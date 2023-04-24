В гонке за медали «Ростов», «Спартак» и ЦСКА. Кто лишний?

Расклады за шесть туров до конца РПЛ.

«Спартак» в супершоу выиграл у «Краснодара» (4:3) и укрепился на третьем месте в Мир РПЛ, потому что ЦСКА потерял очки, когда упустил победу над «Локомотивом».

Главный вопрос в верхней части таблицы прежний: как распределятся медали. В погоню за «Зенитом» ведь совсем не верится.

Из-за поражения как раз от петербуржцев «Динамо» как раз отвалилось, в топ-5 по итогам 24 тура вообще ворвался «Ахмат». А борьба за медали локализовалась между тремя клубами.

«Ростов», «Спартак» и ЦСКА рядом, но кто-то из них останется четвертым.

Три главных претендента еще сыграют между собой. Это будут топ-матчи!

У «Ростова», «Спартака» и ЦСКА есть ощутимый отрыв от остальных. Вот как выглядит таблица.

Напоминаем регламент РПЛ при равенстве очков:

• Результат очных матчей между клубами;

• Количество побед во всех матчах;

• Разница забитых/пропущенных;

• Количество забитых.

Впереди еще шесть туров. Интересно, что «Ростов», «Спартак» и ЦСКА еще сыграют друг с другом. «Спартаку» чуть полегче – это будут два домашних матча, «Ростову» – посложнее, так как оба раза съездят к конкурентам в гости .

«Ростов» набрал 14 очков за семь весенних матчей, проиграл всего однажды. Всего три команды в это время лучше. При этом четыре из шести оставшихся игр у ростовчан в гостях.

ЦСКА набрал 16 очков после зимней паузы – это лучший результат на отрезке вместе с «Зенитом» и «Локомотивом», команда Владимира Федотова пропустила за это время меньше всех (четыре мяча). Но финиш сложный: кроме «Спартака» и «Ростова» будет и «Краснодар».

У «Спартака» за весну 12 очков – меньше конкурентов, три победы из семи. Есть и позитив: больше забили только «Краснодар» и «Локо». «Спартаку» в оставшихся матчах помимо ЦСКА и «Ростова» играть с тремя сражающимися за невылет. А еще впереди принципиальный матч с «Зенитом» в гостях.

Вмешается ли в борьбу кто-то еще? Кажется, «Краснодар» все упустил именно против «Спартака»

За шесть туров «Ахмат» отстает от тройки на восемь очков, «Динамо» – на девять, «Краснодар» – на десять. Велик соблазн поискать интригу, но будем честны: шансов мало.

Варианты у «Краснодара» еще были бы при победе над «Спартаком» в Москве. Представьте: у красно-белых и ЦСКА осталось бы по 45, а у «Краснодара» – 41, при этом ему еще играть против ЦСКА, а у «Спартака» есть потенциальные опасные точки. Но нет: голы Зиньковского и Промеса снизили градус интриги с минус четырех до минус десяти.

Впрочем, есть еще один интересный ракурс.

Что смотреть в следующем туре в контексте борьбы за медали?

29 апреля «Ахмат» примет ЦСКА, а «Спартак» – «Ростов». Возможно, здесь последний шанс грозненцев на сенсационные медали. Если они обыграют ЦСКА, а «Спартак» проиграет «Ростову», «Ахмат» окажется в пяти очках от тройки за пять туров до конца.

Но очевидно, что главная борьба развернется между «Ростовом», «Спартаком» и ЦСКА. Для зрительского интереса большой плюс, что всем этим командам еще играть между собой. ЦСКА и «Ростову» – даже в последнем туре.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф