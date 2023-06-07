Странно выглядел стыковой матч РПЛ. Почему заклеили спонсора на футболке и играли в манеже?

Разбираемся.

Первый стык за право играть в РПЛ между «Енисеем» и «Факелом» привлек не столько игрой (воронежцы победили 1:0), больше – необычной формой. Команды играли с заклеенными спонсорами.

На футболках «Енисея» в этом сезоне был логотип букмекерской компании «Леон», но в этой игре – название клуба.

Спонсор заклеен даже на рукавах.

У «Факела» с лета 2021-го сотрудничество с Olimpbet – тут спонсор тоже заклеен.

Заплатки под цвет формы.

Титульный спонсор стыков – Фонбет, Российский футбольный союз продал полный брендинг этому букмекеру.

По всему полю логотипы. Вероятно, у Фонбета эксклюзивный контракт, по которому недопустимо никакое присутствие конкурентов.

В Фонбет Кубке России спонсоров не заклеивали, готовили отдельные футболки без нанесений.

Но там про матчи знали сильно заранее, а запланировать заблаговременно стыки все же нельзя.

Обычно в спонсорском контракте сезоном считаются матчи в РПЛ и Кубке России (вероятно, чистые футболки там оговорены, потому что это эксклюзивная территория другого букмекера-партнера), а стыки – это отдельные матчи под эгидой РФС, которые не относятся ни к РПЛ, ни к ФНЛ/Первой лиге.

И еще одно: сыграли в манеже. Что сейчас со стадионом в Красноярске?

Домашний матч команда Первой лиги провела у себя в манеже «Футбол-арена» на три тысячи человек.

«Енисей» отыграл там весь сезон, но если выйдет в РПЛ, переедет на стадион «Центральный» (15-тысячник, знакомый по прошлому появлению в элите).

Клуб объяснял переход в манеж тем, что поле открытого стадиона не позволяет играть в комбинационный футбол, сейчас там укладывают искусственный газон.

Во день первого стыка, 7 июня, в Красноярске жаркие +29 °C. По словам главного тренера «Енисея» Алексея Ивахова, в манеже установлены кондиционеры. Внутри комфортные +19 °C.

Но смотрится все равно так себе.

Фото: кадры трансляции «Матч ТВ»