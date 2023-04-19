ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

«Крылья» горели 0:2 «Краснодару» – и спаслись на 93-й и 95-й! А дальше смазали все три пенальти 😐

Эдуард Сперцян Эдуард Сперцян
Амар Рахманович
Дмитрий Цыпченко Дмитрий Цыпченко
Илья Гапонов Илья Гапонов
Краснодар Краснодар
Крылья Советов Крылья Советов
ФОНБЕТ Кубок России ФОНБЕТ Кубок России
Джон Кордоба Джон Кордоба
Владимир Ивич
Футбол Футбол

Ну как же так?

Еще одна драма в Кубке России: «Краснодар» в большинстве мчался к уверенной победе над «Крыльями», но в добавленное время случилось почти невероятное. 

«Краснодар» вел 2:0 до 93-й минуты. Причем с 48-й играл в большинстве

Краснодарцы вышли вперед еще в первом тайме: Эдуард Сперцян ускорился до линии штрафной и мощно засадил с левой. Мяч залетел в сетку от перекладины.

В начале второй половины шансы «Крыльев» стали еще призрачнее: Амар Рахманович помешал Сафонову ввести мяч в игру и получил вторую желтую. Кстати, в его первом предупреждении тоже активно участвовал вратарь «Краснодара»: Рахманович жестко влетел в Сафонова на 44-й минуте.

Потом Кордоба забил 100-й гол в карьере – и казалось, что «Крылья» точно вылетают из Кубка России.

Но тут «Крылья» вернулись всего за 2 минуты! Посмотрите, как это было

Все прогнозы обрушились на последних минутах. На 93-й Дмитрий Цыпченко убежал от Кевина Ленини и реализовал выход один на один с Сафоновым. В деле кубковый самарский герой: в этом сезоне Цыпченко сделал уже 4+1, хотя в Мир РПЛ отметился только одним голом.

Казалось, что самарцы лишь слегка испортили день Матвею Сафонову, но уже через пару минут «Краснодар» пропустил еще. Гарре и Цыпченко продлили подачу за спину – и центральный защитник Илья Гапонов смачно вколотил от перекладины. Магические 2:2, после которых сразу началась серия пенальти.

И вот здесь у «Крыльев» совсем не пошло: выстрел Гленна Бейла тащит Сафонов, а дальше – еще два промаха подряд. Не забили Владимир Писарский и Юрий Горшков. «Краснодар» же реализовал все три удара.

Команда Владимира Ивича набрала солидный ход: выиграли 5 матчей подряд, хотя в Кубке были две победы в серии пенальти. На прошлой стадии в похожем стиле прошли «Ростов».

В финале Пути регионов «Краснодар» встретится с главной сенсацией Кубка «Акроном». Матч запланирован на период со 2 по 4 мая. Хозяином поля по результатам жеребьевки будет «Краснодар». Победитель этого противостояния встретится с ЦСКА или «Уралом».

Теперь «Спартак» точно вылетел из Кубка России. А «Акрон» в трех шагах от трофея

«Спартак» смазал больше половины пенальти в сезоне – хуже не было никогда 😱

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Пантелеев
Если бы Краснодар на последних минут не вафлил уже сделанные победы -был бы намного успешнее и в РПЛ и в еврокубках. Прям болезнь у них.
+32
-5
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменский медвежонок
все эмоции выплеснули когда сравняли счет 2-2 и совсем позабыли эти эмоции оставить на серию пенальти... такое чувство будто Крылья вели в счете 2-0 перед серией пенальти и получили 2 удара и потерялись и в серии всё намазали...
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Balt
Бездарно вышло. ) Красиво так спаслись и такая бездарная серия пенальти у КС.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Adjusted
Забыли написать, что первый Крыльев был из офсайда.
+17
-9
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
polyakich
краснодар с акроном вроде одну игру должны играть
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Прокофьев
Тихонов ругал Спартак сегодня, что как лидеры получили дисквал то не нашлось замены на лавке и они посыпались Акрону. Так и Краснодар был бесхребетным, Алонсо давший стабильность и успокоивший Кайо пропускал и бразилец без него снова чудил, подставлял Сафонова под травму, обрезался в передачах. Черников метально мощен и оплот спокойствия но ушёл на старте игры по травме а Баняц и близко не лидер, как и Сперцян который уже перестал пытаться им быть а просто остался классным полузащитником. Сафонов орёт и рулит но только в штрафной где может докричаться и только на чужих стандартах. Уехал Крыховяк который был настоящим капитаном, уехал Берг заводящий в атаке а Кордоба просто классный форвард таран но он не пихает не гонит партнёров, только на себя или на судью злится порой. Газинский дядька уехал, а Ионов оказался добряком хоть и настоящий профи, в Спартаке Зобнин такой же скромняга (по словам того же Тихонова) которого вынудили по выслуге лет надеть повязку, но они не лидеры они не помогут не опустить руки и погонят вперёд так что команда побоится сделать иначе и покажет максимум.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никого_нет
Ответ Adjusted
Забыли написать, что первый Крыльев был из офсайда.
Так там фол писарского, он за ногу Волкова дёрнул и не дал ему побежать, хз почему не обратили внимания
Мяча там не было, но фол то был
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Adjusted
Ответ Никого_нет
Так там фол писарского, он за ногу Волкова дёрнул и не дал ему побежать, хз почему не обратили внимания Мяча там не было, но фол то был
И это тоже, да.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Паршин
Кто нибудь объяснит за что Рахмановичу дали вторую желтую?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данил Боков
Ответ Adjusted
Забыли написать, что первый Крыльев был из офсайда.
Еще забыли написать, что Рахманович сфолил за пределами штрафной и не должен был получать КК
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Петр Иванов
Ответ Данил Боков
Еще забыли написать, что Рахманович сфолил за пределами штрафной и не должен был получать КК
Тогда уж забыли написать, что ему должны были вместо первой желтой показать прямую красную.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий