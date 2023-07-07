Марио Фернандес – среди самых возрастных трансферов «Зенита». С 2006-го только три новичка были старше

Но с ветеранами часто попадают.

Марио Фернандес не самый типичный трансфер для «Зенита». С 2006 года петербургский клуб не так часто приглашал игроков старше 30 лет. Марио будет лишь десятым – но и одним из самых возрастных.

• Наверное, Тимощука и Аршавина можно вынести за скобки – это возвращения легенд клуба. Дмитрий Бородин – воспитанник петербургского футбола – тоже пришел в «Зенит» во второй раз. И сразу на позицию третьего вратаря.

• Безусловный провал только один – Клаудио Маркизио. Да, пришел бесплатно, но на очень жирный контракт (по информации Sports.ru – 13 млн евро за два сезона). Провел 15 матчей, забил 2 гола и сделал 148 очень стильных постов в инстаграме. Хотя Семак говорил, что прославлять Петербург за пределами поля – тоже важное дело.

• Не самые удачные переходы – Нобоа и Ловрен. Кристиану не очень доверял Роберто Манчини, ситуацию усугубили травмы – всего 22 матча, 1 гол и 6 ассистов. Потом оказалось, что дело не в возрасте – в «Сочи» эквадорец все еще один из лучших в РПЛ.

Ловрен приходил за 8 млн из «Ливерпуля» за 8 млн и стал, пожалуй, самым неоднозначным персонажем в списке в плане оценки. С одной стороны был капитаном, много играл и даже ушел в «Лион» за деньги. Но часто ошибался и выглядел слабее того же Ивановича.

• Жирков, Иванович и Семак – точно успешные переходы.

Нынешний главный тренер приходил в «Зенит» после двух подряд чемпионств с «Рубином» и оказался важнейшим игроком ротации. Отыграл 3 года, а потом сразу стал помощником Спаллетти и начал карьеру тренера.

Иванович приехал из «Челси» бесплатно, стал капитаном и привел «Зенит» к двум чемпионствам. Болельщики все еще по нему скучают.

Жирков в Петербурге стал суперветераном Юрием Валентиновичем – до 37 лет вспахивал левый фланг.

Как думаете, в какую категорию попадет Марио?

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров, Александр Гальперин, Владимир Песня