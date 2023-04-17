Fan ID и трибуны: антирекорды «Динамо» и «Факела», рекорды «Ростова» и «Урала», грусть на «Торпедо» – «Спартак»

Оценим посещаемость в 23-м туре Мир РПЛ.

«Торпедо» растет в 2,5 раза. Но для дерби со «Спартаком» этого все равно мало

Дерби между «Торпедо» и «Спартаком» собрало 4 154 фаната. Рост по сравнению с первым весенним матчем «Торпедо» в Лужниках – в 2,5 раза (на «Факеле» было 1 626 человек).

Но для дерби это очень мало. Например, с ЦСКА осенью (когда Fan ID еще не требовался) было 8 395 человек – в два раза больше. На «Локо» (у которого меньше фанатов, чем у «Спартака») – 5 405. На «Зенит» – 7 888.

Средняя посещаемость «Лужников» осенью – 6 016 фанатов, это результат до Fan ID. На «Спартак» могло прийти куда больше.

Последний раз «Торпедо» и «Спартак» играли в «Лужниках» в 2006-м, и на тот матч пришло 17 тысяч зрителей. Спустя 17 лет цифра упала больше чем в 4 раза.

У «Ростова» рекорд сезона. Клуб даже занизил данные по сравнению с РПЛ – такая аномалия случается только на играх «Зенита»

На игре с «Зенитом» у «Ростова» зафиксирована лучшая посещаемость в этом сезоне Мир РПЛ. По стадиону объявили, что пришло 11 676 болельщиков. Фанатов «Зенита» среди них было 128. До этого рекорд принадлежал сентябрьскому матчу со «Спартаком» (10 797 зрителей). Fan ID действует на «Ростов-Арене» с лета 2022-го.

И да, на матче «Зенита» снова несостыковки в количестве зрителей. Только «Ростов», в отличие от питерцев, занизил цифры, которые дает РПЛ. Лига насчитала 13 711 зрителей – больше на 15%.

В Самаре не набралось даже трех тысяч – меньше было только в первом матче весны с «Ахматом»

«Крылья Советов» и «Химки» собрали 2 853 зрителя – меньше в Самаре было только на первом матче весны против «Ахмата» (2 324 человека).

В первой половине сезона, которая целиком прошла с Fan ID, на стадионе собирались в среднем 5 696 человек. Весной – ощутимое падение: на «Химках» почти в два раза хуже средней посещаемости осени.

Антирекорд сезона для «Динамо» – 4 519 зрителей с «Пари НН»

У «Динамо» антирекорд сезона (4 519 зрителей с «Пари НН»). Осенью всегда было больше 10 тысяч человек. Средняя посещаемость в первой части сезона – вообще 17 480.

Весной с Fan ID было так: 4 943 на «Крыльях», 5 109 на «Сочи». И вот теперь худшие цифры – хотя погода улучшилась (вероятно, тут еще важен фактор результатов).

Хотя московский клуб делает максимум для привлечения болельщиков. Каждому обладателю Fan ID давали сертификаты на покупку билетов или атрибутики в фан-шопе, сейчас разыгрывают игровую консоль, оформленную в честь Льва Яшина.

Перед игрой с «Пари НН» фанат «Динамо» даже получил ключи от новой квартиры в Подмосковье – просто за оформление Fan ID. Сюжеты об этом показали центральные новостные каналы страны, в том числе Первый, НТВ и «Россия-1». Акцию организовал РФС, о победе болельщик узнал от вратаря «Динамо» Игоря Лещука.

У «Сочи» все привычно – чуть больше трех тысяч на «Краснодаре»

Матч между «Сочи» и «Краснодаром» посетили 3 129 болельщиков. Стандартные цифры этого сезона (в Сочи играют с Fan ID с лета 2022-го). До зимнего перерыва «Фишт» принимал в среднем по 3 586 зрителей.

Больше «Краснодара» собирали ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Динамо». Сюда же относим летние «Химки», «Пари НН» и «Ахмат» (старт сезона), но там совсем мелкая разница.

«Урал» впервые в сезоне привлек больше 9 тысяч. Но здесь Fan ID работает с начала сезона

Зато в Екатеринбурге рекорд сезона – 9 026 фанатов на игре с ЦСКА. Обогнали августовские матчи со «Спартаком» (8 931 человек) и «Зенитом» (8 538).

«Урал» играет с Fan ID с лета 2022-го – система действует весь сезон. То есть топ-матчи больше не стало собираться, хотя в Екатеринбурге паспорт болельщика действует больше полугода.

Но для объективности все же отметим: это существенно больше средней посещаемости «Урала» в первой части сезона. Если сравнивать по всем матчам – больше в два с лишним раза (4 059 человек).

У «Оренбурга» тоже падение по сравнению с эпохой без Fan ID. Но антирекорда пока нет

На встречу с «Локомотивом» пришло 3 795 человек. Это самый непосещаемый матч «Оренбурга» с Fan ID: на «Спартаке» было 4 744, на «Ростове» в понедельник – 4 581.

До зимнего перерыва и появления паспорта болельщика на стадионе «Оренбурга» в среднем собиралось в 1,36 раза больше людей – 5 147.

Но антирекорда сезона пока нет – без Fan ID дважды было хуже.

«Факел» впервые собрал меньше 9 тысяч. Fan ID не хотят оформлять даже родители некоторых футболистов

Воронеж все-таки добрался до антирекорда сезона – 8 885 зрителей на «Ахмате». До перерыва в РПЛ и введения Fan ID средняя посещаемость «Факела» была 16 564 человека.

Потом стало меньше: 10 321 на «Химках» в первом матче, 9 686 с «Сочи» во втором, 13 029 с ЦСКА в третьем. И вот впервые собрали меньше 9 тысяч человек.

Защитник «Факела» Сергей Божин рассказывал, почему его родители не оформили Fan ID: «Для них это лишняя суета, они не очень любят эту бумажную волокиту – надо куда-то ехать, что-то делать. Отец говорит, что по телевизору и в тепле очень приятно смотрится футбол, а увидеться мы можем и в отпуске».