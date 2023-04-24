«Спартак» – «Краснодар» – самый безумный матч сезона! 4:3, странный бег Дуарте, триумф Промеса 🔥🔥🔥
Вот это да!
Матч «Спартака» и «Краснодара» намекал на яркость: команды много забивают, нулями их матчи вообще не заканчиваются.
А получилось еще круче.
Абаскаль выставил шесть номинальных защитников, снова сыграв против «Краснодара» в три центральных. И сделал замену еще в первом тайме
В ситуации с давно травмированным Умяровым и дисквалифицированными Мартинсом и Литвиновым Гильермо Абаскалю стоило что-то придумать в центре поля.
Он и придумал:
• Усадил в запас еще и Зобнина, выпустил шесть номинальных защитников.
• При этом «Спартак» сложился в схему 3-4-1-2. В три центральных защитника в РПЛ при Абаскале команда начала всего второй раз. До этого вечера – тоже против «Краснодара». «Спартак» выиграл 4:1. В защите тогда начинали Чернов, Джикия и Хлусевич, сейчас – Чернов, Джикия и Дуарте.
• В центре поля рядом с Пруцевым расположился Маслов.
• Соболев и Бальде – снова в паре нападения, как и в матче против «Динамо». Все три гола динамовцам они и забили на двоих.
Кое-что не сработало: Зобнин вышел уже на 36-й минуте, сменив Чернова и переведя Маслова в привычный ему центр защиты.
«Краснодар» забил первый и с подозрением на офсайд
На 11-й минуте гости забили – легко разыграли угловой, вдвоем переиграв одинокого Пруцева. Сперцян прострелил – и мяч влетел в ворота от Кордобы, которого опекал Чернов.
Был ли офсайд? «Гол засчитан», – мрачно написал телеграм-канал «Спартака» и приложил скрин эпизода.
Есть и такой ракурс. Видно, где находится нога Тавареша.
Главный судья Владислав Безбородов засчитал гол – «Краснодар» повел 1:0.
Не хватает офсайдных линий? Напомним, в РПЛ их нет, потому что британская компания Hawk-Eye, ранее поставлявшая технологию, ушла из России.
В феврале 2023-го РФС подписал контракт с китайским производителем Rigour Tech. Но китайская система еще не получила нужные лицензии ФИФА и поэтому не может быть внедрена в РПЛ. В ФИФА проходят «финальные тесты». Ждем…
Россия вернула офсайдные линии, без которых было ужасно. Помог Китай
Дуарте бросил бежать за Баши – остальные тоже не справились: так «Краснодар» удвоил счет
Алексис Дуарте всего в третий раз вышел в стартовом составе «Спартака». На 58-й минуте при счете 0:1 он упустил Баши еще на чужой половине поля, а потом вчистую проиграл ему забег к штрафной «Спартака».
Вот где это началось:
Потом отрыв стал угрожающим, Дуарте стал что-то показывать партнерам.
А сам вообще остановился, когда на Баши уже выдвинулся Маслов.
В лице Маслова Баши соперника не увидел – ушел от него и точно пробил.
Вот так выглядел этот забег:
Кто-то еще подумал про Смолова и Бэйла?
После Евро-2016 Федор Смолов пришел в программу «Культ тура» и объяснил, почему отпустил Гарета в свободный забег: «Моя самая большая ошибка была не в том, что я бросил Бэйла, а в том, что я вообще за ним побежал. Думал прыгнуть в него, такая мысль – могут красную показать. После этого еще пару метров побежал по инерции, но бросил – дальше без меня».
Уж не смотрел ли Дуарте эту программу.
Сперцян не получил пенальти и забил через минуту
Очередной судейский момент – и претензии «Краснодара». На 70-й минуте при 2:2 Сперцян упал в противоборстве с Таварешем.
Так это началось.
Так Сперцян прорывается сквозь защитников.
И затем падает.
Другой ракурс:
Сперцян и Ивич – в шоке.
«Борьба в руках взаимная. Дальше краснодарец понимает, что мяч упустил, и стал подныривать», – вердикт из телеграм-канала «Але, рэф!». Безбородов пенальти не поставил.
А через минуту Сперцян забил с игры и вывел «Краснодар» вперед (3:2). И нарисовал в воздухе монитор ВАР.
Промес вышел спустя три недели и забил победный!
18 марта Квинси вместе со «Спартаком» страдал в Оренбурге, после чего выбыл из-за травмы. На игру с «Ахматом» (1 апреля) Промес вышел после перерыва, но пробыл на поле лишь четыре минуты и снова заменился.
«Он почувствовал дискомфорт во время игры в мышце, поэтому был заменен», – сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
«Спартак» без голландца не дожал «Ахмат», потом едва не проиграл «Динамо» (3:3), победил «Торпедо», не забив два пенальти (отсутствовавший Квинси – штатный пенальтист), и заодно вылетел из Кубка.
Сегодня «Спартак» получил право на пенальти – пробил Соболев. Рамирес сфолил на Александре, сам пострадавший реализовал удар. Он же позже и сравнял счет, а дальше команды обменялись голами.
Решающий мяч за шесть минут до конца забил именно Промес.
4:3 и семь голов на двоих!
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«Спартак» идет третьим и подпирает «Ростов» – отстает всего на очко. Отрыв от ЦСКА – три очка. В следующем туре «Спартак» как раз примет «Ростов».
- Дата проведения
- 24 апреля, 19.00, «Открытие Банк Арена»
- Голы:
- 0:1 – 11 Кордоба, 0:2 – 58 Баши, 1:2 – 63, пенальти Соболев, 2:2 – 67 Соболев, 2:3 – 72 Сперцян, 3:3 – 81 Зиньковский, 4:3 – 84 Промес.
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Спартак –
Селихов, Томаш Тавареш, Джикия, Чернов (Зобнин, 36), Дуарте, Классен, Маслов (Николсон, 80), Пруцев (Денисов, 46), Игнатов (Зиньковский, 64), Кейта Бальде (Промес, 46), Соболев.
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Краснодар –
Сафонов, Петров (Волков, 46), Алонсо, Литвинов, Рамирес, Пина (Кривцов, 46; Ахметов, 87), Сперцян, Баняц, Кади (Ионов, 51), Баши (Олусегун, 88), Кордоба.
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
А что там с защитниками и игрой в обороне, г-н Абаскаль? Массовка из непонятных людей пасует куда зря, не бежит за своим оппонентом. Вам мэтр по выстраиванию игры в обороне не нужен? Массимо Каррера, например?
Капец!!! Я сегодня думал, что меня кондратий приобнимет и больше никогда не отпустит при виде того, как играют Денисов и Дуарте. Два "М" на букву "Д".
Но никому не показалось, что Пруцев с первой минуты решил, что ему надо играть как последняя гнида? постоянно врезался в соперника и провоцировал.
Или типа в очереди к туалету: "Товарищи! Товарищи! Эхх, товарищи..."