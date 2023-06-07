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Россия-2023
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Странно выглядел стыковой матч РПЛ. Почему заклеили спонсора на футболке и играли в манеже?

Фонбет
спонсорство спонсорство
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Футбол-арена Енисей Футбол-арена Енисей
Футбол Футбол

Разбираемся.

Первый стык за право играть в РПЛ между «Енисеем» и «Факелом» привлек не столько игрой (воронежцы победили 1:0), больше – необычной формой. Команды играли с заклеенными спонсорами.

На футболках «Енисея» в этом сезоне был логотип букмекерской компании «Леон», но в этой игре – название клуба.

Спонсор заклеен даже на рукавах.

У «Факела» с лета 2021-го сотрудничество с Olimpbet – тут спонсор тоже заклеен.

Заплатки под цвет формы.

Титульный спонсор стыков – Фонбет, Российский футбольный союз продал полный брендинг этому букмекеру.

По всему полю логотипы. Вероятно, у Фонбета эксклюзивный контракт, по которому недопустимо никакое присутствие конкурентов.

В Фонбет Кубке России спонсоров не заклеивали, готовили отдельные футболки без нанесений.

Но там про матчи знали сильно заранее, а запланировать заблаговременно стыки все же нельзя.

Обычно в спонсорском контракте сезоном считаются матчи в РПЛ и Кубке России (вероятно, чистые футболки там оговорены, потому что это эксклюзивная территория другого букмекера-партнера), а стыки – это отдельные матчи под эгидой РФС, которые не относятся ни к РПЛ, ни к ФНЛ/Первой лиге.

И еще одно: сыграли в манеже. Что сейчас со стадионом в Красноярске?

Домашний матч команда Первой лиги провела у себя в манеже «Футбол-арена» на три тысячи человек.

«Енисей» отыграл там весь сезон, но если выйдет в РПЛ, переедет на стадион «Центральный» (15-тысячник, знакомый по прошлому появлению в элите).

Клуб объяснял переход в манеж тем, что поле открытого стадиона не позволяет играть в комбинационный футбол, сейчас там укладывают искусственный газон.

Во день первого стыка, 7 июня, в Красноярске жаркие +29 °C. По словам главного тренера «Енисея» Алексея Ивахова, в манеже установлены кондиционеры. Внутри комфортные +19 °C.

Но смотрится все равно так себе.

Фото: кадры трансляции «Матч ТВ»

11 комментариев

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Ilya_Panchenko
Ответ denimo21
Тоже не понял прикола с манежем. То есть Алания, на нормальном , пусть и старом стадионе, играть не может в РПЛ, а Енисей в манеже может? Глупость какая Хотя скорее всего, Енисей останется в фнл, поэтому поводов для беспокойства нет.
Ну написано же, что сейчас стадионе меняют газон и в РПЛ они играли бы на стадионе
+15
-1
+14
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Роберт ЛеванГОЛьски
Поле не позволяет играть в комбинационный футбол - Енисей в него и не играет, судя по сегодняшнему матчу)
+11
-1
+10
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denimo21
Тоже не понял прикола с манежем. То есть Алания, на нормальном , пусть и старом стадионе, играть не может в РПЛ, а Енисей в манеже может? Глупость какая
Хотя скорее всего, Енисей останется в фнл, поэтому поводов для беспокойства нет.
+15
-10
+5
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Cvyatoslav Gazin
Ответ denimo21
Тоже не понял прикола с манежем. То есть Алания, на нормальном , пусть и старом стадионе, играть не может в РПЛ, а Енисей в манеже может? Глупость какая Хотя скорее всего, Енисей останется в фнл, поэтому поводов для беспокойства нет.
У Алании вообще нет стадиона, они в Грозном играли
+6
-1
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Cvyatoslav Gazin
Ответ denimo21
Я видел, но ты сам то веришь, что сейчас они постелят газон и он прям вот на протяжении всего сезона будет пригоден ? И осенью и зимой и ранней весной. И это в Красноярске, на минуточку. 100проц будут играть какие то игры в манеже
Что будет искусственному газону то? Ну а ранней весной в рпл поля есть только у Краснодара и Зенита, у остальных огород (не считая Оренбурга)
+2
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Balt
Про стадион Центральный в Красноярске прям пояснили да. Ну новости же есть местные красноярские о том, что выполняется капремонт поля, буквально на днях демонтаж старого натур. поля закончили и будут приступать к укладке нового искусственного. Поэтому и играл Енисей всю весну и сейчас стыковой матч в манеже потому что на центральном стадионе работы готовили и вести начинали, поле было непригодно для использования.
http://www.vesti-krasnoyarsk.ru/news/obshestvo/post-42677/
+1
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Abriel
Ответ Ilya_Panchenko
Ну написано же, что сейчас стадионе меняют газон и в РПЛ они играли бы на стадионе
похоже не актуально
0
0
0
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Салман Барахоев
Ответ Cvyatoslav Gazin
Что будет искусственному газону то? Ну а ранней весной в рпл поля есть только у Краснодара и Зенита, у остальных огород (не считая Оренбурга)
про грозненскую арену забыл, она даже европой признана.
0
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Mikhail Koltushkin
Ответ denimo21
Тоже не понял прикола с манежем. То есть Алания, на нормальном , пусть и старом стадионе, играть не может в РПЛ, а Енисей в манеже может? Глупость какая Хотя скорее всего, Енисей останется в фнл, поэтому поводов для беспокойства нет.
С Балтикой тоже играли в этом спортзале и Игнашевич жаловался на большое опоздание и старый автобус, Игнашевич раньше никогда не жаловался.
По меркам 1 лиги Енисей ничего так, поиграть могут и Балтику осенью напрягали временами. Но Алания симпатичнее.
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Balt
Ответ denimo21
Тоже не понял прикола с манежем. То есть Алания, на нормальном , пусть и старом стадионе, играть не может в РПЛ, а Енисей в манеже может? Глупость какая Хотя скорее всего, Енисей останется в фнл, поэтому поводов для беспокойства нет.
Не может играть в манеже. Стадион есть и там просто капремонт поля идёт. Ну вот же: http://www.vesti-krasnoyarsk.ru/news/obshestvo/post-42677/
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