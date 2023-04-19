«Крылья» горели 0:2 «Краснодару» – и спаслись на 93-й и 95-й! А дальше смазали все три пенальти 😐

Ну как же так?

Еще одна драма в Кубке России: «Краснодар» в большинстве мчался к уверенной победе над «Крыльями», но в добавленное время случилось почти невероятное.

«Краснодар» вел 2:0 до 93-й минуты. Причем с 48-й играл в большинстве

Краснодарцы вышли вперед еще в первом тайме: Эдуард Сперцян ускорился до линии штрафной и мощно засадил с левой. Мяч залетел в сетку от перекладины.

В начале второй половины шансы «Крыльев» стали еще призрачнее: Амар Рахманович помешал Сафонову ввести мяч в игру и получил вторую желтую. Кстати, в его первом предупреждении тоже активно участвовал вратарь «Краснодара»: Рахманович жестко влетел в Сафонова на 44-й минуте.

Потом Кордоба забил 100-й гол в карьере – и казалось, что «Крылья» точно вылетают из Кубка России.

Но тут «Крылья» вернулись всего за 2 минуты! Посмотрите, как это было

Все прогнозы обрушились на последних минутах. На 93-й Дмитрий Цыпченко убежал от Кевина Ленини и реализовал выход один на один с Сафоновым. В деле кубковый самарский герой: в этом сезоне Цыпченко сделал уже 4+1, хотя в Мир РПЛ отметился только одним голом.

Казалось, что самарцы лишь слегка испортили день Матвею Сафонову, но уже через пару минут «Краснодар» пропустил еще. Гарре и Цыпченко продлили подачу за спину – и центральный защитник Илья Гапонов смачно вколотил от перекладины. Магические 2:2, после которых сразу началась серия пенальти.

И вот здесь у «Крыльев» совсем не пошло: выстрел Гленна Бейла тащит Сафонов, а дальше – еще два промаха подряд. Не забили Владимир Писарский и Юрий Горшков. «Краснодар» же реализовал все три удара.

Команда Владимира Ивича набрала солидный ход: выиграли 5 матчей подряд, хотя в Кубке были две победы в серии пенальти. На прошлой стадии в похожем стиле прошли «Ростов».

В финале Пути регионов «Краснодар» встретится с главной сенсацией Кубка «Акроном». Матч запланирован на период со 2 по 4 мая. Хозяином поля по результатам жеребьевки будет «Краснодар». Победитель этого противостояния встретится с ЦСКА или «Уралом».

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив