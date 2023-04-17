ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

Fan ID и трибуны: антирекорды «Динамо» и «Факела», рекорды «Ростова» и «Урала», грусть на «Торпедо» – «Спартак»

Fan ID Fan ID
болельщики болельщики
Крылья Советов Крылья Советов
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Торпедо Торпедо
Ростов Ростов
Урал Урал
Факел Факел
Динамо Москва Динамо Москва
Сочи Сочи
Оренбург Оренбург
Футбол Футбол

Оценим посещаемость в 23-м туре Мир РПЛ.

«Торпедо» растет в 2,5 раза. Но для дерби со «Спартаком» этого все равно мало

Дерби между «Торпедо» и «Спартаком» собрало 4 154 фаната. Рост по сравнению с первым весенним матчем «Торпедо» в Лужниках – в 2,5 раза (на «Факеле» было 1 626 человек).

Но для дерби это очень мало. Например, с ЦСКА осенью (когда Fan ID еще не требовался) было 8 395 человек – в два раза больше. На «Локо» (у которого меньше фанатов, чем у «Спартака») – 5 405. На «Зенит» – 7 888.

Средняя посещаемость «Лужников» осенью – 6 016 фанатов, это результат до Fan ID. На «Спартак» могло прийти куда больше.

Последний раз «Торпедо» и «Спартак» играли в «Лужниках» в 2006-м, и на тот матч пришло 17 тысяч зрителей. Спустя 17 лет цифра упала больше чем в 4 раза.

У «Ростова» рекорд сезона. Клуб даже занизил данные по сравнению с РПЛ – такая аномалия случается только на играх «Зенита»

На игре с «Зенитом» у «Ростова» зафиксирована лучшая посещаемость в этом сезоне Мир РПЛ. По стадиону объявили, что пришло 11 676 болельщиков. Фанатов «Зенита» среди них было 128. До этого рекорд принадлежал сентябрьскому матчу со «Спартаком» (10 797 зрителей). Fan ID действует на «Ростов-Арене» с лета 2022-го.

И да, на матче «Зенита» снова несостыковки в количестве зрителей. Только «Ростов», в отличие от питерцев, занизил цифры, которые дает РПЛ. Лига насчитала 13 711 зрителей – больше на 15%.

В Самаре не набралось даже трех тысяч – меньше было только в первом матче весны с «Ахматом»

«Крылья Советов» и «Химки» собрали 2 853 зрителя – меньше в Самаре было только на первом матче весны против «Ахмата» (2 324 человека).

В первой половине сезона, которая целиком прошла с Fan ID, на стадионе собирались в среднем 5 696 человек. Весной – ощутимое падение: на «Химках» почти в два раза хуже средней посещаемости осени.

Антирекорд сезона для «Динамо» – 4 519 зрителей с «Пари НН»

У «Динамо» антирекорд сезона (4 519 зрителей с «Пари НН»). Осенью всегда было больше 10 тысяч человек. Средняя посещаемость в первой части сезона – вообще 17 480. 

Весной с Fan ID было так: 4 943 на «Крыльях», 5 109 на «Сочи». И вот теперь худшие цифры – хотя погода улучшилась (вероятно, тут еще важен фактор результатов).

Хотя московский клуб делает максимум для привлечения болельщиков. Каждому обладателю Fan ID давали сертификаты на покупку билетов или атрибутики в фан-шопе, сейчас разыгрывают игровую консоль, оформленную в честь Льва Яшина.

Перед игрой с «Пари НН» фанат «Динамо» даже получил ключи от новой квартиры в Подмосковье – просто за оформление Fan ID. Сюжеты об этом показали центральные новостные каналы страны, в том числе Первый, НТВ и «Россия-1». Акцию организовал РФС, о победе болельщик узнал от вратаря «Динамо» Игоря Лещука.

У «Сочи» все привычно – чуть больше трех тысяч на «Краснодаре»

Матч между «Сочи» и «Краснодаром» посетили 3 129 болельщиков. Стандартные цифры этого сезона (в Сочи играют с Fan ID с лета 2022-го). До зимнего перерыва «Фишт» принимал в среднем по 3 586 зрителей.

Больше «Краснодара» собирали ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Динамо». Сюда же относим летние «Химки», «Пари НН» и «Ахмат» (старт сезона), но там совсем мелкая разница.

«Урал» впервые в сезоне привлек больше 9 тысяч. Но здесь Fan ID работает с начала сезона

Зато в Екатеринбурге рекорд сезона – 9 026 фанатов на игре с ЦСКА. Обогнали августовские матчи со «Спартаком» (8 931 человек) и «Зенитом» (8 538). 

«Урал» играет с Fan ID с лета 2022-го – система действует весь сезон. То есть топ-матчи больше не стало собираться, хотя в Екатеринбурге паспорт болельщика действует больше полугода. 

Но для объективности все же отметим: это существенно больше средней посещаемости «Урала» в первой части сезона. Если сравнивать по всем матчам – больше в два с лишним раза (4 059 человек).

У «Оренбурга» тоже падение по сравнению с эпохой без Fan ID. Но антирекорда пока нет

На встречу с «Локомотивом» пришло 3 795 человек. Это самый непосещаемый матч «Оренбурга» с Fan ID: на «Спартаке» было 4 744, на «Ростове» в понедельник – 4 581. 

До зимнего перерыва и появления паспорта болельщика на стадионе «Оренбурга» в среднем собиралось в 1,36 раза больше людей – 5 147.

Но антирекорда сезона пока нет – без Fan ID дважды было хуже.

«Факел» впервые собрал меньше 9 тысяч. Fan ID не хотят оформлять даже родители некоторых футболистов

Воронеж все-таки добрался до антирекорда сезона – 8 885 зрителей на «Ахмате». До перерыва в РПЛ и введения Fan ID средняя посещаемость «Факела» была 16 564 человека.

Потом стало меньше: 10 321  на «Химках» в первом матче, 9 686 с «Сочи» во втором, 13 029 с ЦСКА в третьем. И вот впервые собрали меньше 9 тысяч человек.

Защитник «Факела» Сергей Божин рассказывал, почему его родители не оформили Fan ID: «Для них это лишняя суета, они не очень любят эту бумажную волокиту – надо куда-то ехать, что-то делать. Отец говорит, что по телевизору и в тепле очень приятно смотрится футбол, а увидеться мы можем и в отпуске».

Fan ID и трибуны: 17% роста «Спартака», «Зенит» насчитал больше людей, чем показала РПЛ

