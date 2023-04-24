«Спартак» – «Краснодар» – самый безумный матч сезона! 4:3, странный бег Дуарте, триумф Промеса 🔥🔥🔥

Вот это да!

Матч «Спартака» и «Краснодара» намекал на яркость: команды много забивают, нулями их матчи вообще не заканчиваются.

А получилось еще круче.

Абаскаль выставил шесть номинальных защитников, снова сыграв против «Краснодара» в три центральных. И сделал замену еще в первом тайме

В ситуации с давно травмированным Умяровым и дисквалифицированными Мартинсом и Литвиновым Гильермо Абаскалю стоило что-то придумать в центре поля.

Он и придумал:

• Усадил в запас еще и Зобнина, выпустил шесть номинальных защитников.

• При этом «Спартак» сложился в схему 3-4-1-2. В три центральных защитника в РПЛ при Абаскале команда начала всего второй раз. До этого вечера – тоже против «Краснодара». «Спартак» выиграл 4:1. В защите тогда начинали Чернов, Джикия и Хлусевич, сейчас – Чернов, Джикия и Дуарте.

• В центре поля рядом с Пруцевым расположился Маслов.

• Соболев и Бальде – снова в паре нападения, как и в матче против «Динамо». Все три гола динамовцам они и забили на двоих.

Кое-что не сработало: Зобнин вышел уже на 36-й минуте, сменив Чернова и переведя Маслова в привычный ему центр защиты.

«Краснодар» забил первый и с подозрением на офсайд

На 11-й минуте гости забили – легко разыграли угловой, вдвоем переиграв одинокого Пруцева. Сперцян прострелил – и мяч влетел в ворота от Кордобы, которого опекал Чернов.

Был ли офсайд? «Гол засчитан», – мрачно написал телеграм-канал «Спартака» и приложил скрин эпизода.

Есть и такой ракурс. Видно, где находится нога Тавареша.

Главный судья Владислав Безбородов засчитал гол – «Краснодар» повел 1:0.

Не хватает офсайдных линий? Напомним, в РПЛ их нет, потому что британская компания Hawk-Eye, ранее поставлявшая технологию, ушла из России.

В феврале 2023-го РФС подписал контракт с китайским производителем Rigour Tech. Но китайская система еще не получила нужные лицензии ФИФА и поэтому не может быть внедрена в РПЛ. В ФИФА проходят «финальные тесты». Ждем…

Россия вернула офсайдные линии, без которых было ужасно. Помог Китай

Дуарте бросил бежать за Баши – остальные тоже не справились: так «Краснодар» удвоил счет

Алексис Дуарте всего в третий раз вышел в стартовом составе «Спартака». На 58-й минуте при счете 0:1 он упустил Баши еще на чужой половине поля, а потом вчистую проиграл ему забег к штрафной «Спартака».

Вот где это началось:

Потом отрыв стал угрожающим, Дуарте стал что-то показывать партнерам.

А сам вообще остановился, когда на Баши уже выдвинулся Маслов.

В лице Маслова Баши соперника не увидел – ушел от него и точно пробил.

Вот так выглядел этот забег:

Кто-то еще подумал про Смолова и Бэйла?

После Евро-2016 Федор Смолов пришел в программу «Культ тура» и объяснил, почему отпустил Гарета в свободный забег: «Моя самая большая ошибка была не в том, что я бросил Бэйла, а в том, что я вообще за ним побежал. Думал прыгнуть в него, такая мысль – могут красную показать. После этого еще пару метров побежал по инерции, но бросил – дальше без меня».

Уж не смотрел ли Дуарте эту программу.

Сперцян не получил пенальти и забил через минуту

Очередной судейский момент – и претензии «Краснодара». На 70-й минуте при 2:2 Сперцян упал в противоборстве с Таварешем.

Так это началось.

Так Сперцян прорывается сквозь защитников.

И затем падает.

Другой ракурс:

Сперцян и Ивич – в шоке.

«Борьба в руках взаимная. Дальше краснодарец понимает, что мяч упустил, и стал подныривать», – вердикт из телеграм-канала «Але, рэф!». Безбородов пенальти не поставил.

А через минуту Сперцян забил с игры и вывел «Краснодар» вперед (3:2). И нарисовал в воздухе монитор ВАР.

Промес вышел спустя три недели и забил победный!

18 марта Квинси вместе со «Спартаком» страдал в Оренбурге, после чего выбыл из-за травмы. На игру с «Ахматом» (1 апреля) Промес вышел после перерыва, но пробыл на поле лишь четыре минуты и снова заменился.

«Он почувствовал дискомфорт во время игры в мышце, поэтому был заменен», – сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

«Спартак» без голландца не дожал «Ахмат», потом едва не проиграл «Динамо» (3:3), победил «Торпедо», не забив два пенальти (отсутствовавший Квинси – штатный пенальтист), и заодно вылетел из Кубка.

Сегодня «Спартак» получил право на пенальти – пробил Соболев. Рамирес сфолил на Александре, сам пострадавший реализовал удар. Он же позже и сравнял счет, а дальше команды обменялись голами.

Решающий мяч за шесть минут до конца забил именно Промес.

4:3 и семь голов на двоих!

* * *

«Спартак» идет третьим и подпирает «Ростов» – отстает всего на очко. Отрыв от ЦСКА – три очка. В следующем туре «Спартак» как раз примет «Ростов».

Фото: РИА Новости/Александр Вильф