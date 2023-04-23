Александр Галимов потерял мяч перед единственным голом.

«Шинник» уступил «Алании» (0:1) и скатился на 11-е место в Первой лиге. Главная реакция после матча – от главного тренера ярославцев Вадима Евсеева.

«Итог краткий. Из-за одного разгильдяя, ***** (блин), мы проиграли, поэтому этого разгильдяя в команде с завтрашнего дня нет», – сказал Евсеев и покинул пресс-конференцию, которая продлилась несколько секунд.

Кажется, Евсеев говорил об Александре Галимове: тот вышел со скамейки на 78-й минуте и потерял мяч перед единственным голом «Алании» на 94-й минуте.

Кого выгнал Евсеев?

Александру Галимову 23 года, его отец Михаил Галимов провел восемь сезонов в «Урале». Галимов-младший тоже играл в родном Екатеринбурге, за молодежную и вторую команды. Летом 2019-го вингер перешел в армянский «Пюник», где главным работал бывший тренер «Урала» Александр Тарханов.

Галимов забил только один мяч за вторую команду, за основу провел 6 матчей и ничем не отметился. Главное достижение – участие в матчах Лиги Европы против чешского «Яблонца» и «Вулверхэмптона».

В январе 2020-го Галимов покинул Армению и перешел в красноярский «Енисей», там провел 16 матчей и забил 3 мяча. Затем был грустный период в «СКА Хабаровск» (0 голов за 17 игр), и только в феврале 2023-го Галимов оказался в «Шиннике».

Александр – правый (а иногда и левый) вингер. Но забил он только 13 мячей в профессиональной карьере. А еще у него 12 желтых карточек.

А что сейчас с путевками в РПЛ? «Алания» пока в стыках, «Рубин» выходит напрямую

Пока ярославцы застряли в середине таблицы, «Алания» ведет борьбу за повышение. Впереди «Рубин» (на 5 очков) и «Балтика» (на 9).

«Балтика» под руководством Сергея Игнашевича не проигрывает уже 27 матчей кряду. То есть уступили всего один раз – еще в 1-м туре «Велесу» (1:2).

«Рубин» вместо Дмитрия Уткульбаева позвал Рашида Рахимова – и с новым тренером пока не проигрывает. После победы над «Шинником» убрали тульский «Арсенал» (1:0). Рахимов ставит только одну цель: «Вы достойны играть в Премьер-лиге. Это очень важно, потому что там играют лучшие».

У казанцев и правда хорошие шансы на прямую путевку в РПЛ.

Фото: vk.com/fcshinnik