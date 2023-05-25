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Самый юный гол «Краснодара» в РПЛ: «Ростов» добил сын легенды гандбола

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Александр Кокшаров Александр Кокшаров
Футбол Футбол

18 лет и 152 дня.

«Краснодар» разгромил «Ростов» (3:0) в матче 28-го тура Мир РПЛ.

Третий мяч забил вышедший на замену нападающий Александр Кокшаров – удачно замкнул подачу Сергея Волкова.

Кокшаров вышел лишь за 4 минуты до забитого мяча: заменил травмированного Джона Кордобу и стал самым молодым автором гола «Краснодара» в РПЛ – в 18 лет и 152 дня. Кокшаров обошел Ивана Игнатьева, который в 2017-м забивал в 18 лет и 216 дней.

Это пятый официальный матч Кокшарова за основу: до этого были 4 игры в Мир РПЛ и одна в FONBET Кубке России.

При этом гол за основу не стал для форварда дебютным – он забивал «Химкам» в групповом этапе Кубка (4:1). Тогда он тоже успешно вошел в игру после замены: выскочил на 83-й, забил на 89-й.

Александр – сын известного гандболиста Кокшарова

Александр Кокшаров – сын бывшего гандболиста Эдуарда Кокшарова, заслуженного мастера спорта, игравшего до 2013 года. Кокшаров выигрывал Олимпийские игры-2000 в Сиднее, становился чемпионом мира-1997, серебряным чемпионом Европы-2000, а также двукратным чемпионом России (сезоны-2011/12 и 2012/13) в составе «Чеховских медведей».

Практически всю карьеру Эдуард Кокшаров провел за границей: в словенском «Целе» 8 раз выиграл чемпионат Словении и 5 раз – национальный кубок.

После первого гола сына в Мир РПЛ Кокшаров-старший в интервью «Матч ТВ» призвал сохранять спокойствие: «Я, наверное, должен сиять, но скажу такие слова, что где‑то внутри радуюсь, но все‑таки не сторонник захваливать его. Он в начале карьеры. Первые голы – это авансы, которые он должен отрабатывать. Нужно видеть, что дает ему команда и руководство. Все еще впереди, пусть работает и старается».

Кокшаров-младший мог пойти за отцом в гандбол, несмотря на то, что футболом начал заниматься в пять еще в Словении.

«Когда переехали в Чехов, футбол был на слабеньком уровне. Я его привел в гандбол. Потренировавшись на двух занятиях, он пришел и сказал, что ему неинтересно играть, так как только он забивает. И сказал: «Папа, отведи меня обратно в футбол». Когда вернулись в Краснодар, его взяли в академию во вторую группу. Он был в таком возрасте, сказали, что если пробьется в первую группу, то будет все хорошо. Он сам всего добивался», – рассказал Кокшаров-старший. 

Новая звездочка в РПЛ?

Фото: East News/ATTILA KISBENEDEK / AFP; ФК «Краснодар»

8 комментариев

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гилберт
Команда у Эдика в Слвении называлась Лашко Пивоварна.
+7
0
+7
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Владимир Брагин
Играл с 1999 до 2013, но был чемпионом мира 1997
+6
0
+6
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Демидов
Ответ Владимир Брагин
Играл с 1999 до 2013, но был чемпионом мира 1997
Легенда!
+5
0
+5
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Арасланов Роман
Удачи парнишке! Главное чтоб не превратился в нового Игнатьева
+4
0
+4
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ostap&mio&dio
Если человек два раза становился чемпионом России в составе "Чеховских медведей", то можно очень точно сказать, сколько лет он там всего провел
0
0
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Иван Новожилов
Ответ Владимир Брагин
Играл с 1999 до 2013, но был чемпионом мира 1997
Где сказано, что он с 1999го играл?
0
0
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