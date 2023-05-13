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ЭСК РФС признал ошибку с голом «Зенита» «Спартаку». А что с пенальти и наступом?

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Футбол Футбол

Оценка комиссии.

ЭКС РФС наконец вынесла оценку по спорным решениям судьи Павла Кукуяна в матче «Зенит» – «Спартак» из 26-го тура Мир РПЛ.

Вот основные итоги.

Кукуян не дал пенальти в ворота «Зенита» – все верно

✅ Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Зенита» на 38-й минуте.

Речь идет о наступе защитника Роберта Ренана на ногу Кейта Бальде в штрафной «Зенита», который проигнорировали главный арбитр и ВАР.

ЭСК РФС считает, что судейская команда все сделала правильно:

«Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт вскользь со стороны игрока обороняющейся команды «Зенит» Роберта Ренана с голеностопом игрока атакующей команды «Спартак» Кейта Бальде при попытке заблокировать передачу мяча соперником, по мнению всех членов комиссии, имел случайный характер и произошел на встречном курсе движения ног игроков. 

Учитывая тот факт, что в этом контакте не было усилия, так как нога защитника после скользящего незначительного контакта становится на газон, а не остается на стопе соперника, и что атакующий игрок уже завершил свое действие, выполнив передачу мяча, а данный контакт никак не повлиял на дальнейшие действия нападающего, комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру.

По мнению членов комиссии, ВАР не должен вмешиваться при любом решении судьи». 

Второй гол «Зенита» не стоило засчитывать

❌ Судья ошибочно засчитал гол в ворота «Спартак» на 39-й минуте. 

Самый спорный момент матча. Во-первых, прямо перед голом Далер Кузяев уронил Романа Зобнина.

Гильермо Абаскаль оперативно посмотрел повтор на планшете – показал помощникам и Артему Реброву.

Попытался обратить на эпизод внимание Кукуяна.

Но игру к тому моменту уже возобновили.

Автор телеграм-канала «Але, рэф» Анатолий Синяев не согласился с решением засчитать гол – из-за предголевого фола Кузяева. «Толкать в спину можно плечом. Аккуратно, оттирая. Но. Важно: Зобнин должен мячом владеть. На мой взгляд, толчок этот – тактический фол. Кузяев понимал, что делает. Думаю, гол следовало не засчитывать».

А вот бывший арбитр Игорь Федотов посчитал, что гол засчитывать нужно – даже несмотря на то, что фол действительно был: «Да, был фол на Зобнине. Но, это и не нарушение в начальной фазе атаки, так как было большое количество передач вперед, назад и поперек. Все защитники «Спартака» успели вернуться в оборону».

ЭСК РФС признает ошибку:

«Решение ЭСК мотивировано тем, что положение вне игры у игрока «Зенита» Андрея Мостового, ошибочно не зафиксированное вторым ассистентом, не являлось основанием для отмены взятия ворот при проверке атакующей фазы команды «Зенит», предшествующей взятию ворот соперника, так как этот инцидент случился еще до ее начала по причине того, что мяч после этого уже побывал под контролем игрока команды «Спартак» Кристофера Мартинса. 

Во второй же части развития данного эпизода произошел толчок со стороны игрока атакующей команды «Зенит» Далера Кузяева против игрока обороняющейся команды «Спартак» Романа Зобнина, который единогласно квалифицируется комиссией, как наказуемый штрафным ударом. 

По поводу того, произошел данный инцидент в атакующей фазе команды «Зенит» или уже за ее пределами, мнения комиссии разделились, однако, большинство членов комиссии считает, что игрок «Зенита» Далер Кузяев, нарушивший правила, извлек незаслуженное преимущество, активно участвуя в развитии атаки своей команды, и данный инцидент произошел в атакующей фазе команды «Зенит», предшествующей взятию ворот команды соперника, по причине того, что, несмотря на длительность временного промежутка между нарушением правил и взятием ворот, и тот факт, что игрок обороняющейся команды «Спартак» Никита Чернов выбил мяч головой из пределов штрафной площади, мяч не переходил полностью под контроль игроков команды «Спартак». 

По этой причине большинство членов комиссии считает, что ВАР при проверке атакующей фазы команды «Зенит» стоило обратить внимание на эти детали и рекомендовать судье пройти к монитору для правильной оценки эпизода, после чего, судье следовало отменить взятие ворот команды «Спартак» в данном пограничном эпизоде».

«Спартак» не получил пенальти с «Зенитом», потому что был «неакцентированный наступ». Это что-то новенькое

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

38 комментариев

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Бутан Пропанович
Да все правильно судьяк сделал. Если бы наступили Спартачи, то наступ был бы акцентированный, а тут наступила Зина, значит наступ неакцентированный. Кукуя прав 100%
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sergej.shalaev.2016@mail.ru
Признали ошибку и толку то что - очки не вернут а Куку деньги уже не отдаст - все нормально
+15
-6
+9
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Ильдар Фарукшин
Хрен с этим голом Мостового(хотя догнал спецом ударил) . Оба судей на двух матчей два разных мнения Кузяев и Бальде. Цирк. Зти придумки о разницы наступа. Дурдом.. Сами яму себе копают
+10
-2
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Дмитрий Караваев
Эй фанаты зенита, что с лицом?? Опять в вашу пользу судейки судят)
+15
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Экспертный диван
У нас каждый тур результативные ошибки судей или ошибки, конкретно повлиявшие на итоговый результат, жесть...
+7
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Александр Поливенко
Ну хоть тут принялись решение в пользу Спартака. Хотя и на Бальде стопудрвый фол, и пенальти. Разве комитету не известно, что в девяносто процентов случаях фол в штрафной назначается за не умышленное нарушение. А что тут... Мы видим явный наступ. А дальше уже формулировка убогих. Вот честно. Задолбали
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Pueblo
Дело Вилкова живёт и процветает
+3
0
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bamboocha01
Ответ Лев Бабенко
Серьёзно? В день празднования чемпионства единственный пост на главной странице, посвящённый Зениту - обсуждение ошибки Кукуяна? А где подобные материалы, когда в пользу Спартака убивают команды судьи? Подскажу: их нет. Вместо них - восхитительные словесные конструкции великолепного Чернявского о духе Спартака, тренерском гении Абаскаля и невероятной отдаче красно-белых В пользу Зенита судят раза 3-4 в году. Как и в пользу любой другой команды. Не из-за админресурса и прочей ахинеи, а из-за низкой квалификации судейского корпуса. Эти ребята не способны свистеть в чью-то одну сторону намеренно, у них попросту нет таких навыков. Но плевать, давайте ещё наштампуем миллиард статей о злом и ужасном Зените, не способном выиграть без судейской помощи. А игровые достоинства команды будем полностью игнорировать
А может как раз это и говорит о популярности зенита? Который как бы никому и не нужен, есть команды обсуждение которых интереснее и популярнее? Как был зенит клубом искусственно выращенным так и останется, и хоть миллион опросов подгоните под то что зенит самый популярный клуб в стране но тут то никого этим не обмануть
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Александр Поливенко
Ответ Сергей Земсков
Да какая разница признали не признали всё равно Зенит был чемпионом смысл обсуждать это п**** вообще
Только вот логика в том, сто без этого ПОЛИТПРОЕКТА не видать бы зениту и четверти того, чего они достигли
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Bleffinho
Чтобы оправдать хотя бы половину ошибок эск постоянно какие-то новые формулировки придумывает. В каждом матче результативные ошибки. И не делается вообще ничего.
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DjoRascal
Мало того, что чемпион купленный , так еще и по 5 лямов на рыло кинули , а обычных работяг просят скинуться на покупку машины для СВО .
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Semen Rusin
Ответ SergerSerj
Обычная судейская ошибка в рядовом эпизоде в центре поля раздутая до вселенского заговора. Странно, что нет такого же раздувания в матче с Химками, где 2 раза не удалили игроков Спартака. Но это конечно же другое.
я бы согласился, но это был слишком явный, показной фол. и мне как болельщику Зенита хотелось бы, чтобы он выиграл нормально, а не вот с этой херней
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Сергей Земсков
Да какая разница признали не признали всё равно Зенит был чемпионом смысл обсуждать это п**** вообще
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ZenitTop
Ответ Александр Поливенко
Так ты готов играть по честному... Или так и будешь глаголить о нутье. Вы были НИЧТО за всю свою историю, и так ими б и остались, не будь этого политпроекта в вашу ничем Незамлкженнкю честь
Ну да,а вы что сделали,мы то кубок УЕФА выйграли,а вы в Европе что-нибудь выйграли?
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Старый Негр
Только запретите Зениту опять плакаться в Лозанну. В этом кабинетном игемоне за границей всё-таки чемпиона России видят - и смеются над нами.
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evgshk
Ответ Лев Бабенко
Серьёзно? В день празднования чемпионства единственный пост на главной странице, посвящённый Зениту - обсуждение ошибки Кукуяна? А где подобные материалы, когда в пользу Спартака убивают команды судьи? Подскажу: их нет. Вместо них - восхитительные словесные конструкции великолепного Чернявского о духе Спартака, тренерском гении Абаскаля и невероятной отдаче красно-белых В пользу Зенита судят раза 3-4 в году. Как и в пользу любой другой команды. Не из-за админресурса и прочей ахинеи, а из-за низкой квалификации судейского корпуса. Эти ребята не способны свистеть в чью-то одну сторону намеренно, у них попросту нет таких навыков. Но плевать, давайте ещё наштампуем миллиард статей о злом и ужасном Зените, не способном выиграть без судейской помощи. А игровые достоинства команды будем полностью игнорировать
Ну так напиши статью о чемпионстве зенита, раз не хватает. А не строчи бестолковые комментарии)
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Пользователь Huawei
Ответ SMART789
По моему все наоборот пенальти на Ренане был это фол, гол Мостового чистый, борьба всегда будет из за того что кто то падает и кричит не дают фолов тем более в эпизоде без мяча
А по моему мнению этот толчёк был преднамеренным, Кузяев даже не попытался сделать вид, что случайно воткнулся, по моему мнению, повлиял он на голевую атаку или нет, фол надо было фиксировать именно тогда и останавливать игру.
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Александр Поливенко
Ответ Пользователь Huawei
Ну про эту карточку, тут вообще цирк. Правда я смотрел на работе в телефоне, но по-моему тут даже контакта небыло. Может, конечно, что не усмотрел.
Так и есть. Не было. Просто судья в головушке своей имел ЗАКАЗ против Спартака. Не нашёл бы здесь, нашёл бы в другом эпизоде. Но... Найдя именно здесь ЖК, он сам себя и спалил
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Александр Поливенко
Ответ ZenitTop
Ну да,а вы что сделали,мы то кубок УЕФА выйграли,а вы в Европе что-нибудь выйграли?
Мы были в шаге от финала во всех трёх соревнованиях
Про судей я уж промолчу. А так бы и в финале играли
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ZenitTop
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siragh@yandex.ru
Так,и….?!
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evgshk
Ответ GMF
🐽
🤡
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Александр Поливенко
Ответ Пользователь Huawei
А по моему мнению этот толчёк был преднамеренным, Кузяев даже не попытался сделать вид, что случайно воткнулся, по моему мнению, повлиял он на голевую атаку или нет, фол надо было фиксировать именно тогда и останавливать игру.
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Александр Поливенко
Ответ ZenitTop
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ZenitTop
Ответ Александр Поливенко
Комментарий удален модератором
Ой ещё один нытик Спартака, снова жалуется на Зенит, газпром и тд. Может что-то новое придумаете
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