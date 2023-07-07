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Марио Фернандес – среди самых возрастных трансферов «Зенита». С 2006-го только три новичка были старше

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Но с ветеранами часто попадают.

Марио Фернандес не самый типичный трансфер для «Зенита». С 2006 года петербургский клуб не так часто приглашал игроков старше 30 лет. Марио будет лишь десятым – но и одним из самых возрастных.

• Наверное, Тимощука и Аршавина можно вынести за скобки – это возвращения легенд клуба. Дмитрий Бородин – воспитанник петербургского футбола – тоже пришел в «Зенит» во второй раз. И сразу на позицию третьего вратаря.

• Безусловный провал только один – Клаудио Маркизио. Да, пришел бесплатно, но на очень жирный контракт (по информации Sports.ru – 13 млн евро за два сезона). Провел 15 матчей, забил 2 гола и сделал 148 очень стильных постов в инстаграме. Хотя Семак говорил, что прославлять Петербург за пределами поля – тоже важное дело.

• Не самые удачные переходы – Нобоа и Ловрен. Кристиану не очень доверял Роберто Манчини, ситуацию усугубили травмы – всего 22 матча, 1 гол и 6 ассистов. Потом оказалось, что дело не в возрасте – в «Сочи» эквадорец все еще один из лучших в РПЛ.

Ловрен приходил за 8 млн из «Ливерпуля» за 8 млн и стал, пожалуй, самым неоднозначным персонажем в списке в плане оценки. С одной стороны был капитаном, много играл и даже ушел в «Лион» за деньги. Но часто ошибался и выглядел слабее того же Ивановича.

• Жирков, Иванович и Семак – точно успешные переходы.

Нынешний главный тренер приходил в «Зенит» после двух подряд чемпионств с «Рубином» и оказался важнейшим игроком ротации. Отыграл 3 года, а потом сразу стал помощником Спаллетти и начал карьеру тренера.

Иванович приехал из «Челси» бесплатно, стал капитаном и привел «Зенит» к двум чемпионствам. Болельщики все еще по нему скучают.

Жирков в Петербурге стал суперветераном Юрием Валентиновичем – до 37 лет вспахивал левый фланг.

Как думаете, в какую категорию попадет Марио?

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров, Александр Гальперин, Владимир Песня

13 комментариев

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Лев Бабенко
Ну, Ловрен в последние полгода перед ЧМ выдавал довольно высокий уровень, справедливости ради. Его связка с Родригао - едва ли не лучшее сочетание в защите со времён Гарая. Да и ушел не за бесплатно, так что однозначно удачный трансфер
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charly_54
Ответ Black Phoenix
До сих пор приятно за Семака и Жиркова в Зените - не посрамили ЦСКА, в котором прошли золотые и праймовые года обоих.
Семак везде отлично играл
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Данил Колпиков
Марио попадет в категорию Дзюбы
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Макс237
Трансфер ещё не состоялся. Официального подтверждения нет, а эхо до нового года будет.
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Onion
Ответ Данил Колпиков
Марио попадет в категорию Дзюбы
Ну, это у тебя в личном кабинете Ютуба такие категории
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Black Phoenix
До сих пор приятно за Семака и Жиркова в Зените - не посрамили ЦСКА, в котором прошли золотые и праймовые года обоих.
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Кирилл Кожанов
Дадим пол-года ноунейму с русским паспортом, потом оценим)
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ivan ivanov
подписали возрастного россиянина который еще может принести пользу, вполне себе неплохой трансфер
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Rundatgame
Не согласен, что Ловрен не самый удачный переход. Показывал высокий уровень и профессионализм на протяжении всех сезонов в Зените. Просто в связи со статусом ветерана Ливера и капитана вице-чемпионов мира его ошибки становились поводом для бурного обсуждения.
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JackDaniels
Странная покупка, хотя с тем же Семаком получилось - был легендой ЦСКА, ушел в Зенит, попылил и в ПСЖ, а теперь легенда Зенита в статусе тренера.
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Данил Колпиков
Ответ Black Phoenix
До сих пор приятно за Семака и Жиркова в Зените - не посрамили ЦСКА, в котором прошли золотые и праймовые года обоих.
Ну за Жиркова с тобой болелы цска не согласятся. Правда к Зениту тут минимум вопросов, скорее в адрес Анжи полетят палки.
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