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«Спартак» – «Краснодар» – самый безумный матч сезона! 4:3, странный бег Дуарте, триумф Промеса 🔥🔥🔥

Спартак Спартак
Джон Кордоба Джон Кордоба
Краснодар Краснодар
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Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
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Квинси Промес Квинси Промес
Эдуард Сперцян Эдуард Сперцян
Футбол Футбол

Вот это да!

Матч «Спартака» и «Краснодара» намекал на яркость: команды много забивают, нулями их матчи вообще не заканчиваются.

А получилось еще круче.

Абаскаль выставил шесть номинальных защитников, снова сыграв против «Краснодара» в три центральных. И сделал замену еще в первом тайме

В ситуации с давно травмированным Умяровым и дисквалифицированными Мартинсом и Литвиновым Гильермо Абаскалю стоило что-то придумать в центре поля.

Он и придумал:

• Усадил в запас еще и Зобнина, выпустил шесть номинальных защитников.

• При этом «Спартак» сложился в схему 3-4-1-2. В три центральных защитника в РПЛ при Абаскале команда начала всего второй раз. До этого вечера – тоже против «Краснодара». «Спартак» выиграл 4:1. В защите тогда начинали Чернов, Джикия и Хлусевич, сейчас – Чернов, Джикия и Дуарте.

• В центре поля рядом с Пруцевым расположился Маслов.

• Соболев и Бальде – снова в паре нападения, как и в матче против «Динамо». Все три гола динамовцам они и забили на двоих.

Кое-что не сработало: Зобнин вышел уже на 36-й минуте, сменив Чернова и переведя Маслова в привычный ему центр защиты.

«Краснодар» забил первый и с подозрением на офсайд

На 11-й минуте гости забили – легко разыграли угловой, вдвоем переиграв одинокого Пруцева. Сперцян прострелил – и мяч влетел в ворота от Кордобы, которого опекал Чернов.

Был ли офсайд? «Гол засчитан», – мрачно написал телеграм-канал «Спартака» и приложил скрин эпизода.

Есть и такой ракурс. Видно, где находится нога Тавареша.

Главный судья Владислав Безбородов засчитал гол – «Краснодар» повел 1:0.

 

Не хватает офсайдных линий? Напомним, в РПЛ их нет, потому что британская компания Hawk-Eye, ранее поставлявшая технологию, ушла из России. 

В феврале 2023-го РФС подписал контракт с китайским производителем Rigour Tech. Но китайская система еще не получила нужные лицензии ФИФА и поэтому не может быть внедрена в РПЛ. В ФИФА проходят «финальные тесты». Ждем…

Россия вернула офсайдные линии, без которых было ужасно. Помог Китай

Дуарте бросил бежать за Баши – остальные тоже не справились: так «Краснодар» удвоил счет

Алексис Дуарте всего в третий раз вышел в стартовом составе «Спартака». На 58-й минуте при счете 0:1 он упустил Баши еще на чужой половине поля, а потом вчистую проиграл ему забег к штрафной «Спартака».

Вот где это началось:

Потом отрыв стал угрожающим, Дуарте стал что-то показывать партнерам.

А сам вообще остановился, когда на Баши уже выдвинулся Маслов.

В лице Маслова Баши соперника не увидел – ушел от него и точно пробил.

Вот так выглядел этот забег:

Кто-то еще подумал про Смолова и Бэйла?

После Евро-2016 Федор Смолов пришел в программу «Культ тура» и объяснил, почему отпустил Гарета в свободный забег: «Моя самая большая ошибка была не в том, что я бросил Бэйла, а в том, что я вообще за ним побежал. Думал прыгнуть в него, такая мысль – могут красную показать. После этого еще пару метров побежал по инерции, но бросил – дальше без меня».

Уж не смотрел ли Дуарте эту программу.

Сперцян не получил пенальти и забил через минуту

Очередной судейский момент – и претензии «Краснодара». На 70-й минуте при 2:2 Сперцян упал в противоборстве с Таварешем.

Так это началось.

Так Сперцян прорывается сквозь защитников.

И затем падает.

Другой ракурс:

Сперцян и Ивич – в шоке.

«Борьба в руках взаимная. Дальше краснодарец понимает, что мяч упустил, и стал подныривать», – вердикт из телеграм-канала «Але, рэф!». Безбородов пенальти не поставил.

А через минуту Сперцян забил с игры и вывел «Краснодар» вперед (3:2). И нарисовал в воздухе монитор ВАР.

Промес вышел спустя три недели и забил победный!

18 марта Квинси вместе со «Спартаком» страдал в Оренбурге, после чего выбыл из-за травмы. На игру с «Ахматом» (1 апреля) Промес вышел после перерыва, но пробыл на поле лишь четыре минуты и снова заменился.

«Он почувствовал дискомфорт во время игры в мышце, поэтому был заменен», – сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

«Спартак» без голландца не дожал «Ахмат», потом едва не проиграл «Динамо» (3:3), победил «Торпедо», не забив два пенальти (отсутствовавший Квинси – штатный пенальтист), и заодно вылетел из Кубка.

Сегодня «Спартак» получил право на пенальти – пробил Соболев. Рамирес сфолил на Александре, сам пострадавший реализовал удар. Он же позже и сравнял счет, а дальше команды обменялись голами. 

