше года спустя после перехода. Однако перейти в другой клуб не получилось – как и летом 2019-го.

«Кранневитер, к сожалению, не раскрылся в нашем клубе», – грустно констатировал гендиректор «Зенита» Александр Медведев в сентябре 2019-го. Четыре месяца спустя Матиаса продали в мексиканский «Монтеррей».

Миха Мевля (куплен за 8 млн евро, продан за 4 млн евро)

Словенский защитник после переезда в Петербург заявил, что «Зенит» – один из лучших клубов в Европе, и в сезоне-2017/18 практически не выпадал из стартового состава.

Сезон-2018/19 Миха начинал основным, но Семак посчитал, что защитник не тянет уровень, и в пару к Бано Ивановича предпочитал ставить Луиша Нету. Зимой Мевля 2019-го уехал в аренду в «Ростов», а осенью 2020-го был продан в «Сочи».

Далер Кузяев (куплен за 4 млн евро, ушел свободным агентом)

Из 2023 года Кузяев выглядит лучшим приобретением «Зенита» в то трансферное окно. Его значение ля команды последних шести сезонов невозможно переоценить. Кузяев мощнейше прибавил, став игроком, который приносит пользу на обеих половинах поля.

Пожалуй, из российских футболистов на этом отрезке большая роль была лишь у Дзюбы, но после его ухода Далер однозначно превратился в лучшего местного футболиста «Зенита». Теперь этот статус, вероятно, переходит к Мостовому. А вот статус игрока, который гиперполезен на обеих половинах поля, пока передать некому.

Вот детальное осмысление плодотворного периода сотрудничества Кузяева и «Зенита» от Александра Дорского.

Денис Терентьев (куплен за 2 млн евро, продан за 300 тыс. евро)

Денис – воспитанник «Зенита», который вернулся в клуб всего через два года после ухода. Однако вышло не слишком удачно – за три года Денис провел только 14 матчах за основу, в основном играя за «Зенит-2».

Результатом стала недолгая командировка в «Уфу», а затем возвращение в «Ростов», за который Терентьев играет до сих пор.

Андрей Панюков (куплен за 200 тыс. евро, продан за 300 тыс. евро)

Панюков пришел в «Зенит» из литовского «Атлантаса» и почти не поиграл за основу – лишь 42 минуты в двух матчах. Зато был довольно эффективен в «Зените-2» и благодаря этому в 2019 году перешел в «Урал».

Кристиан Нобоа (пришел свободным агентом, ушел за 500 тыс. евро)

Нобоа почти не играл при Манчини, но Семак доверил эквадорцу место в основе в начале сезона-2018/19, результат – четыре победы «Зенита» в четырех стартовых матчах РПЛ.

Однако в матче с «Уралом» 33-летний Нобоа порвал крестообразные связки и выбыл на полгода. После этого сыграл лишь в семи матчах за «Зенит» и в августе 2019-го укатил в «Сочи».

Дмитрий Полоз (пришел свободным агентом, ушел за 3 млн евро)

У Полоза не получилось закрепиться в составе ни при Манчини, ни при Семаке. В 31 матче за «Зенит» нападающий забил 3 гола, отдал 7 ассистов и в июле 2019-го за 3 млн евро укатил в «Сочи».

Александр Ерохин (пришел свободным агентом, до сих пор в клубе)

У Ерохина в «Зените» есть совершенно четкая роль – освежать игру и забивать в конце матча. За 190 матчей в «Зените» Ерохин положил 35 мячей – здорово для непрофильного форварда.

Александра такая роль устраивает – с зарплатой около 2 миллионов евро в год он входит в список самых высокооплачиваемых игроков «Зенита» и до лета 2024-го вряд ли покинет Петербург.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; VK/zenit