71 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TeRex
О чём речь? На Торпедо-Спартак трибуны звучали на зависть заполненным европейским стадионам - и громко кричали, и пели, и гнали команды вперёд. Матчтв же врать и включать левый интершум не будет. Не будет же?
+276
-7
+269
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменский медвежонок
Ответ TeRex
О чём речь? На Торпедо-Спартак трибуны звучали на зависть заполненным европейским стадионам - и громко кричали, и пели, и гнали команды вперёд. Матчтв же врать и включать левый интершум не будет. Не будет же?
кричали кстати периодически на английском языке, в целом не зря в школе проходим получается английский язык, болельщики активно его используют
+255
-2
+253
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TeRex
Ответ Тюменский медвежонок
кричали кстати периодически на английском языке, в целом не зря в школе проходим получается английский язык, болельщики активно его используют
Это просто аудитория на стадионах очистилась. Раньше ходило всякое быдло необразованное, которое только материться умело, да гоняться за мамами с детьми и избивать их. А теперь на стадионы потянулись представители интеллигенции, которые иностранными языками владеют, чтоб и легионеры могли их скандирования понимать. При этом ещё и умудряются, занимая 5-10% стадиона, создавать шумовую поддержку как будто стадион полный. Шах и мат, противники фан-уйди.
+252
-4
+248
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikita Semenov
Нужно как в старых ФИФА, картонных балванчиков поставить. А что? Интершум уже есть, добавить их и можно говорить об успехе. Или может закупить из КНДР народу, которые будут всякие анимационные баннеры делать. Видел такое - довольно забавно.
+99
-1
+98
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
шампион
Наша покупай ваша чемпионата, пядисят тысяч зеленых бумажка. Только убирай ваша болельшика совсема, и футболиста. Мы посадить много риса!
+104
-6
+98
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Савчук
Ответ Nikita Semenov
Нужно как в старых ФИФА, картонных балванчиков поставить. А что? Интершум уже есть, добавить их и можно говорить об успехе. Или может закупить из КНДР народу, которые будут всякие анимационные баннеры делать. Видел такое - довольно забавно.
Поздравляю, вы приняты в РПЛ
+53
-1
+52
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Александрович
Читать статистику по зрителям интереснее чем сама РФПЛ.
+52
-2
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DieselV
Продолжайте обязательно писать про посещаемость. А то забывается тема с посещаемостью, что на руку властям.
+50
-4
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
grinch
пластмассовый мир победил
+36
-1
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сим Сим
Фан айди спортивные чинуши пропихнут, но кто возместит убытки от этого "мудрого" решения? Возместит наш БЮДЖЕТ, а стало быть МЫ (рядовые болельщики).
+26
-4
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tulen Tulenev
Ну, чего вы, ребят? посевная началась чей, люди к майским готовятся, не до футбола всем
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AIBOLIT66
В Воронеже на Факел ходят больше чем в Москве на Спартак. Это убийственный факт...
+23
-5
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bilerpol
Ответ TeRex
Это просто аудитория на стадионах очистилась. Раньше ходило всякое быдло необразованное, которое только материться умело, да гоняться за мамами с детьми и избивать их. А теперь на стадионы потянулись представители интеллигенции, которые иностранными языками владеют, чтоб и легионеры могли их скандирования понимать. При этом ещё и умудряются, занимая 5-10% стадиона, создавать шумовую поддержку как будто стадион полный. Шах и мат, противники фан-уйди.
Ветка огонь! ВЫ сделали этот день жизнерадостным. Ржу до сих пор!
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bilerpol
Тогда уж напишите сколько "болельщиков" привезли бесплатно автобусами с близлежащих заводов, раздав им бесплатные билеты да еще в придачу талоны на бесплатное питание на стадионах. Потому и нет в продаже билетов на центральные трибуны. Массовка все занимает. Смешно!!
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex DeLarge
рекорд на матчах Ростова 11 тысяч!!! это на матче с Зенитом, когда играли два первых места! да блин, в 19 году, на условную Уфу ходило по 20-25 тысяч. а такие матчи собирали 40!
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
And-Rover
И ещё удивляются, а чё это Китай в 50 тысяч долларов оценивает права на Премьер-Лигу. Ну так антураж тоже влияет на цену. Вы хотите за такое позорище получать больше что ли?
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivanessense
Ответ Сим Сим
Фан айди спортивные чинуши пропихнут, но кто возместит убытки от этого "мудрого" решения? Возместит наш БЮДЖЕТ, а стало быть МЫ (рядовые болельщики).
Так а какие убытки? Тут была статья с месяц назад, доходы от матч-дэй в бюджете клубов в среднем 5-10% были, емнип. И это ещё в доковидные времена. Так что клубам, в принципе, не особо важно, сколько там народа присутствует. Только ради "престижа", так сказать.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Вечорек
На Динамо объявили 5906 зрителей.... Кому верить?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Egobrain
Ответ AIBOLIT66
В Воронеже на Факел ходят больше чем в Москве на Спартак. Это убийственный факт...
как и любой "факт", этот, будучи вырванным из контекста, мало о чем говорит
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rospierdolator
Ответ AIBOLIT66
В Воронеже на Факел ходят больше чем в Москве на Спартак. Это убийственный факт...
В Воронеже больше ходить некуда, это факт.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Фан Айди установит ещё очень много рекордов, все для людей, как говорится
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex DeLarge
Ответ Bilerpol
Ветка огонь! ВЫ сделали этот день жизнерадостным. Ржу до сих пор!
да, особенно персонаж под ником "Вольфсбург" порадовал)).
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleks_92
такой смех и цирк: клубы несут финансовые (пусть и немного) потери от отсутствия болельщиков и ещё платят за то, чтобы зрители приходили и даже квартиры дают... Как говорится бизнес по-русски)))
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rospierdolator
Осенью всегда было больше 10 тысяч человек. Средняя посещаемость в первой части сезона – вообще 17 480.
------
Где питерские тролли, которые как мантру читают про "У Динамо 100 болельщиков"?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДудьСдулся
Ответ goshforever
Торпедо за счет "гостевых" спартачей собрало по своим меркам аномально много народу) Ростов, учитывая, что FanID весь сезон и база набежала, мог бы и побольше собрать на "Зенит". Явно пофиг клубу, ходят или нет. Остальные - вполне ожидаемые числа, учитывая востребованность соперников. Кстати, а на переходных матчах РПЛ-Пердив будет FanID или нет?
Скорее нет.
Первая Лига же не оборудована этими скальпоснимателями.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий