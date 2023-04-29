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Сравниваем зарплаты в РПЛ: «Локо» срезал почти половину, «Зениту» очки стоят больше всех

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Клубы Мир РПЛ опубликовали финансовые отчеты о своей работе в 2022-м – так происходит каждый год, поэтому у нас есть возможность все сравнить. Metaratings.ru свел все данные в один материал, а мы изучили фонд оплаты труда (ФОТ) и сравнили с местом в таблице, а также высчитали цену одного очка для каждой команды.

Одна оговорка: нет данных по «Факелу», клуб их не опубликовал. И одно важное уточнение: ФОТ − это зарплаты всех сотрудников, а не только футболистов. Но основная часть зарплат, конечно, уходит игрокам.

Начинаем с традиционного рейтинга зарплат: клубы РПЛ и три команд, вылетевшие в ФНЛ в прошлом сезоне.

Важно понимать: в отчетах суммы не за сезон, а за календарный год, это стандарт внутрироссийской бухгалтерской отчетности. Поэтому, например, очевидно, что у «Торпедо» затраты заметно выросли, потому что команда поднялась из Премьер-лигу.

• Суммарно ФОТ 15 клубов РПЛ за год сократился на 6,2 млрд. Самое большое сокращение у «Локомотива» − с 6,2 млрд до 3,52 млрд (–43%).

•‎ Только шесть команд увеличили зарплатный фонд. Наибольший прирост − у «Крыльев» (с 1,13 млрд до 1,57 млрд).

• «Зенит» тратит на зарплаты в 17,8 раз больше «Торпедо». Так выглядит расслоение между самым богатым и самым скромным.

Даже с таким падением зарплат «Локомотив» – третий по расходам на людей. В таблице на семь строк ниже, это самое большое расхождение в минус. У «Ростова» – лучший плюс.

• Только у «Зенита» и «Пари НН» совпадают место в рейтинге зарплат и таблице.

• ЦСКА, «Оренбург», «Ростов» и «Ахмат» прыгнули в таблице сильно выше.

«Ахмат» исторически тратит на зарплаты немного.

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Учитывая рывок в таблице и один из самых маленьких ФОТ в лиге, получаем: «Ахмат» эффективнее всех, в среднем на одно очко у клуба уходит всего 13,3 млн рублей зарплат.

• Топ-5 клубов по стоимости одного очка почти совпадает с топ-5, тратящих на ФОТ больше других – выбивается только «Локомотив» (как и с точки зрения места в таблице).

«Зенит» и тратит на игроков намного больше других, и очков набирает соответственно с отрывом больше.

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2 комментария

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Konstantin Zorin
Было бы интересно, если бы стало возможным посмотреть отдельно ФОТы сотрудников и футболистов. Ясно, что по каждому сотруднику и футболисту мы разделение ЗП не увидим.
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igls54
Вывод. Только Зенит и НН заслуживают своих з/п. Остальным либо не доплачивают, либо переплачивают :)
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