Решающий мяч за шесть минут до конца забил именно Промес.

4:3 и семь голов на двоих!

* * *

«Спартак» идет третьим и подпирает «Ростов» – отстает всего на очко. Отрыв от ЦСКА – три очка. В следующем туре «Спартак» как раз примет «Ростов».

Спартак – Краснодар 4:3 (0:1, 4:2)
Дата проведения
24 апреля, 19.00, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 11 Кордоба, 0:2 – 58 Баши, 1:2 – 63, пенальти Соболев, 2:2 – 67 Соболев, 2:3 – 72 Сперцян, 3:3 – 81 Зиньковский, 4:3 – 84 Промес.
СпартакСелихов, Томаш Тавареш, Джикия, Чернов (Зобнин, 36), Дуарте, Классен, Маслов (Николсон, 80), Пруцев (Денисов, 46), Игнатов (Зиньковский, 64), Кейта Бальде (Промес, 46), Соболев.
КраснодарСафонов, Петров (Волков, 46), Алонсо, Литвинов, Рамирес, Пина (Кривцов, 46; Ахметов, 87), Сперцян, Баняц, Кади (Ионов, 51), Баши (Олусегун, 88), Кордоба.
Предупреждения:
Джикия (31), Пина (43), Литвинов (45), Баши (54), Рамирес (62), Селихов (88).

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф

18 комментариев

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Алексей Маликов
Опять ищем игроков нападения....

А что там с защитниками и игрой в обороне, г-н Абаскаль? Массовка из непонятных людей пасует куда зря, не бежит за своим оппонентом. Вам мэтр по выстраиванию игры в обороне не нужен? Массимо Каррера, например?

Капец!!! Я сегодня думал, что меня кондратий приобнимет и больше никогда не отпустит при виде того, как играют Денисов и Дуарте. Два "М" на букву "Д".
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teo_heel
Ответ napoli_14
«Дальше краснодарец понимает, что мяч упустил, и стал подныривать», – вердикт из телеграм-канала «Але, рэф!». С этим каналом все понятно)
А ведь они-то правы. Там больше сам Сперцян нарушал.
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Ilya Petrov
Ок
+3
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GLW
Ага, Денисов ужасным пасом обрезает всю команду. Но мы как обезьяны будем повторять за черданцевым и во всем обвинять Дуарте.
+3
0
+3
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Никита Самарин
Абаскаль откровенно перемудрил со стартовым планом, но замены спасли матч.
+2
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newwaver
Дуарте в составе Спартака - это диверсия.
+3
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Мухамед Али
На мой взгляд, все решения арбитра правильные. Может Кордоба чуть головой вылез, но очень на тоненького. Соболев нырнул, пенальти не дали. Соболеву по ногам - пенальти. Сперцян тоже нырнул. Хороший матч, спасибо всем участникам соревнования
+2
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chupakabras72
Комментаторство Черданцева, это просто тихий ужас. Со всех ракурсов показывают эпизоды, а он такую ахинею несёт. Такое чувство, что с высоты комментаторской кабины достаточно увидеть расстановку, разминающихся, выучить составы команд и, вуаля, можно молоть языком в эфире.
+1
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Евгений Кошелек
Ответ chupakabras72
Комментаторство Черданцева, это просто тихий ужас. Со всех ракурсов показывают эпизоды, а он такую ахинею несёт. Такое чувство, что с высоты комментаторской кабины достаточно увидеть расстановку, разминающихся, выучить составы команд и, вуаля, можно молоть языком в эфире.
Для него это обычное состояние, он сам нихрена не видит, и впаривает свою глупость нам как истину :)
+1
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Данко Лазович
С победой конечно...
Но никому не показалось, что Пруцев с первой минуты решил, что ему надо играть как последняя гнида? постоянно врезался в соперника и провоцировал.
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Торт Спартак
Этот бег напоминает бег человека, который на электричку спешит, но издалека слышит: "Осторожно! Двери закрываются!"
Или типа в очереди к туалету: "Товарищи! Товарищи! Эхх, товарищи..."
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Вован Азаров
Сперцян сам схватил Тавареша за футболку, вбежал в штрафную и рухнул
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Торт Спартак
Ответ GLW
Ага, Денисов ужасным пасом обрезает всю команду. Но мы как обезьяны будем повторять за черданцевым и во всем обвинять Дуарте.
Да, буду обвинять! Можно понять человека, когда он не может, когда он просто слабее, а не тогда, когда он на пол-пути остановился.
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chupakabras72
Ответ GLW
Ага, Денисов ужасным пасом обрезает всю команду. Но мы как обезьяны будем повторять за черданцевым и во всем обвинять Дуарте.
Там и Маслов не пойми чем занимался. Кстати, Селихов именно Маслову и напихал.
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avAngard
Ответ Мухамед Али
На мой взгляд, все решения арбитра правильные. Может Кордоба чуть головой вылез, но очень на тоненького. Соболев нырнул, пенальти не дали. Соболеву по ногам - пенальти. Сперцян тоже нырнул. Хороший матч, спасибо всем участникам соревнования
Там на повторе нога Томаша была ближе к воротам,так что голова тут не при чем
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