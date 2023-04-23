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«Из-за разгильдяя проиграли. Его больше нет в команде». Евсеев выгнал игрока прямо на пресс-конференции

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Футбол Футбол

Александр Галимов потерял мяч перед единственным голом.

«Шинник» уступил «Алании» (0:1) и скатился на 11-е место в Первой лиге. Главная реакция после матча – от главного тренера ярославцев Вадима Евсеева.

«Итог краткий. Из-за одного разгильдяя, ***** (блин), мы проиграли, поэтому этого разгильдяя в команде с завтрашнего дня нет», – сказал Евсеев и покинул пресс-конференцию, которая продлилась несколько секунд.

Кажется, Евсеев говорил об Александре Галимове: тот вышел со скамейки на 78-й минуте и потерял мяч перед единственным голом «Алании» на 94-й минуте. 

Кого выгнал Евсеев?

Александру Галимову 23 года, его отец Михаил Галимов провел восемь сезонов в «Урале». Галимов-младший тоже играл в родном Екатеринбурге, за молодежную и вторую команды. Летом 2019-го вингер перешел в армянский «Пюник», где главным работал бывший тренер «Урала» Александр Тарханов.

Галимов забил только один мяч за вторую команду, за основу провел 6 матчей и ничем не отметился. Главное достижение – участие в матчах Лиги Европы против чешского «Яблонца» и «Вулверхэмптона».

В январе 2020-го Галимов покинул Армению и перешел в красноярский «Енисей», там провел 16 матчей и забил 3 мяча. Затем был грустный период в «СКА Хабаровск» (0 голов за 17 игр), и только в феврале 2023-го Галимов оказался в «Шиннике».

Александр – правый (а иногда и левый) вингер. Но забил он только 13 мячей в профессиональной карьере. А еще у него 12 желтых карточек.

А что сейчас с путевками в РПЛ? «Алания» пока в стыках, «Рубин» выходит напрямую

Пока ярославцы застряли в середине таблицы, «Алания» ведет борьбу за повышение. Впереди «Рубин» (на 5 очков) и «Балтика» (на 9).

«Балтика» под руководством Сергея Игнашевича не проигрывает уже 27 матчей кряду. То есть уступили всего один раз – еще в 1-м туре «Велесу» (1:2).

«Рубин» вместо Дмитрия Уткульбаева позвал Рашида Рахимова – и с новым тренером пока не проигрывает. После победы над «Шинником» убрали тульский «Арсенал» (1:0). Рахимов ставит только одну цель: «Вы достойны играть в Премьер-лиге. Это очень важно, потому что там играют лучшие».

У казанцев и правда хорошие шансы на прямую путевку в РПЛ.

Видели 1000 рублей на форме «Шинника»? Рассказываем, кто это придумал (хотели даже класть деньги в кармашек футболки!)

Фото: vk.com/fcshinnik

22 комментария

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nickmiller
Вадик профессионально только на столы умеет запрыгивать, но не принимать случайное поражение из-за досадной ошибки футболиста? Ярославлю не нужен такой клоун.
+57
-1
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Павел Дмитриев
Ох уе нно, наверное, теперь себя чувствуют остальные игроки
+26
0
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artpal
Бомбануло Евсеева. Его любимейшие фетишные 0-0 на последней минуте загубили ироды. Ладно бы в пермьер-лигу в этом матче выходили и не вышли, ну или матч кто-то сдал. Так ведь подобных ошибок в центре поля по 20 штук за матч можно встретить порой даже в РПЛ.
Игра Химки-Торпедо и вовсе состояла из подобной клоунады
+18
0
+18
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Константин Кв
Ответ Владимир Абрамов
Как-то уж очень академично команда пропустила. Красивый пас сопернику, нежная игра защиты. Все на пустом стадионе против команды, которая стремится в РПЛ, на 94-й минуте.
Вы всерьез думаете, что кто-то будет с договорняком тянуть до добавленного времени? Никогда. Это ненадежно, опасно и привлекает внимание. Ну и пустой стадион-то тут причем? По радио объявили — катаем договорняк не приходите пожалуйста?
+16
0
+16
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Rudy77
Интересна реакция игрока, вместо того чтобы сразу хотя бы побежать исправлять ошибку - встал и начал переживать и смотреть что будет. Евсеева можно понять, тот бы побежал грызть до последнего
+20
-8
+12
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Женёк Кропухинский
Ответ Rudy77
Интересна реакция игрока, вместо того чтобы сразу хотя бы побежать исправлять ошибку - встал и начал переживать и смотреть что будет. Евсеева можно понять, тот бы побежал грызть до последнего
Реакция такая, какая и должна быть. За то время, что я живу в столице золотого кольца, ни разу, ни при одном тренере, команда не показывала интересной игры. Всем без разницы, а Евсеев просто показушник и физручелло. На его месте мог бы был быть любой. Вижу людей, который часто ходят на Шинник, их искренне жаль, они ещё помнят еврокубки и матч с Валенсией, а сейчас это даже не команда-лифт, а полностью безамбиционный клуб с убогим стадионом в центре города, на котором закрыто 2/3 секторов.
+16
-4
+12
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Алексей Иванов
Потеря мяча в опорной зоне,но ничего страшного в такой ошибке нету,и в топ лигах такие ошибки бывают регулярно.Даже супер звезды типо Канте или Месси такие же ошибки делают,выгонять за такое смешно.
Евсеев подтверждает статус тупейшего быдла,думаю его карьера скоро закончится
+9
-2
+7
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Rudy77
Ответ Женёк Кропухинский
Реакция такая, какая и должна быть. За то время, что я живу в столице золотого кольца, ни разу, ни при одном тренере, команда не показывала интересной игры. Всем без разницы, а Евсеев просто показушник и физручелло. На его месте мог бы был быть любой. Вижу людей, который часто ходят на Шинник, их искренне жаль, они ещё помнят еврокубки и матч с Валенсией, а сейчас это даже не команда-лифт, а полностью безамбиционный клуб с убогим стадионом в центре города, на котором закрыто 2/3 секторов.
я с Уфы чувак, мне то не рассказывай)
+8
-1
+7
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Владимир Абрамов
Как-то уж очень академично команда пропустила. Красивый пас сопернику, нежная игра защиты. Все на пустом стадионе против команды, которая стремится в РПЛ, на 94-й минуте.
+11
-6
+5
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Tigo_Volchara93
Евсеев 🤡
+4
-2
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Женёк Кропухинский
Ответ Rudy77
Да я тебе больше скажу, ладно тут рядовой матч ФНЛ, а у Уфы был матч стыковой с Оренбургом где пустили на последней минуте и вылетели с РПЛ, вот там был косяк игрока Уфы и ребята с Оренбурга(ФНЛ) и показали как надо грызть и вырывать на последних секундах, в ФНЛ по другому никак, тут не футбол тут борьба и характер (к сожалению не качество игры).
Искренне жаль адекватных болельщиков, не так у нас и много поводов для радости. А нам с тобой не повезло, хоккей в наших городах любят гораздо больше. Весь Ярославль живёт Локомотивом, а Шинник из года в год отталкивает всё сильнее. У вас хоть Газизов пошумел, а в Ярике футбол никому не нужен. Инфраструктура Локомотива хоккейного не сравнится с убогой инфраструктурой Шинника. Даже на стадион ходит не очень приятно, ни покушать, не выпить и портфель надо сдать в раздевалку, смех.
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UserZ
А кто поставил его в состав? А кто тренировал его?
Евсеев клоун по итогу. А по действиям просто бездарь. Поступок ребенка.
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Rudy77
Ответ Женёк Кропухинский
Реакция такая, какая и должна быть. За то время, что я живу в столице золотого кольца, ни разу, ни при одном тренере, команда не показывала интересной игры. Всем без разницы, а Евсеев просто показушник и физручелло. На его месте мог бы был быть любой. Вижу людей, который часто ходят на Шинник, их искренне жаль, они ещё помнят еврокубки и матч с Валенсией, а сейчас это даже не команда-лифт, а полностью безамбиционный клуб с убогим стадионом в центре города, на котором закрыто 2/3 секторов.
Да я тебе больше скажу, ладно тут рядовой матч ФНЛ, а у Уфы был матч стыковой с Оренбургом где пустили на последней минуте и вылетели с РПЛ, вот там был косяк игрока Уфы и ребята с Оренбурга(ФНЛ) и показали как надо грызть и вырывать на последних секундах, в ФНЛ по другому никак, тут не футбол тут борьба и характер (к сожалению не качество игры).
+1
0
+1
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dm71
Ответ UserZ
А кто поставил его в состав? А кто тренировал его? Евсеев клоун по итогу. А по действиям просто бездарь. Поступок ребенка.
Ага, а в Уэльсе он типа взрослый был :-)
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Supreme Allah
Ответ Никита Давыдкин
Да ошибки даже игроки топ-клубов допускают. Де Хеа вон два гола в ЛЕ привёз, команда вылетела, но тен хаг после матча его не выгнал
А надо было
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Никита Давыдкин
Ответ artpal
Бомбануло Евсеева. Его любимейшие фетишные 0-0 на последней минуте загубили ироды. Ладно бы в пермьер-лигу в этом матче выходили и не вышли, ну или матч кто-то сдал. Так ведь подобных ошибок в центре поля по 20 штук за матч можно встретить порой даже в РПЛ. Игра Химки-Торпедо и вовсе состояла из подобной клоунады
Да ошибки даже игроки топ-клубов допускают. Де Хеа вон два гола в ЛЕ привёз, команда вылетела, но тен хаг после матча его не выгнал
0
0
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singsinner2
дело не потере, а в реакции игрока на потерю.
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АРХАТ
Слишком жестковато(
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AERN
Рано Ленька убежал, Рубин то воодушевился.
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